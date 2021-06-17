Керчь затопило из-за сильного ливня — глава Крыма осмотрел улицы на лодке, за ним плыли сотрудники МЧС Статьи редакции
Советник Сергея Аксёнова объяснил, что воды там по грудь, поэтому «проще плыть, чем идти».
Ночью 17 июня в Керчи выпало 1,5 месячной нормы осадков: затопило 263 дома, больницу и трансформаторные подстанции, из-за чего город обесточили. Об этом сообщает ТАСС.
Сотрудники МЧС эвакуируют людей, спасатели задействовали тяжёлую технику, общественный транспорт и плавсредства. В Керчь с визитом прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов.
На видео РИА «Новости» Аксёнов вместе с сопровождающими передвигается по затопленному городу на моторной лодке. За ним плывут ещё три человека — сотрудники МЧС, которые следуют к городской больнице, пишет РИА «Новости». Советник Аксенова пояснил агентству, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти».
Пресс-секретарь главы Крыма Анна Женская подтвердила изданию «Подъем», что Аксёнов приехал осматривать район подтопления в Керчи. При этом она заявила, что не знает, кто плыл за лодкой Аксёнова на видео: «Я без понятия, кто это. Мне неизвестно».
Обновление. В МЧС заявили, что плывшие за главой Крыма люди в форме — не спасатели.
В ведомстве утверждают, что пловцам помощь не понадобилась и они «счастливые и довольные вернулись на берег».
Путин дал воду, как и обещал
Вообще самое ебанутое видео, что я видел.
ВООБЩЕ НЕ МОЖЕМ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ
Я ПРИВЁЗ ВОТ ЭТОТ ВОТ КОВШ
ряяяяяя, ахахахахаха
Нормативный
такую хуйню только в мультиках можно увидеть и то, блядь, но во всех
пиздец))))
Это как прыгающие за ключами мчсники
Потенциальный яд
Защищают от экстремистски настроенных дельфинов
Извините, что не успел первым
Стареешь
А говорили в крыму воды нахватает. Хошь пей, хошь стирай!
хош - топись
За ним плывут ещё три человека — сотрудники МЧС
значит технически мы сделать ничего не можем?
- еще как можете, увольтесь все нах
Жду, когда в Крыму закончится еда
Например мне
Бедняга. Никто с тобой не общается. Приходится самому с собой говорить?
Иди, обниму
Грузовой мангал
До крыма казахстан был самой счастливой страной в мире. Всё изменилось, когда РУССКИЕ развязали войну
Только Орлов, властелин всех четырёх стихий, мог остановить их. Но когда мир нуждался в нём больше всего, он исчез...
А ЧТО, МУЖИКИ? ЧТО МЫ, НАЧАЛЬНИКА ЧТО ЛИ ПОДВЕДЕМ?
МЫ ЖУКИ-ПЛАВУНЦЫ ИЛИ МУЖИКИ РОССИЙСКИЕ РЖАНЫЕ ГРЕЧНЕВЫЕ?
Зачем плывут 🤪
Проектный коктейль
надо пробить дно, чтоб вода ушла
При этом она заявила, что не знает, кто плыл за лодкой Аксёнова на видео: «Я без понятия, кто это. Мне неизвестно».
Красный диплом школы студии Пескова
Украина пустила воду в Крым.