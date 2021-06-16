По поводу нашей несистемной оппозиции и господина, которого вы упомянули. Первое: человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию.



Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, и я исхожу из того, что он хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить.

