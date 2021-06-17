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Новости
Дамир Камалетдинов

Роскомнадзор запретил статью на «Луркоморье» о «Плане Даллеса» — теории заговора про уничтожение СССР Статьи редакции

Информация о теории всё ещё доступна на «Википедии» и в других источниках.

63 63 комментария
3977 просмотров

Роскомнадзор запретил статью про «План Даллеса» на развлекательной энциклопедии «Луркоморье». Материал о конспирологической теории признали экстремистским, заявил основатель сайта Давид Хомак.

dee homak @deehomak
давно у меня не было твитов ЭТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ
так вот, ЭТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ, Роскомнадзор запретил статью «План Даллеса» на Лурке

я прям не могу совершенно вообще ничего мочь
это невыносимые уровни https://t.co/qJL5oi2LWR

В статье на «Луркоморье» были описаны история появление, описание и критика «Плана Даллеса». На «Википедии» и других ресурсах подобные материалы до сих пор остаются доступными.

«План Даллеса» — популярная теория заговора на постсоветском пространстве. В ней говорится о плане по уничтожению СССР через пропаганду, моральное разложение общества, разобщение народов и возбуждения национальной розни. Первые упоминания документа относятся ко временам сразу после распада СССР, однако он остаётся популярным до сих пор.

Сторонники теории считают, что план разработал тогдашний глава ЦРУ Аллен Даллес, который возглавлял американскую разведку в 1953-1961 годах. При этом на самом деле не существует доказательств, что подобный документ когда-либо выпускал Даллес или ЦРУ, как и англоязычного текста.

На самом деле «План Даллеса» целиком состоит из фрагментов романа А.С. Иванова «Вечный зов». В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст экстремистским.

#новости #роскомнадзор

63 63 комментария
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31
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Максим Шпилёв

37

Значит существует план!? Раз не хотят, чтобы мы о нём знали. Роскомнадзор соучастник

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Al

Максим
36

Блокируйте Максима. Он все знает. 

Ответить

Сергей Дворниченко

Максим
0

метрополия потребовала запретить правду

Ответить

Рыжий

26

 В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст экстремистским

Жаль, что не  в начале нулевых. Было бы прикольно посадить училку по истории, которая нам это впаривала 

Ответить

Непосредственный дебаркадер

Рыжий
13

Оуу, у нас информатик в универе любил всякую дичь. Пользуясь своим безграничным доступом в интернет, он просто к каждому занятию готовил лютейшую дичь. Минуты 3 по теме практикума, а потом ещё 80 минут про космогонию, древних русичей, массонов, рокфеллеров, облучения всякие. Кто хотел- кодил, кто хотел- слушал, я в игрухи играл. 

Ответить

pls help

Непосредственный
0

Не удивлюсь, если он был старый. Обычно под старость лет людей почему-то тянет на всякую конспирологию

Ответить

Непосредственный

pls
1

Почтенный. Он юзал вычислительную технику ещё когда Билл Гейтс ходил в среднюю школу.

Ответить

Ухудшанский

Непосре…
0

Неужели в 60-ых годах прошлого века? :)

Ответить

Непосредственный

Ухудшан…
0

В 70Х
Там что-то на перфокартах и магнитной ленте даже было

Ответить

ouxen

Непосре…
0

это не диковинка

Ответить

Никита Бабич

Непосредственный
0

Ты прямо описал то, как было у меня на лекциях по электротехнике. Я ходил, чтобы записывать аудио, на потеху.

Ответить

ouxen

Никита
0

и где эти аудио?!

Ответить

Никита Бабич

ouxen
0

На тж можно приложить фото, видео или ссылку. Ты знаешь какой-то сайт для хостинга аудио? 

Ответить

Кирилл

Никита
0

Ютуб дот ком

Ответить

Никита Бабич

Кирилл
0

Не хочу всякую дрянь на своем ютюбе хранить. Мне хочется именно хостинг аудио найти. 

Ответить

Кирилл

Никита
1

Саундклауд

Ответить

ouxen

Никита
0

подними вдс

Ответить

Никита

ouxen
2

Мне посоветовали саундклауд и я уже думаю, какие записи грузить (некоторые длинные, что все в бесплатной версии аккаунта саундклауд не поместятся). Я, когда сохранял, каждому дал уникальное имя. Что интересует? Как видите, разговор был обо всём на свете, и всё было пропагандой.

Ответить

ouxen

Никита
0

на твой вкус

Ответить

pls help

Никита
0

Нифига ты постарался

Ответить

Andrew

Никита
0

Похоже на песни группы Кровосток.

Ответить

pls help

Никита
0

Мне последнее понравилось

Ответить

ouxen

Никита
0

сюда и аудио прикрепляются!

Ответить

Никита Бабич

ouxen
0

В пост прикрепляются?  В комменте не понимаю как.

Ответить

Сергей Дворниченко

Непосредственный
0

прям как все мы ..иногда, коронашиза тому пример ахха

Ответить

ouxen

Непосредственный
0

респект таким парням

Ответить

Bad Mother Fucker

Рыжий
1

ну ты и крыса

Ответить

Рыжий

Bad
7

Я такой 

Ответить

Alexander Personazhe

Рыжий
0

Общался с преподавательницей ВУЗа, которая всерьёз верит в "Велесову книгу". 
И она филолог при этом. Ладно бы она там архитектуру преподавала или биохими, скажем. Но как может в такое верить филолог - не очень понимаю. 

Ответить

коренной нарниец

Alexander
1

школьная химичка верила в гомеопатию
уточняла, что конечно ненаучно, но работает же

Ответить

FOX

12

Вроде про этот план нам рассказывает пропаганда с тв?

Ответить

Smaug The Terrible

FOX
3

Пропаганда это экстремизм

Ответить

Bad Mother Fucker

Smaug
11
Ответить

Smaug The

Bad
1

Дед расстроится?

Ответить

ouxen

FOX
0

это другое

Ответить

Alexander Personazhe

10

Так а что именно признано экстремистским? План Даллеса? Или информация о том, что это конспирология и никакого плана нет? 

Ответить

pls help

Alexander
4

Скорее всего второе, потому что пропаганда иногда про него упоминает, мол он реально существовал. А на Лурке как раз делается акцент именно на том, что это ложная теория. 
А, вот, кстати ещё недавно какой-то чиновник высказался по теме (там он опять таки втирает, что злая Омерика развалила СССР и сейчас тем же занимается)

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FaroucheMn

pls
1

По белорусскому тв щас постоянно план даллеса упоминают

Ответить

badResistor

5

В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст экстремистским.

РенТв:
А че в смысле?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

badResistor
2

Асбест чё-т там признал хах

Ответить

badResistor

Небольшой
3

Асбест чё-т там признал

Ответить

Космический пистолет

5

Так лурк же и так заблочен, получается роскомнадзор признаёт что блокировка это все хуйня?

Ответить

FOX

Космический
1

давно разблочен

Ответить

Космический пистолет

FOX
5

Видать мой провайдер не получал судебное решение 

Ответить

ouxen

Космиче…
1

о, у тебя айпад, пирикольно.
поставь vpn от antizapret

Ответить

FOX

Космиче…
0

видать твой пров блочит целиком а не отдельные страницы

Ответить

Мистер Блондин

3

Получается план сработал

Ответить

Arthur Sergeev

0

Объясните в 2х словах, что сейчас с лурком? Несколько лет ведь, он толи закрылся, толи его передали в другие руки, толи заблокировали. Он до сих пор работаешь?

Ответить

Kir Kirsky

Arthur
6

Заморозили и иногда выпиливают статьи из-за Роскомнадзора или ЛГБТК+ ударов в мозг у админа

Ответить

Непосредственный дебаркадер

1

«Вечный зов»- роман, который печатался и в РФ и в СССР. Как они через полвека признали часть текста экстремистским материалом?
Забористые романы у Анатолия Иванова, кстати. «Вечный зов» и ещё «Тени исчезают в полдень»

Ответить

Сергей Дворниченко

Непосредственный
1

мне интересно как те же совки не заметили что план даллеса это текст из Вечного зова. Про этот план часто больше всего трандело довольно взрослое поколение

Ответить

Государственный самолет

Сергей
1

Но фильм, вернее сериал, был мегапопулярен в СССР.
Вполне себе могло быть, что многие посчитали, будто в романе просто был изложен реальный план. Интернета тогда не было, факты хер проверишь.
Ведь очень многие искренне верили в злобные происки кровавого империализма во главе с ЦРУ.

Ответить

Непосредственный дебаркадер

Сергей
0

Это не топовое чтиво. Оно не входило в школьноую программу, да и вообще не для детей. Это поколение было на момент выхода романа 10 летние пиздюки.

Ответить

Сергей

Непосре…
0

ну так что никто в снг незаметил что это текст из Вечного зова? 

Ответить

Непосредственный

Сергей
0

я заметил
Эта сцена где двое героев романа бухают жёстко и один другому начинает втирать какую-то дичь, кажется так.
Просто когда СССР стал разваливаться, эта фантастическая байка из 70х вдруг заиграла новыми красками.

Ответить

Aleksandr

Сергей
–1

Ебать ну заметили и что? Совки сами все время втирают о том, как запад разложился и сгнил. Всё по плану Далласа)

Ответить

Советский велосипед

1

В Роскомнадзоре Пятая Колонна?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Даллесова пята

Ответить

Егор Ниглов

1

План придумал Даллес, а посадили Хованского

Ответить

Антон Лисин

0

Путин боится честной правды 

Ответить

Тупой кавалер

Антон
0

В чем сила?

Ответить

Сергей Дворниченко

Тупой
2

в нефритовом стержне

Ответить

Майка Ника

0

Так это не план пу?

Ответить
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