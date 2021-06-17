Ректоры московских вузов рекомендовали допускать на очные занятия только привившихся Статьи редакции
Остальные будут учиться удалённо.
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам начать новый учебный год в гибридном формате. На очные занятия рекомендуют пускать только тех, кто вакцинировался от коронавируса, либо у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.
Совет считает, что вузы уже отработали технологии занятий в удалённом режиме, поэтому смогут поддерживать высокий уровень качества обучения.
Также организация рекомендовала московским вузам:
- вакцинировать не менее 60% работников;
- провести кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости прививаться, в частности, опровергнуть «недостоверные слухи о последствиях прививок»;
- отменить все массовые мероприятия, включая выпускные вечера, летние школы и конференции.
В Совет ректоров вузов Москвы и Московской области входят представители более 30 вузов, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС и РУДН.
Власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию днём 16 июня. Требование распространяется на работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, банков и почты. Руководители организаций должны привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Власти объявили, что будут штрафовать бизнес за неисполнение требований.