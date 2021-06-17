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Новости
Новости vc.ru

В эстонском городе Тарту запустят беспилотные шаттлы на водородном топливе — впервые в мире Статьи редакции

На общественных дорогах города микроавтобусы появятся 5 июля.

25 25 комментариев
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Беспилотный шаттл Auve Tech Фото Aripaev / Scanpix / LETA

Беспилотник разработала компания Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом, пишет агентство ERR. В университете отмечают, что это первый в мире беспилотник на водородном топливе.

В шаттле не будет оператора — контроль осуществляется удалённо. В салоне могут поместиться шесть пассажиров. Компания позиционирует шаттлы как «транспорт последнего километра» для перевозки людей на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов.

Беспилотники появятся на дорогах Тарту 5 июля. Производители не уточнили, все ли горожане смогут воспользоваться шаттлами.

Как работают шаттлы Auve Tech

Генеральный директор Auve Tech Йоханес Моссов в комментарии ERR отдельно отметил важность для экологии использования водородного транспорта вместо личного автомобиля. При работе водородного двигателя в атмосферу выбрасываются только водные испарения и тепловая энергия.

Стартап Auve Tech был основан в 2017 году. Первой серийной моделью, разработанной и выпущенной компанией, стал восьмиместный беспилотный электробус Iseauto. С конца 2020 года в пилотном режиме эти модели работают в греческом городе Ламия.

#новости #беспилотники

25 25 комментариев
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25 комментариев
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alexferman

5

Я после "Вспомнить всё" и сериала "Кремниевая долина" не доверяю беспилотным авто.

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Антигравитационный торт

alexferman
1

Ещё "апгрейд" 

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Владимир Филатов

Антигравитацион…
0

ну там не только авто)

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Дуд Волро

alexferman
0

еще и теслу взламывали

Ответить

Жак Фреско

1

Шатл это же от слова shuttle bus, что переводится как маршрутный автобус(маршрутка)

Ответить

Антигравитационный торт

Жак
3

Ты то хуйни не скажешь 

Ответить

залечь на дно в долгопрудном

1

Интересно, как решилась проблема с тем что его бак с водородом  - самая настоящая бомба на колесиках.

Ответить

Logic

залечь
1

Да, да, хорошо что бензин и пропан (в некоторых авто) - совершенно невзрывоопасны :)

Ответить

Paavo Ulmanis

залечь
0

Литиевая батарея электрокара – тоже инферно. И как-то ездят миллионами

Ответить

Антигравитационный торт

0

Когда уже беспилотник на уране? 

Ответить

Транспортный Влад

Антигравитацион…
2

тоже жду. Ломики лежат уже много лет без дела

Ответить

Антигравитационный торт

Транспортный
1

Все из за сраных биотуалетов

Ответить

Литературный калькулятор

Транспортный
1

У тебя, что, ртути нет?

Ответить

Владимир Филатов

Антигравитацион…
1

обогащённом?

Ответить

Антигравитационный торт

Владимир
3

Средний класс 

Ответить

Дежурный теркин30см

0

>контроль осуществляется удалённо.

тоесть всё-таки управлять машиной кто-то будет?

Ответить

Kir Kirsky

Дежурный
2

Контроль и управление это разные вещи

Ответить

Дежурный теркин30см

Kir
0

как грица хуй с пальцем не путай, ага, понял

Ответить

Корнелий Шнапс

Дежурный
–1

путин
маршрут тарту - гулаг по подземному тоннелю под границей

Ответить

Леня Голубцов

Корнелий
–2

Сам автобус будет работать на пердаках прибалтов 

Ответить

alexferman

0

осуществляется

Ответить

Украденная жизнь

0

Если этот автобот трансформируется с пассажирами, можно узнать много новых эстонских выражений.

Ответить

Paavo Ulmanis

Украденная
0

http://www.eki.ee/dict/evs/index.cgi?Q=pohhuism&F=M&C06=ru

Ответить

I-van Zhi

–1

Какая вероятность того, что чумазый олигофрен с пакетом из петерочки, не подорвёт, пытаясь достать из мотора магнитик?

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I-van Zhi

I-van
0

Минус-то за что? Водород - не бензин, безопасно должно быть.

Ответить
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