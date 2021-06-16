Новости
Sasha Shambilova

Немецких солдат отозвали из Литвы из-за песни на день рождения Гитлера Статьи редакции

Их обвинили в антисемитизме и экстремистском поведении.

30 немецких солдат отстранили от службы в Литве в рамках миссии НАТО по защите стран Балтии от России. Они вернутся в Германию 17 июня. Их обвиняют в «оскорблении с расистским и антисемитским подтекстом», а также в сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

В ходе расследования выяснилось, что солдаты систематически издевались над сослуживцем с афганскими корнями, подвергали его сексуальному насилию и однажды написали на его оружии слово «шлюха». Также во время пьяной вечеринки в апреле взвод исполнил песню на день рождения Адольфа Гитлера.

Генеральный инспектор бундесвера (немецкой армии) принёс извинения литовскому коллеге. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала, что в стране проведут все необходимые расследования и примут меры.

A. Kramp-Karrenbauer @akk
Das Fehlverhalten einiger Soldaten in Litauen ist ein Schlag ins Gesicht aller, die Tag für Tag in der #Bundeswehr der Sicherheit in unserem Land dienen. Die Entgleisungen beschädigen das Ansehen der Bundeswehr und Deutschlands. Das wird mit aller Härte bestraft werden. 1/2
Действия некоторых солдат в Литве — это пощёчина всем, кто работает день за днём в бундесвере для обеспечения безопасности нашей страны. Такие катастрофы наносят ущерб репутации Германии и нашей армии. Это накажут со всей строгостью.

#новости #германия #литва

3261 просмотров
39 39 комментариев
20
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0438\u0442\u0432\u0430","\u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 39, "likes": 20, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 397577, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Jun 2021 21:44:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

aliftin

22

ходе расследования выяснилось, что солдаты систематически издевались над сослуживцем с афганскими корнями, подвергали его сексуальному насилию и однажды написали на его оружии слово «шлюха». 

Вот какими нужно быть идиотами что это сделать? Это не сборище солдат срочников, отправленных в армию против воли, это военнослужащие получающие за свою работу деньги. Жизнь их может зависеть от этого афганца, а они издеваются над ним и портят оружие? Дебилы, а не солдаты. 

Ответить

alexferman

aliftin
10

Жизнь их может зависеть от этого афганца

Не думаю, что в Литве настолько опасно

Ответить

aliftin

alexferman
3

Зачем то же они там сидят. Опять же, то что они контрактники ещё не значит что у это афганца не поедет крыша и он не решит выпилить своих обидчиков. 

Ответить

alexferman

aliftin
4

 Зачем то же они там сидят

Чтобы литовцам страшно не было

Ответить

aliftin

alexfer…
6

Достойная работа.

Ответить

Софья Павлышко

alexfer…
1

Защищают от афганца.

Ответить

Майка Ника

aliftin
1

Ну так не надо над человеком издеваться 🤷‍♂️
Не могу себя полностью представить на его месте, но у меня терпения к сожалению маловато и это дело закончилось бы кровью (скорее всего моей, т.к против нескольких махаться я таки не спец)
Так что за его терпение (вместо кровавой бойни) - респектунг ему

Ответить

Последовательный кот

alexferman
1

Не пизди

Ответить

alexferman

Последо…
0

Почему

Ответить

Ангел Предохранитель

alexferman
0

А если завтра Россия нападет?

Ответить

Дима Орлоджинидзе

alexferman
–1

Ты чё, злые русские же каждую ночь к ним приходят 

Ответить

Северный диод

aliftin
7

Обычно солдат отличается повышенным интелектом, выше чем у среднего ученого

Ответить

Небольшой жёлтый робат

17

Если бы это не они сделали, это сделали бы солдаты НA.., oh wait ~

Ответить

Дима Щербаков

12

Классика. В любой армии служат тупые, селяви.

Ответить

Либеральный кубок

0

А в Украине героями бы сделали

Ответить

социальныирудимент

Либеральный
1

украинцам такое не грозит

Ответить

Последовательный кот

5

а также в сексуальном насилии

Классика солдатов нато. Спросите японских детишек

Ответить

Северный диод

Последовательный
18

Классика солдатов любой страны

Ответить

Последовательный кот

Северный
0

Не разбираюсь

Ответить

alexferman

Последо…
8

Ты уже забыл, как шымкентские гуки игрались с тобой?

Ответить

Последовательный

alexfer…
1
Ответить

Технологический Влад

4

Они туда отдыхать приезжают что ли?

Британские солдаты подрались с местными жителями в эстонском городе Тапа. Об этом сообщает издание Virumaa Teataja.

В 2018 году три офицера британской армии, находившиеся в Латвии в составе контингента войск НАТО, устроили драку с полицейскими Риги

В 2017 году в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ответить

Диванный Аналитик

Технологический
7
Ответить

Дизайнер Павленко

Диванный
0

Типичные региональные новости в России

Ответить

Люц Шнайдер

4

Уверен, что это один из многих эпизодов. Обычно военные стараются замять такие конфликты, чтобы не придавать их огласке.

Ответить

Резиновый инструмент

2

Как говорится: ну, дойчен зольдатен, это залёт! Готовьте вазелин унд аршлох. 

Ответить

Резиновый инструмент

Резиновый
2
Ответить

Ladies and Gentlemen Attention

1

Wir trinken zusammen, nicht trinken alleine und gehen zusammen…

Ответить

Диванный Аналитик

0

30 немецких солдат отстранили от службы в Литве в рамках миссии НАТО по защите стран Балтии от России. Они вернутся в Германию 17 июня. Их обвиняют в «оскорблении с расистским и антисемитским подтекстом», а также в сексуальном насилии.

Применили передовые методы защиты от русской духовности.

Ответить

Bich

0

Похоже на одну из историй от российских пропагандонов, из серии борделя с животными в норвегии
А что если они все это время говорили только правду...

Ответить

Andrew Muralov

0
Ответить

WhiteTestarossa

0

Солдатня без должного контроля 

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

Ну слава богу не все потеряно

Ответить

Аркадий Иванов

0

миссии НАТО по защите стран Балтии от России

Мда, вот она какая штука есть...

Ответить

Дима Орлоджинидзе

Аркадий
–1

Нужны эти три крикливые шавки кому-то

Ответить

Владимир Филатов

0

Этот афганец наверно был танцующим мальчиком.

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Капец... насиловать взводом афганца — это просто жесть какая-то. надеюсь их посадят

Ответить

Eugard

0

Путен приди порядок наведи
По моему, это уже достаточный повод вернуть России свои губернии, засиделись они там в ЕС и НАТО

Ответить

Дмитрий Грибоедов

–1
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
341
Разборы
Главные вопросы о новой волне Covid-19 в России: виноват ли в ней «индийский» штамм и почему проваливается вакцинация
Власти Москвы говорят о «взрывном росте» заболеваемости и объявляют частичную обязательную вакцинацию, а в соцсетях спорят об эффективности прививок и покупают сертификаты на «чёрном рынке».
260
Новости
«Сознательно хотел быть задержанным»: Путин — о Навальном после встречи с Байденом
«Он сделал то, чего он хотел».
193
Популярное за три дня
Новости
Космонавта Сергея Крикалёва сняли с должности в «Роскосмосе» за критику траты бюджетных денег на съёмки фильма​
Крикалёв не согласился с планами госкорпорации отправить на МКС актрису и режиссёра.
137
Twitter
Это Ройзман 😂
33
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Eugard

Немецких солдат отозвали из…

Дефицитный Сервелат

Подведомственный Роскомнадзору…

Дизайнер Павленко

Немецких солдат отозвали из…

Никита Бабич

Главное о встрече Путина и…

Евгений Долгий

Лукашенко не первый: как…

Анна Малевская

Запись в подсайте Telegram

Ladies and…

Лукашенко не первый: как…

Bad Mother Fucker

Entry in the subsite Twitter

Задумчивой Кот

Обязательная вакцинация от…

DrinK Smoke

Роскосмос и Китайское…

Lolllp

Парламент Венгрии принял закон…

Дизайнер Павленко

Немецких солдат отозвали из…

Cdd

Главные вопросы о новой волне…

некипишуй

Главное о встрече Путина и…

Lolllp

Парламент Венгрии принял закон…

Senior TJ…

Запись в подсайте Telegram

Mikhail Mikhailovich

Главные вопросы о новой волне…
null