«Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться».

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Фото Reuters

Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились в статусе президентов. Переговоры длились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Главы государств обсудили кибератаки, конфликт в Донбассе и арест Алексея Навального. TJ кратко рассказывает о главном вокруг встречи.

Зачем встречаться

Провести переговоры в «третьей стране» в середине апреля предложил президент США Джо Байден на фоне ухудшения дипломатических отношений. Путин согласился.

В марте Байден в интервью ABC на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», ответил утвердительно. После этого Москва отозвала посла из Вашингтона и президент России предложил Байдену провести публичные дебаты, но тот отказался. Затем глава США ввёл санкции за предположительную попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года и выслал российских дипломатов. Россия в ответ выслала американских представителей.

Почему Женева и как там встретили Путина

Делегации России и США встретились в Женеве — один из крупнейших городов политически нейтральной Швейцарии. Переговоры прошли на вилле Ла Гранж — поместье XVIII века на берегу озера. Там же в 1985 году впервые встречались генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган — этот момент считается ключевым в процессе окончания «холодной войны».

В Женеве все организовано для того, чтобы переговоры проходили без посторонних ушей, а смысл ужина — продемонстрировать открытость позиции, открытость друг другу. Для этого и нужно было место, где нет никакого оборудования. И вот дом-музей, который никогда не использовался для подобных переговоров, как раз идеально подошёл. Елена Камушкина член Ассоциации русских гидов и переводчиков Швейцарии в комментарии «Коммерсанту»

Путин прибывает на встречу Видео НТВ

В обычное время парк Ла Гранж открыт для посетителей, но из-за встречи двух президентов его закрыли. Женевское озеро обнесли металлическими заграждениями с радарами и средствами ПВО, а окна виллы по требованию служб безопасности двух стран закрыли пуленепробиваемой плёнкой. В Женеве изменили маршруты общественного транспорта вокруг парка и закрыли небо над городом для всех типов полётов.

Пуленепробиваемая плёнка на окнах виллы Ла Гранж Фото телеграм-канала Вы слушали Маяк

За два дня до встречи президентов местный художник Джулиен Баро нарисовал в Женеве граффити «Герой нашего времени» с Алексеем Навальным.

Фото из фейсбука Марии Синицыной-Россен

В день переговоров в городе установили три биллборда с надписями «Навального отравили „Новичком“», «И до сих пор нет расследования» и «Как же так, президент Путин?».

Видео из телеграм-канала Леонида Волкова

16 июня в доме прямо напротив Ла Гранжа местные вывесили на окна ЛГБТ-флаги.

Какие были ожидания

В начале июня президент России в интервью сказал, что «рассчитывает на позитивный результат» встречи и надеется договориться о дальнейших шагах по «нормализации российско-американских отношений». В интервью американскому телеканалу NBC он заявил, что эти отношения «ухудшились до самого низкого уровня за последние годы». Причину он видит во внутренней политике США.

Путин заявил, что на встрече с Байденом хочет поговорить о разоружении, экологии, борьбе с терроризмом и пандемией. Президент США же намеревался обсудить сферы возможного сотрудничества и вопрос недопустимости нарушения прав человека. Администрация США обозначала, что встреча призвана «построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией».

Что обсудили

Первым на переговоры из аэропорта Женевы приехал Путин, затем на виллу прибыл кортеж Байдена. В начале президент России поблагодарил коллегу за инициативу, а Байден сказал, что стороны постараются определить точки соприкосновения и разногласий.

Президенты России, Швейцарии и США позируют для фотографов перед переговорами Видео РБК

Вместо общей пресс-конференции по итогам встречи президенты поговорили со СМИ по отдельности. По словам источников The New York Times, Кремль был готов к совместному брифингу, но Белый дом от него отказался. Первым на пресс-конференции выступил Владимир Путин.

Фото Reuters

Вот что он сказал:

Россия и США договорились вернуть послов;

Байден согласен с тем, что конфликт в Донбассе нужно регулировать на основе Минских соглашений. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком», много внимания этому не уделяли;

Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. Путин также заявил, что наибольшее количество кибератак в мире совершается с территории Америки. По его словам, Россия предоставляет всю информацию о таких случаях США, но сама ответов не получает;

Озабоченность США милитаризацией Арктики «не имеет под собой оснований». Президент утверждает, что Россия там восстанавливает инфраструктуру;



Алексей Навальный «знал, что нарушает закон». По мнению Путина, «этот господин, сознательно игнорируя требования закона, выехал на лечение» и «шёл на то, чтобы быть задержанным» после возвращения из Германии в Россию. Фамилии оппозиционера Путин опять не назвал.

Конгресс объявил Россию своим врагом и противником в 2017 году. Путин считает, что США поддерживают политические организации, которые «сдерживают Россию».

Давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают. Владимир Путин

Путин также ответил на вопрос журналиста NBC про признание ФБК и штабов Навального «иностранными агентами» и экстремистскими организациями. Президент считает, что работа структур не запрещена, а объявление организации иностранным агентом не мешает её деятельности.

Та организация, которую вы назвали, публично призывала к массовым беспорядкам, вовлекала несовершеннолетних в несанкционированные акции и публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова. Владимир Путин

Затем, после большой паузы, на пресс-конференции выступил Байден. Он сказал, что у России и США появилась чёткая база для дальнейшей совместной работы.

Patrick Semansky/AP

Атмосфера была хорошей и позитивной, мы установили фундамент общения с Россией, есть реальная перспектива улучшить отношения. Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться. Джо Байден

Байден сказал следующее:

США всегда будут выносить права человека в повестку переговоров с Россией;

Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Какие именно это сферы, Байден не уточнил;

Россия и США будут вместе работать, чтобы «не допустить получение Ираном ядерного оружия». Байден и Путин также обсудили, как не допустить подъём терроризма в Афганистане;



США согласны, что украинский конфликт нужно регулировать, основываясь на Минских соглашениях;

США не будут прибегать к военному ответу на кибератаки, совершённые с территории России;



Байден думает, что Путин не хочет холодной войны с США;

Байден поднял вопрос о Белоруссии. Путин не спорил с позицией президента США, а только спросил: «Что мы можем сделать?». Что Байден думает о ситуации в Белоруссии, он не уточнил;

Путин сравнил оппозицию в России с участниками штурма Капитолия в США 6 января. Байден считает такую аналогию «нелепой»;

То были преступники, которые ворвались в Капитолий и убили полицейского. А это люди, которые просто выступали за свободу слова и против каких-то решений президента. Джо Байден

Последствия возможной смерти Алексея Навального в тюрьме были бы «разрушительными» для России;

США и Россия договорились начать диалог по выстраиванию стратегической стабильности.

Я сказал Путину, что наша повестка не направлена против России. Я как президент США просто защищаю наши ценности — фундаментальные права и свободы человека. Именно поэтому мы поднимаем вопрос о Навальном. Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России. Джо Байден

В переводе с дипломатического языка это означает, что наши военные эксперты и дипломаты будут вместе работать над механизмом, который будет способствовать установлению контроля над новыми опасными и сложными видами оружия, которые появляются сейчас. Джо Байден