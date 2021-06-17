Остальные будут учиться удалённо.

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Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам начать новый учебный год в гибридном формате. На очные занятия рекомендуют пускать только тех, кто вакцинировался от коронавируса, либо у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.

Совет считает, что вузы уже отработали технологии занятий в удалённом режиме, поэтому смогут поддерживать высокий уровень качества обучения.

Также организация рекомендовала московским вузам:

вакцинировать не менее 60% работников;

провести кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости прививаться, в частности, опровергнуть «недостоверные слухи о последствиях прививок»;

отменить все массовые мероприятия, включая выпускные вечера, летние школы и конференции.

В Совет ректоров вузов Москвы и Московской области входят представители более 30 вузов, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС и РУДН.