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Новости
Sasha Shambilova

Видео: задержание девушек из кризисной квартиры, в которой находилась Халимат Тарамова Статьи редакции

На нём девушки пытаются оттащить от двери тех, кого силовики выталкивают в подъезд.

69 69 комментариев
4259 просмотров

Осторожно, кадры записи могут шокировать.

Движение «Марем», которое оказывает юридическую и психологическую помощь жертвам насилия, опубликовало видео на своей странице в инстаграме.

Полицейские, вместе с которыми и отец девушки Аюб Тарамов, выталкивают женщин из квартиры. В конце Аюб Тарамов заходит внутрь и выключает камеру.

Движение «Марем»

Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. Во время задержания девушка вместе с подругой пряталась на балконе. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

После задержания девушку вывезли в Чечню. Вскоре ЧГТРК «Грозный» опубликовал расследование «похищения» Тарамовой правозащитниками. В интервью девушка рассказала, что её права в семье не нарушаются, а также отвергла принадлежность к ЛГБТ. Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации.

#новости #чечня #лгбт

69 69 комментариев
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29
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69 комментариев
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k. wintermute

25

Почему людям (и очень часто мужчинам) так нравится ограничивать свободу выбора и перемещения других. Почему их вообще ебет кто что должен делать и кого любить? Что в мире изменится, если будет иначе? 
Пока это не перестанет быть нормой и пока люди не научатся принимать или хотя бы нейтрально относиться к мировоззрению других людей, у нас нет шансов

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Кирилл Вселенский

k.
4

Нет шансов на что?

Ответить

k. wintermute

Кирилл
11

На вкусную шаурму 

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Марк Варламов

k.
6

Проклятые мужчины!

Ответить

k. wintermute

Марк
3

Прочитал комментарий и увидел только то, что болит? 

Ответить

Марк Варламов

k.
8

Нет, увидел банальную хуйню "почему в мире столько зла, мы обречены((("

Ответить

k. wintermute

Марк
–1

Выколи глазки, в следующий раз будет проще смотреть в комментарии )))

Ответить

Марк

k.
11

Почему в комментариях тж столько зла, за дискуссию предлагают выколоть глаза, прям как гитлер((( у этого мира нет шансов(((

Ответить

k

Марк
–1

Заплачь 

Ответить

Марк

k.
0

Нет, ты

Ответить

k

Марк
–1

Порвался, жаль 

Ответить

Марк

k.
8

Жорвался, паль

Ответить

Alex

Марк
0

Да это не тж виновато, там где много людей всегда будет массовое расхождение мнений. Тем более в таких местах очень много диванных критиков которые в реале не способны ответить за свои слова, так что не бери в голову.

Ответить

k. wintermute

Марк
0

Не отрицаю существование деспотичных мамок, которые так же относятся к своим чадам и жён, которые своих мужиков строят. Теперь доволен? 

Ответить

k. wintermute

Кирилл
1

Извини, я есть хочу 

Ответить

Кирилл

k.
0

Я макзавтрак

Ответить

Кирилл

Кирилл
0

Не ешь меня

Ответить

k. wintermute

Кирилл
0

Не волнуйся, ты же макзавтрак 

Ответить

умный человек

k.
1

шмак на завтрак

Ответить

Типичный Филипп

Кирилл
0

Какой ещё макзавтрак в 6 вечера?

Ответить

Кирилл

Типичный
0

В россии 9 часовых поясов

Ответить

Типичный Филипп

Кирилл
0

Но ты то в мск

Ответить

Кирилл

Типичный
0

Но я и не мак завтрак на самом деле

Ответить

Doggy Style

k.
1

тут речь про людей из конкретного региона, с синкретической религией на базе ислама и доисламской культуры одноименного региона
да, у нас шансов нет, точно не с ними на одном пути и не с ними в одной лодке нам плыть дальше

Ответить

k. wintermute

Doggy
2

Сори, я хотел сначала поставить акцент на чечню и ислам, но потом решил, что я не фотогеничен и на камеру извинятся будет неловко 

Ответить

Doggy Style

k.
0

да им вроде норм, как у всех горит с того, как они делом подтверждают свои убеждения о том, как должен быть устроен мир, и что никто не в состоянии оказать им сопротивление

Ответить

k. wintermute

Doggy
0

Хм, даже не могу представить как мог бы выглядеть вариант по-настоящему действенного сопротивления

Ответить

Doggy Style

k.
1

да все знают, но это уже серия статей

Ответить

социальныирудимент

k.
1

Почему женщины выходят замуж и рожают детей тем кто ограничивает их свободу? Почему бы не вступать в отношении только с представителями других культур?

Ответить

Сергей Дворниченко

социальныирудим…
0

их убьют,легально, никого не накажут. Даже в другой стране вычислят что бы наказать, еще им главное что бы допустим русская приняла ислам, так как после этого она бесправная+ее можно даже убить если решит от него отказатса

Ответить

Цветной цвет

k.
0

Детские психологические травмы

Ответить

DrinK Smoke

k.
0

При чем тут мужчинам? Это люди из 21 века, с прошивкой из 17-ого, поэтому вот так. 

Ответить

Alex

k.
0

Дело в общем менталитете, а не в том что это «мужики». Как раз таки нормальный мужчина так вести себя не будет, тут дело скорее в насильном навязывании традиционных ценностей, которые другие люди не хотят принимать по собственным причинам. Это не удивительно что в таких местах все крайне запущено и отстало по меркам более развитых стран и регионов в плане толерантности. Люди подобного типа сотни лет жили по традициям своих предков, где любое непослушание карается наказанием, в том числе и физическим. Карается даже сам факт игнорирования проблемы, ведь если тебе скажут бить - ты будешь бить, иначе будут бить тебя и твою семью. Там все крайне запущено с моральной точки зрения и логики, от такой жизни надо бежать и бежать куда подальше.

Ответить

социальныирудимент

k.
0

изучи устройство кавказского общества, что бы не задавать тупые вопросами

Ответить

Aleksandr Dolgikh

k.
0

Как твои успехи в плане научиться принимать или хотя бы нейтрально относиться к мировоззрению тех кто эту Чеченку похищает?

Ответить

Marhal_New _Arleana

7

Как же она орет. Пиздец.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

заходит внутрь и выключает камеру.

Уходя гачи свет 

Ответить

Александр Авдеев

Небольшой
4

мучи?

Ответить

Vitali

Александр
3

Ну типа

Ответить

Кирилл Вселенский

Небольшой
2

Дон

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

Гаси

Ответить

Arthur Sergeev

5

Кризисная квартира - это ТЖ.

Ответить

Астралопетух

Arthur
1

И мы в ней - женщины подвергшиеся насилию?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Астралопетух
0

От чеченцев

Ответить

Михаил Зеленин

3

Не знаю меня только истошный крик шокировал. 
А так  ну потолкались и все. 

Ответить

Типичный Филипп

2

Можно выйти?

Ответить

ouxen

Типичный
2

остановить землю?

Ответить

Типичный Филипп

ouxen
1

А можно в Швейцарию выйти?

Ответить

ouxen

Типичный
1

для вас у нас есть только Шепетовка

Ответить

Типичный Филипп

ouxen
3

Сука мне даже интересно что же я такого дерьмового сделал в прошлой жизни что меня закинуло сюда?

Ответить

ouxen

Типичный
0

в Шепетовку?

Ответить

Типичный Филипп

ouxen
2

Yes

Ответить

ouxen

Типичный
1

we can?

Ответить

Типичный

ouxen
2

Weekend

Ответить

ouxen

Типичный
2

Витя?

Ответить

Непосредственный дебаркадер

Типичный
0

Ты только дверь за собой закрой

Ответить

Типичный Филипп

Непосредственный
0

Свет тоже выключить?

Ответить

Миша Копейкин

1

Настоящие мужчины

Ответить

Конституционный крюк

0

Она преступница?
Или это новая депортация чеченцев?
Других причин, чтобы ограничивать передвижение граждан РФ я не вижу.

Ответить

Aleksei Priimak

Конституционный
2

Это не ограничивать, это похищение под прикрытием мусоров

Ответить

социальныирудимент

0

1. Не рожаешь детей чеченцам.
2. Чеченская нация вымирает
...
n. Живешь в цивилизации.

Ответить

Иван Сидоров

социальныирудим…
0

вагины наташек из кальянных делают хлюп

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Иван
0

Но не на твой счёт

Ответить

Алексей Нахальный

0

Солевые?

Ответить

ouxen

Алексей
0

розовые

Ответить

Люц Шнайдер

0

Она красивая, жаль, что она по девочкам. 

Ответить

Роман Новиков

0

Уёбки пещерные, как им можно было две войны проиграть вообще?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Чё там на Кавказе очень любят выёбываться отношением к женщине и тем как ей заебись в исламе?

Ответить

Тайный супер_стар

0

Собственно угнетаемые Сталиным,  в СССР, Ельциными и Путиным в начале нулевых получили то за что топили "правозащитники", им вернули земли, религию и право на самоорганизацию, как говориться получите - распишитесь.

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