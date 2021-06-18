В Москве запустили «бесковидные рестораны» и ограничили численность посетителей массовых мероприятий Статьи редакции
Для входа в такие рестораны нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии фан-зоны для болельщиков и запретил мероприятия с численностью более тысячи человек. Он продлил дополнительные ограничительные меры до 29 июня. Об этом сообщается на его сайте.
«Бесковидные рестораны» запустят 19 июня, на старте участие в эксперменте примут 15-20 ресторанов.
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Статья дополняется
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1 комментарий
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Для входа в такие рестораны нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию.
Ребят, кому делали вакцину ответьте - QR-код расположен прямо над чипом?
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