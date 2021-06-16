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Новости
yannlll

Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию в регионе для некоторых категорий граждан Статьи редакции

Это третий регион, обязавший работодателей вакцинировать сотрудников.

27 27 комментариев
2051 просмотров

Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства Кузбасса.

Привиться одним из трёх препаратов нужно 60% работникам всех организаций, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов власти и местного самоуправления. До 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, до 17 августа — второй компонент. Могут не прививаться те, у кого есть противопоказания.

25 мая глава Якутии Айсен Николаев объявил обязательную вакцинацию для жителей региона. В первую очередь привиться должны все работники образовательной сферы и сотрудники, которые задействованы в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.

16 июня обязательную вакцинацию ввели власти Москвы и Московской области. Требование распространяется на работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, банков и почты. Руководители организаций должны привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Власти объявили, что будут штрафовать бизнес за неисполнение требований.

Обсуждение: Обязательная вакцинация в России на…
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tjournal.ru

#новости #вакцинация #регионы

27 27 комментариев
9
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27 комментариев
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Антон Лисин

14

Херово быть бюджетников. Имеют как хотят 

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Имя Фамилия

Антон
7

Доберутся до всех, не переживай

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Вячеслав Андреев

Имя
1

Неа. Нет бюджетной зарплаты – нет и печенья

Ответить

Кирилл

Вячеслав
0

Есть дубинка

Ответить

Кирилл

Кирилл
0

И бутылка

Ответить

Софья Павлышко

10

-Только не списывай точь-в-точь.
-Хорошо.

Ответить

Рыжий

2

Ну пошло-поехало

Ответить

Северный диод

Рыжий
2

Все регионы смотрят на Москву, если там чет происходит - только тогда повторяют, причем во всём

Ответить

Михаил Зеленин

Северный
0

Якутия получается самый передовой регион. Обьявили обязательную вакцинацию ещё до того как это стало мейнстримом.
А вообще ещё как минимум Дрозденко был раньше Москвы.

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Северный диод

Михаил
0

Ладн, бывают исключения, обвчно нацреспублики аля якутия или чечня

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Alex Macher

Северный
0

Москве давно надо было эту схему потестить, все бы за пределами мкада рады были. Что на зажравшихся Москвичах тестят, хаха. Ну и узнали бы, рабочая схема или нет.

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Позитивный клуб

Северный
0

Тренд хули

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Pavel Vakhrushev

1

Зачем прививаться если в регионах все равно нет 5г?

Ответить

Позитивный клуб

1

Что на это скажет Михалков?

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Законодательный калькулятор

0

они конечно молодцы , только я не уверен что в регионах достаточное количество вакцин есть

Ответить

Alex Macher

Законодательный
1

Хз где нету, много где в регионах слезно умоляют записаться, т.к. врачам надо планы делать. Запись на след день. Если сравнивать с Москвой, то в регионах желающих на каждую 1000 человек меньше в 3-5 раз, т.е. просто нихуя.

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Позитивный клуб

Законодательный
0

Почему в регионах нет вакцин, у вас же уже полгода спутник льют, по всему миру продают?

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Законодательный калькулятор

Позитивный
0

хуй знает, может за это время нарастили темпы , но в Новосибирске в феврале она умудрялась заканчиваться за неделю

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Михаил Зеленин

Законод…
0

Блин это статья от 5 февраля. Все уже есть 

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Alexei Kuksin

Законодательный
0

Уже есть. Дошло до того, что поликлиники тупо обзванивают граждан на телефону и просят придти поставить вакцину. Так примерно обстоит дело в Кузбассе. 

Ответить

Законодательный калькулятор

Alexei
0

ну, хорошо, если так .

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Евгений Мельников

0

Продуманного закона или указа с четкими требованиями и наказаниями, конечно, не будет. Только ссаная добровольно-принудительная имитация вакцинации.
Похоже Спутниковые сертификаты из России будут означать в мире примерно нихуя.

Ответить

Позитивный клуб

0

Принудительная вакцинация –ничего нового для России

Ответить

Михаил Зеленин

Позитивный
0

это обязательная вакцинация

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Для не только лишь всех граждан 

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Ден

0

И клеймо на жопу пусть не забудут поставить

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vvtwittep

0

Ахаха! Ну пиздец вам товарищи)

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