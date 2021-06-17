Счётная палата предложила выдавать льготную ипотеку только нуждающимся Статьи редакции
Или ограничить использование программы одним разом.
Ведомство считает, что ускорение роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жильё, может привести к новому кризису в России. Об этом говорится в докладе Счётной палаты.
Ведомство отмечает, что первоначальное повышение доступности ипотеки «в конечном счете может приводить к обратному эффекту» — снижению ценовой доступности жилья. По итогам 2020 года цены на жилье поднялись на 12% по сравнению с 2019 годом, говорится в документе. По мнению Счётной палаты, поддерживать доступность жилья должна не программа льготной ипотеки, а устойчивый рост доходов населения.
Сейчас получить кредит может любой желающий и не один раз. Счётная палата рекомендовала при продлении льготной ипотеки после 1 июля 2021 года скорректировать эти условия программы — выдавать её только один раз или лишь нуждающимся. Ведомство также предложило ввести прямые субсидии на строительство и ремонт сельского жилья.
4 июня на ПМЭФ-2021 Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года и поднять ставку с 6,5 до 7%. Предельная сумма станет единой для всех регионов России — 3 миллиона рублей. Программу запустили в конце апреля 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье и повышения его доступности.
Как будто у нас нуждающихся 10%, а остальные себе от нечего делать третью хату покупают
"форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости.
Такие все продуманы конечно, секут макроэкономику, а почему пол страны всё еще за чертой бедности?
встать без раскачки непросто
а почему пол страны всё еще за чертой бедности?
Они не пошли в бизнесс
Так один хуй с этой льготной ипотекой под 4% хаты в Питере стали на 20% дороже, чем до неё.
Хаты привязаны к индексам, выросли индексы - выросли хаты. Ипотека тут не причем вообще.
Просто отмените нахуй льготную ипотеку. Из за вас выросли цены, причем рынок сильно раздули
Цены не сдуютя...
Сдуются, максимум на 20%-30% но и этого достаточно
Не понимаю, почему такая уверенность.
Транспортный
Потому что сейчас цены держатся и растут только за счёт этой ипотеки. Естественный спрос в разы ниже, а за счёт роста цен, спровоцированного ипотекой, естественный спрос ещё больше упал, ещё меньше людей могут себе позволить квартиры по новым ценам. Как только льготная ипотека закроется, продажи почти встанут, застройщики ещё подождут несколько месяцев, надеясь на чудо, а потом начнут снижать цены. По прошлому опыту, скидки от застройщиков в такие периоды достигают 20-30%. То есть они хоть и делают вид что цены стоят, но продаются квартиры только с огромными скидками. Получается что реальная стоимость покупки падает
Вслед за первичкой через 3-6 месяцев начнёт сползать вторичка. Рынок недвижимости, хоть и очень интертен, но все таки очень сильно завязан на покупательскую способность населения. Если люди не могут покупать по таким ценам - они не покупают, цены падают. Если покупают, и даже в очередях стоят, как сейчас из-за этой ипотеки, то цены растут
Это так не работает, отменят к хуям льготную ипотеку, цены вырастут ещё сильней.
Как раз таки спрос уменьшится, соответственно цены снизят, дабы привлечь по новым условиям. Це рынок
Барыги, которые набрали ипотек под 6% и за условную 1 единицу за квадратный метр, после 1 июля будут перепродавать хаты за условную 1.1 единицу. Если и будет снижение, то не более 10% думаю.
цэ российский рынок, что когда у нас дешевело кроме водки перед выборами?
Транспортный
От выборов цена недвижимости не зависит.
Цены растут и падают.
Только последний резкий рост - неадекватный рост - был вызван как раз властями - их льготной ипотекой, которую пролоббировали застройщики и которые сейчас гребут капусту бульдозерами.
В последний кризис на рынке недвижимости вся мелочевка и даже средняки лопнули, осталось несколько очень больших застройщиков, на рынке сложилась олигополия. Все они очень тепло общаются друг с другом и могут при желании влиять на цены, а желание есть. И влияние есть. И знакомства с нужными людьми есть.
Ненормальный рост сейчас убивает настоящий спрос. Как только ипотека закроется, цены свалятся. Как минимум до прошлых значений.
Цены выросли из-за печатания триллионов денег во время пандемии. Просто в более консервативные отрасли (например недвижимость), эффект приходит не сразу. Инвестиционные компании которые сделали иксы в 2020 на фонде, выходят оттуда и перекидываются в остальные отрасли, разгоняя цены.
Путин пизданул, что льготную ипотеку сворачивать не будем, а теперь вся страна выкручивается, как бы, блядь, и Путин наебать не должен, но и экономику хоронить никому не хочется
То есть теперь ипутеку получат только чиновники?
Ипотеку на виллу в Италии
миллионеры купили справку о том что они нуждающиеся, обманули бедных чинуш
А как малоимущие будут платить за ипотеку?
Я бы ещё понял если бы давали на 30 лет в рассрочку малоимущим, да и то не понятно.
Молюсь, чтобы не пришли за теми, кто уже её взял. А то решат, что я не нуждающийся, и влепят 228% задним чмслом. Или попросят вернуть субсидию.
Сейчас получить кредит может любой желающий и не один раз.
Эх, раз, ещё раз... ещё много-много раз