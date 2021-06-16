Немецких солдат отозвали из Литвы из-за песни на день рождения Гитлера Статьи редакции
Их обвинили в антисемитизме и экстремистском поведении.
30 немецких солдат отстранили от службы в Литве в рамках миссии НАТО по защите стран Балтии от России. Они вернутся в Германию 17 июня. Их обвиняют в «оскорблении с расистским и антисемитским подтекстом», а также в сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.
В ходе расследования выяснилось, что солдаты систематически издевались над сослуживцем с афганскими корнями, подвергали его сексуальному насилию и однажды написали на его оружии слово «шлюха». Также во время пьяной вечеринки в апреле взвод исполнил песню на день рождения Адольфа Гитлера.
Генеральный инспектор бундесвера (немецкой армии) принёс извинения литовскому коллеге. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала, что в стране проведут все необходимые расследования и примут меры.
ходе расследования выяснилось, что солдаты систематически издевались над сослуживцем с афганскими корнями, подвергали его сексуальному насилию и однажды написали на его оружии слово «шлюха».
Вот какими нужно быть идиотами что это сделать? Это не сборище солдат срочников, отправленных в армию против воли, это военнослужащие получающие за свою работу деньги. Жизнь их может зависеть от этого афганца, а они издеваются над ним и портят оружие? Дебилы, а не солдаты.
Жизнь их может зависеть от этого афганца
Не думаю, что в Литве настолько опасно
Зачем то же они там сидят. Опять же, то что они контрактники ещё не значит что у это афганца не поедет крыша и он не решит выпилить своих обидчиков.
Зачем то же они там сидят
Чтобы литовцам страшно не было
Ну так не надо над человеком издеваться 🤷♂️
Не могу себя полностью представить на его месте, но у меня терпения к сожалению маловато и это дело закончилось бы кровью (скорее всего моей, т.к против нескольких махаться я таки не спец)
Так что за его терпение (вместо кровавой бойни) - респектунг ему
Последовательный кот
Не пизди
Северный диод
Обычно солдат отличается повышенным интелектом, выше чем у среднего ученого
Если бы это не они сделали, это сделали бы солдаты НA.., oh wait ~
Северный диод
Классика солдатов любой страны
Последовательный кот
Не разбираюсь
Ты уже забыл, как шымкентские гуки игрались с тобой?
Они туда отдыхать приезжают что ли?
Британские солдаты подрались с местными жителями в эстонском городе Тапа. Об этом сообщает издание Virumaa Teataja.
В 2018 году три офицера британской армии, находившиеся в Латвии в составе контингента войск НАТО, устроили драку с полицейскими Риги
В 2017 году в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие также находились в состоянии алкогольного опьянения.
Уверен, что это один из многих эпизодов. Обычно военные стараются замять такие конфликты, чтобы не придавать их огласке.
Wir trinken zusammen, nicht trinken alleine und gehen zusammen…
30 немецких солдат отстранили от службы в Литве в рамках миссии НАТО по защите стран Балтии от России. Они вернутся в Германию 17 июня. Их обвиняют в «оскорблении с расистским и антисемитским подтекстом», а также в сексуальном насилии.
Применили передовые методы защиты от русской духовности.
Похоже на одну из историй от российских пропагандонов, из серии борделя с животными в норвегии
А что если они все это время говорили только правду...
миссии НАТО по защите стран Балтии от России
Мда, вот она какая штука есть...
Капец... насиловать взводом афганца — это просто жесть какая-то. надеюсь их посадят
Путен приди порядок наведи
По моему, это уже достаточный повод вернуть России свои губернии, засиделись они там в ЕС и НАТО