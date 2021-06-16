Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию в регионе для некоторых категорий граждан Статьи редакции
Это третий регион, обязавший работодателей вакцинировать сотрудников.
Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства Кузбасса.
Привиться одним из трёх препаратов нужно 60% работникам всех организаций, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов власти и местного самоуправления. До 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, до 17 августа — второй компонент. Могут не прививаться те, у кого есть противопоказания.
25 мая глава Якутии Айсен Николаев объявил обязательную вакцинацию для жителей региона. В первую очередь привиться должны все работники образовательной сферы и сотрудники, которые задействованы в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.
16 июня обязательную вакцинацию ввели власти Москвы и Московской области. Требование распространяется на работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, банков и почты. Руководители организаций должны привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Власти объявили, что будут штрафовать бизнес за неисполнение требований.
Херово быть бюджетников. Имеют как хотят
Доберутся до всех, не переживай
Ну пошло-поехало
Северный диод
Все регионы смотрят на Москву, если там чет происходит - только тогда повторяют, причем во всём
Якутия получается самый передовой регион. Обьявили обязательную вакцинацию ещё до того как это стало мейнстримом.
А вообще ещё как минимум Дрозденко был раньше Москвы.
Москве давно надо было эту схему потестить, все бы за пределами мкада рады были. Что на зажравшихся Москвичах тестят, хаха. Ну и узнали бы, рабочая схема или нет.
Хз где нету, много где в регионах слезно умоляют записаться, т.к. врачам надо планы делать. Запись на след день. Если сравнивать с Москвой, то в регионах желающих на каждую 1000 человек меньше в 3-5 раз, т.е. просто нихуя.
Позитивный клуб
Почему в регионах нет вакцин, у вас же уже полгода спутник льют, по всему миру продают?
Законодательный калькулятор
хуй знает, может за это время нарастили темпы , но в Новосибирске в феврале она умудрялась заканчиваться за неделю
Уже есть. Дошло до того, что поликлиники тупо обзванивают граждан на телефону и просят придти поставить вакцину. Так примерно обстоит дело в Кузбассе.
Продуманного закона или указа с четкими требованиями и наказаниями, конечно, не будет. Только ссаная добровольно-принудительная имитация вакцинации.
Похоже Спутниковые сертификаты из России будут означать в мире примерно нихуя.