Из-за коронавируса голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трех дней — с 17 по 19 сентября Статьи редакции
Это назвали рекомендациями Роспотребнадзора и мнением общества.
Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, «первый приоритет — здоровье граждан».
Из-за коронавируса голосование пройдёт на свежем воздухе - на пеньках.
Ну вот и ответ на вопрос: почему тут был такой набег лахтоботов рассказывающих про корону
мнением общества
Потом и результаты таких выборов так назовут.
Это общество состоит из отдельных граждан, которые терешковой писали
предсказуемо
Всё это прекрасно, только как вы предлагаете контролировать избирательные урны ночью, точнее даже на протяжении двух ночей?
Патриотический мангал
Там все пересчитывается и запечатывается в пакеты с серийными номерами. Могут, конечно, вскрыть и запаковать в пакет с таким же номером, но таких случаев не было год назад вроде как. Вкидывали куда более простым способами.
Теперь пынятно, откуда взялся этот отрицательный наспад в Москве в последние дни.
Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов,
ничтоже сумняшеся,
с божией помощью,
без экивоков,
окончательно и бесповоротно,
ради светлого будущего,
с мыслью о детях,
назло пендосам,
что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день.
Ну а че они во это вот затевают всё
"Зарубежные оппоненты России могут попытаться дискредитировать проведение намеченных на сентябрь парламентских выборов в стране по «белорусскому сценарию», то есть за счет непризнания их итогов Вашингтоном и его союзниками. Об этом предупредил глава рабочей группы по мониторингу выборов в Госдуму комиссии Совфеда по защите суверенитета Владимир Джабаров"
Уже классика, повторяется сценарий прошлого года. Потом ещё введут возможность голосовать удалённо в крупных городах))