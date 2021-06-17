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Новости
Sasha Shambilova

Анархиста из Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма Статьи редакции

Его также приговорили к принудительному лечению у врача-психиатра.

32 32 комментария
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Адвокат Леонид Крикун о приговоре Видео Sota.Vision

Суд при вынесении приговора учёл полгода, которые провёл администратор пабликов об ЛГБТ и анархистах Александр Меркулов в СИЗО, и снизил изначальную сумму штрафа с 350 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Sota.Vision.

В последнем слове Меркулов раскаялся и заявил, что «оправдание терроризма не имеет никакого отношения к свободе слова и недопустимо».

Адвокат Леонид Крикун считает, что назначение штрафа — «наилучший из возможных вариантов». Обжаловать приговор защита не собирается. Прокурор запрашивал для Меркулова пять лет лишения свободы и два года ограничения на администрирование сайтов и групп в соцсетях.

Меркулова арестовали на два месяца в начале июля 2020 года по подозрению в оправдании терроризма. Речь идёт о записях во «ВКонтакте» об анархисте Михаиле Жлобицком, который 31 октября 2018 года взорвал себя в дверях Архангельского управления ФСБ. Подозреваемый полностью признал вину.

Арест продлевали дважды: в октябре и ноябре 2020 года. 28 октября стало известно, что Меркулова перевели из СИЗО в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы.

В декабре 2020 года суд смягчил меру пресечения Меркулову, заменив содержание под стражей в СИЗО на домашний арест.

#новости #право #петербург

32 32 комментария
14
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Владимир Филатов

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А вот и карательная психиатрия вернулась.

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Корнелий Шнапс

Владимир
0

Наряду с принятием закона о восстановлении мед.вытрезвителей, ждем психвытрезвителей, куда будут свозить митингующих и пикетчиков и держать под галоперидолом до тех пор пока они не сознаются на камеру что ошибались.

Ответить

Максим Козаченко

Владимир
0

Бытует мнение, что она никуда и не девалась

Ответить

Владимир Филатов

Максим
0

Теперь официально

Ответить

Советский велосипед

5

ух, какая там тяночка мм

а карательная психиатрия это конечно не хорошо...

Ответить

Roman Sapon

Советский
2

Таких не хватает в нашем обществе?

Ответить

Советский велосипед

Roman
1

тяночек в принципе чем больше - тем лучше

Ответить

Roman Sapon

Советск…
1

тоже так считаю, пусть приезжают тяночки к нам

Ответить

Советский

Roman
0

откуда?

Ответить

Roman Sapon

Советск…
0

какая разница, когда они красивые тебе

Ответить

Советский

Roman
0

а ты знаешь, где живут мулатки?

Ответить

Roman

Советск…
0

конечно знаю, живут в Египте в высшей её части, короче живут они в самом верху континента

Ответить

Советский

Roman
1

Спасибо, буду иметь ввиду.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Советский
2

Обычная

Ответить

Советский велосипед

Marhal_New
0

украинцы зажрались с самыми красивыми женщинами на свете, конечно

Ответить

Маленький рак

Советский
0

Тоже заметил

Ответить

Советский велосипед

Маленький
0

слишком очевидная шутка(( )))

Ответить

Маленький рак

Советск…
0
Ответить

Советский

Маленьк…
0

этот котик уже скорее всего сдох((

Ответить

Котик Ботик

Советск…
0
Ответить

Советский

Котик
0

такие дела, да...

Ответить

Маленький рак

Советск…
0

Жалб

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Легко обделался

Ответить

Владимир Филатов

Небольшой
2

я так понимаю, это не опечатка?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Владимир
2

Сначала нет, а потом тоже нет

Ответить

Грузовой мангал

1

Всё правильно сделали

Ответить

Советский велосипед

Грузовой
4

с Навальным или ты про что?

Ответить

Таблетка Галоперидола

Грузовой
1

Нет

Ответить

Andrew Muralov

1

Принудительное лечение - это считайте, что пожизненно под надзором. Такого с учёта не снимут никогда при малейшейм проступке поедет в дурку кушать галоперидол.
Наверное отсидеть годик и выйти по удо лучше. 

Ответить

MightyStan

Andrew
0

Ну он же шизик и выглядит соответственно. Так что почему бы и нет

Ответить

Dmitry Dubov

Andrew
0

Да, у тюремного заключения есть срок.

Отсидел-свободен.

У психушки нет. Ты будешь достоин послаблений только когда (если) группа лиц сочтет,что ты их достоин.

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Vladimir Yakimenko

0

Закосил по дурке, красавчик, и колеса там пиздатые

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