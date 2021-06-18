{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Максим Друковский

В Японии анонсировали новую версию Тамагочи. Виртуальный питомец будет жить внутри смарт-часов Статьи редакции

Новый формат позволит «разговаривать» с питомцем и гладить его прямо по экрану.

13 13 комментариев
317 просмотров

17 июня японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек, анонсировала Tamagotchi Smart — новую версию электронного устройства с виртуальным питомцем внутри. Теперь игрушка представляет собой умные часы, позволяя владельцу следить за питомцем большую часть времени. Релиз запланирован на 25-ю годовщину оригинального Тамагочи — 23 ноября 2021 года.

В анонсирующем ролике игрушки демонстрируются новые функции. Например, устройство оснащено динамиком и микрофоном — они позволят управлять голосом и «разговаривать» с питомцем. Однако, согласно официальному руководству, распознавание речи не предусмотрено: Тамагочи не будет различать определённые команды и сможет только реагировать на звук.

Помимо этого, игрушка поддерживает сенсорное управление (питомца можно гладить по экрану), функцию шагомера и передачу данных между разными устройствами. Сбоку предусмотрен порт для специальных TamaSma-карточек: можно добавлять новых питомцев и аксессуары для них.

Устройство будет доступно в розовом и бирюзовом цветах, также в ограниченном издании появится классический белый цвет. Пока продажи анонсированы только на территории Японии. Стоимость составит 6380 йен (примерно 4200 рублей) за тамагочи и 1000 йен (650 рублей) за TamaSma-карточки.

Оригинальный Тамагочи появился в 1996 году в виде игры для консоли GameBoy, чуть позже появились самостоятельные электронные игрушки. В таком виде они стали популярны во всём мире с конца 90-х до середины нулевых. В последние годы спрос на виртуальных питомцев снова вырос, и с 2019 года появилось несколько новых версий игрушки: цветной Tamagotchi On, Tamagotchi Pix со встроенной камерой и даже Тамагочи по мотивам аниме Neon Genesis Evangelion.

#игрушки #япония #новости

13 13 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Максим Друковский", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043f\u043e\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438"], "comments": 13, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 398203, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Jun 2021 11:35:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вчерашний космос

2

Помню мой тамагочи как-то раз обосрался и умер. Грустная история

Ответить

Жутконос

Вчерашний
3

Как-то раз у нас петух пропал, оказалось другой петух загнал его в щель меж забором и дровником. Провёл он в этой щели несколько дней. Вверх ногами. Он лежал там и гадил себе на голову. Но он выжил, но так наверное даже хуже...

Ответить

Максим Друковский

Вчерашний
1

У меня в первую же ночь тоже засрал весь экран и помер. Видимо, японские дети не спят...

Ответить

Вчерашний космос

Максим
0

Понятное дело, у них светает раньше

Ответить

Интимный ГОСТ

Вчерашний
1

Та же история. Очень грустно смотрелась его могилка на фоне куч дерьма

Ответить

Сергей Леонов

Вчерашний
0

Я вставал пораньше, чтобы убрать дерьмо...

Ответить

Жутконос

0

Японцы уронили отварную сосиску

Ответить

Максим Друковский

Жутконос
2

*смарт-сосиску

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

В Японии анонсировали новую версию Тамагачи

Ответить

wmhy

0

 Гениально, японцы изобрели приложение для apple watch

Ответить

Eugen T

0

Погладь кота

Ответить

Нормативный волк

0

Японцы как обычно на своей волне

Ответить

Thomas O'Harriedge

0

Хочу виртуальных гачимучи

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
«Яндекс» официально запустил нейросеть «Балабоба», дописывающую любой текст (если он не связан с политикой или религией)
Можно сгенерировать пацанскую цитату, но про Путина, Навального или Иисуса не получится — фильтры «острых тем» не пропустят.
276
Беларусь
«Она оказалась не в том месте и не с тем человеком»: отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о милосердии
«Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить».
216
Новости
Московских работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат. Власти одобрили предложение бизнеса
Предпринимателей за это наказывать не будут.
282
Популярное за три дня
Истории
Лукашенко не первый: как президент Туркмении устраивал телемарафоны раскаяния и признания врагов-оппозиционеров
Лидер оппозиции якобы совершил покушение на президента, сдался властям и стал участником телемарафона раскаяний. А потом исчез в тюрьме.
43
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Наука
Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств и облегчении их симптомов
При этом игры намного дешевле медицинской помощи и не вызывают негативного отношения окружающих.
151
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Виктор Ганелес

Victoria Secret отказалась от…

ТыжЮзер

В Москве зафиксировали…

Сергей Леонов

В Японии анонсировали новую…

Сергей Сергеич

Victoria Secret отказалась от…

Dmitry

Минобороны РФ создаст смартфоны…

Tim Hansen

Путин наложил вето на закон об…

Mikhail Lukup

Victoria Secret отказалась от…

Митя Мурасов

В Москве зафиксировали…

Alexander Sh

В Москве зафиксировали…

Maksim Derkach

В Москве зафиксировали…

Сергей Дворниченко

В Москве зафиксировали…

гачик

В Москве зафиксировали…

Thomas O'Harriedge

В Японии анонсировали новую…

Smaug The Terrible

Запись в подсайте Twitter

Рыжий

В Москве зафиксировали…

Gregory

Victoria Secret отказалась от…

Roman Sapon

Минобороны начало разработку…

шалом славяне

Запись в подсайте Twitter

Виктор Ганелес

Victoria Secret отказалась от…

wmhy

В Москве зафиксировали…
null