В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным Статьи редакции
Исключение — пациенты с онкологией и заболеваниями крови.
Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Ограничения не распространяются на тех, кому противопоказана прививка от коронавируса. Экстренную помощь будут оказывать всем без исключения.
16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.
Отказавшихся от прививки сотрудников будут отстранять от работы без выплат, а бизнес — штрафовать за неисполнение требований об обязательной вакцинации: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.
Да госпади, начните уже расстреливать непривитых, чего ходить вокруг да около
Разный бас
ну мы же не в Казахстане.....
Лузеры
сомнительная страна
Лучше Украины
смотря в чем. Хорошо жить и в Москве можно
Это они так скоро придумают не допускать до выборов тех, которые не привиты.
Китайский кубок
С точки зрения социологии, я думаю, им будет выгоднее сделать наоборот.
Нормативный волк
с первым комментом
продавцы поддельных справок
Забавно, что полтора года особо не чесались и придерживались идеи, что вакцинация - это дело сугубо добровольное. А теперь как шлея под хвост попала.
Этнический будильник
Так самое интересное не пойму, к Россия третья волна пришла одной из самых последних, ну то есть, очевидно же было что не проскочат))
А почему нет регистрации файзер в России?
Этнический будильник
Кроме Спутника в России что-то есть?
Населенный браслет
Эпикваккорона
Пусть доплачивают за прививку, сразу очередь будет
Ценный лолипоп
Эт Россия, мужикам бутылку, женщинам 3кг сахара/гречки
И все, пол страны привито за день
а как же клятва гиппократа? работает только для тех у кого справка?
Вот поэтому нужна хорошая частная медицина, которая есть только в москве и области