Советник Сергея Аксёнова объяснил, что воды там по грудь, поэтому «проще плыть, чем идти».

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Ночью 17 июня в Керчи выпало 1,5 месячной нормы осадков: затопило 263 дома, больницу и трансформаторные подстанции, из-за чего город обесточили. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей, спасатели задействовали тяжёлую технику, общественный транспорт и плавсредства. В Керчь с визитом прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов.

На видео РИА «Новости» Аксёнов вместе с сопровождающими передвигается по затопленному городу на моторной лодке. За ним плывут ещё три человека — сотрудники МЧС, которые следуют к городской больнице, пишет РИА «Новости». Советник Аксенова пояснил агентству, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти».

Пресс-секретарь главы Крыма Анна Женская подтвердила изданию «Подъем», что Аксёнов приехал осматривать район подтопления в Керчи. При этом она заявила, что не знает, кто плыл за лодкой Аксёнова на видео: «Я без понятия, кто это. Мне неизвестно».

Обновление. В МЧС заявили, что плывшие за главой Крыма люди в форме — не спасатели.

Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова. пресс-служба управления МЧС по Крыму