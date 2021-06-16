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Sasha Shambilova

Госдума запретила публично показывать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге Статьи редакции

За нарушение запрета будет грозить штраф до трёх тысяч рублей или арест на 15 суток.

Фото РИА «Новости»

Изображения глав организаций, признанных Международным военным трибуналом преступными, сочли экстремистскими. Запрет также коснётся изображений и выступлений тех, кто сотрудничал с такими организациями. Такие поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» приняла Госдума в третьем чтении.

Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то за публичный показ таких материалов будет грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток для физлиц. Для юридических лиц штраф составит от 100 тысяч до миллиона рублей. Поправку внесут в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Законно можно публиковать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге, только для формирования негативного отношения к нацизму, без признаков пропаганды.

Документ внесли в госдуму в ноябре 2020 года. Изначально авторы законопроекта требовали запретить публичный показ всех лиц, признанных преступниками не только Нюрнбергским трибуналом, но и другими национальными, военными и оккупационными трибуналами, а также судами во время Великой Отечественной войны. Изменения предложили ко второму чтению в правительстве РФ.

#новости #право

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78 комментариев
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Законодательный калькулятор

37

у меня в 9 классе было дз по истории развернутый доклад по нюрнбергскому процессу, пиздец на себя компромат наклепал

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Zero-one-one

Законодательный
–11

Ты статью читал? 

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Законодательный калькулятор

Zero-one-one
1

Да, а ты?

Ответить

Zero-one-one

Законод…
–10

Про сам Нюрнберский процесс никто не запрещал писать, выкладывать видео и т. д

Ответить

Законодательный

Zero-on…
24

угу
Законно можно публиковать изображения и выступления глав организаций, осуждённых в Нюрнберге, только для формирования негативного отношения к нацизму, без признаков пропаганды.

очень удобно , ведь когда будет надо , экспертиза скажет что это было не в этих целях

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Zero-one-one

Законод…
–21

Чел.... Не выдумывай

Ответить

Законодательный

Zero-on…
18

Ну конечно, путен же добра желает

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–16

Не рвись, прошу. Выпей чай

Ответить

Законодате

Zero-on…
8

нет я не могу спокойно смотреть как ты свято веришь в бред

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–9

В какой бред? 

Ответить

Законодате

Zero-on…
5

что когда будет удобно , не включат дурачка и не скажут что "а вы это в целях пропаганды опубликовали"

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–8

И много у нас твиттерских выкладывает выступления с нацистами? 

Ответить

Законодате

Zero-on…
8

причем тут твиттерские. в ролик на ютубе вставишь историческую вставочку и доебутся.
тупо +1 повод для доёбок в копилочку нафармили

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–14

Пиздец. Ору с вас болезных. Ну не выставляйте ничего, не пишите, не выкладывайте. Изолируйтесь, чтобы как бы до вас не доебались за что-то 

Ответить

Законодате

Zero-on…
2

что то очень тихо ты орешь. хорош ватничать

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–7

Да, да. Я ватник, а тебе пора в дурку

Ответить

Законодате

Zero-on…
0

продолжай

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–5

Мне тебя жаль,Митя.У тебя всё нормально? Паранойи нет? Тебя не преследуют? Нет панических атак? Если есть, я помогу

Ответить

Законодате

Zero-on…
1

ясно. ладно я пошел хавать, как выговоришься, дай знать

Ответить

Zero-one-o

Законод…
–2

Скажи адрес свой, я позвоню в дурку и тебя заберут

Ответить

g͡o͞od

Zero-on…
0

Так это ж следователь решит.

Достаточно посмотреть, что было до того как в статью 20.3 КоАП РФ изменения внесли.

Ответить

некипишуй

Zero-on…
1

вот так будут трактовать когда надо будет
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/miniust-priznal-inostrannym-finansirovaniem-grant-soiuza-zhurnalistov-rossii-vruchennyi-samarskomu-izdaniiu-park-gagarina

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить

Andrew Muralov

Законодательный
0

Сейчас найдут твою старую тетрадь и закроют как Хованского. 

Ответить

Позитивный клуб

24

Объясните пожалуйста, только серьёзно, что это значит и для чего сделано? В России есть культ Геринга? На что направлен запрет.

Очень интересно, честно

Ответить

Ангел Предохранитель

Позитивный
13

в госдуме сидят старые мразматики, которым все лишь бы запретить, все что было запрещено в СССР, ибо другого мира они в молодости не видели, а нынешний принимать не хотят

Ответить

Andrew Muralov

Позитивный
8

Готовят почву для запрета фотографий Навального. 

Ответить

Zero-one-one

Позитивный
–7

Запрет идёт на малолетних дебилов, которые фанатеют с Гитлера, Гебельса, Геринга и остальных нацистов

Ответить

Позитивный клуб

Zero-one-one
9

полезно да?

Ответить

Zero-one-one

Позитив…
0

Для малолетних дебилов будет полезно, да.

Ответить

Позитивный клуб

Zero-on…
12

Очень рад за тебя в таком случае

Ответить

Zero-one-one

Позитив…
0

Сталина на тебя нет

Ответить

Roman Sapon

Zero-on…
7

А его не надо запрещать от малолетних умом дебилов?

Ответить

Zero-one-o

Roman
0

Попроси Терешкову

Ответить

Семен Прозов

Zero-one-one
0

А на старых дебилов? Которые фанатеют с Путлера, Лаврова, Собянина и остальных фашистов

Ответить

Comrade EightEightSeven

Позитивный
2

Может идиотская реакция на идиотский вброс фотографий лидеров и функционеров нацистской Германии в т.н. "Бессмертный полк".

Ответить

Мягкий кофе

Позитивный
0

Надо чем-то оправдывать своё пердение в думе

Ответить

Zero-one-one

7
Ответить

Последовательный кот

Zero-one-one
19

Запрет также коснётся изображений и выступлений тех, кто сотрудничал с такими организациями.

УДАЛЯЙ

Ответить

Zero-one-one

Последовательный
0

Сталина на тебя нет

Ответить

Последовательный

Zero-on…
0

Сообщение удалено

Ответить

Валенок

Последо…
0

играешь с огнем

Ответить

Последовательный

Валенок
0
Ответить

Джон Кроули

Последо…
–1
Ответить

Andrew

Джон
1
Ответить

Roman

Джон
0

есть думаешь, что оно против часовой, и тебя не забанят, то тут есть Санитар, скорее редактируй комментарий на "del"

Ответить

Последовательный

Последо…
0

Осуждаю

Ответить

Павел Солнцев

Zero-on…
0

Так он сдох же

Ответить

Антон Пострунин

12

Давайте запретим показывать все плохое. Оставим только изображение Путина, и только молодого. 

Ответить

Софья Павлышко

Антон
1

Хорошо

Ответить

Администратор Аккаунта

Софья
0
Ответить

Argumenta Ambigua

Антон
0

А его самого заменим на голограмму вечномолодую и нейронку

Ответить

Казенный магнит

8

О_О клиника

Ответить

Мистер Блондин

4

у меня уже несколько лет в закладках валяется для просмотра нюрнбергский процесс, но чето хуй знает 3 часа 
стоит смотреть?

Ответить

Корнелий Шнапс

Мистер
7

душная нудятина - всё в одной комнате происходит, по качеству как спектакль какой-то, актеры вялые, сюжета ноль

Ответить

Мистер Блондин

Корнелий
6

понятно
без фронтмена гитлера ничего не могут прикольного сделать

Ответить

Корнелий Шнапс

Мистер
1

любая постановка держится на звезде

Ответить

Ангел

Корнелий
0

Но тамышниий фронтмен вдохновился Кобейном, поэтому финальный тур уже был без него

Ответить

Корнелий Шнапс

Ангел
0

известный факт что аненербе привезла из Тибета визоры будущего, Гитлер увидел Кобейна и говорят даже начал отращивать волосы и петь

Ответить

Мягкий кофе

Корнелий
0

@Сергей Звезда вот ты и раскрыт!

Ответить

Ranae Est

Мистер
1

Нюрнбергский процесс не был на праздник похож,
Был скучным, бесцветным, безрадостным...
Пока не появился Гитлер!

Ответить

Кирилл

Ranae
0

Офигенный фильм

Ответить

Robo Krabe

Кирилл
0

Sam Rockwell просто ахуенет.

Ответить

Zero-one-one

Мистер
0

Посмотри, интересно. 

Ответить

Мистер Блондин

Zero-one-one
1

устроим совместный просмотр с пользователями тж и донатами мне??

Ответить

Zero-one-one

Мистер
0

Только если мне

Ответить

Позитивный клуб

Мистер
0

Да, смотри, Геринг играет прекрасно

Ответить

Корнелий Шнапс

4

опять "экстремизм", "запретить", "штраф"...
ЗАЕБАЛА ЕДРОСНЯ ЕБАНАЯ

Ответить

Владимир Филатов

2

А Нюрнбергский процесс - терроризмом

Ответить

Соколов Андрей

1

А всего-то 71 год после победы прошел. Интересно что будет запрещено к 80-му году

Ответить

Сергей Павлов

Соколов
0

Будет выпущена официальная инструкция "как правильно жить" одобренная партией. За неправильные действия в тюрьму.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

Ну и ебанатсво

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Ебан.. бред, держат марку

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Изображение Адольфа из учебников уже убрали?

Ответить

Корнелий Шнапс

Argumenta
1

скоро и его усы запретят, заметив полиция будет сбривать прямо на улице

Ответить

Ракетный шмель

0

Эффект Стрейзанд ни кто не отменял 

Ответить

Alexey Kochetkov

0

вот у них работы пиздец стало

Ответить

Одинаковый спрей

0

Ну правильно, это чтобы нельзя было их рядом с выступлениями российских чиновников показывать, а то может получиться НЕУДОБНО.

Ответить

Последовательный кот

0

Сообщение удалено

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Sasha Shambilova, Вы только что в своем посте показали всех глав организаций, удачи

Ответить

Главный корабль

0

Глав организаций нельзя. Заместителей можно.

Ответить

Входной калькулятор

0

что бы что?

Ответить

Входной калькулятор

Входной
0

что бы забыть историю?

Ответить

Дмитрий Чернов

0

Что-то госдума всё сильнее и сильнее наглеет

Ответить

Диванный Аналитик

0

Фото РИА «Новости»

Оно теперь экстремистское?

Ответить

Игорь Бриннер

0

Гитлер, ты чмо! Я тебя ненавижу!

Ответить

Корнелий Шнапс

Игорь
0

комбо

Ответить

Технологический Гоша

0

нахуя, а главное зачем

Ответить

Sergiy Sev

0

ни низя, так низя

Ответить

Егор Ниглов

0

Ммм, опять что-то запретили. Обожаю их. Надеюсь, скоро эта цепочка приведет к тому, что они в конце концов запретят самих себя, и чиновничья вселенная схлопнется.

Ответить

Lex Provocante

0

надо госдуму переименовать в "Чтобызапретитьдума"

Ответить

Администратор Аккаунта

0

Что за бред-то? Теперь 17 мгновений весны и Обыкновенный фашизм тоже под запретом, да?

Ответить

FUNKADELIC

0

Это просто тайная легализация УПА и Бандеры на территории России. 

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