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Артём Мазанов

Собянин: у 89,3% заболевших в Москве — индийский штамм коронавируса Статьи редакции

«Мы по сути дела начинаем заново проходить эту историю с коронавирусом».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского. Об этом пишет ТАСС.

И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас говорят, должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу.

Сергей Собянин
мэр Москвы

За день до этого Собянин рассказал, что индийский штамм «более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется, пробивает значительно больше иммунитет человека».

Он добавил, что тяжёлое действие нового штамма вируса приводит к большему числу госпитализаций. «К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует», — заявил глава города.

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tjournal.ru

#новости #covid19

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163 комментария
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Neketa Fo

78

Блядь, нормальная жизнь кажется не вернётся. Какой-то ебучий закат человечества. В пизду все эти новости

Ответить

alexferman

Neketa
19

Никита, тебе отдохнуть надо

Ответить

Neketa Fo

alexferman
5

Ну от смехучков про корону точно стоит отдохнуть. Уже как-то не смешно

Ответить

Твоя Рамка

Neketa
1

Доставляют невротики, честно. Вот все мои знакомые, которые сами по себе тревожные личности уже доходят до панических атак от этой короны. Будто метеорит ебнул). Ну забавно, правда.

Ответить

Alexander Sh

Твоя
7

Вообще ни разу не забавно. Уже куча разговоров идет о массовых депрессивных состояниях всяких :( 

Ответить

alexferman

Alexand…
0

Всё ещё забавно)

Ответить

Alexander Sh

alexfer…
0

Даже если это невинная школьница, что в депрессии?

Ответить

alexferman

Alexand…
1

Шоколадку купить и перестанет депрессовать

Ответить

Рыжий

alexfer…
1

Сейчас школьницы такие, к шоколадке коньяк нужен или в минимальном случае вино

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Так ещё лучше

Ответить

Alexander

alexfer…
0

Ахх, соблазнитель

Ответить

Ilya Sidyakin

Твоя
3

ну, умирают люди. ну, у кого-то бизнес закрыли. ну, кто-то не может заниматься любимым делом. ну, кукуха у людей отъезжает и депрессия стала массовой.
Ну, забавно же

Ответить

Сергей

Твоя
2

в чем их вина, если в начале такую истерию нагнали, то бабку менты которая на улицу вышла крутят, то малого упаковали в капсулу орущего и в костюмах защиты заносят в скорую ,то врачей невыпускают...и т.д

Ответить

Этнический будильник

Neketa
1

нихуя, в апреле вся Украина горела, я тут писал что пиздец, ощущение что вернулись туда же где начинали год назад, очень грустная ситуация была, ОДНАКО, уже как неделю у нас в Украине зеленая зона по всей стране (год такого не было, вся страна была желтой-оранжевой-красной), ограничения снимаются постепенно, при этом что уровень вакцинации у нас все еще низок 

Так что этот пиздец на 1-2 месяца а потом к нулю все упадет 

Ответить

Сергей Дворниченко

Этнический
2

 все одевают маску только  на кассе,  только ради того что бы продавца наверное не штрафанули) нету денег на закручивание гаек наверное просто)

Ответить

Сухой ключ

Сергей
4

одевают маску только на кассе

Охуеваю с таких людей. Сложно 5-10 минут в маске походить?

Ответить

Сергей

Сухой
1

ну есть такие, забавно другое, что это как бы не запрещено) могут пробить маску на кассе если купишь, оденешь, потом пробьют все остальное

Ответить

Рыжий

Сергей
0

 что это как бы не запрещено)

Запрещено. Недавно полицейский женщину лицом в пол положил, зацепились из-за того, что она по магазину без маски ходила.
На каждый магазин полицейских не хватит, а охранникам пофиг, им лишние конфликты не нужны 

Ответить

Этнический

Сергей
1

Да их и год назад не было, все же по статистике видно 

Ответить

Нормативный волк

Этнический
0

Ммм аккурат у нас там выборы как раз

Ответить

Этнический

Нормати…
2

Я не ищу тут заговора, просто ничего странного что происходит сейчас в Москве с короной нет   

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Этнический
0

сейчас бы думать, что в украине статистику не подкручивают

Ответить

Дорожный крюк

Neketa
1

человечество в целом ок

Ответить

Населенный браслет

Neketa
0

G7 сказали, что в 2022 году победят пандемию

Ответить

Genesi5 ­

Населенный
2

Может, Россию?

Ответить

Населенный браслет

Населенный
0

Будут дарить вакцины бедным странам

Ответить

Smaug The

Населен…
3

Хорошо, что Россия богатая страна

Ответить

Населенный

Smaug
–1

Богатая страна щедрая душа

Ответить

Сегодняшний пистолет

Населенный
0

так это в развитых странах

Ответить

Имя Фамилия

Neketa
0

Загугли 2027

Ответить

Механический меч

43

Ну ничего, первый раз победили и сейчас победим!!!!!111

Ответить

Николай Николаевич

Механический
15

Сможем повторить?

Ответить

Руденко Сергей

Николай
7

Сможем

Ответить

Ваша Закладко

Николай
0

а вот это посмотрим

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Механический
1

Жду «Мы победили короновирус 2»

Ответить

Genesi5 ­

Пантелеймон
3

Мы победили коронавирус: Возвращение уханьского бомжа

Ответить

Николай Николаевич

Пантелеймон
1

А потом многосерийный сериал по мотивам первых двух частей?

Ответить

Genesi5 ­

Николай
0

От нетфликс. С гей-ниггерами

Ответить

Населенный браслет

Пантелеймон
0

@кто это

Ответить

Пантелеймон

Населен…
0

Твой главный поклонник

Ответить

Населенный

Пантеле…
1

Извини брат обознался

Ответить

Кто это

Населен…
0

Я не знаю других имен «Пантелеймон Зарипов»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

Ответить

гачик

31

Когда уже появится наш отечественный штамм? У всех уважающих себя стран свой есть че мы лохи штоле.

Ответить

1

гачик
3

Слышал, что одна компания на заказ вирусы делает. Скинемся, ради Отечества?

Ответить

Виталий Ситников

гачик
0

А какие будут симптомы и последствия?
Ну, кроме внезапных выкриков "Ssuka, Blyat!!!"

Ответить

Сегодняшний пистолет

гачик
0

скоро появится) но его не узнают пока он в другую страну не уползет, тк у нас мало расшифровывают геном. кому то сильно повезет получить свою именную ковидлу

Ответить

Woody Johnson

1

прививка спутником от этого штампа спасает или все пустое?

Ответить

Пыльный шмель

Woody
45

Не поможет, нужна прививка "Джимми-Ача-Ача19"

Ответить

alexferman

Пыльный
10

Дед детектед

Ответить

Smaug The

alexfer…
2

Может хипстер и любитель винтажа?

Ответить

Пыльный шмель

Smaug
1

винтажного куража

Ответить

Smaug The

Пыльный
0

Смотрел индийского Гарри Поттера?

Ответить

Пыльный шмель

Smaug
2

Я и американо-британского то не осилил, если не щитать пупы

Ответить

Александр

alexfer…
0

Не тот

Ответить

Твоего деда дед

Пыльный
2

Я ненавижу тебя, Джимми! Джимми, ты трус!

Ответить

Andrew Muralov

Woody
4

Сейчас в том же институте придумают Спутник-инди. Точнее из этой же бочки нальют в новые баночки. И будете прививаться дополнительно. 

Ответить

Drain Bamage

Woody
1

Ни одна не спасает на 100%
AstraZeneca - 60%
Pfizer  - около 80%
По спутнику данных нет.
Т.к. Спутник и AstraZeneca почти одинаковы, то считай шансы равны.

Ответить

Yufers

Woody
1

Ни одна вакцина не дает тебе 100% защиту от заражения, а лишь уменьшает его шанс и увеличивает способность организма выдержать большую вирусную нагрузку. Помогает Спутник? - Да, это все тот же вирус хоть и мутирующий. На сколько эффективно? - хз, исследований нет, много переменных. Поэтому даже если привился - удаленка, маска повсеместно, перчатки желательно и мойте руки. 

Ответить

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Romula Daraa

Woody
0

даже астразенека спасает, так что все норм у спутника

Ответить

Anton Kuchumov

Woody
0

Спасает

Ответить

Дмитрий Зосенко

Woody
0

Логунов анонсировал, что в ближайшие 1.5-2 недели в Ланцете выйдет очередная статья, посвящённая эффективности Спутника против новых штаммов, а также то, что Спутник работает не хуже других против всех штаммов, включая Дельту (индийский штамм).

Пока в интервью Гинцбурга фигурировало падение эффективности против индийского штамма в 1.5-2.5 раза in vitro. 

https://www.interfax.ru/moscow/772361

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V…
Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма
www.interfax.ru
Ответить

Сегодняшний пистолет

Woody
0

шанс подцепить выше, но скорее всего легко перенесешь

Ответить

Твоего деда дед

1

Индийский опасней предыдущего?
Спутник от него эффективен?

Ответить

alexferman

Твоего
33

Индийский опасней предыдущего?

Да, от него начинают петь и танцевать без остановки.

Ответить

Неопределенный волк

alexferman
6

и гадить на кортах прям на улице
тоже без остановки

Ответить

Smaug The Terrible

alexferman
3

https://www.neurology.ru/nauchno-populyarnye-stati/plyaska-svyatogo-vitta

Пляска святого Витта
С.А. Клюшников  кандидат медицинских наук ГУ НЦ неврологии РАМН
www.neurology.ru
Ответить

Пыльный шмель

alexferman
1

Дед детектед

Ответить

Коровка говорит мууу

alexferman
0

потом становишься вот таким:

Ответить

Алексей Иванов

Твоего
2

Эффективно от индийского штамма, как и от всех остальных только СИЗ 3го класса и не заболевать, проживая отдельно, работая удаленно. Спад будет через два месяца.

Ответить

Madegghead

Алексей
0

сразу после выборов же.
Т.е 3, а не 2.

Ответить

Алексей Иванов

Madeggh…
3

Те, кому нужно эти выборы организовать, поверь, сейчас рвут волосы на жопе пытаясь усидеть на двух стульях

Ответить

Madegghead

Алексей
0

они уже все организовали.
Сегодня объявили что снова на пеньках и 3 дня.

Ответить

Алексей Иванов

Madeggh…
3

До выборов еще может(обязательно)все измениться. Типа завалы больниц и моргов придутся как раз на предвыборные недели. Хотят того россияне или нет. Сейчас пока их беспокят новости о принудительной вакцинации, но через несколько недель вопрос об этом уже не будет так актуален. Снова начнутся стоны в каждом паблике о том, что не госпитализируют, везде "хлопки" кислорода и возгорание ИВЛ и мой муж\сын\дочь умерла виноваты врачи

Ответить

Madegghead

Алексей
0

да уже наверняка это все есть.
Если здесь такой набег лахты, то уж во всяких пабликах этого уже наверняка валом.
Сходи куда-нить на пикабу

Ответить

ТыжЮзер

Твоего
1

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заметил, что индийский штамм коронавируса в два-три раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.

Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем…
Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?
tass.ru
Ответить

Ухудшанский

Твоего
0

Индийский опасней предыдущего?

Шутишь?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

5

Спасибо китайцам за второй сезон охуительного сериала

Ответить

alexferman

Дмитрий
6

Это уже индусы сиквел выпустили

Ответить

Сергей Дворниченко

alexferman
11

сделали дженерик 

Ответить

Роман Величкин

Сергей
1

Превзошли оригинал

Ответить

Alexander Sh

alexferman
5

А знаешь что еще охуительно? Москва — крупнейший мегаполис Европы. Сейчас там уже крупная вспышка, и есть ненулевой шанс, что будет новая мутация, московская :(

Ответить

alexferman

Alexand…
8

Давно пора православный штамм выпустить

Ответить

Alexander Sh

alexfer…
1

Лечится Спутником и сульфазиновым крестом. 

Ответить

Sanek Igoshev

Дмитрий
2

Китайцам спасибо за первый, сейчас же Индийцы

Ответить

Соколов Андрей

6

Заебись! Какже заебись! С Индией авиасообщение никто не прерывал, стратеги уровня Путина, блядь. Скорей бы ядерная война.

Ответить

пепси

Соколов
1

Иди конфетку... Не нужна нам ядерная зима.

Ответить

Маленький кот

пепси
1

Индийский штамм зимы не переживет. Ядерной

Ответить

Alexander Sh

Соколов
–2

А не помогло бы. Если это правда новым штамм, то он по всем непривитым странам (а это вся Евразия) распространится в любом случае.

Ответить

Соколов Андрей

Alexander
3

Насколько я понял новый штамм имеет  комбинацию из новых антигенов и старых. Т.е. привитые с нормальным уровнем ат должны легче переносить по-любому. Но когда в индии жгли трупы или скидывали их в ганг, самолеты продолжали летать. Я же говорю - ебанаты. Набрали верных, а требуют как с умных.

Ответить

Alexander Sh

Соколов
0

В Индии все равно, жгли/не жгли, у них ад, ибо их дохуя, а медицины нихуя, у них шанса на было. 
Самолеты можно запретить, но что мы выяснили за 2020 — что ты можешь отсрочить распространение болезни, но не уберечься от нее. Так что все равно бы долетел.

Ответить

Бурный цветок

5

Собери коллекцию из QR кодов на госуслугах и выиграй кругосветное путешествие 

Ответить

Корнелий Шнапс

Бурный
1

на хуй

Ответить

Бурный цветок

Корнелий
1

и в пезду

Ответить

FOX

Бурный
4

И туда

Ответить

Andrew Muralov

5
Ответить

Населенный браслет

2

А есть шанс, что принудительная вакцинация аденовирусным спутником никак не поможет против индийского штамма, потому что спутник делали под другой вариант вируса? 

Ответить

Ухудшанский

Населенный
8

Маловероятно. Результаты испытаний с  векторными AZ & J&J, которые изначально тоже разрабатывались под "оригинальный" вирус показали, что они эффективны также против последующих мутаций. Но по-разному и конечно же в меньшей мере.

Ответить

Населенный браслет

Ухудшанский
1

Говорят, что в Великобритании эффективность астразенеки против индийского штамма 60%, а пфайзера 90%, а в ЮАР у астразенеки нулевая эффективность. Это что-то говорит о типе вакцин??

Ответить

Дмитрий Зосенко

Населен…
3

 Говорят, что в Великобритании эффективность астразенеки против индийского штамма 60%

60% приехали из свежей статьи в Ланцете.

Там из-за дизайна исследований фигурировали группы у которых после вакцинации прошло не мнее двух недель, а у АстраЗенеки иммунитет в полную вырабатывается спустя большее количество времени. Потому в статье аккуратно написано at least 60% (по крайней мере 60%)

Однако если посмотреть препринт Public Health of England, который о том как защищают вакцины от госпитализаций,  то выяснится, что:
* Pfizer эффективен на 96% от госпитализации с Дельта-штаммом.
* AstraZeneca эффективна на 92% от госпитализации с тем же штаммом.
Т.е. разрыв не такой большой, не 60% vs 80% Пфайзера в той статье в Ланцете

Это даёт основания предполагать, что и от заболевания в лёгкой форме АстраЗенека защищает не сильно хуже Пфайзера.

https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital+admission+with+the+Delta+%28B.1.617.2%29+variant.pdf/1c213463-3997-ed16-2a6f-14e5deb0b997?version=1.4&t=1623689315431&download=true

https://khub.net/documents/135939561/479607266/Ef…
https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital…
khub.net
Ответить

Населенный

Дмитрий
0

Спасибо

Ответить

Ухудшанский

Населен…
2

Не стоит завязывать эффективность лишь на тип вакцины. Не далее как вчера, например, наконец-то подъехали предварительные результаты испытаний mRNA вакцины от CureVac, которые оказались совсем не радужными: эффективность "всего лишь" 47%. Скорее всего Спутник будет защищать от индийского варианта не хуже астры.

Ответить

Населенный

Ухудшан…
0

Звучит убедительно

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Ухудшан…
0

У вакцины от CureVac были явные проблемы с выработкой антител ещё на первой фазе в декабре (достаточно низкие титры всего лишь на уровне переболевших), когда никаких новых штаммов ещё не было, так что их провал неудивителен.
У них РНК "немодифицированная" (с обыкновенным нуклеозидами), она уничтожается на месте врождённым иммунитетом ещё до того, как подтянутся клетки иммунной системы для выработки приобретённого. Эта проблема известна в отрасли уже второе десятилетие, поэтому "Модерна" и "Байонтек" обманывают врождённый иммуннитет псевдоуридином и тому подобными экзотическими основаниями.
Компания "Транслейт-Био", поддерживаемая фармгигантом "Санофи", совершила ту же ошибку, и скорее всего, их вакцина тоже провалит третью фазу (можете скринить)

Ответить

alexferman

Населен…
1

Возможно, астразенека - расистка ебучая

Ответить

Genesi5 ­

Населен…
0

Расово верная вакцина

Ответить

Сергей Дворниченко

Населенный
1

обьявать что виноваты антипрививочники 

Ответить

Пыльный шмель

Сергей
1

шошлычниkee же

Ответить

Рыжий

Сергей
0

индийские 

Ответить

Ваша Закладко

Рыжий
0

которые на ганге жгли

Ответить

супрематизм 2.0

Населенный
1

Есть. А потом

Ответить

Никон Макиенко

Населенный
0

UPD: @Ухудшанский ответил лучше, так что потёр комент

Ответить

Anton Kuchumov

Населенный
0

Спутник делали универсальным

Ответить

Отвратительный франт

–3

И нахуй тогда прививаться, если это совсем другой штамм

Ответить

Вот такие пироги

Отвратительный
10

Если привьешься, то вероятность тяжелых осложнений даже от нового штамма будет гораздо ниже, если вообще заболеешь 

Ответить

Отвратительный франт

Вот
0

Мне нельзя у меня хронические заболевания

Ответить

Романелло

Отврати…
4

Так вам наоборот нужно вакцинироваться в первых рядах. Потому как если при хронических болячках подцепить коронавирус, то будет совсем хреново. К слову:

 Люди с хроническими заболеваниями не имеют противопоказаний для использования вакцины «Спутник V». Об этом заявил заместитель главного внештатного специалиста по скорой помощи, глава дирекции по координации деятельности медорганизаций Депздрава Москвы Алексей Безымянный, сообщил «Фармвестник».

 Такой вывод был сделан после клинического исследования вакцины «Спутник V» в Москве с участием более 30 тыс. человек. «Стало понятно, что противопоказаний, связанных с хроническими заболеваниями, будь то урологические или заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесенные острые инфаркты миокарда, нет», — сказал Безымянный.

 Среди противопоказаний к применению вакцины он назвал химиотерапию при онкозаболеваниях, лечение иммуносупрессивными препаратами, повышение температуры из-за обострения каких-либо заболеваний.

https://medvestnik.ru/content/news/V-Moskve-k-vakcinacii-Sputnikom-V-dopusheny-ludi-s-hronicheskimi-zabolevaniyami.html

Ответить

Alexander Sh

Романел…
1

Да, тут уже прямо пиздец выбор: или привиться не полностью проверенной вакциной, или отхватить лютую жесть от ковида. При таких раскладах лучше привиться, хоть Спутником, хоть чем :( 

Ответить

Романелло

Alexand…
2

Лучше привиться - ничего страшного в этом нет. Даже если и подхватите потом заразу, то почти наверняка перенесёте её гораздо легче, нежели без антител. К тому же гайки начинают стремительно закручиваться - не привьётесь сейчас, вполне возможно будете томиться в очередях с теми, кто вынужден вакцинироваться из-за страха потерять работу или из-за того, что его перестали пускать в общественные места, транспорт, ну и так далее. 

К тому же если все ломануться вакцинироваться разом, не уверен, что нынешних запасов вакцины хватит на всех. Производство наращивается и в марте вроде как произвели 15 миллионов доз. Но даже если их будет производиться по 20 млн. в месяц, подсчитайте сами, сколько нужно месяцев, чтобы покрыть всем желающих, с учётом того, что вакцина двухкомпонентная, а привитых у нас довольно мало.

Ответить

Alexander Sh

Романел…
0

Да я это про эту Дашу, у которой расклад не очень. Я не в группе риска и уже с антителами. Так уж сложилось. 

Ответить

Ухудшанский

Отврати…
2

Людей с хроническими заболеваниями в Европе вакцинировали в первую очередь. Именно по причинам, которые привел ниже Романелло.

Ответить

Woody Johnson

Отврати…
1

С хроническим нельзя делать прививку? Но ведь если заболеть короной имея хронические заболевания то можно сдохнуть чуть чаще чем всегда

Ответить

Alexander Sh

Woody
0

Можно. Только надо обязательно сообщи о заболевании врачу перед вакцинацией, на всякий

Ответить

Населенный

Отврати…
0

СОБОЛЕЗНУЮ

Ответить

Вот такие пироги

Отврати…
0

Тут, конечно, нужна консультация врача. Но лично я пошёл вакцинироваться ещё в январе как раз из-за своего слабого здоровья, постоянно болел в детстве, несколько раз были пневмонии, да и сейчас периодически ухожу на больничный. Поэтому не хотелось рисковать и узнавать, какие у меня были бы последствия от натурального ковида. 

Ответить

Бурный цветок

Вот
1

спасибо

Ответить

Бурный цветок

Отвратительный
2

Отвечает Сергей Собянин:

Ответить

Отвратительный франт

Бурный
4

@Сергей Собянин к ответу

Ответить

Дмитрий Зосенко

Отвратительный
3

Минздрав Англии вот на днях опубликовал циферки по этому штамму.
Из них следует, что Pfizer с вероятностью 96% предотвращает попадание на больничную койку. AstraZeneca - с вероятностью 92%. Да, не 99% как с оригинальным уханьским вариантом...

https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital+admission+with+the+Delta+%28B.1.617.2%29+variant.pdf/1c213463-3997-ed16-2a6f-14e5deb0b997?version=1.4&t=1623689315431&download=true

Хз там как тебе, может ты любишь в казино на все бабки играть, но мне даже 50% эффективности в предотвращении попадания в больницу под кислород - вполне себе достойная причина чипироваться.

https://khub.net/documents/135939561/479607266/Ef…
https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital…
khub.net
https://khub.net/documents/135939561/479607266/Ef…
https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital…
khub.net
Ответить

ouxen

Дмитрий
0

но нам их колоть конечно же не будут

Ответить

Dmitry Pasyutin

Отвратительный
0

Спутник эффективен против индийского штамма

Ответить

Бурный цветок

3

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше

и поставил себе вакцину второй раз. 
что там он про титры говорил?

Ответить

Ваша Закладко

Бурный
0

по бумажке же

Ответить

Бурный цветок

Ваша
0

что по бумажке? читал?

Ответить

Романелло Кивогенс

–3

Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, тяжелее переносится, быстрее распространяется.

Не хочется быть параноиком, но это точно никак не связано с грядущими выборами? А то в Беларуси в своё время, помнится, под предлогом борьбы с коронавирусом сократили число наблюдателей. Не удивлюсь, если и в какой-нибудь Украине после нагнетания обстановки заявят, что для борьбы с новым штаммом вируса на избирательные участки будут допускаться только вакцинированные, а остальные будут голосовать через какие-нибудь Державуслугi. Ну вы ж знаете Зеленского и рейтинги его партии - от них всего ожидать можно.

Ответить

Дорожный крюк

Романелло
8

судя по истерике по прививкам они опасаются что их электорат вымрет к выборам

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Alexander Sh

Романелло
0

Не, вряд ли. Новые мутации будут постоянно появляться, это нормально. Главное, чтоб они не были чем-то ядреным. Пока проносит.

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Перспективный томагавк_два

2

F

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Николай Николаевич

2

Очень в тему как мне кажется.

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Smaug The Terrible

1

мутировавший индийский штамм

Так называемый московский штамм?
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7431050/

В столице у заболевших COVID-19 выявляют новый…
Он тяжелее переносится и быстрее распространяется.
www.mos.ru
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Населенный браслет

Smaug
1

Так называемый штамм терпил

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Этнический будильник

Населенный
2

жжошь 

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Smaug The Terrible

Smaug
1

Алсо, если московский штамм выделят в отдельный, то он будет называться Эпсилон - ε. Буква выглядит как маленькая жопка (людям с магическим мышлением напрячься)

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Ilya.A—Petya.A's bro

Smaug
0

Эпсилон уже есть, там до каппы вроде буквы раздали

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Smaug The

Ilya.A…
0

Обидно, я уже столько шуток про жопко-штамм придумал

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Ilya.A—Petya.A's

Smaug
2

Вангую, штамм омега не за горами, тогда и примените ваши шутки (интересно, какие буквы ВОЗ будет использовать после этого)