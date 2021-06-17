{"id":726,"title":"\u0427\u0435\u043c\u0443 \u043c\u044b \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u0430\u0432\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=726&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/254448-like-an-astronaut&hash=a5030a2f62915a7a07a8c868a88a0ed490fc2610974523f02fd63666cb17bc7c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Керчь затопило из-за сильного ливня — глава Крыма осмотрел улицы на лодке, за ним плыли сотрудники МЧС Статьи редакции

Советник Сергея Аксёнова объяснил, что воды там по грудь, поэтому «проще плыть, чем идти».

64 64 комментария
1993 просмотров

Ночью 17 июня в Керчи выпало 1,5 месячной нормы осадков: затопило 263 дома, больницу и трансформаторные подстанции, из-за чего город обесточили. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей, спасатели задействовали тяжёлую технику, общественный транспорт и плавсредства. В Керчь с визитом прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов.

На видео РИА «Новости» Аксёнов вместе с сопровождающими передвигается по затопленному городу на моторной лодке. За ним плывут ещё три человека — сотрудники МЧС, которые следуют к городской больнице, пишет РИА «Новости». Советник Аксенова пояснил агентству, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти».

Пресс-секретарь главы Крыма Анна Женская подтвердила изданию «Подъем», что Аксёнов приехал осматривать район подтопления в Керчи. При этом она заявила, что не знает, кто плыл за лодкой Аксёнова на видео: «Я без понятия, кто это. Мне неизвестно».

Обновление. В МЧС заявили, что плывшие за главой Крыма люди в форме — не спасатели.

Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова.

пресс-служба управления МЧС по Крыму

В ведомстве утверждают, что пловцам помощь не понадобилась и они «счастливые и довольные вернулись на берег».

#новости #происшествия #регионы

64 64 комментария
27
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 64, "likes": 27, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 397765, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Jun 2021 11:00:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Корнелий Шнапс

39

Путин дал воду, как и обещал

Ответить

Постоянный Мурод

Корнелий
0

@Zero-one-one путин красавчик

Ответить

Легкий крюк

24

А какого хуя мчсников плыть заставили: лодок что ли не нашлось?

Ответить

Легкий крюк

Легкий
38

Вообще самое ебанутое видео, что я видел.

Ответить

Легкий крюк

Легкий
12

ВООБЩЕ НЕ МОЖЕМ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ

Я ПРИВЁЗ ВОТ ЭТОТ ВОТ КОВШ

ряяяяяя, ахахахахаха

Ответить

Нормативный

Легкий
0

такую хуйню только в мультиках можно увидеть и то, блядь, но во всех

пиздец))))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Легкий
0

Это как прыгающие за ключами мчсники

Ответить

Корнелий Шнапс

Небольш…
0

учись давай, а то будешь всю жизнь ключи подавать (с)

Ответить

ruslan Akhmedov

Легкий
0

Даааа, планку они задрали.

Ответить

Потенциальный яд

Легкий
4

Защищают от экстремистски настроенных дельфинов

Ответить

Легкий крюк

Потенциальный
1

https://voca.ro/18eYGP16Jxmv

Vocaroo | Online voice recorder
Vocaroo is a quick and easy way to share voice messages over the interwebs.
voca.ro
Ответить

Грузовой мангал

12

НАКОНЕЦ-ТО В КРЫМУ ПОЯВИЛАСЬ ВОДА

Ответить

Грузовой мангал

Грузовой
1

Извините, что не успел первым

Ответить

Корнелий Шнапс

Грузовой
5

капс сделал твой комент более эмоциональным, может еще взлетит

Ответить

Антигравитационный торт

Грузовой
2

Стареешь

Ответить

Грузовой мангал

Антигра…
0

Меня отвлек х****л

Ответить

Октябрьский цвет

7

Красиво плывут

Ответить

Smaug The Terrible

Октябрьский
8

Вон та группа в полосатых купальниках

Ответить

Vadim Zero

6

А говорили в крыму воды нахватает. Хошь пей, хошь стирай!

Ответить

Корнелий Шнапс

Vadim
6

хош - топись

Ответить

Smaug The Terrible

Корнелий
0

От счастья, что крым теперь часть россии

Ответить

Виталий Куликов

7

За ним плывут ещё три человека — сотрудники МЧС

Ответить

Polina Malahova

Виталий
0

Ждала это фото)

Ответить

Проектный коктейль

6

Что может быть лучше для пресс-службы, чем опубликовать видева, где начальник говорит "мы сделать ничего не можем"?
Разве что добавить трёх плывущих следом мчсников.

Ответить

ruslan Akhmedov

Проектный
0

значит технически мы сделать ничего не можем?

- еще как можете, увольтесь все нах

Ответить

Roman Sapon

6

Хахах я щас со смеху помру

Ответить

f1print

6
Ответить

Грузовой мангал

5

Когда русских в Крыму накажут за их выбор в 2014 году????? Они испортили жизнь сотням миллионам человек

Ответить

Грузовой мангал

Грузовой
2

Жду, когда в Крыму закончится еда

Ответить

Постоянный Мурод

Грузовой
1

опять хохлы виноваты будут

Ответить

Грузовой мангал

Грузовой
1

Например мне

Ответить

Smaug The Terrible

Грузовой
–1

Бедняга. Никто с тобой не общается. Приходится самому с собой говорить? 

Иди, обниму

Ответить

Грузовой мангал

Smaug
0

До крыма казахстан был самой счастливой страной в мире. Всё изменилось, когда РУССКИЕ развязали войну

Ответить

Дуд Волро

Грузовой
3

Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ Огня развязал войну...

Ответить

Rodion Kutsaev

Дуд
3

народ Вечного Огня

Ответить

Грузовой мангал

Дуд
1

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН И УКРАИНА

Ответить

Грузовой мангал

Грузовой
1

Я пиздабол

Ответить

Грузовой мангал

Дуд
0

Что у тебя на аватарке?

Ответить

Дуд Волро

Грузовой
1

Эдвард

Ответить

Rodion Kutsaev

Грузовой
2

Только Орлов, властелин всех четырёх стихий, мог остановить их. Но когда мир нуждался в нём больше всего, он исчез...

Ответить

Smaug The

Rodion
1

Первая Алиса, что вошла в страну чудес...

Ответить

Диванный Аналитик

5

А ЧТО, МУЖИКИ? ЧТО МЫ, НАЧАЛЬНИКА ЧТО ЛИ ПОДВЕДЕМ?

МЫ ЖУКИ-ПЛАВУНЦЫ ИЛИ МУЖИКИ РОССИЙСКИЕ РЖАНЫЕ ГРЕЧНЕВЫЕ?

Ответить

Газетный ключ

Диванный
0

Я каша манная, особенно утром. Вкусный и горячий, без комочков

Ответить

Василий Васин

0

Зачем плывут 🤪

Ответить

Антигравитационный торт

Василий
11

за лодкой

Ответить

Деревянный единорожек88

2

Когда до дна не достать, проще плыть, чем идти.

Ответить

Проектный коктейль

Деревянный
2

надо пробить дно, чтоб вода ушла

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Проектный
0

Пробку вытащить

Ответить

Небольшой

Небольш…
0

Из жопы

Ответить

Потенциальный яд

2

Керчь вступила в программу подводных городов России

Ответить

Владимир Филатов

1

Ну наконец-то воду дали

Ответить

Robo Krabe

1

Вопрос с водой теперь решён.
А то пиздели что воды нет. Пусть собирают. 

Ответить

Детский Слава

1

Родная гавань настолько очистилась, что в её каналы вернулись дельфины

Ответить

ruslan Akhmedov

1

При этом она заявила, что не знает, кто плыл за лодкой Аксёнова на видео: «Я без понятия, кто это. Мне неизвестно».

Красный диплом школы студии Пескова

Ответить

Инвестиционный ключ

1

если смотреть без звука, похоже на интро ролик к первому MGS

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Камни с неба заказанные 

Ответить

Андрей Галицкий

0

хоть похлебают из лужи 

Ответить

Елена Скрэтова

0

Керчь в низине находится?

Ответить

Алексей Иванов

0
Ответить

Газетный ключ

0

забавные ребята)

Ответить

Артур Мудрик

0

на самом  деле аксенов уплывает от зомби

Ответить

ЗаконВнеЗакона

0

Украина пустила воду в Крым.

Ответить

Корнелий Шнапс

ЗаконВнеЗакона
0

напустила на крым

Ответить

Alex Y

0

может они тонули?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг
За провал вакцинации руководителей предприятий будут штрафовать.
361
Новости
Парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать в школах о гомосексуальности и трансгендерности
Он устанавливает список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.
468
Новости
Активист Greenpeace на параплане приземлился на поле перед матчем Германия — Франция и травмировал зрителей
По словам организации, посадка на поле была незапланированной. На параплане была надпись: «Откажитесь от нефти! Гринпис».
138
Популярное за три дня
Спорт
Российские болельщики радуются голу Украины. Видео из фан-зоны в Петербурге
Украина забила два гола, сравняв счёт с Нидерландами, но в итоге проиграла.
242
Новости
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
345
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Alex Y

Керчь затопило из-за сильного…

Корнелий Шнапс

Керчь затопило из-за сильного…

Madegghead

Счётная палата предложила…

Владимир Филатов

«Она оказалась не в том месте и…

Igor Tarasov

«Она оказалась не в том месте и…

Doktor Streyndzhlav

Счётная палата предложила…

Gre Li

Обязательная вакцинация от…

сироп от щекотки

В Германии жители сквота…

Bad Mother Fucker

«Она оказалась не в том месте и…

Evgeniy Petrov

Пустоты не существует: что…

Периферийное Зрение

Лукашенко не первый: как…

Владимир Филатов

«Она оказалась не в том месте и…

Корнелий Шнапс

Керчь затопило из-за сильного…

Evgeniy Petrov

Пустоты не существует: что…

Владимир Филатов

Пилотируемый корабль…

Софья Павлышко

В Германии жители сквота…

Zoibana

Счётная палата предложила…

Владимир Филатов

«Она оказалась не в том месте и…

Плодово-ягодная…

«Она оказалась не в том месте и…

Senior TJ…

Пилотируемый корабль…
null