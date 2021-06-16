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Новости
Sasha Shambilova

«Сознательно хотел быть задержанным»: Путин — о Навальном после встречи с Байденом Статьи редакции

«Он сделал то, чего он хотел».

110 110 комментариев
3962 просмотров

Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Женеве, что Алексей Навальный «сознательно хотел», чтобы его задержали. Имени оппозиционера президент не произнёс.

По поводу нашей несистемной оппозиции и господина, которого вы упомянули. Первое: человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию.

Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, и я исхожу из того, что он хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить.

Владимир Путин

При этом в октябре 2020 года президент России сообщал, что лично просил генпрокуратуру разрешить Навальному покинуть страну после обращения жены оппозиционера. Сам Навальный на момент выезда из России находился в коме.

Сохранила на память фотографию, как Алексей, сознательно игнорируя требование отмечаться в инспекции, «выехал за границу на лечение»:)

Также Путин ответил на вопрос про сторонников Навального и ФБК: «Чего вы боитесь?». 9 июня суд признал организацию экстремистской. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».

Та организация, которую вы назвали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала несовершеннолетних и публично публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова.

Владимир Путин

Трансляция проводилась на сайте МИД Швейцарии.

17 января основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Его задержали сразу после выхода из самолёта и на выездном заседании Химкинского суда прямо в отделе полиции отправили в СИЗО. 2 февраля суд заменил условный срок Навальному на реальный.

#новости #фбк #политика #навальный #путин

110 110 комментариев
27
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110 комментариев
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Законодательный калькулятор

72

игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу

ля , вот же ж клоун. ты ж его и отпустил. он вообще в коме был , алё

Ответить

Позитивный клуб

Законодательный
17

Навальный настолько крут, что практически в коме (?) смог пересечь границу

Ответить

Макс Бардеев

Позитивный
3

Как минимум один раз)

Ответить

Serge Shima

Макс
2

пу обращается к народцу рашки.
все четко: этот пациент знал, что нарушает и сознательно нарушал.

хули вы доебались. все по закону.
наливай, Андрюха.

Ответить

Антон Лисин

Позитивный
0

Пешком и без трусов 

Ответить

некипишуй

Законодательный
8

https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581075505.html

Путин сообщил о своем поручении отпустить…
Владимир Путин рассказал, что попросил Генпрокуратуру разрешить Алексею Навальному уехать из…
ria.ru
Ответить

Законодательный калькулятор

некипишуй
3

эхъ , не потёрли

Ответить

некипишуй

Законод…
2

тереть пришлось бы на всех гос ресурсах

Ответить

Владимир Филатов

некипишуй
0

много ходов очка

Ответить

стоишь? сядь

Законодательный
–4

Ну он вроде и сказал, когда выехал - органы регистрации его не требовали. Как вышел из больницы - требование возникло. Или ты сначала комент придумал потом почитал?)

Ответить

Законодательный калькулятор

стоишь?
0

пук

Ответить

стоишь? сядь

Законод…
–7

Вот опять, сначала пук потом почитал. Революционеры блин

Ответить

Законодательный

стоишь?
1

мог бы сделать запрос в интерпол или в полицию Берлина , если такое требование бы было прям позарез нужно.

Ответить

стоишь? сядь

Законод…
–7

Запрос в интерпол о чем? Где Нава? Он же каждый день вью раздавал а на отметки по УДО хуй положил с прибором. За это собственно и присел

Ответить

Дмитрий Кораблёв

стоишь?
5

я согласен, что местные некорректно интерпретировали слова Пунита, тупо убрав основную часть и изменив смысл его слов, но ты не прав в остальном.

Все прекрасно знали где был Навальный. Процесс отметки и прочее это частное решение, которое никак толком не регулируется, можно договориться вообще об отметке раз в год или ещё реже. 
Собственно, Навальный не отмечался несколько лет после продления срока и претензий к нему не было, а вот тут ВНЕЗАПНО, когда он ещё и у всех на глазах, ВНЕЗАПНО срочно нужна отметка. Где они были год назад? Здесь нужна как минимум проверка УИИ, которая следила за ним. 

Про само уголовное дело Ив Роше... это вообще курам на смех, но это другая история. 

Ответить

Денис Фадеев

Законодательный
2

Ему сколько лет то? Дедуля уже и забыть может, а вы ворчите))))

Ответить

Евгений Кочин

64

ФБК и коктейли Молотова

Ответить

Законодательный калькулятор

Евгений
14

Коктейли Риббентропа

Ответить

Законодательный калькулятор

Законодательный
0

@гнидапостельныйклопгадмразбвош  щас накажу

Ответить

Тайный хичхакер

Законод…
1

зачем травите

Ответить

Законодательный

Тайный
0

тебя орлов укусил?

Ответить

Денис Фадеев

Законодательный
0

Немецкий аналог так сказать

Ответить

некипишуй

Евгений
9

да это пиздец

Путин о преследовании сторонников Навального: «Та организация, которую вы назвали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала несовершеннолетних и публично публиковала инструкции, как готовить, например коктейли Молотова»

Ответить

Андрей Рядькин

43

Боится дебатов, боится конкуренции, боится назвать имя. Вот такой он лидер и борец

Ответить

Алексей Волосач

Андрей
–24

Боится

А не показывает, что ему это настолько не интересно, что даже не стоит упоминания, ага 

Ответить

Rodion Kutsaev

Алексей
17

Путин на тж комменты не читает, можешь такой глубокий заглот не делать.

Ответить

Денис Лапин

Андрей
–37

А ты на улице с каждой псиной будешь гавкать которая на тебя лает? Ты на нее даже внимания не обращаешь

Ответить

Дмитрий Зосенко

Денис
8

Да не, просто Владимира Владимировича депутаты подставили. Приняли закон по которому если выскажешься в поддержку экстремистских организаций - сразу запрет на участие в выборах.

А у нас знаете какие звери работают в силовых органах? Только по имени назовёшь этого господина - сразу поддержку впаюят и не получится участвовать в президентских выборах.

Ответить

Северный диод

Денис
1

Ты гавкаешь с псинами? 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Входной калькулятор

Андрей
1

Лгать не боится

Ответить

Диванный Аналитик

Андрей
1

он не говорит, потому что боится; не боялся, назвал бы

он не травил, потому что невыгодно; было б нужно, отравил бы

Если неправильным вам кажется только одно утверждение, мои поздравления.

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

политик, лидер - всем пиздец

Ответить

ouxen

Андрей
0
Ответить

Верный дебаркадер

37

🤡

Ответить

Кровавый хичхакер

Верный
11

Запрещено отождествлять Правительство России с клоунами

Ответить

ouxen

Кровавый
1

у пидарасов?

Ответить

Гражданский велосипед

Кровавый
0

А с цирком можно? Даже конь-оппозиционер есть.

Ответить

Алиса Барышман

Граждан…
0

Только в сенате.

Ответить

Marhal_New _Arleana

28

Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение

ОН БЛЯТЬ В КОМЕ БЫЛ. 

Ответить

Позитивный клуб

Marhal_New
9

Кома не преграда если ты идёшь к мечте.

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
6

сознательно погрузился в кому

Ответить

Благодарный украинец

Marhal_New
–9

Ебана рот, снова текст не читаешь. У тебя походу не только с украинским языком проблемы, но и с русским.
этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Благодарный
5

И вообще в чем проблема? Я придрался к конкретной абсурдной фразе. Не к последующим словам.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Благодарный
0

Это я знаю, но тогда он был на лечении

Ответить

Алексей Мелишен

20

Навальный-то действительно вернулся в Россию сознательно: он рассчитывал, что в этой стране осталась хоть частица правосудия и он сможет обжаловать это абсурдный приговор в суде.

Ответить

Алексей Мелишен

Алексей
5

А чего минусите? Дальше первого слова читать лень?

Ответить

Кирилл Вселенский

Алексей
1

Да.

Ответить

Schizoid Man

Алексей
–1

Они всем ставят минусы.

Ответить

Алексей Волосач

Алексей
–15

он рассчитывал, что в этой стране осталась хоть частица правосудия и он сможет обжаловать это абсурдный приговор в суде.

Чушь. Он приехал для того, чтобы его красиво упаковали под камерами всего мира, тем самым ещё больше укрупнив свой образ главного оппозиционера, превозмогающего режим. 
Насколько увеличилась после этого его узнаваемость?

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Алексей
4

До этого его фамилия звучала на первом канале?

Ответить

Алексей Волосач

Дмитрий
–4

Нет, а после задержания ему почти год были посвящены все политические передачи. У человека узнаваемость выросла по экспоненте, остается за него только порадоваться 

Ответить

Денис Фадеев

Алексей
1

Наивно что-то, если вашим словам верить 

Ответить

Украденная жизнь

15

https://twitter.com/pevchikh/status/1405197418736541704

Maria Pevchikh @pevchikh
Отчетливо помню, как находящийся в коме Навальный лежал в медицинской капсуле со значками biohazard и СОЗНАТЕЛЬНО ИГНОРИРОВАЛ требование отмечаться в инспекции ФСИН. https://t.co/97mdi6Sbhv
Ответить

Позитивный клуб

Украденная
7

Кто хочет – найдёт тысячу возможностей, кто не хочет – тысячу причин

Ответить

Nike Kolder

10

Я пропустил, или момент с признанием отравлением Навального химическим оружием, попыткой добить его в больнице и не возбуждением уголовного дела из этого монолога вырезали?

Ответить

Последовательный кот

9

ГРАЖДАНИН, КОТОРОГО ВЫ УПОМЯНУЛИ

Ответить

Денис Фадеев

Последовательный
2

Гражданин Кейн

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Денис
0

Маккейн

Ответить

Даулет Тургалиев

Последовательный
0

По поводу нашей НЕСИСТЕМНОЙ оппозиции

Ответить

Позитивный клуб

0

В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ???

Ответить

Позитивный клуб

Позитивный
8

На самом деле круто. Круто что Путина постоянно заставляют говорить о Навальном. Если о нем говорит Путин, то никто о нем не забудет. Человек жив, пока жива о нем память в наших сердцах. Героям Слава!

Ответить

Законодательный калькулятор

Позитивный
4

Певица Слава

Ответить

Позитивный клуб

Законод…
0

Зеница ока

Ответить

Непонятный утюг

Позитивный
0

Ты так говоришь, будто он уже умер и мы можем помнить о нём только из речей Путина

Ответить

некипишуй

Позитивный
0

во всем

Ответить

MightyStan

Позитивный
0

Я воспринял как иронию и поставил лайк. Извените 🥲

Ответить

Тайный хичхакер

–14

Красавчик! По факатам! 

Ответить

Позитивный клуб

Тайный
–2

Герой нашего времени

Ответить

Ангел Предохранитель

Позитивный
2

Еба тж рил уже рофлов не выкупает, оба заминусили

Ответить

Тайный хичхакер

Позитивный
–2

Герой Украины

Ответить

Серьезный инструмент

5

Дебил

Ответить

некипишуй

Серьезный
0

как там уха?

Ответить

Серьезный инструмент

некипишуй
0

Никак(((((

Ответить

некипишуй

Серьезн…
1

блэт

Ответить

Серьезный

некипиш…
2

Нэвэльный

Ответить

Marhal_New

Серьезн…
1

Дневэльный

Ответить

Серьезный

Marhal_…
2

ЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ответить

Marhal_New

Серьезн…
1

А что с ухом? Новый сережки?

Ответить

Серьезный

Marhal_…
–1

Та просто другие о__0

Ответить

Северный диод

Серьезный
0

Всё ещё веришь что осенью выпустят? 

Ответить

Елизавета Михайлова

5

Массовые беспорядки = массовые митинги. Не перепутай!

Ответить

Софья Павлышко

Елизавета
1

Окно Овертона во всей красе. Так же было с понятием "несогласованный митинг", которое потихоньку, но очень упорно приравняли к автоматически незаконному (будто мирный безоружный митинг по нашей Конституции может быть незаконным).

Ответить

Владимир Филатов

4

Мне кажется или он нервничает?

Ответить

Последовательный кот

Владимир
4

Неужели???

Ответить

Владимир Филатов

Последовательный
2

ножкой стучит

Ответить

Позитивный клуб

Владимир
0

Кальмар

Ответить

Великолепный мангал

5

зачем обсуждать деда? он врет всегда

Ответить

ouxen

5

выехал за границу на лечение

😳🕶🤏

Ответить

Дмитрий Шубкин

5

Действительно, о чем можно говорить.
Точно не о том что ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ по факту обыкновенный пиздабол.

Ответить

Артем Ляховец

4

А, что он еще должен был ответить? Да, это я приказал его отравить, но не получилось, поэтому потребовал его посадить. А ФБК выпускает всякие расследования из-за которых мой рейтинг падает, и вообще теперь все знают, что я себе на деньги налогоплательщиков дворец отгрохал за 100 млрд. Ну вот мы их и запретили. Суды же у нас, как вы знаете, подконтрольны. И вообще, что хочу то и делаю. Идите нахуй.

Ответить

Непонятный утюг

Артем
1

что хочу то и делаю

И у меня на это есть законное право, которое я сам для себя сделал

Ответить

Законодательный калькулятор

4

В Википедии так и напишут : всё свое правление боялся произнести ФИО оппозиционера

Ответить

Жених приехал

Законодательный
0

Там ватное лобби с января не даёт переименовать "резиденцию" в "дворец Пыни". А уж страницу вождя они круглосуточно патрулируют.

Ответить

Законодательный калькулятор

Жених
1

жаль ватное лобби не умеют в английский. целый абзац про дворец

Vladimir Putin
Vladimir Vladimirovich Putin (born 7 October 1952) is a Russian politician and former intelligence…
en.wikipedia.org
Ответить

Жених приехал

Законод…
1

У Лукапыни в самой преамбуле абзац про авторитарный режим. У хуйла тоже надо бы сделать.

Ответить

Артур Мудрик

4

оревно, когда он выбирает слово, каким сейчас назвать этого человека, гражданина

Ответить

Имя Фамилия

4

ТЖ лучше интервью Байдена опубликуйте. А этого демагога ответы уже можно наизусть выучить.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Имя
0

Байден будет после полдевятого МСК выступать

Ответить

Последовательный кот

–2

Ладно, но на самом деле, в чём Путин не прав? Навальный действительно сознательно шёл на задержание. За такое ему только памятник ставить

Ответить

Входной калькулятор

Последовательный
4

Все всё понимали, ты об этом?

Ответить

Молодой турник

Последовательный
1

а ты сознательно идешь на бан)0

Ответить

Последовательный кот

Молодой
0

Не рвись брат

Ответить

Молодой турник

Последо…
1

че тебе из-за безобидных шуточек всё кажется, что я рвусь?

Ответить

MightyStan

Последовательный
0

Ну типа когда Европейский Суд признает твое дело нелегитимным, и возвращаешься в Россию, в надежде защитить свои права - является «сознательно идти на арест», то я согласен. Путин УДЕЛАЛ ВСЕХ ПО ФАКТАМ КАК ДЕШЕВОК!!!

Ответить

Последовательный кот

MightyStan
0

Навальный ни на что не надеялся

Ответить

Andrej Krav

2

Сознательно хотел быть запытанным в СИЗО...магнит.

Ответить

Bad Mother Fucker

Andrej
1

сознательно хотел быть застреленным на москворецком мосту

Ответить

Schizoid Man

1

Курам на смех!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Николай Николаевич

1

Задержанным, отравленным.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Питу тоже  сделал то, чего он хотел

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