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Новости
Саша Кириллова

«Би-би-си» узнала, зачем чиновникам нужно столько жёлтых телефонов — это маркер статуса «большого человека» Статьи редакции

Но спецсвязь прослушивается с момента своего появления.

56 56 комментариев
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Владимир Путин на совещании с правительством Фото пресс-службы Кремля

Русская служба «Би-би-си» опубликовала материал о так называемых «вертушках» — жёлтых телефонах, стоящих в кабинетах российских чиновников. По данным издания, в современной России спецсвязь используется всё реже: чиновники предпочитают мессенджеры.

  • спецсвязь в России появилась в 19 веке: в 1881 году её провели в Гатчинский дворец, а год спустя — в Зимний. В СССР первые правительственные телефоны появились в 1918-м, они были объединены во внутреннюю АТС Кремля;

  • первый вариант защищённой связи появился 1 июня 1931 года. Это «высокочастотная» (или «ВЧ») связь, секретность которой обеспечивалась переносом голосового общения в область высоких частот. Получить его было сложнее, чем кремлёвскую «вертушку», его пользователи не расставались с ними ни на день;
  • все абоненты АТС записывались в справочники — две коричневые книги. В январе 2018-го они сыграли неожиданную роль в международной политике. Когда Минфин США опубликовал подготовленный по поручению Дональда Трампа «кремлёвский список», оказалось, что расположение персоналий было точно таким же, как в одном из справочников;
  • советские правила пользования АТС занимали несколько страниц справочника: аппарат нельзя было оставлять без присмотра, а снимать трубку мог только владелец. Современные правила неизвестны, отмечает «Би-би-си». Опрошенные изданием чиновники их никогда не видели;
  • по словам экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, правил уже нет. «У меня не стояла АТС-1, но я ходил в гости к кому-то, у кого они были, и оттуда прекрасно звонил», — рассказал он;
  • систему устанавливает и охраняет служба специальной связи и информатизации ФСБ. На аппаратах указаны аббревиатуры: «ПС», «СК», «ОСА», «АТС-1» и «АТС-2». Каждая обозначает не только уровень закрытого канала связи, но и положение абонента в иерархии политической элиты. Чем больше аппаратов на столе, тем выше вес чиновника;
  • ПС — президентская связь, её телефон не имеет номеронабирателя, так как по ней можно связаться только с главой государства: почти напрямую и по закрытому каналу. СК — спецкоммутатор, тоже без возможности набрать номер, звонок идёт на телефонную станцию. Первая соединяет около тысячи абонентов, вторая — от пяти до семи тысяч;

  • у высокопоставленных чиновников есть отдельные аппараты для своего ближнего круга. По словам политолога Георгия Сатарова, работавшего помощником президента, его специальный дисковый телефон соединял примерно 30-40 человек по всей стране: из них 15 были из администрации президента, 10 — из правительства и ключевых министерств;

  • чиновники обычно не скрывают телефоны, а, наоборот, стараются друг другу их демонстрировать, отмечает «Би-би-си». По словам Константина Мерзликина, в начале 2000-х руководившего аппаратом правительства, их наличие и количество — признак символической кастовости;

Такой аппарат сразу делал тебя большим начальником. Это огромный статус бюрократический, если у тебя есть такая «вертушка» и ты можешь по ней позвонить. Сейчас все эти трубки выполняют функцию номенклатурной значимости. Так как Россия — страна закрытая от политики и политики у нас нет, у нас основное — близость к телу, к системе, начальству, и она определяется уровнем вот этих АТС.

Геннадий Гудков
экс-депутат Госдумы, работавший в органах госбезопасности
  • при этом чем больше телефонов на столе у чиновника, тем меньше они ему нужны, рассказали собеседники издания. По словам Георгия Сатарова, ему наверх требовался только один телефон — президентский;
  • разговоры по «вертушкам» практически с момента их появления прослушивались, отмечает «Би-би-си». По словам Сатарова, его коллега Юрий Батуров советовал не говорить по спецсвязи «на деликатные темы», потому что её «всю слушают». Бывший министр Алексей Нечаев рассказал, что телефон работал ещё и как жучок — через него слушали не только звонки, но и все происходящее в кабинете владельца;
  • опрошенные «Би-би-си» чиновники признаются, что система спецсвязи за минувшие с распада СССР 30 лет мало изменилась. «Это, конечно, какой-то рудимент давних времен. Такое впечатление, что они нам достались в наследство и мы боимся с ними что-то делать», — рассказал политик Михаил Федотов;
  • в кабинете премьер-министра Михаила Мишустина стоят четыре телефона цвета слоновой кости. Они называются «Престиж», их производят на пермском заводе «Телта». Цена спецтелефонов на сайте «Телта» не указана, но в сентябре 2020 года Южное таможенное управление приобрело два телефона «Престиж-АТС» по 65 тысяч рублей каждый;
Михаил Мишустин Фото пресс-службы правительства
  • с появлением мобильных некоторые чиновники получили возможность общаться по спецсвязи на ходу. Они используют телефон Vertu, но с российской начинкой, рассказал «Би-би-си» специалист, знакомый с устройством спецсвязи;

  • сейчас в работе спецсвязь помогает всё меньше — начальники стали моложе, пользуются мессенджерами WhatsApp и Telegram, рассказывает предприниматель Олег Сысуев. С этим согласен и Гудков, который сообщил, что не раз видел переговоры по мобильному, так как это проще;

  • старые правительственные телефоны свободно продаются на «Авито», отмечает издание. Осталась ли в них «секретная начинка», неизвестно, но внешне они неотличимы от телефонов спецсвязи. Их стоимость — 10-20 тысяч рублей.

#новости #правительство

56 56 комментариев
25
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56 комментариев
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Сухой ключ

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Николай Николаевич

Сухой
22

мне кажется просто накупил и поставил - раз ими никто не пользуется, то и смысл сугубо "петушной"

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Артём Дидык

Николай
1

и они стоят даже не подключенные

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Саша Кириллова

Сухой
7

Большой человек.

Ответить

AZP

Саша
12

И большой говнюк

Ответить

Пыльный шмель

AZP
0

Ну типа

Ответить

Денис Фадеев

Сухой
7
Ответить

MightyStan

Денис
0

Ну у него и обязаны быть, как и у всех партийных лидеров, даже дедушки Зю

Ответить

Детский супер_стар

Сухой
2

У нас в армейке такие были, телефоны как телефоны, просто своего производства, следовательно проверены.

Ответить

Сегодняшний пистолет

Сухой
0

Номенклатурная личинка, как же без признаков власти

Ответить

Крафтовый компот

Сухой
0

Судя по кличеству икон, то это прямая связь с небесной канцелярией

Ответить

Миша Копейкин

24

Перед владельцем жёлтого телефона пацаки должны приседать и говорить «Ку» не один, а два раза.

Ответить

Корнелий Шнапс

Миша
17

Когда у общества нет цветовой дифференциации телефонов, то нет цели!

Ответить

Домашний Никита

13

В стране телефонного права по-другому быть не может.

Ответить

Владислав Косинов

11

Барин, он на то и барин, что знает толк в маркерах "больших людей".

Ответить

пепси

Владислав
1

Поднялся на рейдах Есаул канеш...

Ответить

Елизавета Михайлова

8

Если в двух словах: конфетка превратилась в окаменелость, а что теперь с ней делать мы не знаем.

Ответить

Some Dude

Елизавета
0

так она и не была конфеткой...

Ответить

Ramin Adaev

2

У меня жёлтый Poco. Это считается?

Ответить

Разный бас

Ramin
8

каждого владельца xiaomi прослушивают три китайца

Ответить

Dmitry Pasyutin

Разный
12
Ответить

Нормативный волк

Разный
3

а вы там час травите мемы про миски риса

Ответить

Сергей Дворниченко

Разный
1

когда то прослушивание телефонов и слежка в инете считалась теорией заговора и абсурдной, мол столько людей не найдетса и пленок не хватит))))

Ответить

Разный бас

Сергей
2

китайцев и их серверов хватит на всех)))

один разговор занимает минимум места, а отслеживать важные темы могут нейросети))

Ответить

Сергей

Разный
1

сама определит уровень екстремизма, и сама выпишит штраф)

Ответить

Разный бас

Сергей
4

и вместо тебя отсидят китайцы

Ответить

Anatoliy

Разный
2

Уйгуры

Ответить

Разный бас

Anatoliy
1

это жостка((

Ответить

Космический череп

Разный
1

и два соседа по теплотрассе

Ответить

Механический меч

5

Oppa sovok style!

Ответить

Украденная жизнь

4

Покажите Наливкину этот пост.

Ответить

Подозрительный Кот

3

значит со времен ссср ничего не изменилось, дело было в этих телефонах, всё решается по звонку да.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

зачем чиновникам нужно столько жёлтых телефонов — это маркер статуса «большого жёлтого робата» 

Ответить

мЕдь

Небольшой
1

А как определить небольшого?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

мЕдь
3
Ответить

мЕдь

Небольш…
3

Вспомнилось.

Ответить

Some Dude

мЕдь
1

небольшой тот, который раньше был большим

Ответить

мЕдь

Some
0

Разжаловали?

Ответить

Франсуа Наоборот

2

Понты обладают сакральным статусом.

Ответить

Алексей Приловский

2

< You have heard Wrong/Fake News >
< The Board is A-OK/Intact >
< The Rebel Faction/Dissent is >
< Former/Fired >
< The Crisis/Purge is over >
< This is not a Matter/Worry for you >
< You can hang up now, please >

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пепси

1

Классика! Essem quam videri! А эти всё пытвютчя СОЗДАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!

Ответить

Елизавета Михайлова

пепси
3

Да не, обычная приблуда из прошлого от которой теперь трудно избавится. Нечто похожее было в Новозеландском парламенте, где депутату из маори не давали слова пока он галстук не наденет. Мужик ходит с татуированным лицом, но галстук надеть чтоб участвовать в обсуждении это святое.

Ответить

Eugen T

1
Ответить

Сухой ключ

Eugen
1
Ответить

Dmitry Sursin

1

Помню как в армии одного из роты взяли в "Группу Антитеррора" и заставили таскать с собой бабину с телефонным кабелем на почти каждый развод наряда.... Теперь понятно почему у меня всегда было ощущение в идиотизме всего этого занятия....

Ответить

Сергей Дворниченко

Dmitry
0

вот умеют же люди шутить)))

взяли в "Группу Антитеррора" и заставили таскать с собой бабину с телефонным кабелем на почти каждый развод наряда....

Ответить

Нормативный волк

0

куда они все звонят ?

Ответить

Корнелий Шнапс

Нормативный
1

в 68ой

Ответить

Нормативный волк

Корнелий
0

кабинет?

Ответить

Корнелий Шнапс

Нормати…
2

регион

Ответить

Нормативный волк

Корнелий
2

в томск грех не позвонить

Ответить

Небольшой

Нормати…
1

312

Ответить

AZP

Нормативный
0

Путину

Ответить

Владимир Филатов

0

Совок головного мозга

Ответить

Neten

0

Эти пердуны старые зависли в 80х и все ещё не знают что такое смартфон

Ответить

MightyStan

Neten
0

Смартфоны еще более прослушиваются. А желтые телефоны прослушиваются только своими, у них даже департамент есть, который кабели спецсвязи охраняет

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