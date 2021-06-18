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Новости
Артём Мазанов

Телеканал «Грозный» подал в суд на издание «Проект» из-за расследования о второй жене Рамзана Кадырова Статьи редакции

Издание использовало фрагмент сюжета канала. Журналисты уже опубликовали видео заново — без кадров телеканала.

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Фатима Хазуева на конкурсе «Мисс Кавказ-2006»

Чеченский государственный телеканал «Грозный» подал в суд на «Проект» за нарушение авторских прав: издание использовало фрагмент из новостного сюжета канала в материале о женах главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили сами журналисты.

Истец в лице директора телеканала Чингиза Ахмадова попросил суд обязать «Проект» удалить видеоролик на YouTube, взыскать с издания 20 тысяч рублей и запретить ему распространение сюжетов с использованием материалов «Грозного».

Из-за жалобы «Грозного» видео с расследованием ещё в апреле заблокировали на YouTube.

Администрация видеохостинга предпочла заблокировать наше видео вплоть до проведения собственного разбирательства, которое до сих пор по неизвестным причинам не закончилось (или даже не начиналось).

«Проект»

«Проект» напомнил, что российское законодательство разрешает «так называемое информационное цитирование, то есть использование коротких фрагментов из других СМИ с указанием первоисточника».

Понимаем, что в чеченском суде наши шансы стремятся к нулю. Поэтому мы приняли решение перемонтировать ролик и опубликовать его заново без кадров ЧГТРК «Грозный».

«Проект»

7 апреля «Проект» рассказал о второй жене Кадырова, «двойнике» первой супруги и их имуществе на 800 миллионов рублей. По данным журналистов, вторая жена главы Чечни Фатима Хазуева работает в администрации региона, получает меньше 100 тысяч рублей в месяц и владеет недвижимостью на 370 миллионов рублей.

#новости #чечня

24 24 комментария
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Небольшой жёлтый робат

11

Д О Н

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Твоего деда дед

Небольшой
24
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ТыжЮзер

Твоего
4

Этот тоже должен извиниться, что в Грозном не протекает

Ответить

Корнелий Шнапс

ТыжЮзер
1

Извиниться должны все кто подумал что в Грозном может что-то протечь

Ответить

Иван Эртель

Твоего
0

@Дон Бот 

Ответить

Твоего деда дед

Иван
2

Лес ДОН, Дон ДОН, поле ДОН

Ответить

Нормативный волк

Небольшой
4

Дмитрий Орлов Н.

Ответить

Горячий Наруто

Нормативный
1

Насырович? Вот это новости.

@Дмитрий Орлов ты чеченец что ли?

Ответить

Алексей Крылов

8

Ещë телеканал должен будет извиниться перед Рамзаном Ахматовичем. 

Ответить

Алексей Крылов

Алексей
7

Тьфу блять, издание, а не телеканал. 

Ответить

Дон Бот

Алексей
3

Тьфу блять, издание, а ДОН не телеканал. 

Ответить

Перспективный бокал

Алексей
1

@Дон Бот

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
1

Телеканалу тоже будет не лишним извиниться, что так долго с иском возились.

Ответить

Дон Бот

Алексей
4

Ещë телеканал должен ДОН будет извиниться перед ДОН Рамзаном Ахматовичем. 

Ответить

Дон Бот

Дон
6

Ещë телеканал должен ДОН будет ДОН извиниться перед ДОН Рамзаном Ахматовичем. ДОН

Ответить

Кирилл Вселенский

Дон
2

@Дон Бот 

Ответить

Коровка говорит мууу

Алексей
2

@Дон Бот

Ответить

Alexander the Nth

7

Им надо было с Бейонсе посоветоваться, перед тем как затевать удаление ролика из интернета.

Ответить

Нормативный волк

6

"Я хочу заявить , что информация о моем двойном гражданстве - откровенная ложь. У меня их три"

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George Sherozia

Нормативный
1

"Выступление Брежнева по телевизору:
- Товарищи! В последнее время распространились слухи, что в автомобиле вместо меня возят чучело. Так вот, заявляю со всей ответственностью, что эти слухи - подлая клевета. На самом деле в автомобиле вместо чучела возят меня!"

Ответить

Населенный браслет

0

Почему полк кадырова до сих пор не расстрелял дмитрия муратова????????? Путин их не защитил вообще-то

Ответить

мЕдь

0

мы приняли решение перемонтировать ролик

Вполне адекватно. Вот у ребят из Грозного жопа бахнет, что не удалось ролик забанить.

Ответить

Майка Ника

0

Какого, вообще, черта? 
С каких пор можно за "фрагмент из новостного сюжета" катить бочку?
ЪУЪ!

Ответить

Nagibator RusPro

Майка
0

Так ведь подобная практика давно имеет место быть. Авторские права, вся хуйня. Первый канал, вроде бы, отличался подобным.

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