Это третий регион, обязавший работодателей вакцинировать сотрудников.

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Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства Кузбасса.

Привиться одним из трёх препаратов нужно 60% работникам всех организаций, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов власти и местного самоуправления. До 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, до 17 августа — второй компонент. Могут не прививаться те, у кого есть противопоказания.

25 мая глава Якутии Айсен Николаев объявил обязательную вакцинацию для жителей региона. В первую очередь привиться должны все работники образовательной сферы и сотрудники, которые задействованы в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.