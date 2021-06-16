Суд запретил «скопинскому маньяку» общаться со СМИ и ходить в кафе и бары Статьи редакции
Ему также запретили общение в интернете.
Такое решение вынес Рязанский областной суд, полностью удовлетворив иск полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
15 апреля Скопинский районный суд отказался запретить «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение с журналистами и посещение мест общепита, в которых возможно распитие алкоголя. Тогда иск полиции удовлетворили частично — Мохова обязали четыре раза в месяц вместо двух приходить в ОВД «Скопинский» для регистрации. После этого полиция подала жалобу на решение районного суда и попросила полностью удовлетворить иск.
Ранее Мохову запретили выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра, выезжать из района без разрешения полиции и посещать массовые мероприятия.
22 марта Ксения Собчак выпустила интервью со «скопинским маньяком». Он рассказал подробности преступлений, совершённых в отношении одной из своих жертв — Екатерины Мартыновой. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить интервью и изучить все высказывания, озвученные Виктором Моховым.
После освобождения Мохова Мартынова требовала возбудить новое уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. 6 апреля девушка получила госзащиту.
В 2000 году Мохов похитил Мартынову и ещё одну девушку. Он продержал их в подвале четыре года, многократно насилуя. В 2004 году их освободили, а «Скопинского маньяка» приговорили почти к 17 годам лишения свободы. В начале марта он вышел на свободу.
Собчак берет интервью:
Сука, лошадь! Ты зачем это делаешь!!
Суд запрещает общаться со сми:
Сука, суд! На каком основании, он имеет право!!
Если он полностью отбыл своё наказание, какого хрена ему запрещают?
Так лучше бы обратно посадили
схуяли?
а чё он?
а суд че?
Это что получается? Тюремная система не работает и теперь официально?