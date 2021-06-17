Дорожная инспекция Москвы потребовала от агрегаторов такси не подключать к сервису водителей с иностранными правами Статьи редакции
И не брать на работу людей с опытом вождения менее трёх лет.
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объяснила требование тем, что за год она выявила больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с недостаточным опытом вождения получали работу в такси, сообщил дептранс столицы.
Сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения и со стажем вождения не менее трёх лет. Разрешается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (например, Белоруссии).
Вкусный яд
Второй случай был после дтп, потому 0.3 где-то затерялись
Хммм, а как статус русского языка в Белорусии или где либо ещё, улучшает скил вождения того или иного иностранного гражданина?
Это формальный признак того, что водитель умеет читать на русском языке, и в суде не будет отмазываться "русская языка не зналь, шайтан-надпыс мала мала поняль".
Это не имеет никакого отношения к скиллам.
а сейчас нужен скилл вождения чтобы водить автомат?
скилл вождения подразумевает не просто умение переключать коробку передач и выжимать сцепление. ваш Кэп
Т.е. "К Вам приедет Камшот" больше не будет?((((
Речь об агрегаторах...
Комментарий удален
странная статистика. мне казалось, что нужно смотреть на аварийность и причины возникновения аварий, а не на то, из какой страны водитель и сколько лет у него водительское удостоверение.
видимо нашли корреляцию
так наверное с этого им и нужно было начинать.
потому что сейчас написано то, что на дорогах выявлены 1.7 тыс случаев, когда иностранные граждане не имели право заниматься этой деятельностью. ни слова о том, что эти граждане попадали в дтп
и еще, что не вошло в заметку, но есть в оригинальной новости
с 1 августа в нашем городе заработает система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам.