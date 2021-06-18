Такой аппарат сразу делал тебя большим начальником. Это огромный статус бюрократический, если у тебя есть такая «вертушка» и ты можешь по ней позвонить. Сейчас все эти трубки выполняют функцию номенклатурной значимости. Так как Россия — страна закрытая от политики и политики у нас нет, у нас основное — близость к телу, к системе, начальству, и она определяется уровнем вот этих АТС.