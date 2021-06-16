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Новости
Sasha Shambilova

Суд запретил «скопинскому маньяку» общаться со СМИ и ходить в кафе и бары Статьи редакции

Ему также запретили общение в интернете.

14 14 комментариев
939 просмотров

Такое решение вынес Рязанский областной суд, полностью удовлетворив иск полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

15 апреля Скопинский районный суд отказался запретить «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение с журналистами и посещение мест общепита, в которых возможно распитие алкоголя. Тогда иск полиции удовлетворили частично — Мохова обязали четыре раза в месяц вместо двух приходить в ОВД «Скопинский» для регистрации. После этого полиция подала жалобу на решение районного суда и попросила полностью удовлетворить иск.

Ранее Мохову запретили выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра, выезжать из района без разрешения полиции и посещать массовые мероприятия.

22 марта Ксения Собчак выпустила интервью со «скопинским маньяком». Он рассказал подробности преступлений, совершённых в отношении одной из своих жертв — Екатерины Мартыновой. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить интервью и изучить все высказывания, озвученные Виктором Моховым.

После освобождения Мохова Мартынова требовала возбудить новое уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. 6 апреля девушка получила госзащиту.

Интервью Собчак со скопинским маньяком…
Дискуссия о журналисткой этике и «монетизации насилия» продолжается второй день, пока видео не…
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В 2000 году Мохов похитил Мартынову и ещё одну девушку. Он продержал их в подвале четыре года, многократно насилуя. В 2004 году их освободили, а «Скопинского маньяка» приговорили почти к 17 годам лишения свободы. В начале марта он вышел на свободу.

#новости #скопинскийманьяк

14 14 комментариев
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14 комментариев
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сироп от щекотки

6

Собчак берет интервью:
Сука, лошадь! Ты зачем это делаешь!!

Суд запрещает общаться со сми:
Сука, суд! На каком основании, он имеет право!!

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Люц Шнайдер

сироп
1

Классика комментариев в интернете 

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Alex Blake

4

Если он полностью отбыл своё наказание, какого хрена ему запрещают?

Ответить

Последовательный кот

Alex
1

Чтобы не вонял

Ответить

Владимир Филатов

3

Так лучше бы обратно посадили

Ответить

Молодой турник

Владимир
2

схуяли?

Ответить

Владимир Филатов

Молодой
13

а чё он?

Ответить

Молодой турник

Владимир
0

а суд че?

Ответить

Smaug The

Молодой
1

Чё стрелки переводишь?

Ответить

Владимир Филатов

Smaug
0

стрелочник, очевидно

Ответить

Владимир Филатов

Молодой
0

суд хуй сосут, у вас суды не работают

Ответить

Smaug The

Молодой
0

https://youtu.be/J2APfOJr6HM

Ответить

Иван Пахомов

2

Это что получается? Тюремная система не работает и теперь официально?

Ответить

Корнелий Шнапс

Иван
0

оказывается слово "исправительная" там ни к чему

Ответить

Eugen T

1

Какое основание, как звучит?

Ответить

Молодой турник

–1

значит больше алексфермана здесь мы не увидим((((

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