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Артём Мазанов

Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков Статьи редакции

В документе было сказано, что СМИ будут нести полную ответственность за цитаты других изданий, если нельзя найти и наказать их главных редакторов.

15 июня Владимир Путин отклонил принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение «фейков». Это следует из карточки на сайте нижней палаты парламента.

На отклонение президентом закона некоторые СМИ обратили внимание ещё 17 июня, но большинство изданий узнали об этом только сегодня. Документ отправили на повторное рассмотрение.

Согласно документу, журналист, главный редактор или редакция будут нести ответственность за цитирование публикаций других СМИ, если нельзя установить или наказать главного редактора СМИ-первоисточника.

Это третий с 2012 года случай, когда Путин воспользовался правом президентского вето. В 2012 году он не стал подписывать закон о расширении полномочий инновационного центра «Сколково», а в 2016 году отклонил закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся».

#новости #право

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Владислав Васильев

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Домашний Никита

Владислав
2

Вот такую новость я бы почитал

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Владислав Васильев

Домашний
17

А такую?

Ответить

Сергей Манько

Владисл…
2

а у меня вышло "наложил на весь мир страшное табу". 

Ответить

Alex Nevi

Владисл…
0

Шикарн0!👏

Ответить

Сергей Манько

Владисл…
0

а еще "наложил свою лапу на вертолёт". Тут мы всем отделом поржали на работе)))

Ответить

Tim Hansen

Владисл…
0

Что если всё это - лишь сон?..

Ответить

Неправильный ключ

17

Оттепель

Ответить

Михаил Мятный

Неправильный
29
Ответить

Небольшой жёлтый робат

Неправильный
5

Замах

Ответить

Georgi Yudin

Неправильный
0

Тупо штрафовать гос. СМИ за фейки, которые они публикуют

Ответить

Прочий Абдужаббор

7

Царь хороший?

Ответить

Этнический будильник

Прочий
28

Смотря как прожаришь

Ответить

Павел Фролов

Прочий
12

Просто один Путин ушел в криокамеру, а другой проснулся

Ответить

Sanek Igoshev

Павел
10

С этими клонами так сложно. Пока один с Байденом общаться уехал, второй уже вето на законы накладывает. Так основной Путин никогда не отдохнёт в кальянной

Ответить

Населенный

Sanek
1

Как думаешь, кабаева танцует на шесте????

Ответить

Rodion Kutsaev

Населен…
1

Шойгу, а не Кабаева

Ответить

Корнелий Шнапс

Rodion
3

есть и такой путин

Ответить

Павел Фролов

Sanek
1

Ой, глупости, все люди шарящие за политику давно юзают простенькую табличку

Ответить

Покойный кавалер

12

Вчера помирился с Америкой, сегодня отменяет законы ограничивающие свободу слова, а либерахи сейчас опять ныть будут

Ответить

Андрей Рядькин

Покойный
8

Сегодня задержали всего двух депутатов в Москве и Питере, ну и у Парнаса отозвали регистрацию

Ответить

Покойный кавалер

Андрей
3

Депутатов за дело, а вот метро жалко

Ответить

Андрей Рядькин

Покойный
1
Ответить

Населенный браслет

Андрей
0

Сообщение удалено

Ответить

Населенный

Населен…
0

Не туда

Ответить

Сухой ключ

Покойный
1

Ножки Байдена брать будешь, или нет?

Ответить

Этнический будильник

12

Байден – президент мира!!!

Ответить

Таблетка Галоперидола

Этнический
2

Владимир Байден молодец!!!

Ответить

Этнический будильник

Таблетка
0

Не приплетай, эти люди не могут стоять в одном ряду

Ответить

Таблетка

Этничес…
1

Прости

Ответить

Этнический

Таблетка
1

Все хорошо, не переживай

Ответить

Таблетка

Этничес…
0

Теперь да, когда Байден взялся за дело...

Ответить

мЕдь

10

Ну ещё бы. Под этот закон сразу же попала бы добрая часть репортажей госсми.

Ответить

мЕдь

мЕдь
3

Это же классика у наших. Сперва постится на каких-то левых сайтах, а потом уже с громким заголовком на каком-нибудь RT. 

Ответить

Диванный Аналитик

мЕдь
0

на каких-то левых сайтах

сайт думы, где есть полный путь всех законопроектов

Ответить

мЕдь

Диванный
1

Я про систему формирования новостей.

Ответить

Диванный

мЕдь
0

Ты о том, что журнализды хуёво работают?

Ответить

мЕдь

Диванный
0

Я о том, какие хуёвые методы они используют.

Ответить

Диванный

мЕдь
0

Методы чего? Ты здесь какой-то злой умысел нашёл?

Ответить

мЕдь

Диванный
0

Ты не понял к чему я это написал.
Есть такая схема у госсми, по которой сперва фейковая новость публикуется на сайтах каких-то маленьких изданий, в том числе и зарубежных, а наши госсми потом просто цитируют с громким заголовком.
Так удаётся уходить от прямых обвинений в подлоге, чтобы не было как с историей от RT про путин-бургер.

Ответить

Александр Добриневский

мЕдь
0

А че пропагандонов можно было вызвать за фейки на честное пвп в суд и выиграть? 

Ответить

мЕдь

Александр
0

Никто не проверял. 

Ответить

Smaug The

мЕдь
1

Ну закон видимо был рассчитан на медузу и медиазону. но оказался не нужен, потому что проще эти издания забанить целиком по закону об иностранных агентах

Ответить

Трудящийся якорь

6

- Оттепель?
- Цирк!

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Ну и что ему Байден там наобещал

Ответить

Населенный браслет

Stanley
2

Не обращать внимание на Навального, пока тот не умрёт

Ответить

Sanek Igoshev

Населенный
1

Ты про кого из троих?

Ответить

Some Dude

6

он только сейчас узнал, что может вето юзать и решил его потестить?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Some
1

ему Байден сказал

Ответить

Миша Копейкин

3

На доработку - надо добавить в закон, что это не касается государственных СМИ

Ответить

Никон Макиенко

2

Хоспаде, какая ж показуха

Сначала сделать закон, который даже по нашим меркам совершенно бредовый и абсурдный, не имеющий чёткой позиции и юридического обоснования (кроме — если надо кого-то отпиздить, то пиздить этих).
И тут вдруг ЦАРЬ решил вмешаться. Как он делает обычно раз-два в год. Чтоб об этом все написали, типа он работает.

Ну то есть, хотя бы разыграли карты интересней. Ну хоть какой-нибудь креатив.

Ответить

Dr.Bezega

2

Путин удивил народ. Он наложил простое советское...

Ответить

Корнелий Шнапс

1

И на душе сразу как-то теплее и грудь распрямилась и жить захотелось!

Ответить

Корнелий Шнапс

Корнелий
1

(нет)

Ответить

FOX

1

Мой президент! Кандидат от народа!

Ответить

Имя И Фамилия

1

В комментах будет спортивное виляние в попытках не получить двушечку

Ответить

Smaug The Terrible

1

Под закон бы попадали всякие ФАН и РТ, они очень любят ссылаться на желтые европейские газетенки.

Ответить

Vladyslav Ivanov

0

Где Лихачёв?

Ответить

гачик

0

Нихуя себе

Ответить

Сухой ключ

0

Оттепель?

Ответить

Василий Васин

Сухой
0

Замах

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

Ну вот, а вы навального хотели, пусть сидит дальше теперь

Ответить

AshleyNightingale

0

Так этот гном сам врёт на мировой встрече.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Поварят прикрыл

Ответить

Moria Koto

0

Отклонил потому что мерой пересечения хотелось бы видеть расстрел 😡😎

Ответить

Gidevan

0

А зачем запрещать фейкньюз? Давайте их использовать!

Ответить

Нормативный волк

0

шаг назад чтобы сделать два вперед

Ответить

Андрей Охапкин

0

Молодец?

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

Политик?

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

Лидер?

Ответить

Иван Дмитриев

0

Просто он подписчик ИА Панорама

Ответить

Подозрительный Кот

0

ну не в настроении был, подсунут в следующий раз подпишет.

Ответить

Владимир Филатов

0

Сразу видно, либерал

Ответить

Имя и фамилия

0

Путин наложил вето

Это точно не новость от ИА «Панорама»? А вообще закон такой дикий, что удивительно как он прошёл думу и СФ без санкции правительства. Как будто специально под вето готовили.

Ответить

Joseph Knecht

0

А вот на повышение пенсионного возраста он вето наложить не мог, хотя врал, что не повысят пока он президент. Цирк с конями

Ответить

Alex Baystruykin

0

Надо смотреть историю документа, кто предложил поправки, что в протоколе заседания профильной комиссии, что поменялось в поправках между первым и вторым и прочие скучные вещи.
Обычно такие поправки разрабатываются в АП и чтобы потом сама же апешечка наложила, надо как-то капитально что-то испортить в процессе. 

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