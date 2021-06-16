Главное о встрече Путина и Байдена: «этот господин» Навальный, «сдерживание России» и кибератаки Статьи редакции
«Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться».
Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились в статусе президентов. Переговоры длились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Главы государств обсудили кибератаки, конфликт в Донбассе и арест Алексея Навального. TJ кратко рассказывает о главном вокруг встречи.
Зачем встречаться
Провести переговоры в «третьей стране» в середине апреля предложил президент США Джо Байден на фоне ухудшения дипломатических отношений. Путин согласился.
В марте Байден в интервью ABC на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», ответил утвердительно. После этого Москва отозвала посла из Вашингтона и президент России предложил Байдену провести публичные дебаты, но тот отказался. Затем глава США ввёл санкции за предположительную попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года и выслал российских дипломатов. Россия в ответ выслала американских представителей.
Почему Женева и как там встретили Путина
Делегации России и США встретились в Женеве — один из крупнейших городов политически нейтральной Швейцарии. Переговоры прошли на вилле Ла Гранж — поместье XVIII века на берегу озера. Там же в 1985 году впервые встречались генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган — этот момент считается ключевым в процессе окончания «холодной войны».
В обычное время парк Ла Гранж открыт для посетителей, но из-за встречи двух президентов его закрыли. Женевское озеро обнесли металлическими заграждениями с радарами и средствами ПВО, а окна виллы по требованию служб безопасности двух стран закрыли пуленепробиваемой плёнкой. В Женеве изменили маршруты общественного транспорта вокруг парка и закрыли небо над городом для всех типов полётов.
За два дня до встречи президентов местный художник Джулиен Баро нарисовал в Женеве граффити «Герой нашего времени» с Алексеем Навальным.
В день переговоров в городе установили три биллборда с надписями «Навального отравили „Новичком“», «И до сих пор нет расследования» и «Как же так, президент Путин?».
16 июня в доме прямо напротив Ла Гранжа местные вывесили на окна ЛГБТ-флаги.
Какие были ожидания
В начале июня президент России в интервью сказал, что «рассчитывает на позитивный результат» встречи и надеется договориться о дальнейших шагах по «нормализации российско-американских отношений». В интервью американскому телеканалу NBC он заявил, что эти отношения «ухудшились до самого низкого уровня за последние годы». Причину он видит во внутренней политике США.
Путин заявил, что на встрече с Байденом хочет поговорить о разоружении, экологии, борьбе с терроризмом и пандемией. Президент США же намеревался обсудить сферы возможного сотрудничества и вопрос недопустимости нарушения прав человека. Администрация США обозначала, что встреча призвана «построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией».
Что обсудили
Первым на переговоры из аэропорта Женевы приехал Путин, затем на виллу прибыл кортеж Байдена. В начале президент России поблагодарил коллегу за инициативу, а Байден сказал, что стороны постараются определить точки соприкосновения и разногласий.
Вместо общей пресс-конференции по итогам встречи президенты поговорили со СМИ по отдельности. По словам источников The New York Times, Кремль был готов к совместному брифингу, но Белый дом от него отказался. Первым на пресс-конференции выступил Владимир Путин.
Вот что он сказал:
- Россия и США договорились вернуть послов;
- Байден согласен с тем, что конфликт в Донбассе нужно регулировать на основе Минских соглашений. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком», много внимания этому не уделяли;
- Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. Путин также заявил, что наибольшее количество кибератак в мире совершается с территории Америки. По его словам, Россия предоставляет всю информацию о таких случаях США, но сама ответов не получает;
- Озабоченность США милитаризацией Арктики «не имеет под собой оснований». Президент утверждает, что Россия там восстанавливает инфраструктуру;
- Алексей Навальный «знал, что нарушает закон». По мнению Путина, «этот господин, сознательно игнорируя требования закона, выехал на лечение» и «шёл на то, чтобы быть задержанным» после возвращения из Германии в Россию. Фамилии оппозиционера Путин опять не назвал.
- Конгресс объявил Россию своим врагом и противником в 2017 году. Путин считает, что США поддерживают политические организации, которые «сдерживают Россию».
Путин также ответил на вопрос журналиста NBC про признание ФБК и штабов Навального «иностранными агентами» и экстремистскими организациями. Президент считает, что работа структур не запрещена, а объявление организации иностранным агентом не мешает её деятельности.
Затем, после большой паузы, на пресс-конференции выступил Байден. Он сказал, что у России и США появилась чёткая база для дальнейшей совместной работы.
Байден сказал следующее:
- США всегда будут выносить права человека в повестку переговоров с Россией;
- Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Какие именно это сферы, Байден не уточнил;
- Россия и США будут вместе работать, чтобы «не допустить получение Ираном ядерного оружия». Байден и Путин также обсудили, как не допустить подъём терроризма в Афганистане;
- США согласны, что украинский конфликт нужно регулировать, основываясь на Минских соглашениях;
США не будут прибегать к военному ответу на кибератаки, совершённые с территории России;
- Байден думает, что Путин не хочет холодной войны с США;
Байден поднял вопрос о Белоруссии. Путин не спорил с позицией президента США, а только спросил: «Что мы можем сделать?». Что Байден думает о ситуации в Белоруссии, он не уточнил;
- Путин сравнил оппозицию в России с участниками штурма Капитолия в США 6 января. Байден считает такую аналогию «нелепой»;
Последствия возможной смерти Алексея Навального в тюрьме были бы «разрушительными» для России;
- США и Россия договорились начать диалог по выстраиванию стратегической стабильности.
Путин и Байден обменялись подарками. Президент США подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку, передает The Independent со ссылкой на Белый дом. Путин вручил Байдену письменный набор хохломы «Москва», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Флаги лгбт доставили. Кто-нибудь расскажите им, что пыне похуй на лгбт, все его слова про них чисто для рейтинга. Он же сам прекрасное знает, сколько у него лгбтшников в госдуме сидит.
У вас в слове "ЛДПРовцы" очепятка незначительная)
А если серьёзно, то тоже так считаю, чхал он на все эти движухи. Главное, чтобы поддержка была
Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам
Чего блять??? это как понимать вообще?
в этом и был весь смысл встречи )
обсудили правила кибератак, какие цели легальные,
а нефтепроводы не трогать, не понравился им коллапс недавний
Все понимают, что любого "хакера" вычислить легко. Ну и в рамках недопущения обострения отношений, он попросил пристально следить, чтоб "вот эту хуйню не трогали плс, мы все все понимаем, политические игры, но тут реально могут погибнуть люди, пресекайте там у себя, слишком нездоровая конкуренция"
Как договориться со знакомым, чтоб первый раунд в КС только на ножах.
Этого редактора расстреляли в застенках TJ
Кремль передал на TJ новую методичку, после встречи Байдена и Путина.
Прошу главного кавказофоба срочно урегулировать этот вопрос
Либеральный кубок
Но Навальный же не президент..
Северный диод
Но Путин же пиздабол..
Где ты это отрыл, одуреть
Твиттер, поиск по слову Президент. Эти пять комментов были буквально на первом развороте. Ещё пять твитов были новостные и лишь один либеральный.
Не думал что ватаны сидят в твиторе
90% всех русскоговорящих твиттера похоже ультраконсерваторы.
Или боты
Северный
Не, чуваков с ботоферм делающих это за деньгу
Стал бы либерал делать это за деньги? Вряд ли, только если со средствами плохо, и то не каждый либерал (самоуважение). Значит большинство "ботов" консерваторы. Но если так, зачем им платить? Они же верят в то, что говорят. Вся эта деятельность чисто инициативная.
= Вот как я сейчас трачу время описать своё мнение, так и они бесплатно сидят и печатают. Посмотри вокруг, сколько сотен комментов на ТЖ возникает, когда нам кажется происходящее сюром. Так и они, в поисках одобрения и поддержки среди друзей, пишут мнения, мемы и оскорбления по каждому демократическому инфоповоду, который задевает их так, как тжшников - авторитарный инфоповод.
Сообщение удалено
Теряешь хватку
Интересно, что за разрушительные последствия
Выпишут Россию из G8, снова.
Но ведь для этого надо её принять назад в G8. Новость "в связи с гибелью диссидента страны G7 предложили РФ вернуться в организацию" будет смотреться очень пикантно.
Ну посидели попердели и что? Какое отношение это имеет к реальности?
Байден поднял вопрос о Белоруссии. Путин не спорил с позицией президента США, а только спросил: «Что мы можем сделать?». Что Байден думает о ситуации в Белоруссии, он не уточнил
Лукашенко пизда?
В обычное время парк Ла Гранж открыт для посетителей, но из-за встречи двух президентов его закрыли. Женевское озеро обнесли металлическими заграждениями с радарами и средствами ПВО, а окна виллы по требованию служб безопасности двух стран закрыли пуленепробиваемой плёнкой. В Женеве изменили маршруты общественного транспорта вокруг парка и закрыли небо над городом для всех типов полётов.
Почему швейцарцы это терпят?
Россия и США договорились вернуть послов
Уф, может с визами что-нибудь сделают.
он заявил, что эти отношения «ухудшились до самого низкого уровня за последние годы». Причину он видит во внутренней политике США.
Ну да, ну да
«Провести переговоры в «третьей стране» в середине апреля предложил президент США Джо Байден на фоне ухудшения дипломатических отношений. Путин согласился»
Кажется, кое-то понял, что это последняя возможность побывать в Швейцарии
Понятно. Ничего интересного или значимого. Провели очередные красные линии за которые не рекомендуется переходить и тогда будем выстраивать отношения. Максимум ,что можно из этого вынести - позиция России в отношении Лукашенко неоднозначная и пока мистер Н жив, никому особо не интересна полит ситуация в России.
и выслал российских дипломатов. Россия в ответ выслала американских представителей
Как много, блин, этих представителей - высылают и высылают) Уже посольство в СПб закрыли, а всё ещё высылают)
Какую-то жуткую кучу денег потратили ради того, чтобы попиздеть. Кортежи, ПВО...пиздец!
Почему нельзя по Скайпу это сделать?
Ты мягенький чтоль? Не думал, что люди могут иметь позицию отличную от позиции государства?
Путину передали список 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Какие именно это сферы, Байден не уточнил;
США не будут прибегать к военному ответу на кибератаки, совершённые с территории России;
И что это всё значит?
Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться
Через полгода опять встретятся, обсудят то же самое и так же разойдутся
Интересно, не называть фамилию Навального это какая-то шутка которая затянулась?
Ну и? Че Байден не такой крутой, как был до этого? Там вообще насчет того, что Байден про Путина сказал обсуждалось? Байден кстати первым руку подал Путину. Просто такой небольшой психологический момент.