Власти Москвы будут штрафовать бизнес за невыполнение требований об обязательной вакцинации сотрудников Статьи редакции
За неоднократные нарушения могут приостановить деятельность предприятия.
Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
За неисполнение требований главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг ввели следующие штрафы:
- для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.
В случае повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, юридическое или ИП — от 500 тысяч до миллиона рублей либо приостановить работу на три месяца.
Данчиков отметил, что из-за вероятности технических ошибок инспекторы внимательно отнесутся к каждому случаю нарушений: «Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут». Проверки начнут с 15 июля.
16 июня власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, банков и почты. Руководители организаций должны привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Систему мониторинга вакцинации планируют запустить к 1 июля.
Продавцы поддельных справок
Входной калькулятор
да не, это какие то барыги с такими ценами.. уж лучше чипироваться
Сначала проебались с информационной кампанией во время пандемии. А теперь народ и бизнес виноваты, что не хотят вакцинироваться
* Коронивирус где-то там, до нас он не дойдет
* Короновирус дошел, но случаев единицы
* Распространение короновируса под контролем, не о чем волноваться
* Мы победили короновирус, можно голосовать за поправки
* Начинается вторая волна, но мы к ней готовы
* Россия справилась с короновирусом лучше всех стран
* Готова наша вакцина, можно вакцинироваться
* Люди, почему вы не вакцинируетесь?
Лишенный Орзэмэс
Перекладывают ответственность за вакцинацию с себя на руководство бизнесов
Как я могу заставить вакцинироваться сотрудника? Уволить не могу, оснований по ТК нет. Могу только отстранить от работы и все равно платить оклад, а кто за него работать будет? Что за бред.
Почему работодатель должен решать такие проблемы, это проблемы системы здравоохранения.
Пока есть бабло на зп слабовикам, можешь хоть обходиться на митинги, пример белорусов показал это наглядно - митинги при тоталитаризме не работают. Ну или можешь поучаствовать в клоунаде под названием выборы и поставить подпись на бумажке которую потом очередная заслуженная училка утащит домой через окно и будет юзать заместо туалетки, а нужный результат нарисуют люди, чью работу потом проверяют такие же подконтрольные службы.
Про выборы - это не так работает (если речь про Россию). Если бы выборы настолько легко было бы подделывать, то не было бы всей этой клоунады с недопуском кандидатов. Власти как раз выгодно, чтобы большинство осталось дома, а пришли только бюджетники и поставили галку куда надо. Я не говорю, что фальсификаций совсем нет, а то, что самый простой вид фальсификаций - это вброс бюллетеней за непришедших. Ну и в статистике потом всегда видно, насколько выборы были поддельными.
В Беларуси последний раз всё полностью нарисовали, да.
Интенсивный волк
Либо будешь платить штраф, либо заставишь угрозами лишения премий, если таковые есть.
Да никак, на понт берут. Ничего на будет после 15-го числа.
Типа, не прокатило, вычеркиваем.
но ведь начальник сказал что такого не будет
Как обычно, запреты и штрафы.
какие еще варианты?
Тайный хичхакер
Изнасилования
это все понятно, а сейчас что им нужно делать? Кроме принудиловки ничего не остается
Либеральный кубок
Ну попробовали деньги, сертификаты, машины раздавать. Какие здесь ещё варианты
Тайный хичхакер
Ты решил гражданскую войну развязать?
ну власть молодец!!)) ВСЁ делает для революции!!! всё. только ситуация устаканится, они ОПЯТЬ!!!!
ему самому то не стремно?)
Так прикол в том что людей не государство напрямую заставлять будет а начальники, чтобы их штрафами не закидали)
какая связь между признанием спутника в ЕС и наличием западных вакцин в РФ?
Как всегда, не, это не мы пи...сы, у нас нет никакой принудительной вакцинации, это пи..асы ваши работодатели, за то, что не хотят получать штрафы, и увольняют вас за отсутствие прививки!!!
А что делать ип у которых нет сотрудников и он один работает? Надо ему прививаться?
Не ввели! Ни Мосгордума, ни Госдума на этот счет ничего не принимали. Все эти статьи уже есть в КоАП РФ и КоАП Москвы. Начальник Главконтроля просто пояснил по уже существующим нормам.