За неоднократные нарушения могут приостановить деятельность предприятия.

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Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

За неисполнение требований главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг ввели следующие штрафы:

для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

В случае повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, юридическое или ИП — от 500 тысяч до миллиона рублей либо приостановить работу на три месяца.

Данчиков отметил, что из-за вероятности технических ошибок инспекторы внимательно отнесутся к каждому случаю нарушений: «Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут». Проверки начнут с 15 июля.