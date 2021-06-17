В эстонском городе Тарту запустят беспилотные шаттлы на водородном топливе — впервые в мире Статьи редакции
На общественных дорогах города микроавтобусы появятся 5 июля.
Беспилотник разработала компания Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом, пишет агентство ERR. В университете отмечают, что это первый в мире беспилотник на водородном топливе.
В шаттле не будет оператора — контроль осуществляется удалённо. В салоне могут поместиться шесть пассажиров. Компания позиционирует шаттлы как «транспорт последнего километра» для перевозки людей на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов.
Беспилотники появятся на дорогах Тарту 5 июля. Производители не уточнили, все ли горожане смогут воспользоваться шаттлами.
Генеральный директор Auve Tech Йоханес Моссов в комментарии ERR отдельно отметил важность для экологии использования водородного транспорта вместо личного автомобиля. При работе водородного двигателя в атмосферу выбрасываются только водные испарения и тепловая энергия.
Стартап Auve Tech был основан в 2017 году. Первой серийной моделью, разработанной и выпущенной компанией, стал восьмиместный беспилотный электробус Iseauto. С конца 2020 года в пилотном режиме эти модели работают в греческом городе Ламия.
Я после "Вспомнить всё" и сериала "Кремниевая долина" не доверяю беспилотным авто.
Ещё "апгрейд"
Шатл это же от слова shuttle bus, что переводится как маршрутный автобус(маршрутка)
Интересно, как решилась проблема с тем что его бак с водородом - самая настоящая бомба на колесиках.
Литиевая батарея электрокара – тоже инферно. И как-то ездят миллионами
Когда уже беспилотник на уране?
Транспортный Влад
тоже жду. Ломики лежат уже много лет без дела
обогащённом?
Контроль и управление это разные вещи
путин
маршрут тарту - гулаг по подземному тоннелю под границей
Если этот автобот трансформируется с пассажирами, можно узнать много новых эстонских выражений.