Victoria Secret отказалась от своего главного символа — «ангелов» Статьи редакции
Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.
Американский бренд нижнего белья и женской одежды Victoria's Secret прекратил сотрудничать с моделями, которых называли «ангелами». Компания будет работать с женщинами, которые прославились достижениями в разных областях.
По словам бренда, он стремится к тому, чтобы его называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин. У новой кампании будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.
Среди VS Collective — новых амбассадоров компании — футболистка и активистка Меган Рапино, лыжница Эйлин Гу, первая трансгендерная модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо и журналистка Аманда де Кадене.
На концепции «ангелов» бренд строил рекламную стратегию на протяжении нескольких десятилетий. Ими в разное время были Алессандра Амброзио, Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Адриана Лима и Жизель Бюндхен.
Это провал.
Делаешь себе имя на женской красоте и сексуальности - и прогибаешься под современные тренды.
Нахуя? На некрасивых женщин я могу и на улице посмотреть.
Тебе же русским по белому написали:
Нам нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и начать быть о том, чего хотят женщины.
То есть ориентироваться не на тебя (мужчину), а на женщин, которых некрасивых ( с точки зрения мужчин) намного больше, чем красивых
Мне казалось, женщины покупают красивое и дорогое белье по двум причинам:
1. Нравиться себе в нем
2. Нравиться своем половому партнеру (чаще всего - мужчине) в нем.
Красивое белье выгоднее показывать на красивых женщинах. Так получается.
Можно на некрасивых. Пусть посмотрят на свои продажи потом.
1. Нравиться себе в нем
Ну вот посмотрит средняя девушка на модель 90-60-90, на модели это бельё выглядит пиздато. Приходит в магаз, покупает, а на ней это же бельё уже выглядит не так круто.
Смотрим новый вариант - видит средняя девушка на модели примерно с такой же фигурой, что бельё выглядит пиздато. Приходит в магаз, покупает, и на ней это же бельё выглядит так же пиздато.
В результате не всех подгоняют под один шаблон 90-60-90, а делают так, чтобы девушки с разными шаблонами выглядели круто.
уже не так круто
Но все равно хорошо.
И тут такой момент. Да, белье выглядит лучше на тех, кто сам выглядит лучше. Показывать белье на не очень девушках можно, но зачем? Кого это привлечет? Оно же там будет терять свои прелести.
И никто никого не подгоняет. Шварц в Хищнике тоже ущемлят дрищей, штоле? Есть просто люди, к которым стремятся. Никто не заставляет - не хочешь - не надо.
Смотрим новый вариант - видит средняя девушка на модели примерно с такой же фигурой, что бельё выглядит пиздато.
Не будет на страшной модели сидеть что-то пиздато, поэтому видит витрину - проходит мимо.
Скорее
Посмотрит, что на жирной корове любое бельё смотрится кринжово, и не купит нихера
Так продается же "сексуальный образ", девушка-модель олицетворение сексуальности, а не ходячая примерочная. Я покупаю трусы с бэкхэмом на картинке что бы купить ощущение что я тоже так же красив, зачем мне покупать трусы которые рекламирует какой-то жирный хер с горы? А если нужно посмотреть как смотрится на фигуре - на сайте спокойно создается раздел и там размещаются фото всех типов тел в этих трусах, но шоу красоты-то зачем превращать в парад посредственности?
Ты ошибаешься. Белье шить и показывать надо на обычных женщинах. Иначе срабатывает эффект: - видишь красивые труселя - натягиваешь их на свои складочки - уходишь в печали ничего не купив.
Бинго! Поэтому надо и показывать бельё на обычных женщинах, чтобы они сразу видели, какое бельё будет выглядеть на них хорошо и купили его.
А всех моделей уволить, пускай ищут работу в Яндекс еде)
Красивые девушки разных комплекций и девушки с достижениями - это разные множества. Тут скорее всего речь именно о пересмотре бренда, что бы привлечь другую аудиторию. Типа, умные тоже могут быть секси.
Но показывали и скорее всего делали бельё только для одной комплекции.
Только эта другая аудитория "вечно обиженные из твиттера" обычно ничего не покупает.
Забавно, что изначально весь концепт Victoria's Secret как раз и строился от того, чтобы сделать магазины где МУЖЧИНЫ могут купить бельё для своей девушки, это и было их УТП, которое позволило "выстрелить", но теперь они решили "перестать"
Ты так говоришь, будто изменить стратегию развития - это что-то плохое.
Sales revenue continued to stagnate and drop in early 2017. In November 2018, it was announced that CEO Jan Singer had resigned amid declining sales.
У них уже давно проблемы, пытаются выкарабкаться.
Ты не поверишь, но им всё равно, на кого ты хочешь смотреть. Им важно, кто это купит. А покупают женщины
Стратегия роста Victoria's Secret была как раз в том, что мужики могут без смущения покупать бельё своим женщинам. У вас не хватает знаний.
Кстати именно по этой причине в Инстаграме белье продают только самые вылизанные модели во вселенной? Его 100% продаётся намного больше чем у ВС
Не рассказывай мне про рыночек, ок? Я купила десятки комплектов порочного белья, а ты скорее всего ноль. Инста бренды:
1) Разные. Там много брендов, которые демонстрируют бельё именно на обычных женщинах. Просто эти бренды очевидно не попадают тебе на глаза.
2) В принципе ниша. Массовыми продажами там могут похвастаться единицы.
Виктория сикрет вообще очень большой бренд, там кроме вот этих откутюрных продаются и обычные лифаки на обычных женщин. А ещё парфюмы, лосьйоны и тыды.
Покупают женщины - чтобы что?
А еще иногда ВС покупают мужчины своим женщинам.
А покупают женщины чтобы выглядеть по своему усмотрению сексуально. Поверь, от того, что ты подрочешь на ангелов ВС лично я трусы не куплю И ты не купишь. Поэтому для продаж профит нулевой, а просмотры у шоу давно низкие стали.
Во, скатились в ПОДРОЧЕШ.
Я так и не понял, как наличие красивых сексуальных моделей влияет потом, что женщина покупает или нет белье, если она его все равно потом примеряет и думает для себя?
Ее что, обманет факт, что на красивой подтянутой модели оно выглядит ок, а на ее жирных бедрах неоч?
короче остаётся только гачи
Оперативный звук
Он отрезал себе пенис ради этой работы, можно как-то повежливее?
Трудящийся якорь
А, ну да, действительно, - все мечтают себе отпилить член, что бы стать моделью, но не каждый решается.
Если это правда, то это наверное самое тупое, что может сделать транс девушка
Член отпилила
А разве это не достижение держать свой нужный вес всю жизнь? Это же какая выдержка нужна, как по мне достижение очень даже.
У них волосы из трусов торчат что ли...
Оперативный звук
Что вы понимаете в женщинах...
Я думал, до Америки уже добрались бритвы, эпиляция, депиляция и вот это всё...
ты про третью справа? это такая бахрома на кружевах, виднеется не только на трусах но и на лифе ;)
Пластическая хирургия?
По словам бренда, он стремится к тому, чтобы его называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин.
Эм... Я думал, это борьба за равноправие, а оказалось, что за привилегии.
Нам нужно перестать быть тем, чего хотят мужчины, и начать быть тем, чего хотят женщины.
А если женщина захочет белье, чтобы оно понравилось её мужчине? Это чьим желанием будет считаться?
Кажется, что все это тупо профанация, чтобы соответствовать трендам чисто номинально. Всем и так понятно, что баба, выглядящая, как черте что, не понравится мужику и заставить его любоваться панталонами на жирной заднице не получится.
Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.
Следующий шаг - показ трусов на серых личностях не способных ни на что. Далее - раковые раковые больные с удаленной грудью. В завершении - показ на выкидышах у забеременевших в результате насилия белого мужчины.
Конечно невозможно быть против что бы частная компания делала со своим маркетингом всё что угодно, ведь это бизнес, а значит им нужно то, что продается, будут продаваться дырявые панталоны 108ого размера, значит будут рекламировать и продавать, ничего личного. Вопрос здесь только в том, что красота постепенно уходит в какую-то субкультуру или даже грех, эдак и до blm 2.0 недалеко только новое движение будет против угнетения красотой, и если сейчас ты белый (хоть и не выбирал таким родиться), то уже виноват, то точно так же красивые люди будут виноваты своей отвратительно сияющей красотой портящей настроение 90% жирных гоблинов. Проще спрятать что-то прекрасное, чем признать что ты сам не дотягиваешь и надо работать над собой. Я не говорю что надо некрасивых как-то шеймить, наверняка среди них много умных и просто хороших людей, но член не встает на хорошего человека он встает на красивого, на того кто возбуждает и нижнее белье виктории секрет это про секс, если нужно нечто удобное и домашнее - иди в H&M и бери три пары белых за 1499р.
Но т.к. красивые люди никуда не денутся и красивое тело не перестанет возбуждать , надеюсь что рынок порешает и появятся бренды не боящиеся говорить от имени красоты.
выскажу непопулярную точку зрения, но вся эта мода с этими веяниями на поддержку "нитаких как все" брендами будет идти ровно столько , пока это будет приносить прибыль корпорациям. как только это перестанет быть трендовым и хоть сколь нибьудь иметь поддержку - нас будет ждать еще охуительное шоу по развороту от всего этого на 180 градусов .
всегда в таких случаях вспоминаю бутылочку немецкой кока колы со свастикой - им тогда тоже не помешало ничего подстраиваться под "модные течения"
Белорусский ГОСТ
Ну так то они давно на плюс сайз переориентировались, на фентиперстовых труханах для фитоняшек, увы, не заработать
¯\_(ツ)_/¯
Вполне популярное мнение
Про кока колу кстати, вполне возможно, что это фейк
https://www.mythdetector.ge/en/myth/did-coca-cola-run-ads-supporting-nazi-germany-and-lgbt-flag
Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.
Уродины без сисек и жопы будут рекламировать нижнее белье
теперь будут демоны из блм
Бодипозитивная карлцица-лесбиянка.
Бодипозитивная лесбиянка-малорослик
Лол. Что дальше?) Журнал Playboy скажет, что они теперь редакцией будут ориентироваться не на желания мужчин, и подбирать женщин с достижениями?
Культура человека очень проста. Это размножение. Девушкам нравится привлекать мужчин. Мужчинам нравится привлекать девушек. Ориентироваться на желания и вкусы противоположного пола – это вполне продуктивная стратегия.
А здесь Виктория Секрет будет ориентироваться на вкусы кого, Оптимуса Прайма?
Мужики собрались в комментах и пояснили, как надо продавать белье женщинам.
так то не повседневное белье, такое белье как у VS покупают для мужика
Так большинство брендов для женщин создано мужчинами. Среди известных модельеров большинство мужчин. В чем проблема-то?
Ещё раз, Барнаул Алтайский край - Victoria’s Secret - это в оригинале и вообще всё время магазин для мужчин
Внезапно
Мне так нравится, как комментаторы, купившие за свою жизнь примерно ноль (ну ок, может кто-то совместно с женщиной купил пару комплектов) кружевных трусов рассуждают, как компании продавать свой товар целевой аудитории)))))
Мне так нравится как компания продававшая все историю то, что нравится обоим половинам человечества, резко переобувается, делает лицом всех этих изменений транса ебаного и говорит про защиту женщин.
У ВС уже третий год подряд доходы падают. Компания продаёт то, что продаётся. И ты серьезно веришь, что от отказа моделей в трусах и с крыльями модный мир схлопнется и перестанет существовать? Ты хоть один показ Виктории Сикрет смотрел, а трусы их в руках держал, а кто-нибудь покупал их белье чтоб порадовать тебя?
Мир изменился Либо меняешься, либо отправляешься на свалку истории На свалку ВС не хотят.
Нее.. Про причины этого сраного бренда.. тут все ясно.
Но блядь население почему хавает то это?
Можно подумать если они посадят в директоры одних баб, то мужики перестанут лукать на красивых баб?
Котик, чтобы лукать на красивых баб есть твич и тикток. Важно кто покупает, а это такие как я.
блин, я думал они стали сатанистами(, а они всего лишь волосы на подмышках отрастят или еще чего
Ну все, теперь жирухи резко станут очень привлекательными для всех, очередная победа пробитых леваков 😎
Теперь их бельё станет этичным. Расходимся, мужики
Так хотелось себе неэтичных стрингов купить, чтобы мужиков на тж порадовать …
Ребят, давайте честно, вы готовы покупать лифчики и сорочки которые выглядят ОБЫЧНО за 5к и 10к, а супер секси-шмекси белье со стразами и перьями за 20к? Ведь это и есть Виктория Сикрет
Совсем не в курсе ценовой категории Виктории Сикрет, да?
Зашла на оф. сайт. Цена 4-5к рублей. Всякие там кружевные боди - 35к
То есть работы лишатся одни женщины и получат другие?
Так же как и с F1 Girls. Просто выгнали моделей на мороз и никому не дали их работу
Они же красивые, их можно и не жалеть
то неловкое чувство, когда женские трусы - гораздо более животрепещущая темя для обсуждения, чем ухудшение условий для онкологических больных
дык там и до этого было не то чтобы супер качество
ты щас про трусы или про онкологию?
Фух. А я все листаю комментарии, и жду когда же кто-то напишет про барнаул.
Ни разу не поверю, что все откомментировавшие👆🏻смотрели шоу Виктории Сикрет и точно знают как надо продвигать бренд, а от этой новости у них болит сердце. Словно комменты из группы «Вежливые люди».
Да они же и так разорялись уже. Любое внимание будет полезно.
К тому же что ты сделаешь в трусостроении? Пределы откровенности достигнуты. Остаётся призвать «правильных» девочек и продавать через них.
У всех женщин дофига прав, а тех бездарных моделей мы уволим нахуй они же куклы, а никакие не женщины
В ВС пробивались модели которые уже имели опыт. Не переживай, да возможно доходы упадут, но безработными они не останутся.
В какой момент маркетинговая хуйня приветствуется? Это просто моча в уши, а не что-то ценное. Видимо у компании все плохо с продажами
У новой кампании будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины
А мужик будет председателем совета?
перепись недовольных парней в комментариях хахахаа
Модели такие - да вы там охуели? Нам что, хуи теперь сосать?
Что делать, если мой член не хочет стоять на жирных карлиц?
Когда они перестанут быть жирными?