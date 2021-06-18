Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием из-за коронавируса Статьи редакции
Музыкальный фестиваль должен был пройти 18-20 июня в Тульской области. На мероприятие продали 12,5 тысяч билетов.
Губернатор Тульской области после рекомендации главного санитарного врача области отменил концертно-развлекательные и массовые образовательные мероприятия. Об этом сообщило правительство региона.
Власти объяснили ограничения тем, что за последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев коронавируса и показатели госпитализации.
Под запрет попал и музыкальный фестиваль «Дикая мята»: по словам организаторов, менее чем за 12 часов до открытия они получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены. «Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте», — добавили там.
Организаторы фестиваля рассказали, что «собирается оперативный штаб для решения всех организационных вопросов». По словам зрителей в соцсетях, некоторых из них либо уже подъезжали к месту проведения, либо были в пути на момент объявления об отмене.
Ещё 16 июня власти согласовали проведение «Дикой мяты» с ограничениями: зрителям предписали за сутки сдать ПЦР-тест на наличие Covid-19.
«Дикая мята» проводится с 2008 года. Первоначально он был посвящён этнической музыке, но со временем перепрофилировался в мультиформатное мероприятие. В последние года фестивали принимал около 60 тысяч гостей.
Вообще правильно сделали, какие нахуй ещё фестивали, люди вообще нихуя ничего не соблюдают. Были бы все здравомыслящими - были бы и концерты и все что угодно, а так тупые валенки хотят и рыбку съесть ну и далее по тексту. Хотя ситуация с нашими вакцинами это полнейший пиздец из-за отсутствия вообще какой либо честной статистики и инфы, но тотальное разъебайство наших сограждан просто вымораживает. Обидно оказаться в одной лодке с дебилами которые эту лодку ещё и доламывают - просто как дурачек сидишь и смотришь когда же все наебнется. Мерзотное ощущение.
Правильно сделали, что согласовали мероприятие, подождали пока организаторы и участники понесут расходы, а потом всех послали на хуй? Правильно хуле, дядя в пиджаке никаких рисков на себя не берет, ему похуй
Лол. Т е точечные, в том числе и политические наказания за корону, не введение режима чс, закрытие бизнеса и концертов, но потом открытие пунктов для выборов за конституцию/губеров/концерт с выступлением Путина - это не дебилы, которые всё изначально сломали?
Это неудивительно, людям годами вбивают в голову, что кругом враги, нельзя ничему верить, все хотят вас использовать и дальше по списку. Очевидно, что впервые когда нужно было поверить государству - люди почему то этого не делают.
Хочу дополнить к тупизне людей. Им говорят "Прививка не спасёт от заражения, но зато значительно легче перенесёте заболевание и не умрёте", но люди слышат только первую половину фразы и такие "Прививка не спасает, нет смысла прививаться".
Драгоценный чувак
Сложно кому-то верить, когда тебя постоянно наёбывают.
У меня пока были антитела до последнего не делал, вот на днях собрался сходить поставить, а вчера вроде бы простудился =/
Проблема не в тупости людей, это нормальной, каждый не может и не должен во всем разбираться.
Обычно люди выбирают своего представителя > он, сославшись на своих министров/советников, распоряжатся что делать. Если ловят на обмане или некомпентности, то обычно быстро это вскрывается по независимым сми.
А у нас тут небольшие пооблемки
Обидно оказаться в одной лодке с дебилами которые эту лодку ещё и доламывают
А прикинь как индусам нормальным тяжело, смотреть как их сограждане в прямом смысле убегают от медиков, которые приехали вакцинацию проводить. Так что у нас еще норм
Увидел индус костёр подбежал к нему и сгорел, лишь бы не вакцинироваться.
Начался новый виток комментариев, собирающих тучу плюсов - "А ВОТ КУДА ВЫ ВСЕ ПОПЕРЛИСЯ КОВИД ЖЕ".
Чуть более года назад были шашлычники, потом отпускники, потом майские отдыхающие и т.д. и т.п.
слышу в первый и последний раз
Специфический Артем
Ох уж этот великий фестиваль Дикая мята. В 68 там выступали Битлз на разогреве у Песняров. В 85 Rolling Stones играли перед выступлением Льва Лещенко. В 93 группа Metallica аккомпанировала группе "Комбинация".
Да, ведь если ты о нем не слышал и не знаешь, то можно его закрыть нахуй. Это так работает.
отменили менее чем за 12 часов до открытия
Полное неуважение к людям
Специфический Артем
Можно подумать в других областях по-другому
Ну да, вон Собянин москвичей уважает. Там в Москве стартовал книжный фестиваль "Красная площадь". Хорошо, что в Москве короновируса нет.
Молодец Сергей Семенович!
А в Питере футбол, а затем алые паруса. Догоним и перегоним Москву.
Чтобы вы понимали какая ситуация происходит:
Бригада скорой помощи привезла больного коронавирусом к зданию правительства Владимирской области из-за нехватки мест в больницах. У пациента отказало одно легкое, он не мог самостоятельно дышать.
Как страшно жыть
Как так получается, места были, но очень вероятную смерть никто не хотел на себя брать. А ты продаёшь панику будто все, все закончилось
Русским по белому в твоём скрине написано, что предложили подождать пока освободится место (их не было).
А у человека ситуация критическая.
Да, просто выкинули кого-то менее тяжёлого. Так и делается в этой системе.
Не вижу что-то такой информации. В любом случае, это ненормально. Катать тяжёлых пациентов под ИВЛ в область.
У Медузы написано, чуть выше кидал ссылку на источник.
В любом случае, это ненормально. Катать тяжёлых пациентов под ИВЛ в область
Полностью согласен. Но имеем что имеем. Никто же не спросит с властей по какой причине они не подготовились к новым волнам ковида, не подготовили новые госпитали. В Италии за неделю их строили, а тут за год не могут? Бред какой-то
А, то есть то что его не хотели принимать при наличии мест, это типо даже лучше нежели бы мест не было совсем?
Мне кажется это ещё больший пиздец так как из-за каких то показателей не хотят принимать больного
У пациента отказало одно легкое, он не мог самостоятельно дышать.
Бригада скорой помощи привезла больного коронавирусом к зданию правительства Владимирской области из-за нехватки мест в больницах.
Ты нас за дебилов считаешь?
Эта копипаста из оккупационных методичек еще в прошлом году перестала действовать.
Комментарий удален
Всегда подозревал Знак в говноедстве
https://meduza.io/feature/2021/06/17/vo-vladimire-skoraya-pomosch-vklyuchila-migalku-u-administratsii-oblasti-iz-za-otkaza-bolnits-prinyat-patsienta-s-podozreniem-na-kovid-mesto-srazu-nashli
Кстати там ещё и грушинский фестиваль отменили
и концерт POTF в Новосибе
В ноябре? Билеты уже взял?
Тут блин ушел на выходные в пятницу и не знаешь, будет ли куда возвращаться в понедельник. А ты так загадываешь
Ну и правильно сделали что отменилм
Но бля, не за 12 часов же — это натуральное свинство
Так эта ебанина с индийской короной очень стремительно развивается.
Я думаю на следующей неделе опять ебанину со штрафами без масок могут ввести
Чо за бред
Да
Ценный
Никогда не сомневался!
Нищий каякер
Ну не настолько же быстро, чтобы лишь за 12 часов объявлять, хотя полагаю им самим власти сообщили незадолго об этом, а те уже ASAP проинформировали остальных
Сложно оценивать ситуацию, если бы не отменили хуй знает что было бы по итогу
Еще архстояние осталось. Приватики на 500-1000 человек пока не трогают
Бизнес-идея:
1. Делаем анонс тура популярного исполнителя
2. Продаём билеты
3. Забираем деньги себе
Возвращать не надо, сроков тоже нет - наша власть позаботилась.
4. Профит
Ты все равно обязан перенести и сделать. К тому же это не разовая хуета. Орги пиздец как влетели на кучу бабла. Ебейше им соболезную как орг.
Как бы это печально не звучало, но успокойтесь уже. Судя по всему с понедельника локдаун. Если есть какие-то срочные дела - делайте из пока не поздно. Можете ругаться на Собянина, вакцину, масонов, кого угодно, но ковидная супер жопа вернулась.
Виноваты в этом:
1) Власти, полностью не запретившие авиасообщение с Индией.
2) Люди полностью забившие на ограничения и вакцинацию.
Надо сделать по-другому: фестиваль обнести забором, пускать всех желающих, а выпускать только с отрицательным пцр-тестом
На маршрутке едь.
На маршрутке говорят теперь хер уедешь в Тулу, записываться надо, очереди какие-то, не то что раньше каждые пол часа уходили.