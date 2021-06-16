Госдума запретила публично показывать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге Статьи редакции
За нарушение запрета будет грозить штраф до трёх тысяч рублей или арест на 15 суток.
Изображения глав организаций, признанных Международным военным трибуналом преступными, сочли экстремистскими. Запрет также коснётся изображений и выступлений тех, кто сотрудничал с такими организациями. Такие поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» приняла Госдума в третьем чтении.
Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то за публичный показ таких материалов будет грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток для физлиц. Для юридических лиц штраф составит от 100 тысяч до миллиона рублей. Поправку внесут в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Законно можно публиковать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге, только для формирования негативного отношения к нацизму, без признаков пропаганды.
Документ внесли в госдуму в ноябре 2020 года. Изначально авторы законопроекта требовали запретить публичный показ всех лиц, признанных преступниками не только Нюрнбергским трибуналом, но и другими национальными, военными и оккупационными трибуналами, а также судами во время Великой Отечественной войны. Изменения предложили ко второму чтению в правительстве РФ.
Ты статью читал?
Законодательный калькулятор
Да, а ты?
Про сам Нюрнберский процесс никто не запрещал писать, выкладывать видео и т. д
угу
Законно можно публиковать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге, только для формирования негативного отношения к нацизму, без признаков пропаганды.
очень удобно , ведь когда будет надо , экспертиза скажет что это было не в этих целях
Чел.... Не выдумывай
Ну конечно, путен же добра желает
Не рвись, прошу. Выпей чай
нет я не могу спокойно смотреть как ты свято веришь в бред
В какой бред?
что когда будет удобно , не включат дурачка и не скажут что "а вы это в целях пропаганды опубликовали"
И много у нас твиттерских выкладывает выступления с нацистами?
причем тут твиттерские. в ролик на ютубе вставишь историческую вставочку и доебутся.
тупо +1 повод для доёбок в копилочку нафармили
Пиздец. Ору с вас болезных. Ну не выставляйте ничего, не пишите, не выкладывайте. Изолируйтесь, чтобы как бы до вас не доебались за что-то
что то очень тихо ты орешь. хорош ватничать
Да, да. Я ватник, а тебе пора в дурку
продолжай
Мне тебя жаль,Митя.У тебя всё нормально? Паранойи нет? Тебя не преследуют? Нет панических атак? Если есть, я помогу
ясно. ладно я пошел хавать, как выговоришься, дай знать
вот так будут трактовать когда надо будет
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/miniust-priznal-inostrannym-finansirovaniem-grant-soiuza-zhurnalistov-rossii-vruchennyi-samarskomu-izdaniiu-park-gagarina
Сейчас найдут твою старую тетрадь и закроют как Хованского.
в госдуме сидят старые мразматики, которым все лишь бы запретить, все что было запрещено в СССР, ибо другого мира они в молодости не видели, а нынешний принимать не хотят
Запрет идёт на малолетних дебилов, которые фанатеют с Гитлера, Гебельса, Геринга и остальных нацистов
Позитивный клуб
полезно да?
Для малолетних дебилов будет полезно, да.
Позитивный клуб
Очень рад за тебя в таком случае
Сталина на тебя нет
А его не надо запрещать от малолетних умом дебилов?
А на старых дебилов? Которые фанатеют с Путлера, Лаврова, Собянина и остальных фашистов
Может идиотская реакция на идиотский вброс фотографий лидеров и функционеров нацистской Германии в т.н. "Бессмертный полк".
Последовательный кот
Запрет также коснётся изображений и выступлений тех, кто сотрудничал с такими организациями.
УДАЛЯЙ
Сталина на тебя нет
Последовательный
Сообщение удалено
Давайте запретим показывать все плохое. Оставим только изображение Путина, и только молодого.
Хорошо
у меня уже несколько лет в закладках валяется для просмотра нюрнбергский процесс, но чето хуй знает 3 часа
стоит смотреть?
душная нудятина - всё в одной комнате происходит, по качеству как спектакль какой-то, актеры вялые, сюжета ноль
понятно
без фронтмена гитлера ничего не могут прикольного сделать
любая постановка держится на звезде
известный факт что аненербе привезла из Тибета визоры будущего, Гитлер увидел Кобейна и говорят даже начал отращивать волосы и петь
Посмотри, интересно.
устроим совместный просмотр с пользователями тж и донатами мне??
А всего-то 71 год после победы прошел. Интересно что будет запрещено к 80-му году
Будет выпущена официальная инструкция "как правильно жить" одобренная партией. За неправильные действия в тюрьму.
Изображение Адольфа из учебников уже убрали?
скоро и его усы запретят, заметив полиция будет сбривать прямо на улице
Sasha Shambilova, Вы только что в своем посте показали всех глав организаций, удачи
Гитлер, ты чмо! Я тебя ненавижу!
Ммм, опять что-то запретили. Обожаю их. Надеюсь, скоро эта цепочка приведет к тому, что они в конце концов запретят самих себя, и чиновничья вселенная схлопнется.
Что за бред-то? Теперь 17 мгновений весны и Обыкновенный фашизм тоже под запретом, да?