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Новости
yannlll

Власти Москвы будут штрафовать бизнес за невыполнение требований об обязательной вакцинации сотрудников Статьи редакции

За неоднократные нарушения могут приостановить деятельность предприятия.

58 58 комментариев
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Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

За неисполнение требований главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг ввели следующие штрафы:

  • для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

В случае повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, юридическое или ИП — от 500 тысяч до миллиона рублей либо приостановить работу на три месяца.

Данчиков отметил, что из-за вероятности технических ошибок инспекторы внимательно отнесутся к каждому случаю нарушений: «Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут». Проверки начнут с 15 июля.

16 июня власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, банков и почты. Руководители организаций должны привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Систему мониторинга вакцинации планируют запустить к 1 июля.

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#новости #вакцинация #бизнес

58 58 комментариев
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Яня

35

Продавцы поддельных справок

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Входной калькулятор

Яня
0

да не, это какие то барыги с такими ценами.. уж лучше чипироваться

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мЕдь

Входной
4

Для кого-то это вопрос жизни. Некоторые смертельно боятся либо вакцин как таковых, либо вакцин отечественных.

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Vitali

мЕдь
–1

У меня вон мама жёсткий аллергик, может плохо перенести вакцину
Но и от короны нихуя хорошего конечно нет, замкнутый круг получается

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мЕдь

Vitali
4

Да это понятно. Кто-то аллергик, кто-то сердечник, у кого-то ещё что-то. В этом и смысл, что человек должен иметь право решать вопрос о вакцинации для себя самостоятельно, а не вот это вот принуждение.

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Vitali

мЕдь
0

По другому никак, доверия то нету
Когда даже Путин показательно не привился, хотя бы блять витамины вкололи на камеру и то больше веры у работяг было бы.
В итоге придется под страхом увольнения как обычно.

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Солёная Капля

мЕдь
0

меня в соседнем треде за такую же мысль заминусили. ТЖ такой тж

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Кабачок

мЕдь
0

Самим решать? Они опасны для общества в целом

Ответить

мЕдь

Кабачок
0

Кто они? Аллергики и сердечники?

Ответить

Лишенный Орзэмэс

мЕдь
–1

Принеси справку-медотвод - попади в 40% невакцинированных.

Ответить

Smaug The Terrible

26

Сначала проебались с информационной кампанией во время пандемии. А теперь народ и бизнес виноваты, что не хотят вакцинироваться

Ответить

некипишуй

Smaug
24

пока дискредитировали чужую вакцину, убили напрочь доверие к своей

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
19

* Коронивирус где-то там, до нас он не дойдет
* Короновирус дошел, но случаев единицы
* Распространение короновируса под контролем, не о чем волноваться
* Мы победили короновирус, можно голосовать за поправки
* Начинается вторая волна, но мы к ней готовы
* Россия справилась с короновирусом лучше всех стран
* Готова наша вакцина, можно вакцинироваться
* Люди, почему вы не вакцинируетесь?

Ответить

Лишенный Орзэмэс

Smaug
17

Перекладывают ответственность за вакцинацию с себя на руководство бизнесов

Ответить

Joghyrt

15

Как я могу заставить вакцинироваться сотрудника? Уволить не могу, оснований по ТК нет. Могу только отстранить от работы и все равно платить оклад, а кто за него работать будет? Что за бред.
Почему работодатель должен решать такие проблемы, это проблемы системы здравоохранения.

Ответить

Gidevan

Joghyrt
13

Почему работодатель должен решать такие проблемы,

Потому что работодатель не ходил на митинги против невменяемых властей. 

Ответить

Задумчивой Кот

Gidevan
0

Пока есть бабло на зп слабовикам, можешь хоть обходиться на митинги, пример белорусов показал это наглядно - митинги при тоталитаризме не работают. Ну или можешь поучаствовать в клоунаде под названием выборы и поставить подпись на бумажке которую потом очередная заслуженная училка утащит домой через окно и будет юзать заместо туалетки, а нужный результат нарисуют люди, чью работу потом проверяют такие же подконтрольные службы. 

Ответить

Romario

Задумчи…
0

В 2011-м, когда Плешивая Ху*ня на третий срок собралась, не было еще никакого "тоталитаризма". 

Ответить

Arugin

Задумчи…
0

Про выборы - это не так работает (если речь про Россию). Если бы выборы настолько легко было бы подделывать, то не было бы всей этой клоунады с недопуском кандидатов. Власти как раз выгодно, чтобы большинство осталось дома, а пришли только бюджетники и поставили галку куда надо. Я не говорю, что фальсификаций совсем нет, а то, что самый простой вид фальсификаций - это вброс бюллетеней за непришедших. Ну и в статистике потом всегда видно, насколько выборы были поддельными.

В Беларуси последний раз всё полностью нарисовали, да.

Ответить

Интенсивный волк

Joghyrt
0

Либо будешь платить штраф, либо заставишь угрозами лишения премий, если таковые есть.

Ответить

Andrew Muralov

Joghyrt
0

Да никак, на понт берут. Ничего на будет после 15-го числа.
Типа, не прокатило, вычеркиваем. 

Ответить

Romario

Andrew
0

ну-ну

Ответить

некипишуй

12

но ведь начальник сказал что такого не будет

Ответить

Danya

некипишуй
10
Ответить

Gidevan

некипишуй
8

Спизднул малость, не впервой же. 

Ответить

Имя Фамилия

некипишуй
1

Так обязательную вакцинацию ввёл Собянин , а не Путин. Его руки чисты, опять всех переиграл.

Ответить

Алексей Горячев

10

Как обычно, запреты и штрафы.

Ответить

Даниил Баздырев

Алексей
1

какие еще варианты?

Ответить

Тайный хичхакер

Даниил
15

Изнасилования

Ответить

мЕдь

Тайный
5

Главное занять очередь в пятницу, чтобы освободиться в субботу пораньше.

Ответить

Семейный Данила

мЕдь
3

Там ещё нужно время подгадать правильное, чтобы черенок уже был без заноз, но ещё не истертый до толщины шариковой ручки. Вот тогда самая мякотка

Ответить

Кирилл

Семейный
2

Мисье знает толк

Ответить

Bich

Даниил
11

Можно было, например, изначально не пиздеть год назад ртами малышевой и ебанутого "доктора" мясникова по телевизорам что ковид это чудо чудесное
Я уже не говорю в целом про отсутствие доверия к власти, которое они сами заслужили

Ответить

Даниил Баздырев

Bich
1

это все понятно, а сейчас что им нужно делать? Кроме принудиловки ничего не остается

Ответить

Gidevan

Даниил
8

Не пиздить про коронавирус изначально и тестировать спутник по регламенту 

Ответить

Телевизионный

Gidevan
4

Что-то на русофобском

Ответить

Gidevan

Телевиз…
1

Болбоебам везде мерещатся русофобы на то они и долбоебы. 

Ответить

Семейный Данила

Gidevan
3

Иронизин в аптеках кончился?

Ответить

van der Pusch

Даниил
2

штрафы и запреты

Ответить

Либеральный кубок

Алексей
–1

Ну попробовали деньги, сертификаты, машины раздавать. Какие здесь ещё варианты

Ответить

Тайный хичхакер

Либеральный
0

Ты решил гражданскую войну развязать?

Ответить

Либеральный

Тайный
1

хочу что бы либералы перестали рваться и набрасывать!!

Ответить

Ali Ahmedov

3

ну власть молодец!!)) ВСЁ делает для революции!!! всё. только ситуация устаканится, они ОПЯТЬ!!!!

Ответить

Romario

Ali
0

БГГ. "революция". 
В.В.Путин может в прямом эфире русских младенцев живьем жрать. В этот момент русские будут придумывать, чосему это правильно и хорошо, и на благо Ррродины. 

Ответить

sargon4eg

3

ему самому то не стремно?)

Ответить

Задумчивой Кот

sargon4eg
0

Так прикол в том что людей не государство напрямую заставлять будет а начальники, чтобы их штрафами не закидали) 

Ответить

Законодательный калькулятор

2

слыш вакцинируйтесь

Ответить

Последовательный кот

2

 Когда путинская тварь отправит европейцам все необходимые документы по спутнику!???? Я не могу ждать пфайзер вечно

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Последовательный
0

Почему не можешь?

Ответить

Виталий Ситников

Последовательный
0

какая связь между признанием спутника в ЕС и наличием западных вакцин в РФ?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Да в тюрьму всех

Ответить

И Л

1

Как всегда, не, это не мы пи...сы, у нас нет никакой принудительной вакцинации, это пи..асы ваши работодатели, за то, что не хотят получать штрафы, и увольняют вас за отсутствие прививки!!!

Ответить

Кровавый хичхакер

0

Тренируются перед выборами?)))0)))0)

Ответить

Телевизионный бас

Кровавый
2

Штраф за голосование не за того кандидата

Ответить

Photuum

–3

Ну наконец-то догадалась. Давно надо было так сделать.

Ответить

Сергей Анонимович

0

А что делать ип у которых нет сотрудников и он один работает? Надо ему прививаться?

Ответить

И Л

Сергей
1

Пулю в висок. Нету тела - нету дела!)

Ответить

Пётр Карманов

0

Не ввели! Ни Мосгордума, ни Госдума на этот счет ничего не принимали. Все эти статьи уже есть в КоАП РФ и КоАП Москвы. Начальник Главконтроля просто пояснил по уже существующим нормам.

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