В Японии анонсировали новую версию Тамагочи. Виртуальный питомец будет жить внутри смарт-часов Статьи редакции
Новый формат позволит «разговаривать» с питомцем и гладить его прямо по экрану.
17 июня японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек, анонсировала Tamagotchi Smart — новую версию электронного устройства с виртуальным питомцем внутри. Теперь игрушка представляет собой умные часы, позволяя владельцу следить за питомцем большую часть времени. Релиз запланирован на 25-ю годовщину оригинального Тамагочи — 23 ноября 2021 года.
В анонсирующем ролике игрушки демонстрируются новые функции. Например, устройство оснащено динамиком и микрофоном — они позволят управлять голосом и «разговаривать» с питомцем. Однако, согласно официальному руководству, распознавание речи не предусмотрено: Тамагочи не будет различать определённые команды и сможет только реагировать на звук.
Помимо этого, игрушка поддерживает сенсорное управление (питомца можно гладить по экрану), функцию шагомера и передачу данных между разными устройствами. Сбоку предусмотрен порт для специальных TamaSma-карточек: можно добавлять новых питомцев и аксессуары для них.
Устройство будет доступно в розовом и бирюзовом цветах, также в ограниченном издании появится классический белый цвет. Пока продажи анонсированы только на территории Японии. Стоимость составит 6380 йен (примерно 4200 рублей) за тамагочи и 1000 йен (650 рублей) за TamaSma-карточки.
Оригинальный Тамагочи появился в 1996 году в виде игры для консоли GameBoy, чуть позже появились самостоятельные электронные игрушки. В таком виде они стали популярны во всём мире с конца 90-х до середины нулевых. В последние годы спрос на виртуальных питомцев снова вырос, и с 2019 года появилось несколько новых версий игрушки: цветной Tamagotchi On, Tamagotchi Pix со встроенной камерой и даже Тамагочи по мотивам аниме Neon Genesis Evangelion.
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