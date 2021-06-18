Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков Статьи редакции
В документе было сказано, что СМИ будут нести полную ответственность за цитаты других изданий, если нельзя найти и наказать их главных редакторов.
15 июня Владимир Путин отклонил принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение «фейков». Это следует из карточки на сайте нижней палаты парламента.
На отклонение президентом закона некоторые СМИ обратили внимание ещё 17 июня, но большинство изданий узнали об этом только сегодня. Документ отправили на повторное рассмотрение.
Согласно документу, журналист, главный редактор или редакция будут нести ответственность за цитирование публикаций других СМИ, если нельзя установить или наказать главного редактора СМИ-первоисточника.
Это третий с 2012 года случай, когда Путин воспользовался правом президентского вето. В 2012 году он не стал подписывать закон о расширении полномочий инновационного центра «Сколково», а в 2016 году отклонил закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся».
Домашний Никита
Вот такую новость я бы почитал
А такую?
а еще "наложил свою лапу на вертолёт". Тут мы всем отделом поржали на работе)))
Просто один Путин ушел в криокамеру, а другой проснулся
С этими клонами так сложно. Пока один с Байденом общаться уехал, второй уже вето на законы накладывает. Так основной Путин никогда не отдохнёт в кальянной
Населенный
Как думаешь, кабаева танцует на шесте????
Шойгу, а не Кабаева
Ой, глупости, все люди шарящие за политику давно юзают простенькую табличку
Сегодня задержали всего двух депутатов в Москве и Питере, ну и у Парнаса отозвали регистрацию
Покойный кавалер
Депутатов за дело, а вот метро жалко
Владимир Байден молодец!!!
Ну ещё бы. Под этот закон сразу же попала бы добрая часть репортажей госсми.
на каких-то левых сайтах
сайт думы, где есть полный путь всех законопроектов
Ты не понял к чему я это написал.
Есть такая схема у госсми, по которой сперва фейковая новость публикуется на сайтах каких-то маленьких изданий, в том числе и зарубежных, а наши госсми потом просто цитируют с громким заголовком.
Так удаётся уходить от прямых обвинений в подлоге, чтобы не было как с историей от RT про путин-бургер.
А че пропагандонов можно было вызвать за фейки на честное пвп в суд и выиграть?
Ну и что ему Байден там наобещал
Населенный браслет
Не обращать внимание на Навального, пока тот не умрёт
он только сейчас узнал, что может вето юзать и решил его потестить?
На доработку - надо добавить в закон, что это не касается государственных СМИ
Хоспаде, какая ж показуха
Сначала сделать закон, который даже по нашим меркам совершенно бредовый и абсурдный, не имеющий чёткой позиции и юридического обоснования (кроме — если надо кого-то отпиздить, то пиздить этих).
И тут вдруг ЦАРЬ решил вмешаться. Как он делает обычно раз-два в год. Чтоб об этом все написали, типа он работает.
Ну то есть, хотя бы разыграли карты интересней. Ну хоть какой-нибудь креатив.
И на душе сразу как-то теплее и грудь распрямилась и жить захотелось!
Под закон бы попадали всякие ФАН и РТ, они очень любят ссылаться на желтые европейские газетенки.
Молодец?
Путин наложил вето
Это точно не новость от ИА «Панорама»? А вообще закон такой дикий, что удивительно как он прошёл думу и СФ без санкции правительства. Как будто специально под вето готовили.
А вот на повышение пенсионного возраста он вето наложить не мог, хотя врал, что не повысят пока он президент. Цирк с конями
Надо смотреть историю документа, кто предложил поправки, что в протоколе заседания профильной комиссии, что поменялось в поправках между первым и вторым и прочие скучные вещи.
Обычно такие поправки разрабатываются в АП и чтобы потом сама же апешечка наложила, надо как-то капитально что-то испортить в процессе.