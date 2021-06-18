Медики предупредили о сокращении клиник для онкобольных. Они голосовали против проекта приказа, но Минздрав его принял Статьи редакции
Рабочая группа заявляла, что новые требования к коечному фонду понизят доступность онкологической помощи.
Согласно приказу Минздрава РФ, который вступает в силу 1 января 2022 года, в отделениях противоопухолевой лекарственной терапии должно быть от 25 до 50 коек, в отделениях хирургических методов лечения нужно от 25 до 50 коек, во всей больнице должно быть не менее 70 коек онкологического профиля. Об этом пишут «Ведомости».
Президент Ассоциации частных клиник в Москве и ЦФО Александр Грот заявил, что новому требованию «могут соответствовать только крупные профильные онкологические центры». Медицинский директор «Медси» Татьяна Шаповаленко рассказала, что некоторым клиникам сети придётся отказаться от оказания помощи при онкологической патологии.
ФАС заявила, что «ведомство анализирует возможные последствия вступления в силу указанного приказа». «В случае поступления жалоб от организаций на ограничение конкуренции в деятельности онкологических центров ФАС рассмотрит их в рамках антимонопольного законодательства», — рассказали там.
«Ведомости» получили протокол итогового заседания рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере здравоохранения от 8 февраля, на котором рассматривался проект приказа. Рабочая группа проголосовала против принятия документов (9 голосов — против, 3 — за, 1 — воздержался), но Минздрав принял его без доработок.
Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев заявлял на заседании рабочий группы, что принятие проекта может создать «не равные (дискриминационные) условия функционирования отдельных медицинских организаций и привести к ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках».
Минздрав объяснил «Ведомостям», что «для федеральных медицинских организаций требование по наличию 70 коек онкологического профиля необязательно». «Ограничений по коечному фонду государственных и частных медицинских организаций порядком не предполагается», — считают там.
Говоря совсем прямым языком - качественная помощь онкобольным возможна только в городах-миллионниках и, вероятнее всего, частично (а то и полностью) за собственные деньги больного.
Ощутил все прелести отечественной онкомедицины, когда отец от рака умирал.
Видимо решили направить деньги на решение более приоритетных задач
Рабочая группа проголосовала против принятия документов (9 голосов — против, 3 — за, 1 — воздержался), но Минздрав принял его без доработок
Зачем тогда голосование устраивали?
Уроды. А ебанашки все ещё пиздят, мол, какое кому дело до коррупции, не твои ж деньги.