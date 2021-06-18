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Новости
yannlll

Ялту затопило после дождей: власти ввели режим ЧС и закрыли въезд в город Статьи редакции

Администрация отключила подачу воды и попросила помощи у Черноморского флота.

32 32 комментария
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Фото Янина Павленко 

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

В городе затопило все переходы, подтопило несколько многоквартирных домов и хозяйственную зону «Крымэнерго», из-за чего город может остаться без электричества.

Обновление. В Ялте отключили 80 трансформаторных подстанций, без электричества остались 2,7 тысячи местных жителей, сообщает «Крымэнерго».

Власти временно отключили подачу воды. Людей эвакуируют из подтопленных районов.

Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много. Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если её затопит, то мы останемся без света.

Янина Павленко
глава администрации Ялты
Глава администрации Ялты Янина Павленко

Глава местной администрации Янина Павленко обратилась к командованию Черноморского флота с просьбой помочь людьми и техникой. Она призвала местных жителей не выходить из дома. Павленко отмечает, что сильный дождь будет идти в Ялте весь день.

В ночь на 17 июня из-за сильных дождей затопило Керчь — там за сутки выпала почти двухместная норма осадков. В Крыму объявили режим ЧС регионального масштаба.

#новости #происшествия #регионы

32 32 комментария
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Владимир Филатов

12

Неблагодарные - им дали воду, а они жалуются.

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Smaug The Terrible

Владимир
4

Картинка со звуком

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Владимир Филатов

Smaug
5

Байден - президент мира!

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Этнический

Владимир
5

УРАААААА! !!!!

Ответить

Корнелий Шнапс

7

Климатическое оружие США снова в действии!
Байден активировал систему HAARP на Аляске и разрушает Крым! И будет делать до тех пор пока не освободят Навального! Это климатический терроризм! 

Ответить

Этнический будильник

Корнелий
2

и это только 2 день после встречи 

Ответить

Этнический будильник

Этнический
3

Байден монстр 

Ответить

Smaug The Terrible

Корнелий
0

И жару в питере тоже он?

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
1

А кто? Климатическое оружие не слишком высокоточное, к тому же игры с климатом дело такое: тут температуру поднял - там цунами город смыло, это немного лотерея, но Американцы в безвыходном положении, на наши гиперзвуковые ракеты им нечем ответить.

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Дмитрий Чернов

Smaug
1

Он просто тучи из Питера перегнал в Крым!

Ответить

Smaug The

Дмитрий
0

Типа, пусть крымчане в рай, а мы тут просто сдохнем?

Ответить

Rodion Kutsaev

5

Крымчанам не угодишь, нет воды - плохо, есть вода - тоже плохо.

Ответить

Вчерашний космос

3

Хоть говно смоет

Ответить

Роман Новиков

Вчерашний
6

Я думаю город всё-таки выстоит

Ответить

Этнический будильник

3

А если серьезно, эти дожди помогут Крыму с водой? 

Ответить

Этнический будильник

Этнический
3

@Крим буде з водою 

Ответить

ТыжЮзер

3

Река Водопадная устроила водопад

Ответить

Rodion Kutsaev

2
Ответить

Корнелий Шнапс

Rodion
3

утонул в родной гавани

Ответить

Населенный браслет

Rodion
0

Если крым утонет, то что же возвращать Украине????????

Ответить

пепси

Населенный
4

Крымлантиду

Ответить

Rodion Kutsaev

Населенный
0

Подводный Крым

Ответить

Объективный американец

1

река Водопадная

Пранк, вышедший из-под контроля.

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Мистер Блондин

0

я устал паниковать 
слишком много происшествий 

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alexferman

Мистер
1

Звучит как начало песенки

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Alex Fielding

0

двухместная

трехместная

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пепси

0

Людей жалко. Руссенборгов — нет

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Бурный цветок

0
Ответить

Woody Johnson

0

ну хоть вода, а не камни с неба

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Icipher

0

Ялта, бл, какая-то. Нахер там жить вообще.

Ответить

ruslan Akhmedov

0

"В любой непонятной ситуации закрывай город."- СуньЦзы (нет)

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Marhal_New _Arleana

0

Родную гавань затопило

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