Телеканал «Грозный» подал в суд на издание «Проект» из-за расследования о второй жене Рамзана Кадырова Статьи редакции
Издание использовало фрагмент сюжета канала. Журналисты уже опубликовали видео заново — без кадров телеканала.
Чеченский государственный телеканал «Грозный» подал в суд на «Проект» за нарушение авторских прав: издание использовало фрагмент из новостного сюжета канала в материале о женах главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили сами журналисты.
Истец в лице директора телеканала Чингиза Ахмадова попросил суд обязать «Проект» удалить видеоролик на YouTube, взыскать с издания 20 тысяч рублей и запретить ему распространение сюжетов с использованием материалов «Грозного».
Из-за жалобы «Грозного» видео с расследованием ещё в апреле заблокировали на YouTube.
«Проект» напомнил, что российское законодательство разрешает «так называемое информационное цитирование, то есть использование коротких фрагментов из других СМИ с указанием первоисточника».
7 апреля «Проект» рассказал о второй жене Кадырова, «двойнике» первой супруги и их имуществе на 800 миллионов рублей. По данным журналистов, вторая жена главы Чечни Фатима Хазуева работает в администрации региона, получает меньше 100 тысяч рублей в месяц и владеет недвижимостью на 370 миллионов рублей.
Д О Н
Извиниться должны все кто подумал что в Грозном может что-то протечь
Нормативный волк
Дмитрий Орлов Н.
Ещë телеканал должен будет извиниться перед Рамзаном Ахматовичем.
Тьфу блять, издание, а не телеканал.
Им надо было с Бейонсе посоветоваться, перед тем как затевать удаление ролика из интернета.
"Выступление Брежнева по телевизору:
- Товарищи! В последнее время распространились слухи, что в автомобиле вместо меня возят чучело. Так вот, заявляю со всей ответственностью, что эти слухи - подлая клевета. На самом деле в автомобиле вместо чучела возят меня!"
мы приняли решение перемонтировать ролик
Вполне адекватно. Вот у ребят из Грозного жопа бахнет, что не удалось ролик забанить.
Какого, вообще, черта?
С каких пор можно за "фрагмент из новостного сюжета" катить бочку?
ЪУЪ!
Так ведь подобная практика давно имеет место быть. Авторские права, вся хуйня. Первый канал, вроде бы, отличался подобным.
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