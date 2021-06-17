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Новости
Артём Мазанов

Перенёсшему остановку сердца на Евро-2020 Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор Статьи редакции

Прибор необходим для устранения угрожающих жизни аритмий.

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Игроки сборной Дании окружили потерявшего сознание Эриксена Фото Reuters

Устройство решили установить после консультаций с врачами сборной Дании и медицинских исследований. Об этом сообщила пресс-служба Датского футбольного союза.

В заявлении говорится, что кардиовертер-дефибриллятор необходим «после сердечных приступов из-за нарушения ритма».

Кристиан согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Мы призываем всех не беспокоить Кристиана и его семью в ближайшее время.

пресс-служба Датского футбольного союза

12 июня во время матча чемпионата Европы против Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Врачи рассказали, что у футболиста во время матча произошла остановка сердца. 15 июня игрок сборной Дании опубликовал селфи из больницы и поблагодарил за поддержку.

#новости #футбол

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11
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Владимир Филатов

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Спорт убивает

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Вкусный яд

Владимир
7

Тж 

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Проектный коктейль

Вкусный
5

бип-боп, я бесполезный ботоглот
пожалуйста добавьте версию приложения, браузера, операционной системы, год рождения, флюрографию, диаметр пипирки и шаги для воспроизведения

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Владимир Филатов

Вкусный
0

тж тоже

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Индийский бокал

Владимир
2
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Чужой каякер

Владимир
0

Физкультура лечит, спорт калечит.

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Степан Колчин

3

Теперь с футболом придется мужику завязать. От профнагрузок футболистов при больном сердце ни одна железка не поможет.

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Andrey Floresku

Степан
3

Зачем писать о том, в чем не разбираешься? В сборной Нидерландов играет Блинд с таким же устройством. 

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Коровка говорит мууу

1

уже не за горами тот день, когда будут устанавливать ноги и руки, экзоскелеты и лазерные прицелы

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Artem 88

Коровка
5

Футбол хотя бы станет интересно смотреть

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Андрей Галицкий

2

до третьего тура оклемает хоть?

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Roman Sapon

0

Почему все изучают сердце, когда мозг управляет им

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Ёжик-под-левой-сисей

Roman
0

Во, получается, все учёные идиоты, не там смотрят. Так вы сгоняйте и подскажите им, чё они тупят то.

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Lian Niko

Roman
0

Потому что мозг решает, что изучать.

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Небольшой жёлтый робат

0

Чип ебанул

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