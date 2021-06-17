В Германии жители сквота решили, что их выселяют — и дали отпор полиции. Пострадали около 60 полицейских Статьи редакции
Защитники построили вокруг дома горящие баррикады и забросали правоохранителей камнями.
По официальной версии, полицейские пытались обеспечить безопасность перед пожарной инспекцией у незаконно заселённого берлинского дома — сквота «Ригаэр 94». Жители же решили, что их хотят выселить — несколько месяцев назад сквот расчистили после масштабной полицейской операции. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Защитники сквота сделали баррикады из мусора, велосипедов, колючей проволоки и подожгли их. Около 200 человек в масках с крыши дома забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами.
Правоохранители привлекли водомёты и бронированные автомобили. Одного из жителей сквота задержали. В результате беспорядков пострадали 60 полицейских.
В 2016 году в столкновениях у этого же сквота пострадали 123 полицейских. Полиция пришла выселять жильцов, разрушила сквоттерскую забегаловку, помещения на первом этаже и двор. На акцию в поддержку сквота вышли почти три с половиной тысячи человек. Протесты в итоге переросли в беспорядки.
Сквот «Ригаэр 94» заселили ещё в 1990 году левые радикалы. По данным Berliner Zeitung, с тех пор у сквота было больше десятка столкновений жильцов с полицией.
Хрена у немцев планка терпения низко поставленна.
Грузовой мангал
Там живут Абдулла Азизы из Сирии
Грузовой мангал
Они не терпят выселения...
Ооооуууууу
левые радикалы ведь
Почему левые?
Вообще мимо, там живут всякие тату-художники, уличные музыканты и прочий сброд который не может/не хочет искать нормальную работу и быть продуктивным членом общества. А че, налоги пусть другие платят!
шо за сквот епт
Сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.
Можно уехать из гдр, но гдр не уедет из тебя
Как раз у гдровцев больше антител к этому левацкому спиду.
Я же не говорю, что все поняли урок. Но у западные леваки живут в намного более розовом манямирке, чем восточные европейцы, большинство из которых урок на своей шкуре усвоили.
При чем тут коммунизм?
Там каждый первый считает себя марксистом и коммунистом. Догадайся, почему они стремятся коммунами жить?
Ох.. Так возмутительно. Из 4 представленных твитов только у одного лгбт флаг.
И это в месяц прайда!
Честно— до слез..
мирные митинги
Около 200 человек в масках с крыши дома забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами.
Ельцина не было там
“Ригаэр 94“ хорошие название для группировки последователей Тесака.
ГДР
Посмотри как у них выглядят хрущёвки и у нас. И это таки не хрущёвки, у наших хрущёвок не предумотрена коммерция.
Даже при коммунизме умудрились сделать капитализм
В основном потому что русский васян горбатился на танки и автоматы для войны какой-нибудь ботсваны и уганды, а немецкий для себя.
Дедушка церемониться бы не стал
Ну да, вот этот дедушка не церемонился
Ебанутый район Берлинска
Загнивает запад - люди ютятся в бомжатниках из которых их еще и выселяют, а у нас вот льготная ипотека.
Ждем видео немцев просящих путина помочь с жильем, "если надо повторим" - застроим Берлин панельками, нам не жалко.
В России уже снимали бы извинения на камеру из ГУЛАГа
Чет у тебя с даты регистрации все комментарии про одно и тоже.
Тыб книжку, Пашк, открыл. Ради разнообразия
На фоне того что у нас чувак вообще расстрелял ментов, выглядит достаточно лайтово.
Так вообще нормально у них бомжи угорают!
Представляю как там, в сквоченых домах, засрато все до потолка. Вот что значит зимой морозов нет. У нас эти сквоттеры по теплотрассам ползают.