Роскомнадзор запретил статью на «Луркоморье» о «Плане Даллеса» — теории заговора про уничтожение СССР Статьи редакции
Информация о теории всё ещё доступна на «Википедии» и в других источниках.
Роскомнадзор запретил статью про «План Даллеса» на развлекательной энциклопедии «Луркоморье». Материал о конспирологической теории признали экстремистским, заявил основатель сайта Давид Хомак.
В статье на «Луркоморье» были описаны история появление, описание и критика «Плана Даллеса». На «Википедии» и других ресурсах подобные материалы до сих пор остаются доступными.
«План Даллеса» — популярная теория заговора на постсоветском пространстве. В ней говорится о плане по уничтожению СССР через пропаганду, моральное разложение общества, разобщение народов и возбуждения национальной розни. Первые упоминания документа относятся ко временам сразу после распада СССР, однако он остаётся популярным до сих пор.
Сторонники теории считают, что план разработал тогдашний глава ЦРУ Аллен Даллес, который возглавлял американскую разведку в 1953-1961 годах. При этом на самом деле не существует доказательств, что подобный документ когда-либо выпускал Даллес или ЦРУ, как и англоязычного текста.
На самом деле «План Даллеса» целиком состоит из фрагментов романа А.С. Иванова «Вечный зов». В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст экстремистским.
Значит существует план!? Раз не хотят, чтобы мы о нём знали. Роскомнадзор соучастник
В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст экстремистским
Жаль, что не в начале нулевых. Было бы прикольно посадить училку по истории, которая нам это впаривала
Непосредственный дебаркадер
Оуу, у нас информатик в универе любил всякую дичь. Пользуясь своим безграничным доступом в интернет, он просто к каждому занятию готовил лютейшую дичь. Минуты 3 по теме практикума, а потом ещё 80 минут про космогонию, древних русичей, массонов, рокфеллеров, облучения всякие. Кто хотел- кодил, кто хотел- слушал, я в игрухи играл.
Не удивлюсь, если он был старый. Обычно под старость лет людей почему-то тянет на всякую конспирологию
Непосредственный
Почтенный. Он юзал вычислительную технику ещё когда Билл Гейтс ходил в среднюю школу.
Неужели в 60-ых годах прошлого века? :)
Ты прямо описал то, как было у меня на лекциях по электротехнике. Я ходил, чтобы записывать аудио, на потеху.
На тж можно приложить фото, видео или ссылку. Ты знаешь какой-то сайт для хостинга аудио?
Не хочу всякую дрянь на своем ютюбе хранить. Мне хочется именно хостинг аудио найти.
Мне посоветовали саундклауд и я уже думаю, какие записи грузить (некоторые длинные, что все в бесплатной версии аккаунта саундклауд не поместятся). Я, когда сохранял, каждому дал уникальное имя. Что интересует? Как видите, разговор был обо всём на свете, и всё было пропагандой.
прям как все мы ..иногда, коронашиза тому пример ахха
ну ты и крыса
Общался с преподавательницей ВУЗа, которая всерьёз верит в "Велесову книгу".
И она филолог при этом. Ладно бы она там архитектуру преподавала или биохими, скажем. Но как может в такое верить филолог - не очень понимаю.
школьная химичка верила в гомеопатию
уточняла, что конечно ненаучно, но работает же
Вроде про этот план нам рассказывает пропаганда с тв?
Пропаганда это экстремизм
Так а что именно признано экстремистским? План Даллеса? Или информация о том, что это конспирология и никакого плана нет?
Скорее всего второе, потому что пропаганда иногда про него упоминает, мол он реально существовал. А на Лурке как раз делается акцент именно на том, что это ложная теория.
А, вот, кстати ещё недавно какой-то чиновник высказался по теме (там он опять таки втирает, что злая Омерика развалила СССР и сейчас тем же занимается)
В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст экстремистским.
РенТв:
А че в смысле?
Асбест чё-т там признал хах
Объясните в 2х словах, что сейчас с лурком? Несколько лет ведь, он толи закрылся, толи его передали в другие руки, толи заблокировали. Он до сих пор работаешь?
Заморозили и иногда выпиливают статьи из-за Роскомнадзора или ЛГБТК+ ударов в мозг у админа
мне интересно как те же совки не заметили что план даллеса это текст из Вечного зова. Про этот план часто больше всего трандело довольно взрослое поколение
Государственный самолет
Но фильм, вернее сериал, был мегапопулярен в СССР.
Вполне себе могло быть, что многие посчитали, будто в романе просто был изложен реальный план. Интернета тогда не было, факты хер проверишь.
Ведь очень многие искренне верили в злобные происки кровавого империализма во главе с ЦРУ.
Непосредственный дебаркадер
Это не топовое чтиво. Оно не входило в школьноую программу, да и вообще не для детей. Это поколение было на момент выхода романа 10 летние пиздюки.
Непосредственный
я заметил
Эта сцена где двое героев романа бухают жёстко и один другому начинает втирать какую-то дичь, кажется так.
Просто когда СССР стал разваливаться, эта фантастическая байка из 70х вдруг заиграла новыми красками.
Путин боится честной правды