Сахалин ввёл обязательную вакцинацию для сотрудников сферы торговли и услуг Статьи редакции
Тех, кто не привьётся, отстранят от работы.
О постановлении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой сообщает РИА «Новости».
Фунтусова заявила, что обязательную вакцинацию пришлось ввести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе: Сахалинская область вышла на восьмое место в стране по уровню заболеваемости, хотя месяц назад была на 82-м. Главный санитарный врач постановила, что привиться должны работники сфер:
- образования;
- здравоохранения;
- соцзащиты;
- обслуживания;
- ЖКХ и энергетики;
- МФЦ;
- торговли;
- транспорта;
- музеев и библиотек;
- театров и кинотеатров;
- детских лагерей и игровых комнат.
Постановление об обязательной прививке начнёт действовать с понедельника 21 июня. В организациях и учреждениях должны вакцинироваться не менее 60% сотрудников. Отказавшихся от прививки отстранят от работы — вернуться к ней они смогут только после инъекции, пишет Sakhalin.info. Исключение — те, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям.
Сахалинская область стала четвёртым регионом страны, где ввели обязательную вакцинацию. 16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такое же постановление 19 мая приняли власти Якутии — там вакцинироваться должны 70% работников. 16 мая прививаться обязали власти Кемеровской области.
На основании какого пункта ТК будут увольнять?
Отстранять. Это как "нерабочие дни без сохранения зарплаты" очередное нововведение
Инвестиционный ключ
а попытка подать в суд будет преследоваться угрозой персонального санитарного дела
Подать можно, только суды будут идти по полгода, у многих нет сбережений судиться с сомнительным исходом.
Теперь про каждый регион будет отдельный пост?
Еще 81 новость что бы посраться в каментах, ты не рад?
Антиваксеры, ваш звездный час настал
Прикольно ввели обязаловку. Просто нет слов.
Почему обязаловка? Если уж прямо так не хочешь вакцинироваться, просто увольняйся. Всегда есть выход.
Почему ни кого не смущает обязательное наличие мед книжки для работы, а наличие вакцины смущает?
Предлагаю к комментированию на ТЖ тоже допускать только спутникнувшихся
Прививок то хватит на всех?
На всех не хватит. Торопитесь, пока есть в наличии!
Мне не надо, я переболел. Дождусь пока основную массу вакцинируют.