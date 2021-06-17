Перенёсшему остановку сердца на Евро-2020 Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор Статьи редакции
Прибор необходим для устранения угрожающих жизни аритмий.
Устройство решили установить после консультаций с врачами сборной Дании и медицинских исследований. Об этом сообщила пресс-служба Датского футбольного союза.
В заявлении говорится, что кардиовертер-дефибриллятор необходим «после сердечных приступов из-за нарушения ритма».
12 июня во время матча чемпионата Европы против Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Врачи рассказали, что у футболиста во время матча произошла остановка сердца. 15 июня игрок сборной Дании опубликовал селфи из больницы и поблагодарил за поддержку.
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Теперь с футболом придется мужику завязать. От профнагрузок футболистов при больном сердце ни одна железка не поможет.
Зачем писать о том, в чем не разбираешься? В сборной Нидерландов играет Блинд с таким же устройством.
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Почему все изучают сердце, когда мозг управляет им
Во, получается, все учёные идиоты, не там смотрят. Так вы сгоняйте и подскажите им, чё они тупят то.