Минсельхоз РФ предложил ввозить трудовых мигрантов чартерными поездами Статьи редакции
В 2021 году планировалось привлечь к сезонным работам 38 тысяч рабочих из соседних стран.
Министерство сельского хозяйства РФ и РЖД обсуждают запуск чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд сельского хозяйства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В Минсельхозе рассказали, что сейчас рабочие могут попасть в Россию только самолётом, это повышает расходы участников рынка. По словам последних, билет на рабочего стоит 80 тысяч рублей без учёта карантинных мер — предприятия не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны. Представитель РЖД на совещании оценил стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тысяч рублей на человека.
В ведомстве сообщили, что регионы уже запрашивали о возможности организовать перевозки рабочих поездами, это позволит сохранить темпы развития российского АПК.
Я бы прокомментировал конечно, но опять в бан на 5 дней отлетать не охота
Чартерные поезда ааааахахаха
Бишкек Москва блять со шторками в новых вагонах и юсб розетками