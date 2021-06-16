Госдума ввела штрафы за публикации СМИ о террористических организациях без маркировки о том, что они запрещены в России Статьи редакции
Сейчас подобный штраф действует за публикацию материалов об экстремистских организациях.
Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за публикацию в СМИ материалов, в которых упоминаются террористические организации, но нет указания, что они ликвидированы или признаны запрещёнными в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
- Для граждан — от двух до 2,5 тысяч рублей;
- Для должностных лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей;
- Для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.
По закону СМИ обязаны сопровождать специальной маркировкой только экстремистские организации. В пояснительной записке указано, что отсутствие требования сопровождать такой маркировкой террористические организации — правовой пробел, который нужно устранить. «Терроризм является крайней формой экстремизма», — считает председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Весьма рационально. Ведь если не указывать в новости о террористической организации, что она запрещена в стране, то человек, прочитавший новость, сразу побежит в нее вступать.
Власть делает абсолютно правильные шаги для того чтобы сохранить власть и дать пососать глубинному народцу.
Дарагих Рассиян ждёт приятное время провождение за бутылочкой водки. Незабывайте закусывать, раз вы выйти не можете чтобы защитить свои права.
Игил - это террористы, и их не обязательно было помечать как запрещённую. Сначала делали а потом перестали после разъяснений
Теперь снова надо будет