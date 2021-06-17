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Сергей Звезда

В Минобороны пообещали подключить все военкоматы к интернету после критики Шойгу Статьи редакции

Пока что доступ к сети есть не везде.

Все военные комиссариаты в России обеспечат доступом как к интранету (внутренней сети), так и интернету, заявил ТАСС замглавы департамента информационных систем Министерства обороны России, генерал-майор Александр Осадчук.

Собеседник агентства не назвал точных сроков подключения интернета в военкоматах. Сколько из них уже имеет доступ к сети, а сколько — пока нет, тоже неизвестно. «В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», — добавил он.

Такая реакция последовала за критикой от министра обороны Сергея Шойгу. В начале июня глава ведомства пришёл, как предполагается, c внезапной проверкой в один из московских военкоматов и отчитал сотрудников за отсутствие оборудования. На запись, которая появилась в блоге пользователя «Яндекс.Дзена», обратило внимание РБК. По данным RT, видео сделано в военкомате Черёмушкинского района.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», — сказал Шойгу.

Во время поездки в Тверскую область Шойгу сказал, что военкоматы по всей России «нужно приводить в порядок», «чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию». Он предложил губернатору региона Игорю Рудене сделать это за год, но тот пообещал уложиться в более короткие сроки.

#новости #армия #политика

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8 комментариев
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Евгений Майер

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А до проверок можно было обеспечить военкоматы интернетом или это настолько сложно?

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Alex Nevi

Евгений
1

Сложно невозможно! Что странно, ибо даже в школах интернет повсеместно, военкомов то намного меньше

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Инвестиционный ключ

0

«В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», — добавил он.

когда я был в армии, "смской" называлось отправить свободного дневального в штаб . уведомление о доставке - этот возвращение дневального с докладом.
ну и не забываем что в штабах есть "хакеры"

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Alex Nevi

Инвестиционный
0

Л0Л, а что за хакеры?😄

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🔴L🟠G🟡розный🟢B🔵T🟣✊🏼ВИАБУ ВПЕРЕД✊🏼

Alex
1

Освоившие текстовый редактор

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Священный микрофон

0

Устраиваешься на работу где них** нет.
Приходит начальник.
Да что-же у тебя нет тут них**?
Завтра чтоб все было.
Это прекрасно.

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Колючий колос

0

Збс, теперь личные дела будут "теряться" в разы чащеб

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Верховный яд

0

Зачем им интернет? Будут бюджетные деньги на нетфликсы тратить

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