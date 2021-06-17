Защитники построили вокруг дома горящие баррикады и забросали правоохранителей камнями.

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Фото Andreas Rabenstein/dpa

По официальной версии, полицейские пытались обеспечить безопасность перед пожарной инспекцией у незаконно заселённого берлинского дома — сквота «Ригаэр 94». Жители же решили, что их хотят выселить — несколько месяцев назад сквот расчистили после масштабной полицейской операции. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Защитники сквота сделали баррикады из мусора, велосипедов, колючей проволоки и подожгли их. Около 200 человек в масках с крыши дома забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами.

Anabel @ainyrockstar #Rigaer94 https://t.co/gJBsQ2XSuW Stellt euch vor, rechte Extremisten würden ganze Straßenzüge okkupieren und Krieg gegen die Polizei führen. Das würde man hier zurecht niemals dulden. Warum gehen wir mit linkem Extremismus so anders um? #berlin

Правоохранители привлекли водомёты и бронированные автомобили. Одного из жителей сквота задержали. В результате беспорядков пострадали 60 полицейских.

Бронированный автомобиль и водомёт проезжают через баррикады у сквота «Ригаэр 94» Фото Andreas Rabenstein/dpa

Полицейские дежурят у сквота «Ригаэр 94» после столкновений John MacDougall/AFP

В 2016 году в столкновениях у этого же сквота пострадали 123 полицейских. Полиция пришла выселять жильцов, разрушила сквоттерскую забегаловку, помещения на первом этаже и двор. На акцию в поддержку сквота вышли почти три с половиной тысячи человек. Протесты в итоге переросли в беспорядки.