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Новости
Артём Мазанов

Госдума ввела уголовное наказание за участие в «нежелательных» иностранных НПО Статьи редакции

Сейчас уголовное наказание наступает только после того, как участник НПО дважды в течение года привлекался к административной ответственности.

29 29 комментариев
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Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовную ответственность за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательным на территории России, а также за участие в таких структурах и сбор средств для них. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В реестре нежелательных организаций, который ведет Минюст, значатся 34 такие структуры.

Изначально в законопроекте предлагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом, но затем в поправках появилось уточнение — «на территории Российской Федерации». За организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами России будет предусмотрена административная ответственность.

  • Участие в работе нежелательной НПО на территории России — штраф в размере 300—500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет;
  • Предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ нежелательной НПО — лишение свободы на срок от одного года до пяти лет;
  • Организация деятельности на территории РФ иностранной нежелательной НПО — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

К уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО на территории России будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичные деяния либо имеющие судимость по этой же статье УК.

Лицо могут освободить от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности НПО, либо способствовало пресечению деятельности такой организации, активно сотрудничая со следствием.

Законопроект внесли в Госдуму 4 мая.

#новости #право

29 29 комментариев
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Doggy Style

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Лицо могут освободить от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности НПО, либо способствовало пресечению деятельности такой организации, активно сотрудничая со следствием.

соревнованию по крысиному забегу объявляется открытым

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Металлургический Женя

Doggy
5

интересно, поведутся ли люди? 
история нас учит, что те, кто из простого народа бежит подмахивать хвостом власти, обычно, тоже огребают

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Телевизионный бас

Металлургический
1

Уже повелись)

Ответить

Металлургический

Телевиз…
1

радует только, что каждый день рождаются новые люди, а они совершенно другие. 

Ответить

Телевизионный

Металлу…
5

а они совершенно другие

Расскажи тем новым людям, что топят за коммунизм и совок)

Ответить

Металлургический

Телевиз…
0

не встречал таких среди 12-15-летних. но не настаиваю, что их не существует, однако непуганных все же больше

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Doggy Style

Металлургический
1

ну запихнут провокаторов/агентов, во власти не глупые люди сидят

Ответить

Позитивный клуб

Металлургический
0

История ни вас ни нас ничему не учит

Ответить

Металлургический

Позитив…
0

"вас" – это кого?

Ответить

Позитивный клуб

Металлу…
0

Ты задаёшь сегодня слишком сложные вопросы

Ответить

Marhal_New

Металлу…
0

Россиян? Уже в который раз эта хуйня происходит

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0

Вон даже расстрельные подвалы есть. Пока только в Чечне.

Ответить

Doggy Style

Doggy
1

вот сейчас реально окажется, что ко всем "не своим" напиха(ют/ли) по три-пять штук эшников и машинка закрутится завертится

Ответить

Просто Хэнк

Doggy
1

Они и так там напиханы уже давно.

Ответить

Doggy Style

Просто
0

я для кого окончания временные (совершенное и несовершенное) сделяль?

Ответить

Grigory Kopiev

Doggy
0

На Пивоварова недавно завели уголовку уже после того, как он распустил нежелательную Открытую Россию

Ответить

Doggy Style

Grigory
0

к данному закну это не относится, а Откртытую Россию за ее деятельность власти бы просто так и после не отпустили, с рядовыми сотрудниками может и прокатит

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Chef

5

нежелательная - очередной новояз из серии хлопок и подтопление, ссыкуны

Ответить

Украденная жизнь

3

Член семьи врага народа.

Ответить

Корнелий Шнапс

3

скоро будут сроки за то что ты вообще знаешь о существовании нежелательной НКО?
- гражданин, вы поддерживаете ФБК Навального?
- конечно нет!
- ага, попався, экстремист - откуда ты знаешь что такое "ФБК" и "Навальный"? 

Ответить

Телевизионный бас

2

Скорость приближения к полной заднице растёт экспоненциально

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Список замечательный
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/

Перечень иностранных и международных…
Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых…
minjust.gov.ru
Ответить

Doggy Style

Marhal_New
0

Pacific Environment (PERC) (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) (Соединенные Штаты Америки)

«Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)

улыбнуло, понятное дело, что окр среду и людей в беде Россия мониторить не хочет

Ответить

Интенсивный волк

Doggy
5

Россия также не против насильственного извлечения органов.

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США)

Ответить

Джон Кроули

1

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США)

А где можно почитать за что этот фонд внесли в список нежелательных? Мешали банде Путина потрошить россиян на органы?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Хамас у них желательный и желанный гость

Ответить

Законодательный калькулятор

1

+10 к желанию эмигрировать

Ответить

Alex Fielding

0

Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае») (США)

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Ангел Предохранитель

Alex
0

А что за история с преследованием?

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