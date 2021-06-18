Американский бренд нижнего белья и женской одежды Victoria's Secret прекратил сотрудничать с моделями, которых называли «ангелами». Компания будет работать с женщинами, которые прославились достижениями в разных областях.

По словам бренда, он стремится к тому, чтобы его называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин. У новой кампании будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.