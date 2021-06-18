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Новости
Артём Мазанов

Victoria Secret отказалась от своего главного символа — «ангелов» Статьи редакции

Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.

173 173 комментария
7874 просмотров

Американский бренд нижнего белья и женской одежды Victoria's Secret прекратил сотрудничать с моделями, которых называли «ангелами». Компания будет работать с женщинами, которые прославились достижениями в разных областях.

По словам бренда, он стремится к тому, чтобы его называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин. У новой кампании будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.

Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины.

Мартин Уотерс
исполнительный директор Victoria’s Secret

Среди VS Collective — новых амбассадоров компании — футболистка и активистка Меган Рапино, лыжница Эйлин Гу, первая трансгендерная модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо и журналистка Аманда де Кадене.

На концепции «ангелов» бренд строил рекламную стратегию на протяжении нескольких десятилетий. Ими в разное время были Алессандра Амброзио, Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Адриана Лима и Жизель Бюндхен.

#новости

173 173 комментария
29
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173 комментария
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Doktor Streyndzhlav

84

Это провал.
Делаешь себе имя на женской красоте и сексуальности - и прогибаешься под современные тренды.
Нахуя? На некрасивых женщин я могу и на улице посмотреть.

Ответить

Миша Копейкин

Doktor
22

Тебе же русским по белому написали:
 Нам нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и начать быть о том, чего хотят женщины.

То есть ориентироваться не на тебя (мужчину), а на женщин, которых некрасивых ( с точки зрения мужчин) намного больше, чем красивых

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Миша
22

Мне казалось, женщины покупают красивое и дорогое белье по двум причинам:
1. Нравиться себе в нем
2. Нравиться своем половому партнеру (чаще всего - мужчине) в нем.
Красивое белье выгоднее показывать на красивых женщинах. Так получается.
Можно на некрасивых. Пусть посмотрят на свои продажи потом.

Ответить

Миша Копейкин

Doktor
36

 1. Нравиться себе в нем

Ну вот посмотрит средняя девушка на модель 90-60-90, на модели это бельё выглядит пиздато. Приходит в магаз, покупает, а на ней это же бельё уже выглядит не так круто.
Смотрим новый вариант - видит средняя девушка на модели примерно с такой же фигурой, что бельё выглядит пиздато. Приходит в магаз, покупает, и на ней это же бельё выглядит так же пиздато.

В результате не всех подгоняют под один шаблон 90-60-90, а делают так, чтобы девушки с разными шаблонами выглядели круто.

Ответить

Doktor

Миша
14

уже не так круто

Но все равно хорошо.
И тут такой момент. Да, белье выглядит лучше на тех, кто сам выглядит лучше. Показывать белье на не очень девушках можно, но зачем? Кого это привлечет? Оно же там будет терять свои прелести.
И никто никого не подгоняет. Шварц в Хищнике тоже ущемлят дрищей, штоле? Есть просто люди, к которым стремятся. Никто не заставляет - не хочешь - не надо.

Ответить

Алексей Куликов

Миша
9

Смотрим новый вариант - видит средняя девушка на модели примерно с такой же фигурой, что бельё выглядит пиздато.

Не будет на страшной модели сидеть что-то пиздато, поэтому видит витрину - проходит мимо.

Ответить

Илья Гераськин

Миша
2

Скорее
Посмотрит, что на жирной корове любое бельё смотрится кринжово, и не купит нихера

Ответить

Корнелий Шнапс

Миша
0

Так продается же "сексуальный образ", девушка-модель олицетворение сексуальности, а не ходячая примерочная. Я покупаю трусы с бэкхэмом на картинке что бы купить ощущение что я тоже так же красив, зачем мне покупать трусы которые рекламирует какой-то жирный хер с горы? А если нужно посмотреть как смотрится на фигуре - на сайте спокойно создается раздел и там размещаются фото всех типов тел в этих трусах, но шоу красоты-то зачем превращать в парад посредственности?

Ответить

Слава Инженеров

Doktor
11

Ты их предупредил, пусть пеняют на себя

Ответить

Елена Скрэтова

Doktor
1

Ты ошибаешься. Белье шить и показывать надо на обычных женщинах. Иначе срабатывает эффект: - видишь красивые труселя - натягиваешь их на свои складочки - уходишь в печали ничего не купив.

Ответить

Doktor

Елена
1

Тут как бы какая вещь. Красивое белье на складочках выгоднее смотрится, что-ли? Значит, не твое белье. Тут вариантов несколько:
- похудеть
- купить белье, которое нормально будет смотреться на складочках.
Какие тут претензии к ВС - я хз.

Ответить

Елена Скрэтова

Doktor
1

Бинго! Поэтому надо и показывать бельё на обычных женщинах, чтобы они сразу видели, какое бельё будет выглядеть на них хорошо и купили его.

Ответить

Alexandr Strijov

Елена
2

А всех моделей уволить, пускай ищут работу в Яндекс еде)

Ответить

Елена

Alexandr
2

Не знаю, тут такой круг переживающих собрался в каментах. Может вы им какую-то работу предложите, типа пусть ходят в трусах и вы им будете по писят баксов кидать?)

Ответить

Alexandr

Елена
0

То есть «обычные женщины» достойны внимания, все ок, а суперспортивные женщины, следящие за собой 24/7, работающие как раз за счёт своей формы и своего тела, лица итд - это мусор, который уж точно никак не относится к женщинам? Все так?

Ответить

Даниил

Елена
1

Есть одежда и одежда бывает разного размера. Что подходит одному не подходит другому. И если белье рассчитано на худую девушку очевидно, что оно не пойдет на ту кто полнее. В чём проблема ещё раз?

Ответить

Doktor

Елена
0

Женщины в приведенном тобой примере тупые, что-ли?
Или они такие - да, мой ИМТ 35, обхват бедер 127, но наверняка на мне вот эти трусики будут смотреться также хорошо, как на модели.
А потом приходят в магазин И РАССТРАИВАЮТСЯ

Ответить

Egor K

Doktor
0

они и делают все для продажи. Будет новым ангелом жируха за 100кг и бабки польются рекой

Ответить

Doktor

Egor
0

Не польются.

Ответить

Alex Volkov

Миша
1

Красивые девушки разных комплекций и девушки с достижениями - это разные множества. Тут скорее всего речь именно о пересмотре бренда, что бы привлечь другую аудиторию. Типа, умные тоже могут быть секси.

Ответить

CiZerin

Alex
13

Судя по приложенному в статье касту, там с достижениями только несколько человек, а остальные это лгбтку+ активисты, боди адвокаты и прочие активности, значение которых, как достижения, сомнительны.

Ответить

Doktor

Alex
2

И это странно, потому что ВС никогда не заявляли обратного.

Ответить

Alex Volkov

Doktor
0

Но показывали и скорее всего делали бельё только для одной комплекции.

Ответить

Алексей Куликов

Alex
0

Только эта другая аудитория "вечно обиженные из твиттера" обычно ничего не покупает.

Ответить

Alex Volkov

Алексей
0

Ну вот начнёт.

Ответить

Some Dude

Alex
0

не начнет, у них денег нет

Ответить

Baileys

Миша
6

Охлади траханья, белый рыцарь. По-моему многим девушкам нравилось шоу и ангелы. Вон в реплаях твита с новостью как пример 

Ответить

Алексей Логачев

Миша
3

Забавно, что изначально весь концепт Victoria's Secret как раз и строился от того, чтобы сделать магазины где МУЖЧИНЫ могут купить бельё для своей девушки, это и было их УТП, которое позволило "выстрелить", но теперь они решили "перестать"

Ответить

Миша Копейкин

Алексей
0

Ты так говоришь, будто изменить стратегию развития - это что-то плохое.

Ответить

Igor Chvalun

Doktor
5

Sales revenue continued to stagnate and drop in early 2017. In November 2018, it was announced that CEO Jan Singer had resigned amid declining sales.

У них уже давно проблемы, пытаются выкарабкаться.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Igor
12

Какой-то способ застрелить лошадь, а не помочь ей.

Ответить

Елена Скрэтова

Doktor
0

Ты не поверишь, но им всё равно, на кого ты хочешь смотреть. Им важно, кто это купит. А покупают женщины

Ответить

Имя И Фамилия

Елена
3

Стратегия роста Victoria's Secret была как раз в том, что мужики могут без смущения покупать бельё своим женщинам. У вас не хватает знаний.

Ответить

Alexandr Strijov

Елена
2

Кстати именно по этой причине в Инстаграме белье продают только самые вылизанные модели во вселенной? Его 100% продаётся намного больше чем у ВС

Ответить

Елена Скрэтова

Alexandr
0

Не рассказывай мне про рыночек, ок? Я купила десятки комплектов порочного белья, а ты скорее всего ноль. Инста бренды:
1) Разные. Там много брендов, которые демонстрируют бельё именно на обычных женщинах. Просто эти бренды очевидно не попадают тебе на глаза.
2) В принципе ниша. Массовыми продажами там могут похвастаться единицы.
Виктория сикрет вообще очень большой бренд, там кроме вот этих откутюрных продаются и обычные лифаки на обычных женщин. А ещё парфюмы, лосьйоны и тыды.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Елена
1

Покупают женщины - чтобы что? 
А еще иногда ВС покупают мужчины своим женщинам.

Ответить

Елена Скрэтова

Doktor
0

А покупают женщины чтобы выглядеть по своему усмотрению сексуально. Поверь, от того, что ты подрочешь на ангелов ВС лично я трусы не куплю И ты не купишь. Поэтому для продаж профит нулевой, а просмотры у шоу давно низкие стали.

Ответить

Doktor

Елена
0

Во, скатились в ПОДРОЧЕШ.
Я так и не понял, как наличие красивых сексуальных моделей влияет потом, что женщина покупает или нет белье, если она его все равно потом примеряет и думает для себя?
Ее что, обманет факт, что на красивой подтянутой модели оно выглядит ок, а на ее жирных бедрах неоч?

Ответить

Ваша Закладко

Doktor
1

короче остаётся только гачи

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ваша
0

Но там фри хандред бакс(

Ответить

Трудящийся якорь

20

"...первая трансгендерная модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо"
Ок, а у нее какое достижение?

Ответить

Оперативный звук

Трудящийся
26

Он отрезал себе пенис ради этой работы, можно как-то повежливее?

Ответить

Трудящийся якорь

Оперативный
0

А, ну да, действительно, - все мечтают себе отпилить член, что бы стать моделью, но не каждый решается.

Ответить

Baileys

Оперативный
0

Если это правда, то это наверное самое тупое, что может сделать транс девушка

Ответить

AZP

Трудящийся
4

Член отпилила

Ответить

Корнелий Шнапс

AZP
3

СОБСТВЕННОРУЧНО

Ответить

Some Dude

Корнелий
0

зубами, ага

Ответить

Странный

25

А разве это не достижение держать свой нужный вес всю жизнь? Это же какая выдержка нужна, как по мне достижение очень даже.

Ответить

alexferman

22

У них волосы из трусов торчат что ли...

Ответить

Рыжий

alexferman
10

Что вы понимаете в высокой моде

Ответить

Оперативный звук

alexferman
5

Что вы понимаете в женщинах...

Ответить

Разный бас

Оперативный
4

ему не довелось видеть взрослых женщин)))

Ответить

alexferman

Оперативный
0

Я думал, до Америки уже добрались бритвы, эпиляция, депиляция и вот это всё...

Ответить

Верхний якорь

alexferman
2

это парик

Ответить

Майка Ника

alexferman
0

 ты про третью справа? это такая бахрома на кружевах, виднеется не только на трусах но и на лифе ;)

Ответить

Нормативный волк

9

не понял какие нужно иметь достижения и в каких сферах чтобы иметь честь представлять трусы и бюсты

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Нормативный
2

Пластическая хирургия?

Ответить

Нормативный волк

Doktor
2

ну так вот хирург пусть и представляет

Ответить

Корнелий Шнапс

Нормативный
2

пёзды (зачеркнуто) звезды вэбкам

Ответить

Антон Лисин

Нормативный
1

Чтобы пизда из трусов не торчала 

Ответить

Ваша Закладко

Нормативный
0

есть такая профессия - амбасадорка по жизни

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

8

По словам бренда, он стремится к тому, чтобы его называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин.

Эм... Я думал, это борьба за равноправие, а оказалось, что за привилегии. 
Нам нужно перестать быть тем, чего хотят мужчины, и начать быть тем, чего хотят женщины.

А если женщина захочет белье, чтобы оно понравилось её мужчине? Это чьим желанием будет считаться?
Кажется, что все это тупо профанация, чтобы соответствовать трендам чисто номинально. Всем и так понятно, что баба, выглядящая, как черте что, не понравится мужику и заставить его любоваться панталонами на жирной заднице не получится.

Ответить

Астралопетух

7

Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.

Следующий шаг - показ трусов на серых личностях не способных ни на что. Далее - раковые раковые больные с удаленной грудью. В завершении - показ на выкидышах у забеременевших в результате насилия белого мужчины.

Ответить

Корнелий Шнапс

5

Конечно невозможно быть против что бы частная компания делала со своим маркетингом всё что угодно, ведь это бизнес, а значит им нужно то, что продается, будут продаваться дырявые панталоны 108ого размера, значит будут рекламировать и продавать, ничего личного. Вопрос здесь только в том, что красота постепенно уходит в какую-то субкультуру или даже грех, эдак и до blm 2.0 недалеко только новое движение будет против угнетения красотой, и если сейчас ты белый (хоть и не выбирал таким родиться), то уже виноват, то точно так же красивые люди будут виноваты своей отвратительно сияющей красотой портящей настроение 90% жирных гоблинов. Проще спрятать что-то прекрасное, чем признать что ты сам не дотягиваешь и надо работать над собой. Я не говорю что надо некрасивых как-то шеймить, наверняка среди них много умных и просто хороших людей, но член не встает на хорошего человека он встает на красивого, на того кто возбуждает и нижнее белье виктории секрет это про секс, если нужно нечто удобное и домашнее - иди в H&M и бери три пары белых за 1499р.
Но т.к. красивые люди никуда не денутся и красивое тело не перестанет возбуждать , надеюсь что рынок порешает и появятся бренды не боящиеся говорить от имени красоты.

Ответить

Нормативный волк

6

выскажу непопулярную точку зрения, но вся эта мода с этими веяниями на поддержку "нитаких как все" брендами будет идти ровно столько , пока это будет приносить прибыль корпорациям. как только это перестанет быть трендовым и хоть сколь нибьудь иметь поддержку - нас будет ждать еще охуительное шоу по развороту от всего этого на 180 градусов .
всегда в таких случаях вспоминаю бутылочку немецкой кока колы со свастикой - им тогда тоже не помешало ничего подстраиваться под "модные течения"

Ответить

Белорусский ГОСТ

Нормативный
1

Ну так то они давно на плюс сайз переориентировались, на фентиперстовых труханах для фитоняшек, увы, не заработать
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Андрей Охапкин

Нормативный
0

Вполне популярное мнение
Про кока колу кстати, вполне возможно, что это фейк
https://www.mythdetector.ge/en/myth/did-coca-cola-run-ads-supporting-nazi-germany-and-lgbt-flag

Ответить

Имя И Фамилия

5
Ответить

Бурный цветок

4

ФУ БЛЯТЬ! Теперь ни за что не надену белье Victoria Secret!

Ответить

AZP

Бурный
2

Трусы Auchan ты наденешь и без рекламы

Ответить

Бурный цветок

AZP
0

без регистрации и смс

Ответить

Андрей Галицкий

AZP
0

Le маман, купи трусы auchan

Ответить

AZP

2

Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.

Уродины без сисек и жопы будут рекламировать нижнее белье

Ответить

Интимный ГОСТ

AZP
6

А на последней пикче с ангелами одни жопы да сиськи

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

теперь будут демоны из блм

Ответить

Andrew Muralov

Небольшой
10

Бодипозитивная карлцица-лесбиянка.

Ответить

Павел Солнцев

Andrew
0

Бодипозитивная лесбиянка-малорослик

Ответить

Корнелий Шнапс

Павел
3

лесбиянка-малоросс

Ответить

Marat Khamadeev

Павел
3

Доброплотная женолюбка-низушка

Ответить

Лев Глебович

2

Лол. Что дальше?) Журнал Playboy скажет, что они теперь редакцией будут ориентироваться не на желания мужчин, и подбирать женщин с достижениями? 

Культура человека очень проста. Это размножение. Девушкам нравится привлекать мужчин. Мужчинам нравится привлекать девушек. Ориентироваться на желания и вкусы противоположного пола – это вполне продуктивная стратегия. 

А здесь Виктория Секрет будет ориентироваться на вкусы кого, Оптимуса Прайма?

Ответить

Сухой ключ

Лев
0

Playboy уже давно отказались от голых тел

Ответить

Сухой ключ

3
Ответить

Pa Chu

Сухой
0

и не говори

Ответить

Паша Сасковец

2

Мужики собрались в комментах и пояснили, как надо продавать белье женщинам.

Ответить

Andrew Sychev

Паша
1

так то не повседневное белье, такое белье как у VS покупают для мужика

Ответить

Алексей Медведев

Паша
1

Так большинство брендов для женщин создано мужчинами. Среди известных модельеров большинство мужчин. В чем проблема-то?

Ответить

Ваша Закладко

Паша
0

полехче тут и сжв и лгбтк представлено

Ответить

Имя И Фамилия

Паша
0

Ещё раз, Барнаул Алтайский край - Victoria’s Secret - это в оригинале и вообще всё время магазин для мужчин

Ответить

Андрей Охапкин

Паша
0

Внезапно

Ответить

Имя И Фамилия

Андрей
0

Мужик собрался и решил как продавать бельё женщинам. Доколе?

Ответить

Елена Скрэтова

1

Мне так нравится, как комментаторы, купившие за свою жизнь примерно ноль (ну ок, может кто-то совместно с женщиной купил пару комплектов) кружевных трусов рассуждают, как компании продавать свой товар целевой аудитории)))))

Ответить

Елизавета Михайлова

Елена
2

Это русский карго-культ. Привыкай.

Ответить

Robo Krabe

Елена
0

Мне так нравится как компания продававшая все историю то, что нравится обоим половинам человечества, резко переобувается, делает лицом всех этих изменений транса ебаного и говорит про защиту женщин. 

Ответить

Елизавета Михайлова

Robo
1

У ВС уже третий год подряд доходы падают. Компания продаёт то, что продаётся. И ты серьезно веришь, что от отказа моделей в трусах и с крыльями модный мир схлопнется и перестанет существовать? Ты хоть один показ Виктории Сикрет смотрел, а трусы их в руках держал, а кто-нибудь покупал их белье чтоб порадовать тебя?

Ответить

Елена Скрэтова

Robo
0

Мир изменился  Либо меняешься, либо отправляешься на свалку истории  На свалку ВС не хотят.

Ответить

Robo Krabe

Елена
0

Нее.. Про причины этого сраного бренда.. тут все ясно.
Но блядь население почему хавает то это? 
Можно подумать если они посадят в директоры одних баб, то мужики перестанут лукать на красивых баб? 

Ответить

Елена Скрэтова

Robo
0

Котик, чтобы лукать на красивых баб есть твич и тикток. Важно кто покупает, а это такие как я.

Ответить

Котик Ботик

Елена
0
Ответить

Елизавета Михайлова

Елена
0

Кстати вопрос, ты бы стала покупать кружевное боди за 35к?

Ответить

Коровка говорит мууу

2

блин, я думал они стали сатанистами(, а они всего лишь волосы на подмышках отрастят или еще чего

Ответить

Иван Сидоров

2

Ну все, теперь жирухи резко станут очень привлекательными для всех, очередная победа пробитых леваков 😎

Ответить

Egor K

Иван
0

будет колом стоять на жирное пузо и бряблую жирную жопу. Что-то произведение Орвела вспомнилось. 

Ответить

Metalcoreman

1

Теперь их бельё станет этичным. Расходимся, мужики

Ответить

k. wintermute

Metalcoreman
3

Так хотелось себе неэтичных стрингов купить, чтобы мужиков на тж порадовать …

Ответить

zheka100pudov

k.
0

Радуй без стрингов.

Ответить

Ваша Закладко

Metalcoreman
0

амбасадорки же. везде внедряют

Ответить

Эмоциональный нос

1

Что то вы припозднились. Это ещё вчера было известно. 

Ответить

Сухой ключ

Эмоциональный
3

Почему ты сама не принесла?

Ответить

Артём Мазанов

Эмоциональный
0

Да, но отметить все же решил — важная штука. Думаю ничего страшного, что вышли на след день

Ответить

Елизавета Михайлова

1

Ребят, давайте честно, вы готовы покупать лифчики и сорочки которые выглядят ОБЫЧНО за 5к и 10к, а супер секси-шмекси белье со стразами и перьями за 20к? Ведь это и есть Виктория Сикрет

Ответить

Илья Гераськин

Елизавета
0

Совсем не в курсе ценовой категории Виктории Сикрет, да?

Ответить

Елизавета Михайлова

Илья
0

Зашла на оф. сайт. Цена 4-5к рублей. Всякие там кружевные боди - 35к

Ответить

Илья Гераськин

Елизаве…
1

Ну то есть не ОБЫЧНО за 5к и 10к?

Ответить

Горячий Наруто

Елизавета
0

Я любые не готов =(

Ответить

Михаил Михалыч

1

Странные вещи творятся

Ответить

Сухой ключ

1

Теперь будут показывать, что если ты не такая же красивая, то успешной ты не будешь.

Ответить

Иван Иванович

1

То есть работы лишатся одни женщины и получат другие?

Ответить

Илья Гераськин

Иван
0

Так же как и с F1 Girls. Просто выгнали моделей на мороз и никому не дали их работу

Ответить

Иван Иванович

Илья
0

Они же красивые, их можно и не жалеть

Ответить

Илья Гераськин

Иван
0

Но у них была работа и зарплата, и вдруг её не стало

Ответить

Андрей Лузин

1

Красивая фигура уже не достижение?

Ответить

Pa Chu

1

тьфу, бля

Ответить

Bad Mother Fucker

1

то неловкое чувство, когда женские трусы - гораздо более животрепещущая темя для обсуждения, чем ухудшение условий для онкологических больных

Ответить

Нормативный волк

Bad
0

дык там и до этого было не то чтобы супер качество

Ответить

Bad Mother Fucker

Нормативный
0

ты щас про трусы или про онкологию?

Ответить

Нормативный волк

Bad
0

про второе

Ответить

сироп от щекотки

Bad
0

Фух. А я все листаю комментарии, и жду когда же кто-то напишет про барнаул.

Ответить

Елизавета Михайлова

1

Ни разу не поверю, что все откомментировавшие👆🏻смотрели шоу Виктории Сикрет и точно знают как надо продвигать бренд, а от этой новости у них болит сердце. Словно комменты из группы «Вежливые люди».

Ответить

Andrew Sychev

1

Ждём пополнение в онлифанс

Ответить

Кирилл Торовин

1

феминизм головного мозга 

Ответить

плюшевый батон

1

Да они же и так разорялись уже. Любое внимание будет полезно.

К тому же что ты сделаешь в трусостроении? Пределы откровенности достигнуты. Остаётся призвать «правильных» девочек и продавать через них.

Ответить

Белорусский ГОСТ

1

бренд женского белья

в комментариях горят мужики

Ответить

Alexandr Strijov

1

У всех женщин дофига прав, а тех бездарных моделей мы уволим нахуй они же куклы, а никакие не женщины

Ответить

Елизавета Михайлова

Alexandr
0

В ВС пробивались модели которые уже имели опыт. Не переживай, да возможно доходы упадут, но безработными они не останутся.

Ответить

Alexandr Strijov

Елизавета
0

В какой момент маркетинговая хуйня приветствуется? Это просто моча в уши, а не что-то ценное. Видимо у компании все плохо с продажами

Ответить

Твоего деда дед

1

У новой кампании будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины

А мужик будет председателем совета?

Ответить

Елена Скрэтова

0

Молодцы, идут в ногу со временем

Ответить

Марк Туллий

0

перепись недовольных парней в комментариях хахахаа

Ответить

Кухня

Марк
1

Вообще не представляю почему им не похуй.

Ответить

Морской Макс

0

Почти все комментарии в посте - всхлипы обиженых мужчинок. Тошно читать.

Ответить

сироп от щекотки

Морской
1

Русские либералы еще пока не готовы. Ждите.

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Соколов Андрей

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Модели такие - да вы там охуели? Нам что, хуи теперь сосать? 

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AZP

Соколов
0

Ещё больше?

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Соколов Андрей

AZP
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Только их сосать и придется. Больше им работы не остается.

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Люц Шнайдер

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Что делать, если мой член не хочет стоять на жирных карлиц?

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AZP

Люц
0

Подождать

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Люц Шнайдер

AZP
0

Когда они перестанут быть жирными? 

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AZP

Люц
0

Когда не будет выбора и придется трахать, что есть.

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Люц Шнайдер

AZP