За нарушение запрета будет грозить штраф до трёх тысяч рублей или арест на 15 суток.

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Изображения глав организаций, признанных Международным военным трибуналом преступными, сочли экстремистскими. Запрет также коснётся изображений и выступлений тех, кто сотрудничал с такими организациями. Такие поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» приняла Госдума в третьем чтении.

Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то за публичный показ таких материалов будет грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток для физлиц. Для юридических лиц штраф составит от 100 тысяч до миллиона рублей. Поправку внесут в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Законно можно публиковать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге, только для формирования негативного отношения к нацизму, без признаков пропаганды.

Документ внесли в госдуму в ноябре 2020 года. Изначально авторы законопроекта требовали запретить публичный показ всех лиц, признанных преступниками не только Нюрнбергским трибуналом, но и другими национальными, военными и оккупационными трибуналами, а также судами во время Великой Отечественной войны. Изменения предложили ко второму чтению в правительстве РФ.