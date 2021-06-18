В Москве зафиксировали максимальное число новых заболевших коронавирусом за всё время пандемии — 9056 человек Статьи редакции
Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки выросло на 46%.
В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки. В Москве — 9056, это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии. Предыдущий максимум прироста — 8203 человека 24 декабря.
За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, самое высокое значение с 19 января.
всё, москву не спасти
но местные долбаебы будут орать хуйню, что обязательная вакцинация задевает их права.
даже поголовная вакцинация не спасет сейчас — антитела появятся через месяц или чуть более.
Уже всё проёбано, даже если под дулами автоматов вывести москвичей колоться спутником прямо сейчас, то там срок появления антител 6 недель
Чет мне думается, там уже настолько пофиг на мнение электората, что и 146% нарисуют, если понадобится. У нас обмен опытом с соседом .
Результаты выборов не зависят от мнения людей, такая уж практика сложилась.
это прикол или че, почему у вас вспышки перед какими-то событиями, выборами или т.п.
Как красиво просадилась статистика прошлым летом. И как ужасно она выглядит этим летом (
Так прошлым летом вакцин еще не было
Я угораю с местной аудитории.
Вы забыли что в РФ вся эта статистика рисована и управляема?
И каждый раз как обостряется полит.ситуация у нас усиливают санитарные меры. Забыли как это было в прошлом году?
Сейчас под выборы снова хотят закрыть передвижение.
И спровоцировать народный гнев?
Спасибо антипрививочникам. Надеюсь, вы сдохнете
надеюсь ты умрешь после того как привьешся от короны) наждеюсь будут тебя дрючить каждые 3 месяца с новой прививкой и ограничениями)
Летом, ага, конечно