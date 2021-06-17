В Минобороны пообещали подключить все военкоматы к интернету после критики Шойгу Статьи редакции
Пока что доступ к сети есть не везде.
Все военные комиссариаты в России обеспечат доступом как к интранету (внутренней сети), так и интернету, заявил ТАСС замглавы департамента информационных систем Министерства обороны России, генерал-майор Александр Осадчук.
Собеседник агентства не назвал точных сроков подключения интернета в военкоматах. Сколько из них уже имеет доступ к сети, а сколько — пока нет, тоже неизвестно. «В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», — добавил он.
Такая реакция последовала за критикой от министра обороны Сергея Шойгу. В начале июня глава ведомства пришёл, как предполагается, c внезапной проверкой в один из московских военкоматов и отчитал сотрудников за отсутствие оборудования. На запись, которая появилась в блоге пользователя «Яндекс.Дзена», обратило внимание РБК. По данным RT, видео сделано в военкомате Черёмушкинского района.
«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», — сказал Шойгу.
Во время поездки в Тверскую область Шойгу сказал, что военкоматы по всей России «нужно приводить в порядок», «чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию». Он предложил губернатору региона Игорю Рудене сделать это за год, но тот пообещал уложиться в более короткие сроки.
А до проверок можно было обеспечить военкоматы интернетом или это настолько сложно?
«В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», — добавил он.
когда я был в армии, "смской" называлось отправить свободного дневального в штаб . уведомление о доставке - этот возвращение дневального с докладом.
ну и не забываем что в штабах есть "хакеры"
Л0Л, а что за хакеры?😄