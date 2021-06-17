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Новости
yannlll

В Германии жители сквота решили, что их выселяют — и дали отпор полиции. Пострадали около 60 полицейских Статьи редакции

Защитники построили вокруг дома горящие баррикады и забросали правоохранителей камнями.

53 53 комментария
4218 просмотров
Фото Andreas Rabenstein/dpa

По официальной версии, полицейские пытались обеспечить безопасность перед пожарной инспекцией у незаконно заселённого берлинского дома — сквота «Ригаэр 94». Жители же решили, что их хотят выселить — несколько месяцев назад сквот расчистили после масштабной полицейской операции. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Защитники сквота сделали баррикады из мусора, велосипедов, колючей проволоки и подожгли их. Около 200 человек в масках с крыши дома забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами.

Anabel @ainyrockstar
Stellt euch vor, rechte Extremisten würden ganze Straßenzüge okkupieren und Krieg gegen die Polizei führen. Das würde man hier zurecht niemals dulden. Warum gehen wir mit linkem Extremismus so anders um? #berlin #Rigaer94 https://t.co/gJBsQ2XSuW
Dennis Hohloch @Dennis_Hohloch
Hat unser Staat schon kapituliert?

In der #Rigaer94 errichten #Linksextreme brennende Barrikaden. Polizisten werden mit Pflastersteinen beworfen.
Währenddessen verfolgt der #Verfassungsschutz aufmerksam die neusten Publikationen von #Antaios…🤦🏻‍♂ https://t.co/bQA4aXA9PC
Ali Utlu 🏳️‍🌈 @AliCologne
Links-grüne Politik ist nicht das Lächeln von #Baerbock, sondern sieht so aus:

#rigaer94 #b1606 https://t.co/1G1CdpxrcF

Правоохранители привлекли водомёты и бронированные автомобили. Одного из жителей сквота задержали. В результате беспорядков пострадали 60 полицейских.

Erik Peter @retep_kire
Steinwürfe auf Polizisten, die sich an die Barrikade gewagt hatten #Rigaer94 https://t.co/JgTQpQg4sZ
Бронированный автомобиль и водомёт проезжают через баррикады у сквота «Ригаэр 94» Фото Andreas Rabenstein/dpa
Полицейские дежурят у сквота «Ригаэр 94» после столкновений John MacDougall/AFP

В 2016 году в столкновениях у этого же сквота пострадали 123 полицейских. Полиция пришла выселять жильцов, разрушила сквоттерскую забегаловку, помещения на первом этаже и двор. На акцию в поддержку сквота вышли почти три с половиной тысячи человек. Протесты в итоге переросли в беспорядки.

Сквот «Ригаэр 94» заселили ещё в 1990 году левые радикалы. По данным Berliner Zeitung, с тех пор у сквота было больше десятка столкновений жильцов с полицией.

#новости #германия #беспорядки #полиция

53 53 комментария
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16
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53 комментария
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Marhal_New _Arleana

27

Хрена у немцев планка терпения низко поставленна.

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Грузовой мангал

Marhal_New
9

Там живут Абдулла Азизы из Сирии

Ответить

Грузовой мангал

Грузовой
12

Они не терпят выселения...

Ответить

Marhal_New

Грузовой
0

Ооооуууууу

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_…
0

левые радикалы ведь

Ответить

Василий Чехов

Владимир
0

Почему левые?

Ответить

Владимир Филатов

Василий
0

в статье написано

Ответить

Василий

Владимир
0

Агась, увидел

Ответить

Igor Filippov

Грузовой
0

Вообще мимо, там живут всякие тату-художники, уличные музыканты и прочий сброд который не может/не хочет искать нормальную работу и быть продуктивным членом общества. А че, налоги пусть другие платят!

Ответить

Андрей Галицкий

14

шо за сквот епт

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Funny Kaplan

Андрей
12

Сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

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Ozabot

Андрей
11

Это как лутинг, только не барахла, а недвижимости. На языке мамкиных коммунистов и снежинок это не преступление.

Ответить

Ангел Предохранитель

Ozabot
0

Можно уехать из гдр, но гдр не уедет из тебя

Ответить

Софья Павлышко

Ангел
0

Как раз у гдровцев больше антител к этому левацкому спиду.

Ответить

Ангел

Софья
0

У нас народ до сих пор по совку тоскует, я не думаю, что среди гдровцев таких нет

Ответить

Софья Павлышко

Ангел
0

Я же не говорю, что все поняли урок. Но у западные леваки живут в намного более розовом манямирке, чем восточные европейцы, большинство из которых урок на своей шкуре усвоили.

Ответить

Василий Чехов

Ozabot
0

При чем тут коммунизм?

Ответить

Софья Павлышко

Василий
0

Там каждый первый считает себя марксистом и коммунистом. Догадайся, почему они стремятся коммунами жить?

Ответить

andorus

Василий
0

Ты забыл где комментируешь? 

Ответить

Софья Павлышко

andorus
0

Здесь говорят правду.

Ответить

сироп от щекотки

17

Ох.. Так возмутительно. Из 4 представленных твитов только у одного лгбт флаг.
И это в месяц прайда! 
Честно— до слез..

Ответить

Грузовой мангал

4

Вот так разгоняют мирные митинги в ЕВРОПЕ...

Ответить

супрематизм 2.0

Грузовой
8

 мирные митинги

Около 200 человек в масках с крыши дома забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами.

Ответить

Андрей Галицкий

супрематизм
1
Ответить

Жених приехал

4

Работайте, братья

(Сквоттеры)

Ответить

Грузовой мангал

2

Сквот «Ригаэр 94» заселили ещё в 1990 году левые радикалы

Почему не применили танки???

Ответить

Постоянный Мурод

Грузовой
1

Ельцина не было там

Ответить

сироп от щекотки

Постоянный
1

Но алкоголики были

Ответить

Владимир Филатов

Грузовой
1

А разве не было в Германии демилитаризации и разоружения?

Ответить

Andrew Muralov

Грузовой
1

“Ригаэр 94“ хорошие название для группировки последователей Тесака. 

Ответить

Грузовой мангал

0

Откуда в ГЕРМАНИИ хрущевки?????? Такое только а РАШКЕ бывает

Ответить

Жених приехал

Грузовой
3

ГДР

Ответить

гачик

Жених
5

ГДРАШКОВАНЕ СОСНУЛИ У ФДРОБОГОВ.

Ответить

Darth Felus

Грузовой
2

Посмотри как у них выглядят хрущёвки и у нас. И это таки не хрущёвки, у наших хрущёвок не предумотрена коммерция.

Ответить

Ангел Предохранитель

Darth
1

Даже при коммунизме умудрились сделать капитализм

Ответить

Софья Павлышко

Ангел
0

В основном потому что русский васян горбатился на танки и автоматы для войны какой-нибудь ботсваны и уганды, а немецкий для себя.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Дедушка церемониться бы не стал

Ответить

Рыжий

Небольшой
8

Ну да, вот этот дедушка не церемонился 

Что известно о деле мужчины, который в Сочи убил…
В Сочи суд арестовал Вартана Кочьяна, убившего накануне двух судебных приставов. Они пришли…
www.rbc.ru
Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

так фамилия армянская

Ответить

Грузовой мангал

Небольшой
1

Знаешь, что делают в Германии с теми, кто пиздит обои????

Ответить

Постоянный Мурод

Грузовой
0

Ебут в жопу?

Ответить

anvarich

0

Ебанутый район Берлинска

Ответить

Трансгендолёт

anvarich
2

но это же не Нойкёльн....

Ответить

Корнелий Шнапс

1

Загнивает запад - люди ютятся в бомжатниках из которых их еще и выселяют, а у нас вот льготная ипотека.
Ждем видео немцев просящих путина помочь с жильем, "если надо повторим" - застроим Берлин панельками, нам не жалко.

Ответить

Ozabot

1

Сквотный двор

Ответить

кум кумич

0

Немецкая полиция попыталась выселить скот*

Ответить

Paul Vakhrushev

0

В России уже снимали бы извинения на камеру из ГУЛАГа

Ответить

сироп от щекотки

Paul
0

Чет у тебя с даты регистрации все комментарии про одно и тоже.
Тыб книжку, Пашк, открыл. Ради разнообразия

Ответить

Darth Felus

0

Надеюсь выселят, сквоттинг это зло. А Берлин и без того засран.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

На фоне того что у нас чувак вообще расстрелял ментов, выглядит достаточно лайтово.

Так вообще нормально у них бомжи угорают!

Ответить

твой батя

Aleksandr
0

Это не бомжи

Ответить

Елена Скрэтова

0

Они что хотели как на Украине?

Ответить

Sergey Smirnov

0

Представляю как там, в сквоченых домах, засрато все до потолка. Вот что значит зимой морозов нет. У нас эти сквоттеры по теплотрассам ползают.

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