Администратору пабликов об ЛГБТ и анархистах из Петербурга запросили пять лет тюрьмы по делу об оправдании терроризма Статьи редакции
Прокурор также запросил для Александра Меркулова два года ограничения на администрирование сайтов и групп в соцсетях.
Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна.
Меркулова арестовали на два месяца в начале июля 2020 года по подозрению в оправдании терроризма. Речь идёт о записях во «ВКонтанкте» об анархисте Михаиле Жлобицком, который 31 октября 2018 года взорвал себя в дверях Архангельского управления ФСБ. Подозреваемый полностью признал вину.
Арест продлевали дважды: в октябре и ноябре 2020 года. 28 октября стало известно, что Меркулова перевели из СИЗО в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы.
В декабре 2020 года суд смягчил меру пресечения Меркулову, заменив содержание под стражей в СИЗО на домашний арест.
А что там с Хабибом Нурмагомедовым, когда суд, сколько прокурор требует?
когда суд
Когда русские перестанут терпеть
в смысле? всем известно, что терроризм могут оправдывать только русские
Так-так-так-так-так, опять ЛГБТ? Ну, что, начнём срач здесь или какие вообще планы? Где badkid?
Журналистке Прокопьевой за тоже самое (теракт в Архангельском ФСБ) следствие просило 5 лет, но обошлось штрафом в 500 тыс. рублей. Проблема не в том что он гендерквир, а в том что ФСБ - священная корова, к которой запрещено прикасаться.
Я из текста новости так и не уловил связь ЛГБТ и анархистов.
У них там, что-ли, родитель номер 1 - анархия, родитель номер 2 - стакан портвейна?
Речь идёт о записях во «ВКонтанкте»
Пиздец, когда до них дойдёт, что вконтакте ебаная помойка и любое действие может спровоцировать уголовное дело?
Если жить в России, то вероятность зашквариться резко вырастает. Всё из-за зашкварных фотонов от петухов.
Слышь, ну хаванский личность известная. Его знают все и любой сможет опознать (утрирую конечно) другое дело, когда пользователь под ником пидор выкладывает какой-то контент и вконтактик сразу его сдаёт со всеми потрохами спеслужбам. Думаю Вряд-ли бы такое произошло выложи бы он в твиттере или ютубе. Чуешь разницу?
ВК зашквар, а до хованского просто доебались
Прецеденты разные. Вк любую хуйню выдаёт по желанию пятки майора из Усть пердольска, а ютуб просто платформа для распространения контента
а ютуб просто платформа для распространения контента
Тем не менее, доверять гуглу не следует.
https://transparencyreport.google.com/user-data/overview
Ну я же тебе описал ситуацию. Что значит другое? Хованского знают все и к нему сразу приходят. Ясен хуй, что к любому могут прийти, если ты сидишь под своими фио и с фото на аварке, но другое дело, когда тебе в любом случае придут и не важно твоё там фио или нет, потому что все твои данные уже слили ментам
жалко мужика конеш, по фотке видно эмоции - отчаяние и гнев от ёбаного беспредела ((
Ну че, блокировать ресурсы у РКН получается хуево, решили подойти с другой стороны: блокировать людей.
Объясните, пожалуйста, как работают «пять лет лишения свободы и два года ограничения администрации сайтов и групп в соцсетях»? После возможной отсидки не получится еще два года быть админом? Или это заведомо делается, и, допустим, ему дадут 2 условки и запретят в это время админить?
Серъезные вопросы вызывают люди, называющие себя анархистами когда им больше 15 лет