Издание использовало фрагмент сюжета канала. Журналисты уже опубликовали видео заново — без кадров телеканала.

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Чеченский государственный телеканал «Грозный» подал в суд на «Проект» за нарушение авторских прав: издание использовало фрагмент из новостного сюжета канала в материале о женах главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили сами журналисты.

Истец в лице директора телеканала Чингиза Ахмадова попросил суд обязать «Проект» удалить видеоролик на YouTube, взыскать с издания 20 тысяч рублей и запретить ему распространение сюжетов с использованием материалов «Грозного».

Из-за жалобы «Грозного» видео с расследованием ещё в апреле заблокировали на YouTube.

Администрация видеохостинга предпочла заблокировать наше видео вплоть до проведения собственного разбирательства, которое до сих пор по неизвестным причинам не закончилось (или даже не начиналось). «Проект»

«Проект» напомнил, что российское законодательство разрешает «так называемое информационное цитирование, то есть использование коротких фрагментов из других СМИ с указанием первоисточника».

Понимаем, что в чеченском суде наши шансы стремятся к нулю. Поэтому мы приняли решение перемонтировать ролик и опубликовать его заново без кадров ЧГТРК «Грозный». «Проект»