«Сознательно хотел быть задержанным»: Путин — о Навальном после встречи с Байденом Статьи редакции
«Он сделал то, чего он хотел».
Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Женеве, что Алексей Навальный «сознательно хотел», чтобы его задержали. Имени оппозиционера президент не произнёс.
При этом в октябре 2020 года президент России сообщал, что лично просил генпрокуратуру разрешить Навальному покинуть страну после обращения жены оппозиционера. Сам Навальный на момент выезда из России находился в коме.
Также Путин ответил на вопрос про сторонников Навального и ФБК: «Чего вы боитесь?». 9 июня суд признал организацию экстремистской. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».
Трансляция проводилась на сайте МИД Швейцарии.
17 января основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Его задержали сразу после выхода из самолёта и на выездном заседании Химкинского суда прямо в отделе полиции отправили в СИЗО. 2 февраля суд заменил условный срок Навальному на реальный.
Позитивный клуб
Навальный настолько крут, что практически в коме (?) смог пересечь границу
Как минимум один раз)
пу обращается к народцу рашки.
все четко: этот пациент знал, что нарушает и сознательно нарушал.
хули вы доебались. все по закону.
наливай, Андрюха.
Законодательный калькулятор
эхъ , не потёрли
Ну он вроде и сказал, когда выехал - органы регистрации его не требовали. Как вышел из больницы - требование возникло. Или ты сначала комент придумал потом почитал?)
Законодательный калькулятор
пук
Вот опять, сначала пук потом почитал. Революционеры блин
Законодательный
мог бы сделать запрос в интерпол или в полицию Берлина , если такое требование бы было прям позарез нужно.
Запрос в интерпол о чем? Где Нава? Он же каждый день вью раздавал а на отметки по УДО хуй положил с прибором. За это собственно и присел
я согласен, что местные некорректно интерпретировали слова Пунита, тупо убрав основную часть и изменив смысл его слов, но ты не прав в остальном.
Все прекрасно знали где был Навальный. Процесс отметки и прочее это частное решение, которое никак толком не регулируется, можно договориться вообще об отметке раз в год или ещё реже.
Собственно, Навальный не отмечался несколько лет после продления срока и претензий к нему не было, а вот тут ВНЕЗАПНО, когда он ещё и у всех на глазах, ВНЕЗАПНО срочно нужна отметка. Где они были год назад? Здесь нужна как минимум проверка УИИ, которая следила за ним.
Про само уголовное дело Ив Роше... это вообще курам на смех, но это другая история.
Ему сколько лет то? Дедуля уже и забыть может, а вы ворчите))))
ФБК и коктейли Молотова
Законодательный калькулятор
Коктейли Риббентропа
Законодательный калькулятор
@гнидапостельныйклопгадмразбвош щас накажу
Боится дебатов, боится конкуренции, боится назвать имя. Вот такой он лидер и борец
Боится
А не показывает, что ему это настолько не интересно, что даже не стоит упоминания, ага
Путин на тж комменты не читает, можешь такой глубокий заглот не делать.
А ты на улице с каждой псиной будешь гавкать которая на тебя лает? Ты на нее даже внимания не обращаешь
Да не, просто Владимира Владимировича депутаты подставили. Приняли закон по которому если выскажешься в поддержку экстремистских организаций - сразу запрет на участие в выборах.
А у нас знаете какие звери работают в силовых органах? Только по имени назовёшь этого господина - сразу поддержку впаюят и не получится участвовать в президентских выборах.
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он не говорит, потому что боится; не боялся, назвал бы
он не травил, потому что невыгодно; было б нужно, отравил бы
Если неправильным вам кажется только одно утверждение, мои поздравления.
Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение
ОН БЛЯТЬ В КОМЕ БЫЛ.
Благодарный украинец
Ебана рот, снова текст не читаешь. У тебя походу не только с украинским языком проблемы, но и с русским.
этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло.
И вообще в чем проблема? Я придрался к конкретной абсурдной фразе. Не к последующим словам.
Навальный-то действительно вернулся в Россию сознательно: он рассчитывал, что в этой стране осталась хоть частица правосудия и он сможет обжаловать это абсурдный приговор в суде.
А чего минусите? Дальше первого слова читать лень?
он рассчитывал, что в этой стране осталась хоть частица правосудия и он сможет обжаловать это абсурдный приговор в суде.
Чушь. Он приехал для того, чтобы его красиво упаковали под камерами всего мира, тем самым ещё больше укрупнив свой образ главного оппозиционера, превозмогающего режим.
Насколько увеличилась после этого его узнаваемость?
До этого его фамилия звучала на первом канале?
Нет, а после задержания ему почти год были посвящены все политические передачи. У человека узнаваемость выросла по экспоненте, остается за него только порадоваться
Позитивный клуб
Кто хочет – найдёт тысячу возможностей, кто не хочет – тысячу причин
Я пропустил, или момент с признанием отравлением Навального химическим оружием, попыткой добить его в больнице и не возбуждением уголовного дела из этого монолога вырезали?
Гражданин Кейн
Позитивный клуб
На самом деле круто. Круто что Путина постоянно заставляют говорить о Навальном. Если о нем говорит Путин, то никто о нем не забудет. Человек жив, пока жива о нем память в наших сердцах. Героям Слава!
Законодательный калькулятор
Певица Слава
Непонятный утюг
Ты так говоришь, будто он уже умер и мы можем помнить о нём только из речей Путина
Позитивный клуб
Герой нашего времени
Серьезный инструмент
Никак(((((
Серьезный
Нэвэльный
А что с ухом? Новый сережки?
Массовые беспорядки = массовые митинги. Не перепутай!
Окно Овертона во всей красе. Так же было с понятием "несогласованный митинг", которое потихоньку, но очень упорно приравняли к автоматически незаконному (будто мирный безоружный митинг по нашей Конституции может быть незаконным).
Мне кажется или он нервничает?
Последовательный кот
Неужели???
ножкой стучит
Действительно, о чем можно говорить.
Точно не о том что ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ по факту обыкновенный пиздабол.
А, что он еще должен был ответить? Да, это я приказал его отравить, но не получилось, поэтому потребовал его посадить. А ФБК выпускает всякие расследования из-за которых мой рейтинг падает, и вообще теперь все знают, что я себе на деньги налогоплательщиков дворец отгрохал за 100 млрд. Ну вот мы их и запретили. Суды же у нас, как вы знаете, подконтрольны. И вообще, что хочу то и делаю. Идите нахуй.
Непонятный утюг
что хочу то и делаю
И у меня на это есть законное право, которое я сам для себя сделал
Там ватное лобби с января не даёт переименовать "резиденцию" в "дворец Пыни". А уж страницу вождя они круглосуточно патрулируют.
Законодательный калькулятор
жаль ватное лобби не умеют в английский. целый абзац про дворец
У Лукапыни в самой преамбуле абзац про авторитарный режим. У хуйла тоже надо бы сделать.
оревно, когда он выбирает слово, каким сейчас назвать этого человека, гражданина
ТЖ лучше интервью Байдена опубликуйте. А этого демагога ответы уже можно наизусть выучить.
Молодой турник
а ты сознательно идешь на бан)0
Ну типа когда Европейский Суд признает твое дело нелегитимным, и возвращаешься в Россию, в надежде защитить свои права - является «сознательно идти на арест», то я согласен. Путин УДЕЛАЛ ВСЕХ ПО ФАКТАМ КАК ДЕШЕВОК!!!
Сознательно хотел быть запытанным в СИЗО...магнит.
Курам на смех!
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