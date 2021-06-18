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Новости
yannlll

В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным Статьи редакции

Исключение — пациенты с онкологией и заболеваниями крови.

45 45 комментариев
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Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ограничения не распространяются на тех, кому противопоказана прививка от коронавируса. Экстренную помощь будут оказывать всем без исключения.

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

Отказавшихся от прививки сотрудников будут отстранять от работы без выплат, а бизнес — штрафовать за неисполнение требований об обязательной вакцинации: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это…
Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300…
tjournal.ru

#новости #вакцинация

45 45 комментариев
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alexferman

40

Да госпади, начните уже расстреливать непривитых, чего ходить вокруг да около

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Разный бас

alexferman
2

ну мы же не в Казахстане.....

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alexferman

Разный
4

Лузеры

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Marhal_New

alexfer…
0

сомнительная страна

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alexferman

Marhal_…
1

Лучше Украины

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Сергей

alexfer…
0

из за долины? конечно лучше, святая земля

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alexferman

Сергей
1

Да, наш второй космодром с прямыми рейсами на Марс

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Marhal_New

alexfer…
0

смотря в чем. Хорошо жить и в Москве можно

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alexferman

Marhal_…
0

Москва вообще крутая, "и в" тут неуместно

Ответить

Smaug The Terrible

Разный
0

@Дмитрий Орлов тут тебя опять преследуют

Ответить

мЕдь

19

Это они так скоро придумают не допускать до выборов тех, которые не привиты.

Ответить

Китайский кубок

мЕдь
13

С точки зрения социологии, я думаю, им будет выгоднее сделать наоборот. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
1

Хотя так и обосраться могут. Электорат единой россии вроде как не шибко прививаться хочет.

Ответить

Щячло Попячтса

мЕдь
0

Бюджетников заставят.

Ответить

умный человек

мЕдь
0

гениально

Ответить

Нормативный волк

3

а куда делся, скажите пожалуйста , обычный грипп и ОРВИ ? Россияне разучились им болеть помимо ковида?

Ответить

Ухудшанский

Нормативный
12

Уволились из болезней еще в начале 2020-го

Ответить

Constantine Streltsov

Нормативный
3

https://nplus1.ru/material/2021/03/24/covid-vs-flu

Грипп отменяется?
Куда пропал «сезон простуд» во время пандемии ковида и ждать ли его обратно
nplus1.ru
Ответить

Нормативный волк

Constantine
2

с первым комментом

Ответить

Constantine

Нормати…
1

спасибо :)

Ответить

Сергей Дворниченко

Нормативный
2

ТЫ че  слишком умный шолэ?

Ответить

DarkFire

4

продавцы поддельных справок 

Ответить

Нормативный волк

DarkFire
2

да они уже походу

Ответить

Разный бас

1

Что там у Навального с вакцинацией?

Ответить

Покойный кавалер

Разный
2

Коран дочитывает

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Забавно, что полтора года особо не чесались и придерживались идеи, что вакцинация - это дело сугубо добровольное. А теперь как шлея под хвост попала.

Ответить

Этнический будильник

Романелло
0

Так самое интересное не пойму, к Россия третья волна пришла одной из самых последних, ну то есть, очевидно же было что не проскочат)) 

Ответить

Упоротый Голубь

1

А можно тогда не платить взносы на ОМС? Не хочу платить за того парня 

Ответить

Андрей Рядькин

0

А почему нет регистрации файзер в России?

Ответить

Tanya Kartashova

Андрей
1

Не скрепный ваш файзер

Ответить

Этнический будильник

Андрей
0

Кроме Спутника в России что-то есть? 

Ответить

Населенный браслет

Этнический
2

Эпикваккорона

Ответить

Населенный

Населен…
1

Проблемы?

Ответить

Нормативный волк

Этнический
1

EpicVacCorona

Ответить

Andrey Dolg

0

LOL

Ответить

Exorcist

0

ха

Ответить

Semen Semenov

0

Пусть доплачивают за прививку, сразу очередь будет

Ответить

Ценный лолипоп

Semen
0

Эт Россия, мужикам бутылку, женщинам 3кг сахара/гречки
И все, пол страны привито за день

Ответить

Евгений Зеленов

0

Так что делать тем, кто переболел, сдал антитела и кишит ими до сих пор?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Людоедство

Ответить

Корнелий Шнапс

0

а как же клятва гиппократа? работает только для тех у кого справка?

Ответить

Сергей Дворниченко

Корнелий
0

она вроде как только на врачей распространяетса

Ответить

Пыльный шмель

0

Бля, ну когда уже печи для непривитых, всё равно ведь этим кончится.

Ответить

Елена Скрэтова

0

Что-то не зря они статью про Даллеса забанили...

Ответить

Mike Prokopenko

–1

Вот поэтому нужна хорошая частная медицина, которая есть только в москве и области

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