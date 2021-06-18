Ялту затопило после дождей: власти ввели режим ЧС и закрыли въезд в город Статьи редакции
Администрация отключила подачу воды и попросила помощи у Черноморского флота.
В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на Крымский гидрометцентр.
В городе затопило все переходы, подтопило несколько многоквартирных домов и хозяйственную зону «Крымэнерго», из-за чего город может остаться без электричества.
Обновление. В Ялте отключили 80 трансформаторных подстанций, без электричества остались 2,7 тысячи местных жителей, сообщает «Крымэнерго».
Власти временно отключили подачу воды. Людей эвакуируют из подтопленных районов.
Глава местной администрации Янина Павленко обратилась к командованию Черноморского флота с просьбой помочь людьми и техникой. Она призвала местных жителей не выходить из дома. Павленко отмечает, что сильный дождь будет идти в Ялте весь день.
В ночь на 17 июня из-за сильных дождей затопило Керчь — там за сутки выпала почти двухместная норма осадков. В Крыму объявили режим ЧС регионального масштаба.
Неблагодарные - им дали воду, а они жалуются.
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Байден - президент мира!
Климатическое оружие США снова в действии!
Байден активировал систему HAARP на Аляске и разрушает Крым! И будет делать до тех пор пока не освободят Навального! Это климатический терроризм!
Этнический будильник
и это только 2 день после встречи
И жару в питере тоже он?
А кто? Климатическое оружие не слишком высокоточное, к тому же игры с климатом дело такое: тут температуру поднял - там цунами город смыло, это немного лотерея, но Американцы в безвыходном положении, на наши гиперзвуковые ракеты им нечем ответить.
Он просто тучи из Питера перегнал в Крым!
Населенный браслет
Если крым утонет, то что же возвращать Украине????????
я устал паниковать
слишком много происшествий