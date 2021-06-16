Сейчас уголовное наказание наступает только после того, как участник НПО дважды в течение года привлекался к административной ответственности.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовную ответственность за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательным на территории России, а также за участие в таких структурах и сбор средств для них. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В реестре нежелательных организаций, который ведет Минюст, значатся 34 такие структуры.

Изначально в законопроекте предлагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом, но затем в поправках появилось уточнение — «на территории Российской Федерации». За организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами России будет предусмотрена административная ответственность.

Участие в работе нежелательной НПО на территории России — штраф в размере 300—500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет;

Предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ нежелательной НПО — лишение свободы на срок от одного года до пяти лет;



Организация деятельности на территории РФ иностранной нежелательной НПО — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

К уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО на территории России будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичные деяния либо имеющие судимость по этой же статье УК.

Лицо могут освободить от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности НПО, либо способствовало пресечению деятельности такой организации, активно сотрудничая со следствием.