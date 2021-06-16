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Новости
yannlll

Главное о встрече Путина и Байдена: «этот господин» Навальный, «сдерживание России» и кибератаки Статьи редакции

«Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться».

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Фото Reuters

Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились в статусе президентов. Переговоры длились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Главы государств обсудили кибератаки, конфликт в Донбассе и арест Алексея Навального. TJ кратко рассказывает о главном вокруг встречи.

Зачем встречаться

Провести переговоры в «третьей стране» в середине апреля предложил президент США Джо Байден на фоне ухудшения дипломатических отношений. Путин согласился.

В марте Байден в интервью ABC на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», ответил утвердительно. После этого Москва отозвала посла из Вашингтона и президент России предложил Байдену провести публичные дебаты, но тот отказался. Затем глава США ввёл санкции за предположительную попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года и выслал российских дипломатов. Россия в ответ выслала американских представителей.

Почему Женева и как там встретили Путина

Делегации России и США встретились в Женеве — один из крупнейших городов политически нейтральной Швейцарии. Переговоры прошли на вилле Ла Гранж — поместье XVIII века на берегу озера. Там же в 1985 году впервые встречались генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган — этот момент считается ключевым в процессе окончания «холодной войны».

В Женеве все организовано для того, чтобы переговоры проходили без посторонних ушей, а смысл ужина — продемонстрировать открытость позиции, открытость друг другу. Для этого и нужно было место, где нет никакого оборудования. И вот дом-музей, который никогда не использовался для подобных переговоров, как раз идеально подошёл.

Елена Камушкина
член Ассоциации русских гидов и переводчиков Швейцарии в комментарии «Коммерсанту»
Путин прибывает на встречу  Видео НТВ

В обычное время парк Ла Гранж открыт для посетителей, но из-за встречи двух президентов его закрыли. Женевское озеро обнесли металлическими заграждениями с радарами и средствами ПВО, а окна виллы по требованию служб безопасности двух стран закрыли пуленепробиваемой плёнкой. В Женеве изменили маршруты общественного транспорта вокруг парка и закрыли небо над городом для всех типов полётов.

Пуленепробиваемая плёнка на окнах виллы Ла Гранж Фото телеграм-канала Вы слушали Маяк

За два дня до встречи президентов местный художник Джулиен Баро нарисовал в Женеве граффити «Герой нашего времени» с Алексеем Навальным.

Фото из фейсбука Марии Синицыной-Россен

В день переговоров в городе установили три биллборда с надписями «Навального отравили „Новичком“», «И до сих пор нет расследования» и «Как же так, президент Путин?».

Видео из телеграм-канала Леонида Волкова

16 июня в доме прямо напротив Ла Гранжа местные вывесили на окна ЛГБТ-флаги.

Oliver Carroll @olliecarroll
Bienvenue, Vladimir. Just across from La Grange, location of today’s talks #lgbt #GenevaSummit2021 https://t.co/QzyUmZPZxX

Какие были ожидания

В начале июня президент России в интервью сказал, что «рассчитывает на позитивный результат» встречи и надеется договориться о дальнейших шагах по «нормализации российско-американских отношений». В интервью американскому телеканалу NBC он заявил, что эти отношения «ухудшились до самого низкого уровня за последние годы». Причину он видит во внутренней политике США.

Путин заявил, что на встрече с Байденом хочет поговорить о разоружении, экологии, борьбе с терроризмом и пандемией. Президент США же намеревался обсудить сферы возможного сотрудничества и вопрос недопустимости нарушения прав человека. Администрация США обозначала, что встреча призвана «построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией».

Что обсудили

Первым на переговоры из аэропорта Женевы приехал Путин, затем на виллу прибыл кортеж Байдена. В начале президент России поблагодарил коллегу за инициативу, а Байден сказал, что стороны постараются определить точки соприкосновения и разногласий.

Президенты России, Швейцарии и США позируют для фотографов перед переговорами Видео РБК

Вместо общей пресс-конференции по итогам встречи президенты поговорили со СМИ по отдельности. По словам источников The New York Times, Кремль был готов к совместному брифингу, но Белый дом от него отказался. Первым на пресс-конференции выступил Владимир Путин.

Фото Reuters 

Вот что он сказал:

  • Россия и США договорились вернуть послов;
  • Байден согласен с тем, что конфликт в Донбассе нужно регулировать на основе Минских соглашений. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком», много внимания этому не уделяли;
  • Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. Путин также заявил, что наибольшее количество кибератак в мире совершается с территории Америки. По его словам, Россия предоставляет всю информацию о таких случаях США, но сама ответов не получает;
  • Озабоченность США милитаризацией Арктики «не имеет под собой оснований». Президент утверждает, что Россия там восстанавливает инфраструктуру;
  • Алексей Навальный «знал, что нарушает закон». По мнению Путина, «этот господин, сознательно игнорируя требования закона, выехал на лечение» и «шёл на то, чтобы быть задержанным» после возвращения из Германии в Россию. Фамилии оппозиционера Путин опять не назвал.
  • Конгресс объявил Россию своим врагом и противником в 2017 году. Путин считает, что США поддерживают политические организации, которые «сдерживают Россию».

Давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают.

Владимир Путин

Путин также ответил на вопрос журналиста NBC про признание ФБК и штабов Навального «иностранными агентами» и экстремистскими организациями. Президент считает, что работа структур не запрещена, а объявление организации иностранным агентом не мешает её деятельности.

Та организация, которую вы назвали, публично призывала к массовым беспорядкам, вовлекала несовершеннолетних в несанкционированные акции и публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова.

Владимир Путин

Затем, после большой паузы, на пресс-конференции выступил Байден. Он сказал, что у России и США появилась чёткая база для дальнейшей совместной работы.

Patrick Semansky/AP

Атмосфера была хорошей и позитивной, мы установили фундамент общения с Россией, есть реальная перспектива улучшить отношения. Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться.

Джо Байден

Байден сказал следующее:

  • США всегда будут выносить права человека в повестку переговоров с Россией;
  • Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Какие именно это сферы, Байден не уточнил;
  • Россия и США будут вместе работать, чтобы «не допустить получение Ираном ядерного оружия». Байден и Путин также обсудили, как не допустить подъём терроризма в Афганистане;
  • США согласны, что украинский конфликт нужно регулировать, основываясь на Минских соглашениях;

  • США не будут прибегать к военному ответу на кибератаки, совершённые с территории России;

  • Байден думает, что Путин не хочет холодной войны с США;

  • Байден поднял вопрос о Белоруссии. Путин не спорил с позицией президента США, а только спросил: «Что мы можем сделать?». Что Байден думает о ситуации в Белоруссии, он не уточнил;

  • Путин сравнил оппозицию в России с участниками штурма Капитолия в США 6 января. Байден считает такую аналогию «нелепой»;

То были преступники, которые ворвались в Капитолий и убили полицейского. А это люди, которые просто выступали за свободу слова и против каких-то решений президента.

Джо Байден

  • Последствия возможной смерти Алексея Навального в тюрьме были бы «разрушительными» для России;

  • США и Россия договорились начать диалог по выстраиванию стратегической стабильности.

Я сказал Путину, что наша повестка не направлена против России. Я как президент США просто защищаю наши ценности — фундаментальные права и свободы человека. Именно поэтому мы поднимаем вопрос о Навальном. Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России.

Джо Байден

В переводе с дипломатического языка это означает, что наши военные эксперты и дипломаты будут вместе работать над механизмом, который будет способствовать установлению контроля над новыми опасными и сложными видами оружия, которые появляются сейчас.

Джо Байден

Путин и Байден обменялись подарками. Президент США подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку, передает The Independent со ссылкой на Белый дом. Путин вручил Байдену письменный набор хохломы «Москва», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

#новости #путин #сша #политика

67 67 комментариев
32
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Павел Фролов

33

Хорошо, что Байден отказался, Путина в дебатах ещё никто не побеждал

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Victor Ganin

23

Флаги лгбт доставили. Кто-нибудь расскажите им, что пыне похуй на лгбт, все его слова про них чисто для рейтинга. Он же сам прекрасное знает, сколько у него лгбтшников в госдуме сидит. 

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Казенный магнит

Victor
1

пыне похуй на лгбт

лишь бы не про педофилию

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Майка Ника

Victor
0

У вас в слове "ЛДПРовцы" очепятка незначительная)

А если серьёзно, то тоже так считаю, чхал он на все эти движухи. Главное, чтобы поддержка была

Ответить

Владимир Филатов

Victor
0

возможно он и сам

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alexferman

21

Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам

Чего блять??? это как понимать вообще?

Ответить

Виталий Куликов

alexferman
9

Правый сектор теперь вне опасности, усё не успели.

Ответить

Alex Kostin

alexferman
8

"обоссы но не бей"

Ответить

Казенный магнит

alexferman
5

Главное, чтобы там был сектор "Приз".

Ответить

Dr Serj

alexferman
3

в этом и был весь смысл встречи )

обсудили правила кибератак, какие цели легальные,
а нефтепроводы не трогать, не понравился им коллапс недавний

Ответить

Максим Шпилёв

alexferman
0

Двойная сплошная

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Кирилл Вселенский

alexferman
0

Как хочешь

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Duck Dick

alexferman
0

Все понимают, что любого "хакера" вычислить легко. Ну и в рамках недопущения обострения отношений, он попросил пристально следить, чтоб "вот эту хуйню не трогали плс, мы все все понимаем, политические игры, но тут реально могут погибнуть люди, пресекайте там у себя, слишком нездоровая конкуренция"
Как договориться со знакомым, чтоб первый раунд в КС только на ножах. 

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Последовательный кот

15

конфликт в Украине

Новый редактор позволила себе НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНУЮ наглость, нарушив заветы латентного шовиниста никиты лихачева о борьбе за чистоту русского языка

Ответить

Rodion Kutsaev

Последовательный
10

Этого редактора расстреляли в застенках TJ

Ответить

Казенный магнит

Rodion
4

две недели назад

Ответить

Rodion Kutsaev

Последовательный
6

Кремль передал на TJ новую методичку, после встречи Байдена и Путина.

Ответить

Последовательный кот

Последовательный
1

Прошу главного кавказофоба срочно урегулировать этот вопрос

Ответить

Последовательный кот

7

Как русские относятся к своему президенту пиздаболу?

Ответить

Либеральный кубок

Последовательный
5

Но Навальный же не президент..

Ответить

Северный диод

Либеральный
9

Но Путин же пиздабол..

Ответить

Либеральный

Северный
1

Не спорю

Ответить

Никита Бабич

Последовательный
1
Ответить

Северный диод

Никита
0

Где ты это отрыл, одуреть

Ответить

Никита Бабич

Северный
0

Твиттер, поиск по слову Президент. Эти пять комментов были буквально на первом развороте. Ещё пять твитов были новостные и лишь один либеральный.

Ответить

Северный диод

Никита
0

Не думал что ватаны сидят в твиторе

Ответить

Никита Бабич

Северный
0

90% всех русскоговорящих твиттера похоже ультраконсерваторы.

Ответить

Северный диод

Никита
0

Или боты

Ответить

Никита

Северный
0

Нет. С ними можно завести диалог, они подробно ответят и разъяснят, почему "либералов надо ***** цепями". Разве что ты ботами называешь консерваторов?

Ответить

Северный

Никита
0

Не, чуваков с ботоферм делающих это за деньгу

Ответить

Никита

Северный
0

Стал бы либерал делать это за деньги? Вряд ли, только если со средствами плохо, и то не каждый либерал (самоуважение). Значит большинство "ботов" консерваторы. Но если так, зачем им платить? Они же верят в то, что говорят. Вся эта деятельность чисто инициативная.
= Вот как я сейчас трачу время описать своё мнение, так и они бесплатно сидят и печатают. Посмотри вокруг, сколько сотен комментов на ТЖ возникает, когда нам кажется происходящее сюром. Так и они, в поисках одобрения и поддержки среди друзей, пишут мнения, мемы и оскорбления по каждому демократическому инфоповоду, который задевает их так, как тжшников - авторитарный инфоповод.

Ответить

Василий Васин

Последовательный
0

 Долбоёбы любят. Как и тебя долбоёба

Ответить

некипишуй

Последовательный
0

как к пиздаболу

Ответить

Последовательный кот

3

Остаётся только надеяться, что Навальный действительно умрёт в тюрьме. Интересно, что за разрушительные последствия

Ответить

Vitali

Последовательный
10

Выскажут возмущения и постукают ножками как обычно

Ответить

Последовательный кот

Последовательный
4

Сообщение удалено

Ответить

Ангел Предохранитель

Последовательный
4

Теряешь хватку

Ответить

hyposlasher

Ангел
0

каждый год пишут что теряет хватку, а он ее даже и не теряет

Ответить

Виталий Куликов

Последовательный
3

Интересно, что за разрушительные последствия

Выпишут Россию из G8, снова.

Ответить

Амвросий Амбруазович

Виталий
1

Но ведь для этого надо её принять назад в G8. Новость "в связи с гибелью диссидента страны G7 предложили РФ вернуться в организацию" будет смотреться очень пикантно.

Ответить

Ангел Предохранитель

Последовательный
1

Обеспокоенность ес/сша х2

Ответить

Глупый Валера

6

Как же это оказывается, Байден больше друг Путину чем Трамп? Многоходовочка?

Ответить

Sage Pointer

Глупый
3
Ответить

Max Diviani

Глупый
0

Схуяль?

Ответить

artemykairyak

6

Ну посидели попердели и что? Какое отношение это имеет к реальности?

Ответить

Smaug The Terrible

artemykairyak
0

Никакого. Голову из песка вынимать не обязательно

Ответить

Vitali

2

Байден поднял вопрос о Белоруссии. Путин не спорил с позицией президента США, а только спросил: «Что мы можем сделать?». Что Байден думает о ситуации в Белоруссии, он не уточнил
Лукашенко пизда?

Ответить

Виталий Куликов

Vitali
7

Сколь верёвочке не вейся, всё равно совьётся в петлю.

Ответить

Andrej Krav

4

Фига пыня карлан, даже пынеходы не помогают.

Ответить

Технологический Влад

4

В обычное время парк Ла Гранж открыт для посетителей, но из-за встречи двух президентов его закрыли. Женевское озеро обнесли металлическими заграждениями с радарами и средствами ПВО, а окна виллы по требованию служб безопасности двух стран закрыли пуленепробиваемой плёнкой. В Женеве изменили маршруты общественного транспорта вокруг парка и закрыли небо над городом для всех типов полётов.

Почему швейцарцы это терпят?

Ответить

Sam Lowry

Технологический
0

Это те, которые хранят сомнительное бабло?

Ответить

мЕдь

3

Россия и США договорились вернуть послов

Уф, может с визами что-нибудь сделают. 

Ответить

Последовательный кот

мЕдь
2

Посол приедет в Казахстан

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

он заявил, что эти отношения «ухудшились до самого низкого уровня за последние годы». Причину он видит во внутренней политике США.

Ну да, ну да

Ответить

Cdd

2

«Провести переговоры в «третьей стране» в середине апреля предложил президент США Джо Байден на фоне ухудшения дипломатических отношений. Путин согласился»

Кажется, кое-то понял, что это последняя возможность побывать в Швейцарии

Ответить

Yufers

2

Понятно. Ничего интересного или значимого. Провели очередные красные линии за которые не рекомендуется переходить и тогда будем выстраивать отношения. Максимум ,что можно из этого вынести - позиция России в отношении Лукашенко неоднозначная и пока мистер Н жив, никому особо не интересна полит ситуация в России.

Ответить

Dennis Naidyuk

1

и выслал российских дипломатов. Россия в ответ выслала американских представителей

Как много, блин, этих представителей - высылают и высылают) Уже посольство в СПб закрыли, а всё ещё высылают)

Ответить

AZP

1

Какую-то жуткую кучу денег потратили ради того, чтобы попиздеть. Кортежи, ПВО...пиздец!
Почему нельзя по Скайпу это сделать?

Ответить

Аналитический калькулятор

0

 в одном из крупнейших городов политически нейтральной Швейцарии

вывешивают политические билборды и рисуют граффити

Ответить

Smaug The Terrible

Аналитический
2

Ты мягенький чтоль? Не думал, что люди могут иметь позицию отличную от позиции государства?

Ответить

Набиев Равиль

0

Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Какие именно это сферы, Байден не уточнил;

США не будут прибегать к военному ответу на кибератаки, совершённые с территории России;

И что это всё значит?

Ответить

Allekprost

0

Где обещанные дебаты? 

Ответить

Владимир Филатов

0

Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться

Через полгода опять встретятся, обсудят то же самое и так же разойдутся

Ответить

Бунт Протеста

0

Унылая подача материала, как первый канал, только текстом

Ответить

Александр Мирошников

0

Интересно, не называть фамилию Навального это какая-то шутка которая затянулась?

Ответить

Arthur Sergeev

–4

Ну и? Че Байден не такой крутой, как был до этого? Там вообще насчет того, что Байден про Путина сказал обсуждалось? Байден кстати первым руку подал Путину. Просто такой небольшой психологический момент.     

Ответить

Nevi Lant

–4

на Украине*

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