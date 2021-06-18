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Артём Мазанов

В Москве запустили «бесковидные рестораны​» и ограничили численность посетителей массовых мероприятий Статьи редакции

Для входа в такие рестораны нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии фан-зоны для болельщиков и запретил мероприятия с численностью более тысячи человек. Он продлил дополнительные ограничительные меры до 29 июня. Об этом сообщается на его сайте.

«Бесковидные рестораны» запустят 19 июня, на старте участие в эксперменте примут 15-20 ресторанов.

#новости

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Миша Копейкин

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 Для входа в такие рестораны нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Ребят, кому делали вакцину ответьте - QR-код расположен прямо над чипом?

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