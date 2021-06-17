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yannlll

Дорожная инспекция Москвы потребовала от агрегаторов такси не подключать к сервису водителей с иностранными правами Статьи редакции

И не брать на работу людей с опытом вождения менее трёх лет.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объяснила требование тем, что за год она выявила больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с недостаточным опытом вождения получали работу в такси, сообщил дептранс столицы.

Это является нарушением действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом.

МАДИ

Сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения и со стажем вождения не менее трёх лет. Разрешается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (например, Белоруссии).

#новости #такси

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Транспортный Влад

15

что за год она выявила больше 1,7 случаев

почти дотянули до двух случаев

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Вкусный яд

Транспортный
3

Второй случай был после дтп, потому 0.3 где-то затерялись

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Smaug The Terrible

Вкусный
4

0.3 случая сейчас у инспектора на даче стоят

Ответить

stepan ua

2

Хммм, а как статус русского языка в Белорусии или где либо ещё, улучшает скил вождения того или иного иностранного гражданина?

Ответить

IvanTheMan

stepan
3

Это формальный признак того, что водитель умеет читать на русском языке, и в суде не будет отмазываться "русская языка не зналь, шайтан-надпыс мала мала поняль".
Это не имеет никакого отношения к скиллам.

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Колючий колос

stepan
0

Опять эти руSSкие

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Андрей Парусников

stepan
0

а сейчас нужен скилл вождения чтобы водить автомат?

Ответить

Aram Mirzoyants

Андрей
0

скилл вождения подразумевает не просто умение переключать коробку передач и выжимать сцепление. ваш Кэп

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Паша Цветомузыка

2

Т.е. "К Вам приедет Камшот" больше не будет?((((

Ответить

Андрей Рядькин

Паша
3

Будет. Просто теперь будет ездить под аккаунтом Ивана

Ответить

AZP

Паша
0

Сделает себе права.

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Корнелий Шнапс

2

Этак и до лондонских кэбов когда-нибудь доебемся!

Ответить

Вкусный яд

1

Большая часть «сомнительного» эконома зарегистрирована в Московской Области, так что им похую

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Закомплексованная Душа

Вкусный
0

Речь об агрегаторах...

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Вкусный яд

Закомплексованн…
0

Но она же может потребовать только на Москву 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Опомнились

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Комментарий удален

Морской спрей

0

Разрешается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (например, Белоруссии).

при условии, что ты не гражданин РФ.

Ответить

Aram Mirzoyants

0

странная статистика. мне казалось, что нужно смотреть на аварийность и причины возникновения аварий, а не на то, из какой страны водитель и сколько лет у него водительское удостоверение.

Ответить

Андрей Парусников

Aram
0

видимо нашли корреляцию 

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Aram Mirzoyants

Андрей
0

так наверное с этого им и нужно было начинать.
потому что сейчас написано то, что на дорогах выявлены 1.7 тыс случаев, когда иностранные граждане не имели право заниматься этой деятельностью. ни слова о том, что эти граждане попадали в дтп

и еще, что не вошло в заметку, но есть в оригинальной новости
 с 1 августа в нашем городе заработает система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам.

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