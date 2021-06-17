{"id":726,"title":"\u0427\u0435\u043c\u0443 \u043c\u044b \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u0430\u0432\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=726&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/254448-like-an-astronaut&hash=a5030a2f62915a7a07a8c868a88a0ed490fc2610974523f02fd63666cb17bc7c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Ректоры московских вузов рекомендовали допускать на очные занятия только привившихся Статьи редакции

Остальные будут учиться удалённо.

2 2 комментария
40 просмотров

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам начать новый учебный год в гибридном формате. На очные занятия рекомендуют пускать только тех, кто вакцинировался от коронавируса, либо у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.

Совет считает, что вузы уже отработали технологии занятий в удалённом режиме, поэтому смогут поддерживать высокий уровень качества обучения.

Также организация рекомендовала московским вузам:

  • вакцинировать не менее 60% работников;
  • провести кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости прививаться, в частности, опровергнуть «недостоверные слухи о последствиях прививок»;
  • отменить все массовые мероприятия, включая выпускные вечера, летние школы и конференции.

В Совет ректоров вузов Москвы и Московской области входят представители более 30 вузов, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС и РУДН.

Власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию днём 16 июня. Требование распространяется на работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, банков и почты. Руководители организаций должны привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Власти объявили, что будут штрафовать бизнес за неисполнение требований.

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это…
Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300…
tjournal.ru

#новости #образование #вакцинация

2 2 комментария
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 397722, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Jun 2021 08:18:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Потенциальный яд

0

Заебумбыч

Ответить

Жестокий диод

0

То есть студентам можно будет не вкалывать себе сомнительные препараты и официально не ходить на пары?
Отличное решение.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Фото: Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов
Байден прилетел в Женеву почти за сутки до Путина, но на виллу прибыл позже него.
137
Технологии
В сеть до анонса утекли скриншоты Windows 11 Pro — можно увидеть интерфейс, новые иконки и меню «Пуск»
Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.
186
Новости
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
344
Популярное за три дня
Спорт
Российские болельщики радуются голу Украины. Видео из фан-зоны в Петербурге
Украина забила два гола, сравняв счёт с Нидерландами, но в итоге проиграла.
242
Истории
Лукашенко не первый: как президент Туркмении устраивал телемарафоны раскаяния и признания врагов-оппозиционеров
Лидер оппозиции якобы совершил покушение на президента, сдался властям и стал участником телемарафона раскаяний. А потом исчез в тюрьме.
30
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Eugen T

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Орлов

Главное о встрече Путина и…

GoodSanta

Ректоры московских вузов…

Сиська Багбира

Ректоры московских вузов…

alexferman

Entry in the subsite Telegram

Eugen T

Запись в подсайте Twitter

Фархад Азимов

Китай впервые за пять лет…

Ozabot

Китай впервые за пять лет…

Ladies and…

Роскосмос и Китайское…

Andrey Petrov

Запись в подсайте Telegram

Фархад Азимов

В Минобороны пообещали…

Ann Partovi

Главное о встрече Путина и…

тупой осёл

В Минобороны пообещали…

Ann Partovi

Главное о встрече Путина и…
null