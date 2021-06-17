И не брать на работу людей с опытом вождения менее трёх лет.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объяснила требование тем, что за год она выявила больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с недостаточным опытом вождения получали работу в такси, сообщил дептранс столицы.