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Артём Мазанов

В Москве зафиксировали максимальное число новых заболевших коронавирусом за всё время пандемии — 9056 человек Статьи редакции

Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки выросло на 46%.

В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки. В Москве — 9056, это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии. Предыдущий максимум прироста — 8203 человека 24 декабря.

За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, самое высокое значение с 19 января.

#новости

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31 31 комментарий
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Мистер Блондин

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всё, москву не спасти 

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Бурный цветок

Мистер
1

Господь жги!

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Сухой ключ

Бурный
0

Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Москва, спаленная пожаром

Ответить

Антигравитационный торт

7

Когда уже биток так вырастет?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

3

но местные долбаебы будут орать хуйню, что обязательная вакцинация задевает их права.

Ответить

Alexander Sh

Дмитрий
4

даже поголовная вакцинация не спасет сейчас — антитела появятся через месяц или чуть более. 

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Имя И Фамилия

Дмитрий
0

Уже всё проёбано, даже если под дулами автоматов вывести москвичей колоться спутником прямо сейчас, то там срок появления антител 6 недель

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Отрицательный ихтиандр

2

Эта волна знатно может попортить результаты выборов в гд, посмотрим на телодвижения властей

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Pavel Voronin

Отрицательный
9

Чет мне думается, там уже настолько пофиг на мнение электората, что и 146% нарисуют, если понадобится. У нас  обмен опытом с соседом .

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гачик

Отрицательный
0

Результаты выборов не зависят от мнения людей, такая уж практика сложилась.

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Romula Daraa

3

ПФР радуется

Ответить

Берг

2

шашлычники

Ответить

Maksim Derkach

2

это прикол или че,  почему у вас вспышки перед какими-то событиями, выборами или т.п.

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Рыжий

2

Как красиво просадилась статистика прошлым летом. И как ужасно она выглядит этим летом (
Так прошлым летом вакцин еще не было

Ответить

Madegghead

–1

Я угораю с местной аудитории.
Вы забыли что в РФ вся эта статистика рисована и управляема?
И каждый раз как обостряется полит.ситуация у нас усиливают санитарные меры. Забыли как это было в прошлом году?
Сейчас под выборы снова хотят закрыть передвижение.

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wmhy

Madegghead
0

И спровоцировать народный гнев?

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Нормативный волк

wmhy
1

этот народ разгневывался примерно ноль раз

Ответить

ТыжЮзер

wmhy
1

Твиттер благодаря этому и живет)

Ответить

Madegghead

wmhy
–1

какой гнев?
Смеешься? )
все будут сидеть дома и бояться эцилопов

Ответить

Нормативный волк

1

Русские горки

Ответить

Сухой ключ

0
Ответить

wmhy

–2

Спасибо антипрививочникам. Надеюсь, вы сдохнете

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Рыжий

wmhy
2

А прививочники попадут в рай? 

Ответить

Maksim Derkach

wmhy
2

насколько мне известно,  привитые по-прежнему являются переносчиками

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Сергей Дворниченко

wmhy
0

надеюсь ты умрешь после того как привьешся от короны) наждеюсь будут тебя дрючить каждые 3 месяца с новой прививкой и ограничениями)

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Вчерашний космос

0

Классическое

Ответить

Перспективный бокал

0

Первые во всем

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Даниил Баздырев

0

Но прививаться мы, конечно, не будем

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мЕдь

0

Нифига там индийский штамм отжигает. Раньше хоть плавно росло.

Ответить

Екатерина Табуреткина

0

Летом, ага, конечно

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Рыжий

Екатерина
0

Если это индийский штамм - то вполне может быть, он вроде бы в разы заразнее, чем прошлые

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