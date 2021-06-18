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Артём Мазанов

Из-за коронавируса голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трех дней — с 17 по 19 сентября Статьи редакции

Это назвали рекомендациями Роспотребнадзора и мнением общества.

Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, «первый приоритет — здоровье граждан».

Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день.

Элла Памфилова
глава ЦИК

#новости #выборы

1215 просмотров
25 25 комментариев
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25 комментариев
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Миша Копейкин

23

Из-за коронавируса голосование пройдёт на свежем воздухе - на пеньках.

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Eugen T

Миша
9
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Madegghead

12

Ну вот и ответ на вопрос: почему тут был такой набег лахтоботов рассказывающих про корону

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Smaug The Terrible

Madegghead
4

Вы обидели лахтобота

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Андрей Охапкин

Madegghead
0

Зачем так категорично? 

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мЕдь

9

мнением общества

Потом и результаты таких выборов так назовут.

Ответить

Smaug The Terrible

мЕдь
9

Это общество состоит из отдельных граждан, которые терешковой писали

Ответить

Bad Mother Fucker

7

предсказуемо

Ответить

FOX

Bad
0

на пеньках

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VladKlar

7
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Патриотический мангал

6

Ну ладно, для наблюдения придется побольше дней на работе брать.

Ответить

Романелло Кивогенс

Патриотический
0

Всё это прекрасно, только как вы предлагаете контролировать избирательные урны ночью, точнее даже на протяжении двух ночей?

Ответить

Патриотический мангал

Романелло
2

Там все пересчитывается и запечатывается в пакеты с серийными номерами. Могут, конечно, вскрыть и запаковать в пакет с таким же номером, но таких случаев не было год назад вроде как. Вкидывали куда более простым способами.

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Диванный Аналитик

Патриотический
0

Моё увожение, мил человек.

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Александр Борродач

5

Теперь пынятно, откуда взялся этот отрицательный наспад в Москве в последние дни.

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Пыльный шмель

4

Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, 

 ничтоже сумняшеся,
с божией помощью,
без экивоков,
окончательно и бесповоротно,
ради светлого будущего,
с мыслью о детях,
назло пендосам,
 что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день.

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Eugen T

Пыльный
1

Ну а че они во это вот затевают всё 
"Зарубежные оппоненты России могут попытаться дискредитировать проведение намеченных на сентябрь парламентских выборов в стране по «белорусскому сценарию», то есть за счет непризнания их итогов Вашингтоном и его союзниками. Об этом предупредил глава рабочей группы по мониторингу выборов в Госдуму комиссии Совфеда по защите суверенитета Владимир Джабаров"

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Сухой ключ

3

Прокатило

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Eugen T

2
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ruslan Akhmedov

1

Кому война (коронавирус) кому мать родна (избиркому)

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

1

Надеюсь на пеньках?

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Нормативный волк

1

аааа,  ну понятно

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Игорь Топов

1

Аж зубы скрипят от этих мразей.

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Андрей Охапкин

0

Уже классика, повторяется сценарий прошлого года. Потом ещё введут возможность голосовать удалённо в крупных городах))

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Aleksei Priimak

0

 учитывая ряд факторов

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