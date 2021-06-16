Фото: Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов Статьи редакции
Байден прилетел в Женеву почти за сутки до Путина, но на виллу прибыл позже него.
Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве — поместье 17 века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера. Это первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал президентом США.
Президенты обсудят на саммите в том числе перспективы российско-американских отношений и международную ситуацию (включая Белоруссию и Украину). Переговоры продолжатся четыре-пять часов.
Путин и Байден уже встречались лично: в 2011 году премьер-министр РФ Владимир Путин принимал в Москве вице-президента США Джо Байдена.
Хочу что бы все тут уяснили вот что!!!!!!!!!!!!!
Законодательный калькулятор
охуенно быть крутым по своим же понятиям
Ответный пистолет
опаздывает - главный, приезжает первым - главный
не приезжает - самый главный
Никуда не зовут приехать - ещё главнее
Просто все должны понимать что что бы ни делал Путин - он самый главный на планете:
лег спать - спит как самый главный и в то время когда спят самые главные
пьет чай - пьет его именно так как пьют самые главные и из кружки из которой такие люди и должны его пить (с текстом на боку "самый главный BOSS")
ходит в туалет - писает как и положено самому главному струей на 5 метров прошибая 10 мм фанеру
ну и остальные дела он тоже делает как самый главный, даже если он не делает ничего, такова уж судьба всех самых главных
По понятиям это означает что путен актив
Справа относительно Байдена? Нихуа не понятно.
Короч, по БДСМ-ному этикету нижний партнер приходит первым и встречает Хозяина, а на встрече сидит слева от Хозяина.
Так что справа относительно журналюх, скорее всего.
Да, мы ж блять до сих пор по средневековому церемониалу всё устраиваем
Так же по протоколу представители русской делегации бросят Байдену полотенце под ноги.
ШАХ И МАТ либерасты, вы говорите Россия в изоляции, ничего она не в изоляции! вон президент ездит везде, встречается со всеми, отдыхает отдых, делает дела
ВСЁ ХОРОШО
Ну а flashback так-то из кислой
Юности прямичком come back
А вот в мозгового нано-червя
Совсем них.я не хочу верить я
Голова и голова
Не порем горячку, отдыхаем отдых
Делаем дела.
(с) Кровосток
Вот ты и попался... это же ведь ты пишешь заголовки для рекламы в ВК?
я пишу когда платят, кто платит меня не интересует
У нас так больше половины госдумы работает.
Тогда уж эти ребята
Ля пынеходы забыл
Вьеби ему Джонателло!
и к нам по безвизу ломанутся осваивать сибирь миллионы мексов
попиздят, покушают Женевской жратвы и разойдутся по домам, а Алексей Навальный продолжит сидеть (и его будут будить каждый час ночью) и оппозицию как и журналистов будут зарывать в землю дальше.
А Россияне будут в очередной раз ждать чтобы запад им помог. Санкции, хуянкции кинул и еще какую-нибудь хуйню на которой старику Байдену насрать. Самое главное для него чтобы Путана под ногами не мешала в схватке с Китаем, а в остальном Путана может у себя хоть убивать и уничтожать всё живое.
Но дорогие россияне это не поймут и продолжат ждать знаки ""зАпАдА""
Казенный магнит
попиздят, покушают Женевской жратвы
путен жрёт только в своих резиденциях и только из своей посуды
по понятными причинам
Путин встречается уже с пятым президентом США, вот это настоящая стабильность, не то что в США ни как не могут определиться с национальным лидером.
Елизавета II застала ещё Сталина и взошла на престол, когда в ссср правил Хрущёв. ХРУЩЁВ блять. Вот где стабильность.
поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера
Король Вован любил гулять в придворном парке Фонтенбло,
А шо крестьянин голодал, монарха это не ебло
Спасибо деду за Северный поток-2
можно назвать СП-2 им.Байдена
Звание героя России и льготы на отдых в санаториях.
бесплатный проезд в маршрутках
Коды от домофонов.
Так если Обама в подъездах гадил, значит коды от домофонов у них уже есть, не так ли?
За это время в эксплуатацию ввели много новых подъездов. Нужно, так сказать, сверить часы.
А они всем саммитом посидели в гостинице на самоизоляции 2 недели, чтобы встретится с президентом??)
Догкоинами
Молодой турник
интересно, они потрахаются?
Путин благодаря вакцине путешествует?
улыбочку
Фото: Михаил Метцель / ТАСС https://t.co/vtJHIN8c2j
Получается Байден жмёт руку убийцы ?
Третий день сижу в деревне и только сегодня додумался как организовать себе интернет. Все это время смотрел первый канал, р24 и нтв. Там с таким придыханием говорят об этой встрече, будто завтра мы все заживем в новом мире и все внезапно станет хорошо. Ебнуться можно. Как только появилась информация о том что возможно личной встречи не будет, то сразу стали говорить "Путин был готов, Байден испугался". В каждом репортаже говорят о том какой дряхлый Байден, несколько раз вспоминали о том случае на трапе самолета и шутили "Надеемся в этот раз не упадет". И это первый федеральный канал. Рассказывают о том на каких стульях деды будут обкашливать вопросики, берут интервью у Пескова и он рассказывает "как не нужно говорить с Россией" и что "не потерпит в диалоге Путин". В общем уже два дня одно и тоже, вперемешку с футболом.