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Новости
yannlll

Сахалин ввёл обязательную вакцинацию для сотрудников сферы торговли и услуг Статьи редакции

Тех, кто не привьётся, отстранят от работы.

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1304 просмотров

О постановлении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой сообщает РИА «Новости».

Фунтусова заявила, что обязательную вакцинацию пришлось ввести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе: Сахалинская область вышла на восьмое место в стране по уровню заболеваемости, хотя месяц назад была на 82-м. Главный санитарный врач постановила, что привиться должны работники сфер:

  • образования;
  • здравоохранения;
  • соцзащиты;
  • обслуживания;
  • ЖКХ и энергетики;
  • МФЦ;
  • торговли;
  • транспорта;
  • музеев и библиотек;
  • театров и кинотеатров;
  • детских лагерей и игровых комнат.

Постановление об обязательной прививке начнёт действовать с понедельника 21 июня. В организациях и учреждениях должны вакцинироваться не менее 60% сотрудников. Отказавшихся от прививки отстранят от работы — вернуться к ней они смогут только после инъекции, пишет Sakhalin.info. Исключение — те, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям.

Сахалинская область стала четвёртым регионом страны, где ввели обязательную вакцинацию. 16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такое же постановление 19 мая приняли власти Якутии — там вакцинироваться должны 70% работников. 16 мая прививаться обязали власти Кемеровской области.

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это…
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tjournal.ru

#новости #регионы #вакцинация

20 20 комментариев
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20 комментариев
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Закомплексованная Душа

8

На основании какого пункта ТК будут увольнять?

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Andrew Muralov

Закомплексованн…
8

Отстранять. Это как "нерабочие дни без сохранения зарплаты" очередное нововведение 

Ответить

Инвестиционный ключ

Andrew
0

а попытка подать в суд будет преследоваться угрозой персонального санитарного дела

Ответить

Andrew Muralov

Инвести…
1

Подать можно, только суды будут идти по полгода, у многих нет сбережений судиться с сомнительным исходом. 

Ответить

alexferman

4

Давно пора

Ответить

Andrew Muralov

1

Теперь про каждый регион будет отдельный пост? 

Ответить

Корнелий Шнапс

Andrew
9

Еще 81 новость что бы посраться в каментах, ты не рад?

Ответить

Andrew Muralov

Корнелий
0

Записываемся на вакцинки.

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Антиваксеры, ваш звездный час настал

Ответить

Рыжий

Stanley
0

Благо Baza всем рассказала, сколько стоит быть антиваксером

Ответить

K Kepp

–3

Прикольно ввели обязаловку. Просто нет слов.

Ответить

Антошка Картошка

K
4

Почему обязаловка? Если уж прямо так не хочешь вакцинироваться, просто увольняйся. Всегда есть выход.
Почему ни кого не смущает обязательное наличие мед книжки для работы, а наличие вакцины смущает?

Ответить

Рыжий

Антошка
0

Медкнижка нужна конкретным профессиям. 
Если бы вышли и сказали - прививка от ковида включается в медкнижку. Воя было бы меньше. А теперь хрен пойми кому она в итоге нужна, будут принуждать всех (чтобы добить до 60%)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Предлагаю к комментированию на ТЖ тоже допускать только спутникнувшихся

Ответить

Рыжий

Небольшой
1

Это будет самое большое падение трафика сайта

Ответить

Антон Пострунин

1

Вот и федерализм, когда он нужен. 

Ответить

Vitalii Nechaev

1

Прививок то хватит на всех?

Ответить

Рыжий

Vitalii
0

Так в этом же и суть. Прививок всем не хватит, очень много компаний и ИПшников будут оштрафованы, профит

Ответить

Andrew Muralov

Vitalii
0

На всех не хватит. Торопитесь, пока есть в наличии!

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Vitalii Nechaev

Andrew
0

Мне не надо, я переболел. Дождусь пока основную массу вакцинируют.

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