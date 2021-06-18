Ограничения не распространяются на тех, кому противопоказана прививка от коронавируса. Экстренную помощь будут оказывать всем без исключения.

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

Отказавшихся от прививки сотрудников будут отстранять от работы без выплат, а бизнес — штрафовать за неисполнение требований об обязательной вакцинации: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.