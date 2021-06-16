В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг Статьи редакции
Мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице критическая — в больницах находятся более 12 тысяч человек.
Провести обязательную вакцинацию в столице обязала главный санитарный врач города Елена Андреева. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Прививки от коронавируса должны сделать работники:
- торговли;
- салонов красоты;
- фитнес-клубов;
- общепита;
- банков;
- почты;
- МФЦ;
- культуры и образования;
- ЖКХ и энергетики;
- общественного питания;
- транспорта.
Не прививаться могут те, у кого есть медицинские противопоказания.
Мэр Москвы заявил, что вакцинация — это личное дело каждого, но только «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
Руководители организаций обязаны привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Систему мониторинга вакцинации планируют запустить к 1 июля.
Вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан и Московская область.
Годами государство наебывало людей в самых разных областях, от льгот и пенсионного возраста до налогов, а теперь, когда у людей пропало последнее доверие к государству, они такие "а чёэто никто не прививается!?".
Больше всех, в таком случае постарались США, там смертность просто зашкаливает.. На ИВЛ вас голубчик, остатки мозга проветрить
В США со смертностью довольно средне. В отличие от России (сурс на график: https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938).
Ага. А ещё там почти половина населения привито. При их то вере в теории заговоров.
Я сам привился, к слову. Просто я прекрасно понимаю тех, кто не хочет прививаться.
Так что мозги проветривать нужно вам, а не мне.
А эта новость как-то связана со вчерашней про чёрный рынок фейковых справок?
Невероятный браслет
Не, это связано с тем, что после появления вакцины все забили на маски.
В Екатеринбурге даже в магазинах продавцы и покупатели без масок ходят
Ага, только с этим связано))
Невероятный
Справки в телеге сделают единицы от общего числа. Об этом узнали недавно.
А маски носить перестали уже давно.
Причин много, не только та которую указал. Но поддельные справки, которые НЕ БЕСПЛАТНЫЕ — на общее число не повлияют.
Тупица.
Засунь свою тупицу себе в ЖОПУ
Ну так дайте возможность ширнуться пфайзером.
Так файзер не хочет ее давать
Никто не запрещал ввоз и сертификацию, но файзер не пытается это делать, т.к. есть более важные и прибыльные страны, у которых нет своей вакцины и которые готовы закупать чужие
Да, ладно.
Врунишка ты еще тот...
1) еще в момент появления первых вакцин зимой/весной в Сколково начали пытаться завозить иностранные вакцины(там спецрежим). Так отдельно Правительство возбудилось и запретило. Только отечественное
2) все крупные производители говорили, что в 2020 году будут продавать вакцину только правительствам. Наши что сделали? Сказали покупать не будем.
Нам не дают возможности привиться иностранными вакцинами..
Многие никакую не хотят ставить, к сожалению, и ввоз файзера, модерны и других вакцин тут не сильно помог бы в любом случае
а как у вас 20 долл превратились в 3000р?
Вы нам из какого года пишете? Из 2024?
Файзер не отвечает за побочки и последствия , как и модерна - это условия регистрации..
Ёпт, да сколько можно повторять, мы давно победили эту заразу
Ты сейчас про печенегов или про половцев? Или про что?
с коронавирусом ситуация в столице критическая — в больницах находятся более 12 тысяч человек
Население Москвы 12 млн, 12 тыс. в больницах - ситуация критическая
Население Беларуси 9.4 млн, в пик 26 тыс. в больницах - ситуация стабильная, не вызывает опасения
да уж, целых 12 000. А сколько там фейковых диагнозов!
Родственник умер от сахарного диабета, ему тоже приписали корону. Только позже, на вскрытии, выяснилось, что умер все-таки от своей болезни, которая ухудшилась на фоне жары.
Пришлось ещё ругаться из-за этого в морге.
А морге то что они сделают, зачем с ними ругаться?
Узнала новость там, там и начала. Ну а чего ожидать, я на эмоциях. И без этого забот полно
Да уж, а вот как кто-нибудь умрет через три дня после прививки - значит обязательно прививка виновата.
Нечего приписывать мне слова, которые я не говорила.
Родственнику поставили этот диагноз намеренно.
Покупаем справочки
Это постановление идет в разрез с конституционными правами людей
А чего не бюджетников и слабовиков?
почты;
МФЦ;
культуры и образования;
транспорта.
- это все коммерсы что ли?
Справедливо. Просто, странно, что государство не заставляет в первую очередь исполнять своих хотелки бюджетников. С другой стороны - мы же в России.
Прививаться или нет - личное дело каждого. Почему остальные прививки по желанию, а именно эта - обязательна?
Кажется, кто-то хочет ещё немного деньжат
Жду информацию про штрафы за отсутствие вакцины.
Кстати!
Утром рунет облетел коммент Проценко, что введение паспортов вакцинации обязательно. Спешат, суки...
Как бы нифига подобного, для общепита как минимум есть обязательные прививки. У учителей тоже требуют прививочные сертификаты.
Всмысле, а это что:
"Вакцинированы должны быть 60% работников в сферах:
торговли и услуг;
культуры и образования;
ЖКХ и энергетики;
общественного питания;
транспорта."
Телевизионный
торговли и услуг;
Ну то есть можно покрыть почти все сферы этим пунктом
Казенный магнит
Кажется, кто-то хочет ещё немного деньжат
Много, много деньжат!
Жду информацию про штрафы за отсутствие вакцины.
Естественно, привился - не привился, мы на тебе всё равно заработаем, причём не разово а каждый квартал.
Для медкнижи многие прививки обязательны.
Прививка от гриппа там есть?
Есть:
Вакцинация против гриппа
Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением
http://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики
2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
http://base.garant.ru/12113020/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#p_63
А в какой сфере у нас не критическая ситуация?
Позитивный клуб
В оборонке
А почему бы собственно и нет?
После чтения комментов на ТЖ, обязательная вакцинция уже не кажется такой плохой идеей.
Все холопы, обслуживающие дворян, должны быть вакцинированы, чтобы не заразить хозяев.
Телевизионный бас
Вроде да
А почему IT не должно быть мимо, учитывая что их крайне просто самоизолировать.
Это в очередной раз доказывает то, что россияне не хотят прививаться спутником. А ждут Pfizer и Модерну!
Тут же вопили, что нет политической воли у власти взять и закрыть вопрос с вакцинацией, мол сиськи мнут, поэтому люди сомневаются и не идут вакцинироваться. Ну нате, получите и распишитесь
Астрологи объявили неделю обязательной вакцинации.
Количество воя про фошистов увеличено втрое.
Мусоров пусть привьют, уже четверть будет населения. Хоть намордники на них оделвать стали.
КАКИЕ ЖЕ МОСКВИЧИ ТЕРПИЛЫ
«Скоро и в твоём регионе!» 😏
Нет же, ни пропусков ни прочей ебалы кроме Москвы нигде не было