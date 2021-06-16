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Новости
Sasha Shambilova

Администратору пабликов об ЛГБТ и анархистах из Петербурга запросили пять лет тюрьмы по делу об оправдании терроризма Статьи редакции

Прокурор также запросил для Александра Меркулова два года ограничения на администрирование сайтов и групп в соцсетях.

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Фото Sota.Vision

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна.

Исследовали доказательства со стороны обвинения, со стороны защиты. Суд провёл прения, прокурор попросил пять лет реального лишения свободы и два года ограничения администрации сайтов и групп в соцсетях. Мы со стороны защиты попросили назначить наказание в виде штрафа.

Леонид Крикун
адвокат Александра Меркулова

Меркулова арестовали на два месяца в начале июля 2020 года по подозрению в оправдании терроризма. Речь идёт о записях во «ВКонтанкте» об анархисте Михаиле Жлобицком, который 31 октября 2018 года взорвал себя в дверях Архангельского управления ФСБ. Подозреваемый полностью признал вину.

Арест продлевали дважды: в октябре и ноябре 2020 года. 28 октября стало известно, что Меркулова перевели из СИЗО в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы.

В декабре 2020 года суд смягчил меру пресечения Меркулову, заменив содержание под стражей в СИЗО на домашний арест.

#новости #право #петербург

31 31 комментарий
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Софья Павлышко

27

А что там с Хабибом Нурмагомедовым, когда суд, сколько прокурор требует?

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Тайный хичхакер

Софья
5

Тебя это ебать не должно

Ответить

социальныирудимент

Софья
2

когда суд

Когда русские перестанут терпеть

Ответить

Kir Kirsky

социальныирудим…
1

в смысле? всем известно, что терроризм могут оправдывать только русские

Ответить

Alexander Sh

Софья
0

Охолони, ежжи

Ответить

Администратор Аккаунта

6

 Речь идёт о записях во «ВКонтанкте»

Ответить

Pa Chu

4

Так-так-так-так-так, опять ЛГБТ? Ну, что, начнём срач здесь или какие вообще планы? Где badkid?

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Pa Chu

Pa
4

@badkid - приглашаю :)

Ответить

Законодательный калькулятор

Pa
7

от это тебя порвало

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Елизавета Михайлова

Pa
0

Журналистке Прокопьевой за тоже самое (теракт в Архангельском ФСБ) следствие просило 5 лет, но обошлось штрафом в 500 тыс. рублей. Проблема не в том что он гендерквир, а в том что ФСБ - священная корова, к которой запрещено прикасаться. 

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Иван Клюхин

5

Я из текста новости так и не уловил связь ЛГБТ и анархистов.

У них там, что-ли, родитель номер 1 - анархия, родитель номер 2 - стакан портвейна?

Ответить

Молодой турник

2

а причем здесь терроризм? он ебырь-террорист или что?

Ответить

Ksenobait

Молодой
7

причем здесь терроризм?

Скрепы подрывал, шайтан.

Ответить

Андрей Галицкий

Молодой
3

ёбырь-анархист

Ответить

Идеологический Макс

Молодой
0

Статью прочитай

Ответить

Костя Васильев

2

Речь идёт о записях во «ВКонтанкте»

Пиздец, когда до них дойдёт, что вконтакте ебаная помойка и любое действие может спровоцировать уголовное дело? 

Ответить

Эпапа

Костя
–1

Хованского за ролик на Ютубе будут судить, по твоей логике Ютуб зашквар?

Ответить

Kir Kirsky

Эпапа
5

Если жить в России, то вероятность зашквариться резко вырастает. Всё из-за зашкварных фотонов от петухов. 

Ответить

Костя Васильев

Эпапа
2

Слышь, ну хаванский личность известная. Его знают все и любой сможет опознать (утрирую конечно) другое дело, когда пользователь под ником пидор выкладывает какой-то контент и вконтактик сразу его сдаёт со всеми потрохами спеслужбам. Думаю Вряд-ли бы такое произошло выложи бы он в твиттере или ютубе. Чуешь разницу? 

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Aleksandr Dolgikh

Эпапа
1

ВК зашквар, а до хованского просто доебались

Ответить

Эпапа

Aleksan…
–1

Ясно, классическое "это другое"

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Упоротый Голубь

Эпапа
3

Прецеденты разные. Вк любую хуйню выдаёт по желанию пятки майора из Усть пердольска, а ютуб просто платформа для распространения контента 

Ответить

Диванный

Упоротый
1

а ютуб просто платформа для распространения контента

Тем не менее, доверять гуглу не следует.
https://transparencyreport.google.com/user-data/overview

Google Transparency Report
Google Transparency Report
transparencyreport.google.com
Ответить

Костя Васильев

Эпапа
1

Ну я же тебе описал ситуацию. Что значит другое? Хованского знают все и к нему сразу приходят. Ясен хуй, что к любому могут прийти, если ты сидишь под своими фио и с фото на аварке, но другое дело, когда тебе в любом случае придут и не важно твоё там фио или нет, потому что все твои данные уже слили ментам 

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Андрей Галицкий

2

жалко мужика конеш, по фотке видно эмоции - отчаяние и гнев от  ёбаного беспредела ((

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Alexander Sh

2

Ну че, блокировать ресурсы у РКН получается хуево, решили подойти с другой стороны: блокировать людей. 

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Золотой Мика

1

Объясните, пожалуйста, как работают «пять лет лишения свободы и два года ограничения администрации сайтов и групп в соцсетях»? После возможной отсидки не получится еще два года быть админом? Или это заведомо делается, и, допустим, ему дадут 2 условки и запретят в это время админить? 

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Roman Sapon

1
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Olegio Dr

0

Цоя получается упекли бы 100 %.

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Небольшой жёлтый робат

0

Гей-анархия! Бездны анальной оккупации

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Кирилл Вселенский

0

Серъезные вопросы вызывают люди, называющие себя анархистами когда им больше 15 лет

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