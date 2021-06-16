Ему также запретили общение в интернете.

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Такое решение вынес Рязанский областной суд, полностью удовлетворив иск полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

15 апреля Скопинский районный суд отказался запретить «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение с журналистами и посещение мест общепита, в которых возможно распитие алкоголя. Тогда иск полиции удовлетворили частично — Мохова обязали четыре раза в месяц вместо двух приходить в ОВД «Скопинский» для регистрации. После этого полиция подала жалобу на решение районного суда и попросила полностью удовлетворить иск.

Ранее Мохову запретили выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра, выезжать из района без разрешения полиции и посещать массовые мероприятия.

22 марта Ксения Собчак выпустила интервью со «скопинским маньяком». Он рассказал подробности преступлений, совершённых в отношении одной из своих жертв — Екатерины Мартыновой. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить интервью и изучить все высказывания, озвученные Виктором Моховым.

После освобождения Мохова Мартынова требовала возбудить новое уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. 6 апреля девушка получила госзащиту.