Видео: задержание девушек из кризисной квартиры, в которой находилась Халимат Тарамова Статьи редакции
На нём девушки пытаются оттащить от двери тех, кого силовики выталкивают в подъезд.
Осторожно, кадры записи могут шокировать.
Движение «Марем», которое оказывает юридическую и психологическую помощь жертвам насилия, опубликовало видео на своей странице в инстаграме.
Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. Во время задержания девушка вместе с подругой пряталась на балконе. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.
После задержания девушку вывезли в Чечню. Вскоре ЧГТРК «Грозный» опубликовал расследование «похищения» Тарамовой правозащитниками. В интервью девушка рассказала, что её права в семье не нарушаются, а также отвергла принадлежность к ЛГБТ. Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации.
Почему людям (и очень часто мужчинам) так нравится ограничивать свободу выбора и перемещения других. Почему их вообще ебет кто что должен делать и кого любить? Что в мире изменится, если будет иначе?
Пока это не перестанет быть нормой и пока люди не научатся принимать или хотя бы нейтрально относиться к мировоззрению других людей, у нас нет шансов
Нет шансов на что?
На вкусную шаурму
Проклятые мужчины!
Прочитал комментарий и увидел только то, что болит?
Нет, увидел банальную хуйню "почему в мире столько зла, мы обречены((("
Выколи глазки, в следующий раз будет проще смотреть в комментарии )))
Не отрицаю существование деспотичных мамок, которые так же относятся к своим чадам и жён, которые своих мужиков строят. Теперь доволен?
Извини, я есть хочу
Не волнуйся, ты же макзавтрак
тут речь про людей из конкретного региона, с синкретической религией на базе ислама и доисламской культуры одноименного региона
да, у нас шансов нет, точно не с ними на одном пути и не с ними в одной лодке нам плыть дальше
Сори, я хотел сначала поставить акцент на чечню и ислам, но потом решил, что я не фотогеничен и на камеру извинятся будет неловко
да им вроде норм, как у всех горит с того, как они делом подтверждают свои убеждения о том, как должен быть устроен мир, и что никто не в состоянии оказать им сопротивление
Хм, даже не могу представить как мог бы выглядеть вариант по-настоящему действенного сопротивления
Почему женщины выходят замуж и рожают детей тем кто ограничивает их свободу? Почему бы не вступать в отношении только с представителями других культур?
их убьют,легально, никого не накажут. Даже в другой стране вычислят что бы наказать, еще им главное что бы допустим русская приняла ислам, так как после этого она бесправная+ее можно даже убить если решит от него отказатса
При чем тут мужчинам? Это люди из 21 века, с прошивкой из 17-ого, поэтому вот так.
Дело в общем менталитете, а не в том что это «мужики». Как раз таки нормальный мужчина так вести себя не будет, тут дело скорее в насильном навязывании традиционных ценностей, которые другие люди не хотят принимать по собственным причинам. Это не удивительно что в таких местах все крайне запущено и отстало по меркам более развитых стран и регионов в плане толерантности. Люди подобного типа сотни лет жили по традициям своих предков, где любое непослушание карается наказанием, в том числе и физическим. Карается даже сам факт игнорирования проблемы, ведь если тебе скажут бить - ты будешь бить, иначе будут бить тебя и твою семью. Там все крайне запущено с моральной точки зрения и логики, от такой жизни надо бежать и бежать куда подальше.
изучи устройство кавказского общества, что бы не задавать тупые вопросами
Как твои успехи в плане научиться принимать или хотя бы нейтрально относиться к мировоззрению тех кто эту Чеченку похищает?
заходит внутрь и выключает камеру.
Уходя гачи свет
мучи?
Кризисная квартира - это ТЖ.
И мы в ней - женщины подвергшиеся насилию?
А можно в Швейцарию выйти?
Непосредственный дебаркадер
Ты только дверь за собой закрой
Это не ограничивать, это похищение под прикрытием мусоров
1. Не рожаешь детей чеченцам.
2. Чеченская нация вымирает
...
n. Живешь в цивилизации.
вагины наташек из кальянных делают хлюп
Солевые?
Чё там на Кавказе очень любят выёбываться отношением к женщине и тем как ей заебись в исламе?
ru.wikipedia.org