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Новости
yannlll

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг Статьи редакции

Мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице критическая — в больницах находятся более 12 тысяч человек.

113 113 комментариев
6107 просмотров

Провести обязательную вакцинацию в столице обязала главный санитарный врач города Елена Андреева. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Прививки от коронавируса должны сделать работники:

  • торговли;
  • салонов красоты;
  • фитнес-клубов;
  • общепита;
  • банков;
  • почты;
  • МФЦ;
  • культуры и образования;
  • ЖКХ и энергетики;
  • общественного питания;
  • транспорта.

Не прививаться могут те, у кого есть медицинские противопоказания.

Мэр Москвы заявил, что вакцинация — это личное дело каждого, но только «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».

Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Руководители организаций обязаны привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Систему мониторинга вакцинации планируют запустить к 1 июля.

Вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан и Московская область.

#новости #вакцинация

113 113 комментариев
39
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113 комментариев
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Мягкий кофе

57

тебе не нужна прививка, если ты не работаешь

Ответить

Andrew Muralov

Мягкий
1

Но нужна, если прислуживаешь.

Ответить

Роман Трусов

39

Годами государство наебывало людей в самых разных областях, от льгот и пенсионного возраста до налогов, а теперь, когда у людей пропало последнее доверие к государству, они такие "а чёэто никто не прививается!?".

Ответить

Телевизионный бас

Роман
4

Не ведётесь? Заставим!

Ответить

Михаил Васильев

Роман
0

Больше всех, в таком случае постарались США, там смертность просто зашкаливает.. На ИВЛ вас голубчик, остатки мозга проветрить

Ответить

Рыжий

Михаил
1

 На ИВЛ вас голубчик, остатки мозга проветрить

Легкие в труху, повторяю, легкие в труху

Ответить

Anton Golovanov

Михаил
0

В США со смертностью довольно средне. В отличие от России (сурс на график: https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938).

Ответить

Роман Трусов

Михаил
0

Ага. А ещё там почти половина населения привито. При их то вере в теории заговоров.
Я сам привился, к слову. Просто я прекрасно понимаю тех, кто не хочет прививаться.
Так что мозги проветривать нужно вам, а не мне.

Ответить

Alex P

Роман
0

Ты забыл добавить в конце «а народу похуй»

Ответить

asbo

36

А эта новость как-то связана со вчерашней про чёрный рынок фейковых справок?

Ответить

Невероятный браслет

asbo
3

Не, это связано с тем, что после появления вакцины все забили на маски.
В Екатеринбурге даже в магазинах продавцы и покупатели без масок ходят

Ответить

Солёная Капля

Невероятный
2

Ага, только с этим связано))

Ответить

Невероятный

Солёная
1

Справки в телеге сделают единицы от общего числа. Об этом узнали недавно.
А маски носить перестали уже давно.

Причин много, не только та которую указал. Но поддельные справки, которые НЕ БЕСПЛАТНЫЕ — на общее число не повлияют.

Тупица.

Ответить

Солёная Капля

Невероя…
0

Засунь свою тупицу себе в ЖОПУ

Ответить

Закомплексованна

Солёная
1

Девочки не ссорьтесь

Ответить

andorus

asbo
3

Обе про короновирус 

Ответить

Солёная Капля

asbo
3

Зашла за этим комментом

Ответить

Рыжий

27

Парам-пам-пам. Рынок сертификатов такой

Ответить

Эпапа

14

Ну так дайте возможность ширнуться пфайзером.

Ответить

Grigory Kopiev

Эпапа
–3

Так файзер не хочет ее давать

Ответить

Эпапа

Grigory
8

Что за бред? Они всем продают, просто кто-то запретил ввоз.

Ответить

Grigory Kopiev

Эпапа
3

Никто не запрещал ввоз и сертификацию, но файзер не пытается это делать, т.к. есть более важные и прибыльные страны, у которых нет своей вакцины и которые готовы закупать чужие

Ответить

Madegghead

Grigory
2

Да, ладно.
Врунишка ты еще тот...
1) еще в момент появления первых вакцин зимой/весной в Сколково начали пытаться завозить иностранные вакцины(там спецрежим). Так отдельно Правительство возбудилось и запретило. Только отечественное
2) все крупные производители говорили, что в 2020 году будут продавать вакцину только правительствам. Наши что сделали? Сказали покупать не будем.
Нам не дают возможности привиться иностранными вакцинами..

Ответить

Эпапа

Grigory
1

А толку от российской вакцины, если никто не хочет её ставить? Т.е. рынок для Пфайзера большой.

Ответить

Grigory Kopiev

Эпапа
1

Многие никакую не хотят ставить, к сожалению, и ввоз файзера, модерны и других вакцин тут не сильно помог бы в любом случае

Ответить

Эпапа

Grigory
0

Бред, почему-то в других странах нормально идёт вакцинация, а в РФ люди плохие? 

Ответить

Ivan

Эпапа
1

За пфайзер придется отдать от 3к рублей. Спросите своих знакомых, они готовы платить за вакцину от ковид?

Ответить

Эпапа

Ivan
0

Ну я готов. 

Ответить

Ivan

Эпапа
0

Ну, вы 1 из 140 миллионов. Так себе популяционный иммунитет :-)

Ответить

Максим

Ivan
3

А остальные 139.999.999 тебе уже отписали свой письменный отказ, я полагаю?

Ответить

Михаил

Максим
0

Остальные, у кого с головой все в порядке и кто не полагается на обычный русский Авось, давно вакцинировались

Ответить

Эпапа

Ivan
0

Ну вот 60% заставят поставить Спутник, ещё процентов 20 ширнулись бы пфайзером, вот тебе иммунитет будет.

Ответить

Madegghead

Ivan
0

а как у вас 20 долл превратились в 3000р?
Вы нам из какого года пишете? Из 2024?

Ответить

Михаил Васильев

Эпапа
0

Файзер не отвечает за побочки и последствия , как и модерна - это условия регистрации.. 

Ответить

Эпапа

Михаил
0

Ну вот специально и сделали такие условия, чтоб никто даже не пытался регистрировать, а потом ты будешь говорить, что они не хотят сюда заходить.

Ответить

Закомплексованная Душа

13

Ёпт, да сколько можно повторять, мы давно победили эту заразу

Ответить

Телевизионный бас

Закомплексованн…
3

ПОВТОРЯЮ ЧЁТКО!

Ответить

swearengenquotes

Закомплексованн…
0

Ты сейчас про печенегов или про половцев? Или про что? 

Ответить

Телевизионный бас

swearengenquotes
0

Сказано же, победили!

Ответить

Woody Johnson

12

с коронавирусом ситуация в столице критическая — в больницах находятся более 12 тысяч человек

Население Москвы 12 млн, 12 тыс. в больницах - ситуация критическая

Население Беларуси 9.4 млн, в пик 26 тыс. в больницах - ситуация стабильная, не вызывает опасения

Ответить

Солёная Капля

Woody
–3

да уж, целых 12 000. А сколько там фейковых диагнозов! 

Родственник умер от сахарного диабета, ему тоже приписали корону. Только позже, на вскрытии, выяснилось, что умер все-таки от своей болезни, которая ухудшилась на фоне жары.

Пришлось ещё ругаться из-за этого в морге.

Ответить

Закомплексованная Душа

Солёная
1

А морге то что они сделают, зачем с ними ругаться?

Ответить

Солёная Капля

Закомпл…
0

Узнала новость там, там и начала. Ну а чего ожидать, я на эмоциях. И без этого забот полно 

Ответить

Солёная Капля

Солёная
0

А тут ещё кто-то циферок подрисовать решил.

Ответить

Мир Май

Закомпл…
0

Ну поменяют человека, а то че, хотим труп с короной!

Ответить

Masha Kovalyova

Солёная
0

Да уж, а вот как кто-нибудь умрет через три дня после прививки - значит обязательно прививка виновата.

Ответить

Солёная Капля

Masha
0

Нечего приписывать мне слова, которые я не говорила. 

Родственнику поставили этот диагноз намеренно.

Ответить

Masha Kovalyova

Солёная
1

Вам ничего не приписывали, научитесь читать, пожалуйста.

Ответить

Солёная Капля

Masha
0

не такой уж и фантастический сценарий

Ответить

Sergiy Sev

8

Покупаем справочки

Ответить

цорiк

Sergiy
0

13к? Лол

Ответить

Stepan Artamonov

5

Ух как сука наживутся торгаши фейковыми справками.

Ответить

Woody Johnson

3

Это постановление идет в разрез с конституционными правами людей

Ответить

Игорь Варнов

Woody
2

Нет, у нас есть гарант, он не допустит

Ответить

Ник Хартман

Woody
1
Ответить

Игорь Топов

4

А чего не бюджетников и слабовиков?

Ответить

Михаил Зеленин

Игорь
0

почты;
МФЦ;
культуры и образования;
транспорта.

- это все коммерсы что ли? 

Ответить

Игорь Топов

Михаил
0

Справедливо. Просто, странно, что государство не заставляет в первую очередь исполнять своих хотелки бюджетников. С другой стороны - мы же в России.

Ответить

Солёная Капля

1

Прививаться или нет - личное дело каждого. Почему остальные прививки по желанию, а именно эта - обязательна? 
Кажется, кто-то хочет ещё немного деньжат

Жду информацию про штрафы за отсутствие вакцины. 

Кстати!
Утром рунет облетел коммент Проценко, что введение паспортов вакцинации обязательно. Спешат, суки...

Ответить

Михаил Зеленин

Солёная
1

Как бы нифига подобного, для общепита как минимум есть обязательные прививки.  У учителей тоже требуют прививочные сертификаты. 

Ответить

Рыжий

Михаил
2

Для некоторых работ - да, есть мед книжка и обязательные прививки. Но если ты не идешь туда работать - ты можешь не колоть. А новость о том, что 60% работающих москвичей будут прививать. Явно же не 60% в общепите работают

Ответить

Михаил Зеленин

Рыжий
1

Всмысле, а это что:
"Вакцинированы должны быть 60% работников в сферах:

торговли и услуг;
культуры и образования;
ЖКХ и энергетики;
общественного питания;
транспорта."

Ответить

Телевизионный

Михаил
1

торговли и услуг;

Ну то есть можно покрыть почти все сферы этим пунктом

Ответить

Казенный магнит

Солёная
1

Кажется, кто-то хочет ещё немного деньжат

Много, много деньжат!
 Жду информацию про штрафы за отсутствие вакцины.

Естественно, привился - не привился, мы на тебе всё равно заработаем, причём не разово а каждый квартал.

Ответить

Masha Kovalyova

Солёная
0

Для медкнижи многие прививки обязательны.

Ответить

Солёная Капля

Masha
0

Прививка от гриппа там есть?

Ответить

Masha Kovalyova

Солёная
0

Есть: 
Вакцинация против гриппа

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением

http://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики

2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

http://base.garant.ru/12113020/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#p_63

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

А в какой сфере у нас не критическая ситуация? 

Ответить

Позитивный клуб

Небольшой
8

В оборонке

Ответить

Казенный магнит

Позитивный
10

и в похоронке

Ответить

Невероятный браслет

Позитивный
0

Ха

Ответить

Мир Май

Позитивный
0

Рисунки хорошие рисуют, эт да

Ответить

Корнелий Шнапс

2

а потом всех обяжут 5G пользоваться...

Ответить

МистерПаркет

2

А почему бы собственно и нет? 
После чтения комментов на ТЖ, обязательная вакцинция уже не кажется такой плохой идеей.

Ответить

Телевизионный бас

1

Великолепный пункт в официальном документе)

Ответить

Smaug The Terrible

Телевизионный
3

Все холопы, обслуживающие дворян, должны быть вакцинированы, чтобы не заразить хозяев.

Ответить

Телевизионный бас

Smaug
0

И иных подобных услуг)))

Ответить

Smaug The

Телевиз…
5

И иных подобных у слуг 
(кто-то записал неправильно)

Ответить

Адмирал Ламбер

Телевиз…
0

Древнейшая профессия входит в "иные"?

Ответить

Артём

Smaug
0

Поздно же плешивого кажется заразили уже

Ответить

Казенный магнит

Телевизионный
0

то есть министерство культуры входит в списки

Ответить

Bibba La Bibba

2

Как определят 60 процентов? По жребию?

Ответить

Инвестиционный Валера

2

победы сверхдержавы 😌😌😌

Ответить

Максим Шпилёв

1

совсем ох..ли

Ответить

Царский единорожек88

1

it мимо?

Ответить

Телевизионный бас

Царский
0

Вроде да

Ответить

Царский единорожек88

Телевизионный
1

ну и збс

Ответить

Михаил Зеленин

Царский
0

А почему IT не должно быть мимо, учитывая что их крайне просто самоизолировать. 

Ответить

Царский единорожек88

Михаил
1

все верно, но я в россии живу, тут блядь рандом правит 

Ответить

Последовательный кот

0

Почему в США люди прививаются, а в России нет??? Никак не могу понять

Ответить

Даниил Баздырев

Последовательный
3

Потому что в России выше уровень недоверия к власти

Ответить

Мягкий кофе

Последовательный
1

Потому что русские могут перетерпеть эту жалкую болячку

Ответить

Телевизионный бас

1

Каких услуг?)
Аутсорс? Удалёнка? Сначала чипировали половину населения, а потом боятся, что остальные по WiFi заразят чипированных?)

Ответить

Лишенный украинец

1

Спасибо, я не голоден.

Ответить

Fedor Khersonskyy

0

Это в очередной раз доказывает то, что россияне не хотят прививаться спутником. А ждут Pfizer и Модерну!

Ответить

Алексей Волосач

0

Тут же вопили, что нет политической воли у власти взять и закрыть вопрос с вакцинацией, мол сиськи мнут, поэтому люди сомневаются и не идут вакцинироваться. Ну нате, получите и распишитесь 

Ответить

Металлургический Женя

0

А если нет, то что?

Ответить

Qwerto Qwerto

0

Кто будет определять кто войдёт в 60%, а кто нет?

Ответить

Qwerto Qwerto

0

Сообщение удалено

Ответить

a handsome cat

0

Астрологи объявили неделю обязательной вакцинации.
Количество воя про фошистов увеличено втрое.

Ответить

Фургон для моей МА

0

Мусоров пусть привьют, уже четверть будет населения. Хоть намордники на них оделвать стали.

Ответить

Игорь Варнов

0

За*бал Семенович Себями

Ответить

Андрей Апанасик

0

А ведь ещё вчера все шутили про обязательную вакцинацию...

Ответить

AZP

0

Ееее, репрессии 

Ответить

мЕдь

0

Заживём!

Ответить

мЕдь

мЕдь
0
Ответить

Антигравитационный торт

0

КАКИЕ ЖЕ МОСКВИЧИ ТЕРПИЛЫ

Ответить

Andrew Makarov

Антигравитацион…
0

«Скоро и в твоём регионе!» 😏

Ответить

Антигравитационный торт

Andrew
0

Нет же, ни пропусков ни прочей ебалы кроме Москвы нигде не было

Ответить

Рыжий

Антигра…
0

Кто сказал?

Ответить

Антигравитационн

Рыжий
0

Жак Фреско

Ответить

Сергей Анонимович

0

А если нет сотрудников и я ип в сфере торговли? Мне надо или нет?

Ответить

Казенный магнит

–2

если погуглить - вакцинация в рашке началась в декабре 2020,
а уже в январе 2021 она пошла как *массовая* вакцианация - и что, пан собянен, не помогает? как так, незадача.
Может потому что цель "вакцинации" - освоение бабла, а не выработка коллективного иммунитета? 

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