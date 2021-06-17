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yannlll

В Подмосковье невакцинированных водителей общественного транспорта отстранят от работы Статьи редакции

Требование властей распространяется на таксистов и водителей автобусов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-губернатора региона Игоря Трескова.

После 15 июля таксистов, которые не вакцинировались, агрегаторы отключат от заказов, а водителей автобусов не будут выпускать на маршруты.

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Вслед за Москвой такое же постановление приняли власти Кемеровской и Сахалинской областей.

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это…
Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300…
tjournal.ru

#новости #вакцинация

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Советский велосипед

20

Блядь, как же сильно это похоже на давние пророчества о чипировании)))

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Тупой кавалер

Советский
4

Прошлогодние?

Ответить

Smaug The Terrible

Тупой
3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F

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Тупой кавалер

Smaug
10

Блять

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Smaug The

Тупой
5

Это одна из моих любимых конспирологических теорий, что Путин это антихрист
Пришел к власти на смене эпох
Убьет двух пророков, которые против него (Немцов и Навальный)
Москва, как город на семи холмах, это блудница, сидящая на звере о семи рогах
и тд

Ответить

Тупой кавалер

Smaug
2

Путин хуютин а не антихрист

Ответить

Smaug The

Тупой
4

Я даже не говорил, что верю в нее. А ты уже пытаешься меня переубедить.

Ответить

Советский

Тупой
1

одно другому не мешает))

или ты думаешь, что антихрист должен быть обязательно красавчиком и рок-стар, как Зеленский????

Ответить

Тупой

Советск…
3

Антихрист должен быть злом, а не чмом

Ответить

Smaug The

Тупой
4

Русские даже антихриста нормального сделать не могут. Фуууу

Ответить

Советский

Smaug
1

Путин - это наш ответ Кеннеди

Ответить

Небольшой

Советск…
2

Тогда он должен помереть в кабриолете 

Ответить

Советский

Небольш…
1

Путин умрет на стадионе с открытой крышей из-за ебучих бакланов

Ответить

Советский

Тупой
1

одно другому не мешает

кто хуже - антихрист или анархист?

Ответить

Тупой

Советск…
1

Христос

Ответить

Тупой

Тупой
1

Воскрес

Ответить

Советский

Тупой
0

а что сделал ты?

Ответить

Тупой

Советск…
1

За такую люстру в России могут посадить?

Ответить

Тупой

Тупой
0

Украинская

Ответить

Smaug The

Тупой
0

В России посадят самолет с тобой

Ответить

Грузовой мангал

Smaug
0

Немцов тварь

Ответить

Тупой кавалер

Грузовой
2

Не пизди

Ответить

Грузовой

Тупой
0

Начальный семьянин. Христианин. Честный и порядочный человек. Читает коран. 

Ответить

Тупой

Грузовой
1

Стрижет анус и лохов

Ответить

Smaug The

Грузовой
1

А Орлов?

Ответить

Тупой

Smaug
2

А Орлов легенда

Ответить

Smaug The

Тупой
2

Ну хорошо, что не граф

Ответить

Небольшой

Smaug
0

Греф 

Ответить

Smaug The

Небольш…
1

Греф Орлов - фаворит императрицы Путерины

Ответить

Грузовой

Smaug
–1

Немцов тварь. Ходил по шлюхам. Оскорблял Навального 

Ответить

Тупой

Грузовой
4

Что плохого в сексе с женщиной за деньги? Самые честные отношения.

Ответить

Грузовой

Тупой
0

Так у него дочь есть. Мутный тип короче. Как путин

Ответить

Тупой

Грузовой
1

Симпатичная и умная, жаль мучное любит и либералов

Ответить

Грузовой

Тупой
0

Согласен. Интервью с токаевым делала

Ответить

Alexander Sh

Smaug
0

Охуенно) Че там дальше будет, не томи!!

Ответить

Smaug The

Alexand…
0

Война, в которой антихрист и его воинство будут повержены

Ответить

Советский велосипед

Тупой
2

да уж нет, им не меньше 20 лет

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9

Спасибо, суки, теперь не уехать будет 

Ответить

Товарищ Колбасный

Небольшой
1

Решайтесь уехать более глобально. Не совсем глобально но территориально 😆 

Ответить

Владимир Филатов

1

Ну и где протесты?

Ответить

Тупой кавалер

Владимир
15

Почему молчит Михалков и Боня? Я не могу понять этого

Ответить

мЕдь

Тупой
17

Михалков уже чипировался вроде. Теперь его контролирует лично Билл. 

Ответить

Тупой кавалер

мЕдь
6

Эдвард?

Ответить

Владимир Филатов

Тупой
2

Сноуден?

Ответить

Небольшой

Владимир
0

Радзинский 

Ответить

Владимир Филатов

Небольш…
0

Олег?

Ответить

Небольшой

Владимир
0

Тиньков

Ответить

Федя

Небольш…
2

Пидорас?

Ответить

Smaug The

Федя
2

Не один раз

Ответить

Владимир

Небольш…
1

Банк?

Ответить

Небольшой

Владимир
0

Теперь с ипотекой!

Ответить

Владимир

Небольш…
1

айфон?

Ответить

Владимир Филатов

Небольш…
0

Кстати, у Эдварда есть свой прикольный канал
https://www.youtube.com/channel/UCWu_slXwsc0IH9fFiOrbrJg

Ответить

Небольшой

Тупой
2

Ну типа

Ответить

Владимир Филатов

Тупой
1

вот-вот

Ответить

Тупой кавалер

Владимир
1

Вот так вот

Ответить

Smaug The

Тупой
0

Так вот так

Ответить

Kris Stone

4

Пробок теперь не будет на дорогах

Ответить

Тупой кавалер

Kris
1

Будут

Ответить

Smaug The Terrible

Тупой
3

Но только анальные

Ответить

Тупой кавалер

Smaug
0

В соц пакете по умолчанию

Ответить

Smaug The

Тупой
0

И баночка майонеза от Собянина

Ответить

Проектный коктейль

3

не за горами подобные новости, когда на смену "отстранили от работы" придёт "отправили в печь"

Ответить

Тупой кавалер

Проектный
3

Сначало ГУЛАГ, а там как повезёт с соц лифтом, или вниз в крематорий или вверх на охранную вышку.

Ответить

Имя Фамилия

2

60%? На работе люди жребий тянут, кто в эти 60% попадёт?

Ответить

Софья Павлышко

Имя
6

Предвижу диалоги:
-Ребята, у меня семья, дети, ответственность, не могу я, простите...
-Ладно, тогда вон Михалыч пусть колется, две чеченских прошел, железный мужик.
-И Корпускулярного тоже записывайте, он еще студент, молодой, авось выживет.

Ответить

Имя И Фамилия

1

Поясните при чём тут 60%

Ответить

Марк Рязанцев

Имя
1

потому что при c 60% вакцинированных падает процент заражения сильно

Ответить

Типичный Филипп

Марк
1

Хотелось бы верить что векторный "Спутник" поможет от индийского штамма, который уже официально с мая в России, и возможно он (на равне с британским) и является причиной резкого ухудшения обстановки у нас в стране, причем даже у привитых. А то векторная вакцина от АстраЗенека против южноафриканского штамма показывает очень низкую эффективность. Скорее всего в конечном итоге векторные вакцины это вообще не то что может нам помочь, ибо вирус постоянно мутирует. 

Ответить

Имя И Фамилия

Марк
0

Так обязали ВСЕХ, что по чтению?

Ответить

Лига порвах

Имя
0

че

Ответить

Имя И Фамилия

Лига
0

Ну как сходится указ об обязательной вакцинации 60% и вот это? Моя не пониматб

Ответить

Владимир Филатов

Имя
1

146, лучше?

Ответить

ТыжЮзер

0

Минус один фактор риска моему здоровью со стороны водителей такси) 

Ответить

encake

ТыжЮзер
0

тут люди сретификаты о вакцинации покупают. так что я бы на это сильно не рассчитывал

Ответить

ТыжЮзер

encake
0

Судя по ценнику его не каждый таксист себе сможет позволить)

Ответить

encake

ТыжЮзер
0

Смотря как сильно он боится чипирования

Ответить

Сомненья Прочь

encake
0

В смысле сертификат о  том, что прошел вакцинацию? 

Ответить

encake

Сомненья
0

Да

Ответить

Сомненья Прочь

encake
0

Они же там на каких-то специальных бланках должны быть. Разве нет? 

Ответить

encake

Сомненья
0

Хз, но там даже на госуслугах отметка появляется. Пост был буквально вчера, полистай вниз

Ответить
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