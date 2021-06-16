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Новости
Артём Мазанов

Госдума ввела штрафы за публикации СМИ о террористических организациях без маркировки о том, что они запрещены в России Статьи редакции

Сейчас подобный штраф действует за публикацию материалов об экстремистских организациях.

8 8 комментариев
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Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за публикацию в СМИ материалов, в которых упоминаются террористические организации, но нет указания, что они ликвидированы или признаны запрещёнными в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

  • Для граждан — от двух до 2,5 тысяч рублей;
  • Для должностных лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей;
  • Для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

По закону СМИ обязаны сопровождать специальной маркировкой только экстремистские организации. В пояснительной записке указано, что отсутствие требования сопровождать такой маркировкой террористические организации — правовой пробел, который нужно устранить. «Терроризм является крайней формой экстремизма», — считает председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

На наш взгляд имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой.

пояснительная записка к законопроекту

#новости #право

8 8 комментариев
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Законодательный калькулятор

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Eugen T

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Небольшой жёлтый робат

3

Ебанулись на отличненько

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rustyrazor

2

Весьма рационально. Ведь если не указывать в новости о террористической организации, что она запрещена в стране, то человек, прочитавший новость, сразу побежит в нее вступать.

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Spid3r

1

о террористических организаций

@Артём Мазанов -циях

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Ertha

0

Власть делает абсолютно правильные шаги для того чтобы сохранить власть и дать пососать глубинному народцу.
Дарагих Рассиян ждёт приятное время провождение за бутылочкой водки. Незабывайте закусывать, раз вы выйти не можете чтобы защитить свои права.

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Super 72

0

Игил - это террористы, и их не обязательно было  помечать как запрещённую. Сначала делали а потом перестали после разъяснений

Теперь снова надо будет

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Smaug The Terrible

0

А можно материалы про ФСБ такой маркировкой сопровождать?

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