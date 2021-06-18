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Новости
Артём Мазанов

Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием из-за коронавируса Статьи редакции

Музыкальный фестиваль должен был пройти 18-20 июня в Тульской области. На мероприятие продали 12,5 тысяч билетов.

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Губернатор Тульской области после рекомендации главного санитарного врача области отменил концертно-развлекательные и массовые образовательные мероприятия. Об этом сообщило правительство региона.

Власти объяснили ограничения тем, что за последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев коронавируса и показатели госпитализации.

Под запрет попал и музыкальный фестиваль «Дикая мята»: по словам организаторов, менее чем за 12 часов до открытия они получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены. «Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте», — добавили там.

Организаторы фестиваля рассказали, что «собирается оперативный штаб для решения всех организационных вопросов». По словам зрителей в соцсетях, некоторых из них либо уже подъезжали к месту проведения, либо были в пути на момент объявления об отмене.

Ещё 16 июня власти согласовали проведение «Дикой мяты» с ограничениями: зрителям предписали за сутки сдать ПЦР-тест на наличие Covid-19.

«Дикая мята» проводится с 2008 года. Первоначально он был посвящён этнической музыке, но со временем перепрофилировался в мультиформатное мероприятие. В последние года фестивали принимал около 60 тысяч гостей.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Decadence
72 72 комментария
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Специфический Артем

21

Вообще правильно сделали, какие нахуй ещё фестивали, люди вообще нихуя ничего не соблюдают. Были бы все здравомыслящими - были бы и концерты и все что угодно, а так тупые валенки хотят и рыбку съесть ну и далее по тексту. Хотя ситуация с нашими вакцинами это полнейший пиздец из-за отсутствия вообще какой либо честной статистики и инфы, но тотальное разъебайство наших сограждан просто вымораживает. Обидно оказаться в одной лодке с дебилами которые эту лодку ещё и доламывают - просто как дурачек сидишь и смотришь когда же все наебнется. Мерзотное ощущение.

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Rond

Специфический
42

Правильно сделали, что согласовали мероприятие, подождали пока организаторы и участники понесут расходы, а потом всех послали на хуй? Правильно хуле, дядя в пиджаке никаких рисков на себя не берет, ему похуй

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Александр Федоров

Специфический
15

Лол. Т е точечные, в том числе и политические наказания за корону, не введение режима чс, закрытие бизнеса и концертов, но потом открытие пунктов для выборов за конституцию/губеров/концерт с выступлением Путина - это не дебилы, которые всё изначально сломали?

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Максим Абрамчик

Специфический
4

Это неудивительно, людям годами вбивают в голову, что кругом враги, нельзя ничему верить, все хотят вас использовать и дальше по списку. Очевидно, что впервые когда нужно было поверить государству - люди почему то этого не делают. 

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Иван Михайлов

Специфический
0

Хочу дополнить к тупизне людей. Им говорят "Прививка не спасёт от заражения, но зато значительно легче перенесёте заболевание и не умрёте", но люди слышат только первую половину фразы и такие "Прививка не спасает, нет смысла прививаться".

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Драгоценный чувак

Иван
1

Сложно кому-то верить, когда тебя постоянно наёбывают.
У меня пока были антитела до последнего не делал, вот на днях собрался сходить поставить, а вчера вроде бы простудился =/

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Максим Абрамчик

Иван
0

Проблема не в тупости людей, это нормальной, каждый не может и не должен во всем разбираться.
Обычно люди выбирают своего представителя > он, сославшись на своих министров/советников, распоряжатся что делать. Если ловят на обмане или некомпентности, то обычно быстро это вскрывается по независимым сми. 
А у нас тут небольшие пооблемки

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Белорусский ГОСТ

Максим
–2

С чем проблемы? До поликлиники дойти? Ноги болят?

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Рыжий

Специфический
0

  Обидно оказаться в одной лодке с дебилами которые эту лодку ещё и доламывают

А прикинь как индусам нормальным тяжело, смотреть как их сограждане в прямом смысле убегают от медиков, которые приехали вакцинацию проводить. Так что у нас еще норм

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Andrew Muralov

Рыжий
1

Увидел индус костёр подбежал к нему и сгорел, лишь бы не вакцинироваться.

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artemykairyak

Специфический
0

Ага, но ЧЕ по футболу - это другое. Полные стадионы - норм

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Fred Summer

Специфический
0

Херово, что народец такой гнилой достался нашей власти.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Специфический
0

Начался новый виток комментариев, собирающих тучу плюсов - "А ВОТ КУДА ВЫ ВСЕ ПОПЕРЛИСЯ КОВИД ЖЕ".
Чуть более года назад были шашлычники, потом отпускники, потом майские отдыхающие и т.д. и т.п.

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ouxen

20

слышу в первый и последний раз

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Специфический Артем

ouxen
14

Ох уж этот великий фестиваль Дикая мята. В 68 там выступали Битлз на разогреве у Песняров. В 85 Rolling Stones играли перед выступлением Льва Лещенко. В 93 группа Metallica аккомпанировала группе "Комбинация".

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Doktor Streyndzhlav

Специфический
0

Да, ведь если ты о нем не слышал и не знаешь, то можно его закрыть нахуй. Это так работает.

Ответить

KSA

14

отменили менее чем за 12 часов до открытия

Полное неуважение к людям

Ответить

Специфический Артем

KSA
2

Можно подумать в других областях по-другому

Ответить

KSA

Специфический
1

Зато мы в области балета впереди планеты всей!

Ответить

Андрей Фокин

Специфический
–1

Ну да, вон Собянин москвичей уважает. Там в Москве стартовал книжный фестиваль "Красная площадь". Хорошо, что в Москве короновируса нет.
Молодец Сергей Семенович!

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
0

А в Питере футбол, а затем алые паруса. Догоним и перегоним Москву.

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Чтобы вы понимали какая ситуация происходит:

Бригада скорой помощи привезла больного коронавирусом к зданию правительства Владимирской области из-за нехватки мест в больницах. У пациента отказало одно легкое, он не мог самостоятельно дышать.

Ответить

Rond

Закомплексованн…
4

Как страшно жыть

Ответить

Закомплексованная Душа

Rond
0

Негавари

Ответить

Рыжий

Закомплексованн…
2

Как так получается, места были, но очень вероятную смерть никто не хотел на себя брать. А ты продаёшь панику будто все, все закончилось

Ответить

Оперативный звук

Рыжий
1

Русским по белому в твоём скрине написано, что предложили подождать пока освободится место (их не было).
А у человека ситуация критическая. 

Ответить

Рыжий

Операти…
2

За 20 минут после этого перфоманса нашли место (внезапно, ага) 

Ответить

Оперативный звук

Рыжий
2

Да, просто выкинули кого-то менее тяжёлого. Так и делается в этой системе.

Ответить

Рыжий

Операти…
1

Ведь так просто выкинуть ковидного тяжёлого, ага. Сам-то понял что сказал?
Пациента в область повезли

Ответить

Оперативный звук

Рыжий
0

Не вижу что-то такой информации. В любом случае, это ненормально. Катать тяжёлых пациентов под ИВЛ в область.

Ответить

Рыжий

Операти…
1

У Медузы написано, чуть выше кидал ссылку на источник.
 В любом случае, это ненормально. Катать тяжёлых пациентов под ИВЛ в область

Полностью согласен. Но имеем что имеем. Никто же не спросит с властей по какой причине они не подготовились к новым волнам ковида, не подготовили новые госпитали. В Италии за неделю их строили, а тут за год не могут? Бред какой-то

Ответить

Nikita

Рыжий
0

Ковидарии разобрали уже, со второй волны

Ответить

Закомплексованная Душа

Рыжий
0

А, то есть то что его не хотели принимать при наличии мест, это типо даже лучше нежели бы мест не было совсем?
Мне кажется это ещё больший пиздец так как из-за каких то показателей не хотят принимать больного

Ответить

Рыжий

Закомпл…
0

Это как раз таки наша доковидная норма. 

Ответить

KSA

Закомплексованн…
0

 У пациента отказало одно легкое, он не мог самостоятельно дышать.

 Бригада скорой помощи привезла больного коронавирусом к зданию правительства Владимирской области из-за нехватки мест в больницах.

Ты нас за дебилов считаешь?
Эта копипаста из оккупационных методичек еще в прошлом году перестала действовать.

Ответить

Комментарий удален

KSA

Закомпл…
0

Давай ссылку на оригинал

Ответить

Закомплексованна

KSA
2

Сообщение в канале «Znak.com»: https://t.me/znakcom/40788

Ответить

Рыжий

KSA
0

Всегда подозревал Знак в говноедстве
https://meduza.io/feature/2021/06/17/vo-vladimire-skoraya-pomosch-vklyuchila-migalku-u-administratsii-oblasti-iz-za-otkaza-bolnits-prinyat-patsienta-s-podozreniem-na-kovid-mesto-srazu-nashli

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Белорусский ГОСТ

KSA
0

копипаста из оккупационных методичек

Какой-то новый уровень.

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Кстати там ещё и грушинский фестиваль отменили

Ответить

Покойный кавалер

Закомплексованн…
5

Главное что бы праздник огурца не отменили

Ответить

AZP

Закомплексованн…
0

Любители свитеров, гитар и бород и сами соберутся.

Ответить

Нормативный волк

1

я так понимаю в перспективе мои билеты на игромир и концерт POTF в Новосибе тоже в пролете

Ответить

Рыжий

Нормативный
1

 и концерт POTF в Новосибе

В ноябре? Билеты уже взял?
Тут блин ушел на выходные в пятницу и не знаешь, будет ли куда возвращаться в понедельник. А ты так загадываешь

Ответить

Нормативный волк

Рыжий
1

ага, взял в апреле , думал ну ща потихонечку весь этот ковид уходит . а вот хер там. пока что еще можно взять кстати

Ответить

AZP

Рыжий
0

За месяц взял билеты в Болгарию - подвернулась хорошая цена. 19€ в одну сторону.
Не прогадал, только дождливо.

Ответить

Закомплексованная Душа

–2

Ну и правильно сделали что отменилм

Ответить

Роман Новиков

Закомплексованн…
3

Но бля, не за 12 часов же — это натуральное свинство

Ответить

Закомплексованная Душа

Роман
0

Так эта ебанина с индийской короной очень стремительно развивается.
Я думаю на следующей неделе опять ебанину со штрафами без масок могут ввести

Ответить

KSA

Закомпл…
4

Ебанина с индийской короной развивается силами политиков узурпировавших власть у народа

Ответить

Закомплексованна

KSA
1

Чо за бред

Ответить

KSA

Закомпл…
0

Ты что лахта?

Ответить

Закомплексованна

KSA
5

Да

Ответить

Ценный

Закомпл…
1

Никогда не сомневался!

Ответить

Закомплекс

Ценный
1

О, и перевод уже поступил

Ответить

Нищий каякер

Закомпл…
2

Ну не настолько же быстро, чтобы лишь за 12 часов объявлять, хотя полагаю им самим власти сообщили незадолго об этом, а те уже ASAP проинформировали остальных

Ответить

Закомплексованна

Нищий
–1

Сложно оценивать ситуацию, если бы не отменили хуй знает что было бы по итогу

Ответить

KSA

Закомпл…
1

Все было бы хорошо

Ответить

Doktor

Закомпл…
0

Индийский штамм уже несколько месяцев в РФ.
НО РАЗВИВАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ЭТУ НЕДЕЛЮ.
Да, да.

Ответить

Последствия Диморфизма

1

Еще архстояние осталось. Приватики на 500-1000 человек пока не трогают

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Такой бред - все в последний момент...

Ответить

Fred Summer

1

Бизнес-идея:
1. Делаем анонс тура популярного исполнителя
2. Продаём билеты
3. Забираем деньги себе
Возвращать не надо, сроков тоже нет - наша власть позаботилась.
4. Профит

Ответить

Алексей Егоров

Fred
0

Ты все равно обязан перенести и сделать. К тому же это не разовая хуета. Орги пиздец как влетели на кучу бабла. Ебейше им соболезную как орг.

Ответить

Egor Vasilev

1

Как бы это печально не звучало, но успокойтесь уже. Судя по всему с понедельника локдаун. Если есть какие-то срочные дела - делайте из пока не поздно. Можете ругаться на Собянина, вакцину, масонов, кого угодно, но ковидная супер жопа вернулась.
Виноваты в этом:
1) Власти, полностью не запретившие авиасообщение с Индией.
2) Люди полностью забившие на ограничения и вакцинацию.

Ответить

Рыжий

Egor
0

 Если есть какие-то срочные дела - делайте из пока не поздно

Я хоть и не из Москвы, но сходил на неделе на консультацию зубного, две пломбы поставил. Тоже предчувствую эту жопу. Ибо сейчас говорят, что локдаун не планируется. Если так говорят - то полюбому планируется и сделают

Ответить

Andrew Muralov

0

Надо сделать по-другому: фестиваль обнести забором, пускать всех желающих, а выпускать только с отрицательным пцр-тестом 

Ответить

Зарубежный Валера

0

бля это хорошо, щас как раз в тулу поеду, только набитой хипстерами электрички мне и не хватало

Ответить

AZP

Зарубежный
0

На маршрутке едь.

Ответить

Зарубежный Валера

AZP
0

на самокате

Ответить

AZP

Зарубеж…
0

На велосипеде без седла

Ответить

Павел Солнцев

AZP
0

На маршрутке говорят теперь хер уедешь в Тулу, записываться надо, очереди какие-то, не то что раньше каждые пол часа уходили.

Ответить

Ценный лолипоп

0

.

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