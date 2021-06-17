Анархиста из Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма Статьи редакции
Его также приговорили к принудительному лечению у врача-психиатра.
Суд при вынесении приговора учёл полгода, которые провёл администратор пабликов об ЛГБТ и анархистах Александр Меркулов в СИЗО, и снизил изначальную сумму штрафа с 350 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Sota.Vision.
В последнем слове Меркулов раскаялся и заявил, что «оправдание терроризма не имеет никакого отношения к свободе слова и недопустимо».
Адвокат Леонид Крикун считает, что назначение штрафа — «наилучший из возможных вариантов». Обжаловать приговор защита не собирается. Прокурор запрашивал для Меркулова пять лет лишения свободы и два года ограничения на администрирование сайтов и групп в соцсетях.
Меркулова арестовали на два месяца в начале июля 2020 года по подозрению в оправдании терроризма. Речь идёт о записях во «ВКонтакте» об анархисте Михаиле Жлобицком, который 31 октября 2018 года взорвал себя в дверях Архангельского управления ФСБ. Подозреваемый полностью признал вину.
Арест продлевали дважды: в октябре и ноябре 2020 года. 28 октября стало известно, что Меркулова перевели из СИЗО в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы.
В декабре 2020 года суд смягчил меру пресечения Меркулову, заменив содержание под стражей в СИЗО на домашний арест.
А вот и карательная психиатрия вернулась.
Наряду с принятием закона о восстановлении мед.вытрезвителей, ждем психвытрезвителей, куда будут свозить митингующих и пикетчиков и держать под галоперидолом до тех пор пока они не сознаются на камеру что ошибались.
Бытует мнение, что она никуда и не девалась
Таких не хватает в нашем обществе?
Советский велосипед
тяночек в принципе чем больше - тем лучше
тоже так считаю, пусть приезжают тяночки к нам
откуда?
Обычная
Советский велосипед
украинцы зажрались с самыми красивыми женщинами на свете, конечно
Маленький рак
Тоже заметил
Легко обделался
я так понимаю, это не опечатка?
Принудительное лечение - это считайте, что пожизненно под надзором. Такого с учёта не снимут никогда при малейшейм проступке поедет в дурку кушать галоперидол.
Наверное отсидеть годик и выйти по удо лучше.
Да, у тюремного заключения есть срок.
Отсидел-свободен.
У психушки нет. Ты будешь достоин послаблений только когда (если) группа лиц сочтет,что ты их достоин.