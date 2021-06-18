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Артём Мазанов

Минсельхоз РФ предложил ввозить трудовых мигрантов чартерными поездами Статьи редакции

В 2021 году планировалось привлечь к сезонным работам 38 тысяч рабочих из соседних стран.

Министерство сельского хозяйства РФ и РЖД обсуждают запуск чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд сельского хозяйства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе рассказали, что сейчас рабочие могут попасть в Россию только самолётом, это повышает расходы участников рынка. По словам последних, билет на рабочего стоит 80 тысяч рублей без учёта карантинных мер — предприятия не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны. Представитель РЖД на совещании оценил стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тысяч рублей на человека.

В ведомстве сообщили, что регионы уже запрашивали о возможности организовать перевозки рабочих поездами, это позволит сохранить темпы развития российского АПК.

#новости

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5 комментариев
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Алексей Логачев

4

Неужели заключенные за 250к в месяц не хотят на сезонные работы? 

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Дмитрий Алексеевич

3

Я бы прокомментировал конечно, но опять в бан на 5 дней отлетать не охота

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Небольшой жёлтый робат

2

Чартерные поезда ааааахахаха
Бишкек Москва блять со шторками в новых вагонах и юсб розетками

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Миша Копейкин

1
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Благоприятный Филипп

0

Ну че скоро студентов летом будем запрягать на картошку

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