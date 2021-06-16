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Артём Мазанов

Фото: Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов Статьи редакции

Байден прилетел в Женеву почти за сутки до Путина, но на виллу прибыл позже него.

Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве — поместье 17 века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера. Это первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал президентом США.

Президенты обсудят на саммите в том числе перспективы российско-американских отношений и международную ситуацию (включая Белоруссию и Украину). Переговоры продолжатся четыре-пять часов.

Путин и Байден уже встречались лично: в 2011 году премьер-министр РФ Владимир Путин принимал в Москве вице-президента США Джо Байдена.

#путин #байден #новости

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88 комментариев
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некипишуй

42

Хочу что бы все тут уяснили вот что!!!!!!!!!!!!!

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Законодательный калькулятор

некипишуй
49

охуенно быть крутым по своим же понятиям

Ответить

некипишуй

Законодательный
3

это понятия только для колхозников

Ответить

Ответный пистолет

некипишуй
42

опаздывает - главный, приезжает первым - главный

Ответить

Корнелий Шнапс

Ответный
19

не приезжает - самый главный

Ответить

Иван Прохоров

Корнелий
12

Никуда не зовут приехать - ещё главнее

Ответить

Корнелий Шнапс

Иван
0

Просто все должны понимать что что бы ни делал Путин - он самый главный на планете:
лег спать - спит как самый главный и в то время когда спят самые главные
пьет чай - пьет его именно так как пьют самые главные и из кружки из которой такие люди и должны его пить (с текстом на боку "самый главный BOSS")
ходит в туалет - писает как и положено самому главному струей на 5 метров прошибая 10 мм фанеру
ну и остальные дела он тоже делает как самый главный, даже если он не делает ничего, такова уж судьба всех самых главных

Ответить

Logic

Корнелий
0

Ну хотя бы Чак Норрис то круче? :'(

Ответить

Антон Пострунин

Ответный
3

Наверное впервые Путин приехал вовремя.

Ответить

Кирилл

Антон
1

На встречу с обамой он не опоздал

Ответить

некипишуй

Кирилл
0
Ответить

Северный диод

Антон
0

На поклон) 

Ответить

Rodion Kutsaev

некипишуй
14

Так им, пендосам!

Ответить

Вячеслав Андреев

некипишуй
5

По понятиям это означает что путен актив

Ответить

Zoid Q

Вячеслав
1

Но при этом гей.

Ответить

Gidevan

Zoid
1

Не активный гей, а боевой пидарас. 

Ответить

Дефицитный

Gidevan
1

Холостой.

Ответить

Smaug The

Zoid
0

Там это вроде хорек называется. Потому что постоянно в курятник бегает

Ответить

Вячеслав Андреев

Zoid
0

Это другое!

Ответить

Ignatii Baguwk

некипишуй
3
Ответить

Smaug The Terrible

некипишуй
2

Справа относительно Байдена? Нихуа не понятно.

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
1

Короч, по БДСМ-ному этикету нижний партнер приходит первым и встречает Хозяина, а на встрече сидит слева от Хозяина.
Так что справа относительно журналюх, скорее всего.

Ответить

Федя Прозоров

некипишуй
1

Да, мы ж блять до сих пор по средневековому церемониалу всё устраиваем

Ответить

Резиновый инструмент

некипишуй
0

Но это же какой-то бестолковый онанизм на суеверия!

Ответить

Нижний интернет

некипишуй
0

Так же по протоколу представители русской делегации бросят Байдену полотенце под ноги.

Ответить

Корнелий Шнапс

35

ШАХ И МАТ либерасты, вы говорите Россия в изоляции, ничего она не в изоляции! вон президент ездит везде, встречается со всеми, отдыхает отдых, делает дела
ВСЁ ХОРОШО

Ответить

некипишуй

Корнелий
3

"отдыхает отдых"

круто

Ответить

Корнелий Шнапс

некипишуй
5

Ну а flashback так-то из кислой
Юности прямичком come back
А вот в мозгового нано-червя
Совсем них.я не хочу верить я
Голова и голова
Не порем горячку, отдыхаем отдых
Делаем дела.
(с) Кровосток

Ответить

Алексей

Корнелий
0

этот вырванный кусок песни без контекста выглядит как хуёвая нейросеть

Ответить

Корнелий Шнапс

Алексей
5

чарующий голос Шила оживляет любой текст

Ответить

Артём Дидык

некипишуй
0

УСПЕШНЫЙ УСПЕХ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Ответить

Евгений Фирсов

Корнелий
2

)

Ответить

Dmitry Sursin

Корнелий
0

Вот ты и попался... это же ведь ты пишешь заголовки для рекламы в ВК?

Ответить

Корнелий Шнапс

Dmitry
0

я пишу когда платят, кто платит меня не интересует 

Ответить

Dmitry Sursin

Корнелий
0

У нас так больше половины госдумы работает.

Ответить

Корнелий Шнапс

Dmitry
0

"работать" - слишком громкое слово для депутатов 

Ответить

Жесткий вентилятор

22

Ник и Майк

Ответить

Никита Лихачёв

Жесткий
4
Ответить

Sergey Klimenko

Никита
11

Тогда уж эти ребята 

Ответить

Корнелий Шнапс

Sergey
2

заставка прям волну ностальгии по компьютерным клубам запустила

Ответить

Gidevan

Жесткий
5

Теневое правительство. 

Ответить

Vladic Samovar

16

Ля пынеходы забыл

Ответить

Alexander Personazhe

Vladic
5

Это он уже в них.

Ответить

Фургон для моей МА

14

Вьеби ему Джонателло!

Ответить

Люц Шнайдер

Фургон
8

У него с равновесием плохо.

Ответить

Роскошный Петя

12

А что если они обо всем договорятся и мы будем жить в мире и безвизе с Америкой

Ответить

Законодательный калькулятор

Роскошный
12

ну они может и будут

Ответить

Корнелий Шнапс

Роскошный
1

и к нам по безвизу ломанутся осваивать сибирь миллионы мексов

Ответить

Северный диод

Корнелий
1

Лол

Ответить

Молодой турник

Роскошный
1

сейчас только ты тут договоришься))

Ответить

Ertha

9

попиздят, покушают Женевской жратвы и разойдутся по домам, а Алексей Навальный продолжит сидеть (и его будут будить каждый час ночью) и оппозицию как и журналистов будут зарывать в землю дальше.

А Россияне будут в очередной раз ждать чтобы запад им помог. Санкции, хуянкции кинул и еще какую-нибудь хуйню на которой старику Байдену насрать. Самое главное для него чтобы Путана под ногами не мешала в схватке с Китаем, а в остальном Путана может у себя хоть убивать и уничтожать всё живое.

Но дорогие россияне это не поймут и продолжат ждать знаки ""зАпАдА""

Ответить

Казенный магнит

Ertha
0

попиздят, покушают Женевской жратвы

путен жрёт только в своих резиденциях и только из своей посуды
по понятными причинам

Ответить

Джон Кроули

8

Путин встречается уже с пятым президентом США, вот это настоящая стабильность, не то что в США ни как не могут определиться с национальным лидером. 

Ответить

Alexander Personazhe

Джон
2

Елизавета II застала ещё Сталина и взошла на престол, когда в ссср правил Хрущёв. ХРУЩЁВ блять. Вот где стабильность.

Ответить

Северный диод

Alexander
2

Елизавета по молодости позиговать успела

Ответить

Alexander

Северный
1

Ага, вместе с Папой Римским.

Ответить

Владимир Филатов

4
Ответить

некипишуй

Владимир
14

не, не так

Ответить

Владимир Филатов

некипишуй
0

на ходулях

Ответить

Gidevan

Владимир
0

Финиш хим

Ответить

некипишуй

Gidevan
6

в эту игру можно играть вдвоем

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6

поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера

Король Вован любил гулять в придворном парке Фонтенбло, 
А шо крестьянин голодал, монарха это не ебло

Ответить

Zero-one-one

3

Спасибо деду за Северный поток-2

Ответить

Эпапа

Zero-one-one
8

можно назвать СП-2 им.Байдена

Ответить

Люц Шнайдер

Эпапа
0

Звание героя России и льготы на отдых в санаториях.

Ответить

Корнелий Шнапс

Люц
1

бесплатный проезд в маршрутках

Ответить

Люц Шнайдер

Корнелий
5

Коды от домофонов.

Ответить

Антон Овсянников

Люц
0

Так если Обама в подъездах гадил, значит коды от домофонов у них уже есть, не так ли?

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

За это время в эксплуатацию ввели много новых подъездов. Нужно, так сказать, сверить часы.

Ответить

Smaug The

Люц
0

Чечни

Ответить

Люц Шнайдер

Smaug
0

Да хоть Чукотки:)

Ответить

MightyStan

Люц
0

Почетного Академика РАЕН и пост главы Чеченской Республики. Джо Сила, don

Ответить

Ivan

5

А они всем саммитом посидели в гостинице на самоизоляции 2 недели, чтобы встретится с президентом??)

Ответить

Коммунальный танк88

4

Все долларами закупились?

Ответить

Rodion Kutsaev

Коммунальный
3

Догкоинами

Ответить

Корнелий Шнапс

Rodion
1

собакомонеты переоценены

Ответить

Сознательный франт

Коммунальный
0

  долларами закупились?

)

Ответить

Интенсивный волк

4

привет, я дед. я тоже дед, привет

Ответить

Молодой турник

Интенсивный
0

интересно, они потрахаются?

Ответить

Корнелий Шнапс

Молодой
1

обсудят цены на фастумгель

Ответить

Интенсивный волк

Молодой
0

Деды не трахаются

Ответить

Молодой турник

Интенси…
0

ты плохо знаешь дедов

Ответить

Интенсивный волк

Молодой
0

К счастью

Ответить

Казенный магнит

Интенси…
0

стукаются

Ответить

Катя Лукаверова

0

Путин благодаря вакцине путешествует?

Ответить

Офицерский крюк

Катя
9

Глупенькая, он прилетел на самолёте.

Ответить

Несчастный ихтиандр

3

Плюс один иностранный агент.

Ответить

Aleks Miller (20+)

3

"Переговоры продолжаться четыре-пять часов"
четыреждыблядская ярость!

Ответить

Максим Костюков

2

@Артём Мазанов "Переговоры продолжаться" 🤦🤦🤦

Ответить

Мамин яд

2
Ответить

Vlad F

2

Кто их пропустил без маски?

Ответить

Антон Пострунин

1

Он ведь опять на каблуках?

Ответить

Соколов Андрей

1

Рукопожатие крепкое, властное

Ответить

Законодательный калькулятор

0

давай путен за свеклу

Ответить

Великолепный мангал

0

что? вакцинация провалилась? бедность в россии? оппозиция посажена? уничтожение независимых сми? срать путин на все это хотел, его только лизание байдена интересует

Ответить

Законодательный калькулятор

0

улыбочку

Дождь @tvrain
Фото дня. Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве

Фото: Михаил Метцель / ТАСС https://t.co/vtJHIN8c2j
Ответить

MightyStan

Законодательный
0
Ответить

Миржан Досымбаев

0

Получается Байден жмёт руку убийцы ?

Ответить

Корнелий Шнапс

Миржан
0
Ответить

Валенок

0

что по пынеходам?

Ответить

Северный диод

Валенок
0

На месте

Ответить

Mikki Rurk

0

Покажем Байдену кузькину мать

Ответить

Егор Ниглов

0

А ручка у него с собой? В Байдена не бросит?

Ответить

aliftin

0

Третий день сижу в деревне и только сегодня додумался как организовать себе интернет. Все это время смотрел первый канал, р24 и нтв. Там с таким придыханием говорят об этой встрече, будто завтра мы все заживем в новом мире и все внезапно станет хорошо. Ебнуться можно. Как только появилась информация о том что возможно личной встречи не будет, то сразу стали говорить "Путин был готов, Байден испугался". В каждом репортаже говорят о том какой дряхлый Байден, несколько раз вспоминали о том случае на трапе самолета и шутили "Надеемся в этот раз не упадет". И это первый федеральный канал.  Рассказывают о том на каких стульях деды будут обкашливать вопросики, берут интервью у Пескова и он рассказывает "как не нужно говорить с Россией" и что "не потерпит в диалоге Путин". В общем уже два дня одно и тоже, вперемешку с футболом.

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