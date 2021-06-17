В Подмосковье невакцинированных водителей общественного транспорта отстранят от работы Статьи редакции
Требование властей распространяется на таксистов и водителей автобусов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-губернатора региона Игоря Трескова.
После 15 июля таксистов, которые не вакцинировались, агрегаторы отключат от заказов, а водителей автобусов не будут выпускать на маршруты.
16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Вслед за Москвой такое же постановление приняли власти Кемеровской и Сахалинской областей.
Тупой кавалер
Прошлогодние?
Блять
Путин хуютин а не антихрист
одно другому не мешает))
или ты думаешь, что антихрист должен быть обязательно красавчиком и рок-стар, как Зеленский????
Антихрист должен быть злом, а не чмом
одно другому не мешает
кто хуже - антихрист или анархист?
Грузовой мангал
Немцов тварь
Тупой кавалер
Не пизди
Тупой
А Орлов легенда
Грузовой
Немцов тварь. Ходил по шлюхам. Оскорблял Навального
Что плохого в сексе с женщиной за деньги? Самые честные отношения.
Охуенно) Че там дальше будет, не томи!!
Спасибо, суки, теперь не уехать будет
Решайтесь уехать более глобально. Не совсем глобально но территориально 😆
Ну и где протесты?
Почему молчит Михалков и Боня? Я не могу понять этого
Тупой кавалер
Эдвард?
Сноуден?
Олег?
Кстати, у Эдварда есть свой прикольный канал
https://www.youtube.com/channel/UCWu_slXwsc0IH9fFiOrbrJg
вот-вот
Пробок теперь не будет на дорогах
Тупой кавалер
Сначало ГУЛАГ, а там как повезёт с соц лифтом, или вниз в крематорий или вверх на охранную вышку.
60%? На работе люди жребий тянут, кто в эти 60% попадёт?
Предвижу диалоги:
-Ребята, у меня семья, дети, ответственность, не могу я, простите...
-Ладно, тогда вон Михалыч пусть колется, две чеченских прошел, железный мужик.
-И Корпускулярного тоже записывайте, он еще студент, молодой, авось выживет.
Поясните при чём тут 60%
потому что при c 60% вакцинированных падает процент заражения сильно
Типичный Филипп
Хотелось бы верить что векторный "Спутник" поможет от индийского штамма, который уже официально с мая в России, и возможно он (на равне с британским) и является причиной резкого ухудшения обстановки у нас в стране, причем даже у привитых. А то векторная вакцина от АстраЗенека против южноафриканского штамма показывает очень низкую эффективность. Скорее всего в конечном итоге векторные вакцины это вообще не то что может нам помочь, ибо вирус постоянно мутирует.
Так обязали ВСЕХ, что по чтению?
че
Ну как сходится указ об обязательной вакцинации 60% и вот это? Моя не пониматб
Минус один фактор риска моему здоровью со стороны водителей такси)
В смысле сертификат о том, что прошел вакцинацию?