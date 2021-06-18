Собянин: у 89,3% заболевших в Москве — индийский штамм коронавируса Статьи редакции
«Мы по сути дела начинаем заново проходить эту историю с коронавирусом».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского. Об этом пишет ТАСС.
За день до этого Собянин рассказал, что индийский штамм «более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется, пробивает значительно больше иммунитет человека».
Он добавил, что тяжёлое действие нового штамма вируса приводит к большему числу госпитализаций. «К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует», — заявил глава города.
Блядь, нормальная жизнь кажется не вернётся. Какой-то ебучий закат человечества. В пизду все эти новости
Никита, тебе отдохнуть надо
Ну от смехучков про корону точно стоит отдохнуть. Уже как-то не смешно
Доставляют невротики, честно. Вот все мои знакомые, которые сами по себе тревожные личности уже доходят до панических атак от этой короны. Будто метеорит ебнул). Ну забавно, правда.
Вообще ни разу не забавно. Уже куча разговоров идет о массовых депрессивных состояниях всяких :(
Всё ещё забавно)
Даже если это невинная школьница, что в депрессии?
Шоколадку купить и перестанет депрессовать
ну, умирают люди. ну, у кого-то бизнес закрыли. ну, кто-то не может заниматься любимым делом. ну, кукуха у людей отъезжает и депрессия стала массовой.
Ну, забавно же
Этнический будильник
нихуя, в апреле вся Украина горела, я тут писал что пиздец, ощущение что вернулись туда же где начинали год назад, очень грустная ситуация была, ОДНАКО, уже как неделю у нас в Украине зеленая зона по всей стране (год такого не было, вся страна была желтой-оранжевой-красной), ограничения снимаются постепенно, при этом что уровень вакцинации у нас все еще низок
Так что этот пиздец на 1-2 месяца а потом к нулю все упадет
все одевают маску только на кассе, только ради того что бы продавца наверное не штрафанули) нету денег на закручивание гаек наверное просто)
Сухой ключ
одевают маску только на кассе
Охуеваю с таких людей. Сложно 5-10 минут в маске походить?
Нормативный волк
Ммм аккурат у нас там выборы как раз
Этнический
Я не ищу тут заговора, просто ничего странного что происходит сейчас в Москве с короной нет
сейчас бы думать, что в украине статистику не подкручивают
Населенный браслет
G7 сказали, что в 2022 году победят пандемию
Населенный браслет
Будут дарить вакцины бедным странам
Сможем повторить?
Жду «Мы победили короновирус 2»
А потом многосерийный сериал по мотивам первых двух частей?
Населенный браслет
@кто это
Твой главный поклонник
Когда уже появится наш отечественный штамм? У всех уважающих себя стран свой есть че мы лохи штоле.
А какие будут симптомы и последствия?
Ну, кроме внезапных выкриков "Ssuka, Blyat!!!"
Сегодняшний пистолет
скоро появится) но его не узнают пока он в другую страну не уползет, тк у нас мало расшифровывают геном. кому то сильно повезет получить свою именную ковидлу
прививка спутником от этого штампа спасает или все пустое?
Пыльный шмель
Не поможет, нужна прививка "Джимми-Ача-Ача19"
Дед детектед
Сейчас в том же институте придумают Спутник-инди. Точнее из этой же бочки нальют в новые баночки. И будете прививаться дополнительно.
Ни одна не спасает на 100%
AstraZeneca - 60%
Pfizer - около 80%
По спутнику данных нет.
Т.к. Спутник и AstraZeneca почти одинаковы, то считай шансы равны.
Ни одна вакцина не дает тебе 100% защиту от заражения, а лишь уменьшает его шанс и увеличивает способность организма выдержать большую вирусную нагрузку. Помогает Спутник? - Да, это все тот же вирус хоть и мутирующий. На сколько эффективно? - хз, исследований нет, много переменных. Поэтому даже если привился - удаленка, маска повсеместно, перчатки желательно и мойте руки.
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Логунов анонсировал, что в ближайшие 1.5-2 недели в Ланцете выйдет очередная статья, посвящённая эффективности Спутника против новых штаммов, а также то, что Спутник работает не хуже других против всех штаммов, включая Дельту (индийский штамм).
Пока в интервью Гинцбурга фигурировало падение эффективности против индийского штамма в 1.5-2.5 раза in vitro.
Индийский опасней предыдущего?
Спутник от него эффективен?
Индийский опасней предыдущего?
Да, от него начинают петь и танцевать без остановки.
Эффективно от индийского штамма, как и от всех остальных только СИЗ 3го класса и не заболевать, проживая отдельно, работая удаленно. Спад будет через два месяца.
сразу после выборов же.
Т.е 3, а не 2.
Те, кому нужно эти выборы организовать, поверь, сейчас рвут волосы на жопе пытаясь усидеть на двух стульях
они уже все организовали.
Сегодня объявили что снова на пеньках и 3 дня.
До выборов еще может(обязательно)все измениться. Типа завалы больниц и моргов придутся как раз на предвыборные недели. Хотят того россияне или нет. Сейчас пока их беспокят новости о принудительной вакцинации, но через несколько недель вопрос об этом уже не будет так актуален. Снова начнутся стоны в каждом паблике о том, что не госпитализируют, везде "хлопки" кислорода и возгорание ИВЛ и мой муж\сын\дочь умерла виноваты врачи
да уже наверняка это все есть.
Если здесь такой набег лахты, то уж во всяких пабликах этого уже наверняка валом.
Сходи куда-нить на пикабу
Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заметил, что индийский штамм коронавируса в два-три раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.
Спасибо китайцам за второй сезон охуительного сериала
Это уже индусы сиквел выпустили
сделали дженерик
А знаешь что еще охуительно? Москва — крупнейший мегаполис Европы. Сейчас там уже крупная вспышка, и есть ненулевой шанс, что будет новая мутация, московская :(
Давно пора православный штамм выпустить
Заебись! Какже заебись! С Индией авиасообщение никто не прерывал, стратеги уровня Путина, блядь. Скорей бы ядерная война.
А не помогло бы. Если это правда новым штамм, то он по всем непривитым странам (а это вся Евразия) распространится в любом случае.
Насколько я понял новый штамм имеет комбинацию из новых антигенов и старых. Т.е. привитые с нормальным уровнем ат должны легче переносить по-любому. Но когда в индии жгли трупы или скидывали их в ганг, самолеты продолжали летать. Я же говорю - ебанаты. Набрали верных, а требуют как с умных.
В Индии все равно, жгли/не жгли, у них ад, ибо их дохуя, а медицины нихуя, у них шанса на было.
Самолеты можно запретить, но что мы выяснили за 2020 — что ты можешь отсрочить распространение болезни, но не уберечься от нее. Так что все равно бы долетел.
на хуй
Маловероятно. Результаты испытаний с векторными AZ & J&J, которые изначально тоже разрабатывались под "оригинальный" вирус показали, что они эффективны также против последующих мутаций. Но по-разному и конечно же в меньшей мере.
Населенный браслет
Говорят, что в Великобритании эффективность астразенеки против индийского штамма 60%, а пфайзера 90%, а в ЮАР у астразенеки нулевая эффективность. Это что-то говорит о типе вакцин??
Говорят, что в Великобритании эффективность астразенеки против индийского штамма 60%
60% приехали из свежей статьи в Ланцете.
Там из-за дизайна исследований фигурировали группы у которых после вакцинации прошло не мнее двух недель, а у АстраЗенеки иммунитет в полную вырабатывается спустя большее количество времени. Потому в статье аккуратно написано at least 60% (по крайней мере 60%)
Однако если посмотреть препринт Public Health of England, который о том как защищают вакцины от госпитализаций, то выяснится, что:
* Pfizer эффективен на 96% от госпитализации с Дельта-штаммом.
* AstraZeneca эффективна на 92% от госпитализации с тем же штаммом.
Т.е. разрыв не такой большой, не 60% vs 80% Пфайзера в той статье в Ланцете
Это даёт основания предполагать, что и от заболевания в лёгкой форме АстраЗенека защищает не сильно хуже Пфайзера.
https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital+admission+with+the+Delta+%28B.1.617.2%29+variant.pdf/1c213463-3997-ed16-2a6f-14e5deb0b997?version=1.4&t=1623689315431&download=true
Не стоит завязывать эффективность лишь на тип вакцины. Не далее как вчера, например, наконец-то подъехали предварительные результаты испытаний mRNA вакцины от CureVac, которые оказались совсем не радужными: эффективность "всего лишь" 47%. Скорее всего Спутник будет защищать от индийского варианта не хуже астры.
У вакцины от CureVac были явные проблемы с выработкой антител ещё на первой фазе в декабре (достаточно низкие титры всего лишь на уровне переболевших), когда никаких новых штаммов ещё не было, так что их провал неудивителен.
У них РНК "немодифицированная" (с обыкновенным нуклеозидами), она уничтожается на месте врождённым иммунитетом ещё до того, как подтянутся клетки иммунной системы для выработки приобретённого. Эта проблема известна в отрасли уже второе десятилетие, поэтому "Модерна" и "Байонтек" обманывают врождённый иммуннитет псевдоуридином и тому подобными экзотическими основаниями.
Компания "Транслейт-Био", поддерживаемая фармгигантом "Санофи", совершила ту же ошибку, и скорее всего, их вакцина тоже провалит третью фазу (можете скринить)
обьявать что виноваты антипрививочники
Если привьешься, то вероятность тяжелых осложнений даже от нового штамма будет гораздо ниже, если вообще заболеешь
Отвратительный франт
Мне нельзя у меня хронические заболевания
Так вам наоборот нужно вакцинироваться в первых рядах. Потому как если при хронических болячках подцепить коронавирус, то будет совсем хреново. К слову:
Люди с хроническими заболеваниями не имеют противопоказаний для использования вакцины «Спутник V». Об этом заявил заместитель главного внештатного специалиста по скорой помощи, глава дирекции по координации деятельности медорганизаций Депздрава Москвы Алексей Безымянный, сообщил «Фармвестник».
Такой вывод был сделан после клинического исследования вакцины «Спутник V» в Москве с участием более 30 тыс. человек. «Стало понятно, что противопоказаний, связанных с хроническими заболеваниями, будь то урологические или заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесенные острые инфаркты миокарда, нет», — сказал Безымянный.
Среди противопоказаний к применению вакцины он назвал химиотерапию при онкозаболеваниях, лечение иммуносупрессивными препаратами, повышение температуры из-за обострения каких-либо заболеваний.
https://medvestnik.ru/content/news/V-Moskve-k-vakcinacii-Sputnikom-V-dopusheny-ludi-s-hronicheskimi-zabolevaniyami.html
Да, тут уже прямо пиздец выбор: или привиться не полностью проверенной вакциной, или отхватить лютую жесть от ковида. При таких раскладах лучше привиться, хоть Спутником, хоть чем :(
Лучше привиться - ничего страшного в этом нет. Даже если и подхватите потом заразу, то почти наверняка перенесёте её гораздо легче, нежели без антител. К тому же гайки начинают стремительно закручиваться - не привьётесь сейчас, вполне возможно будете томиться в очередях с теми, кто вынужден вакцинироваться из-за страха потерять работу или из-за того, что его перестали пускать в общественные места, транспорт, ну и так далее.
К тому же если все ломануться вакцинироваться разом, не уверен, что нынешних запасов вакцины хватит на всех. Производство наращивается и в марте вроде как произвели 15 миллионов доз. Но даже если их будет производиться по 20 млн. в месяц, подсчитайте сами, сколько нужно месяцев, чтобы покрыть всем желающих, с учётом того, что вакцина двухкомпонентная, а привитых у нас довольно мало.
Да я это про эту Дашу, у которой расклад не очень. Я не в группе риска и уже с антителами. Так уж сложилось.
Людей с хроническими заболеваниями в Европе вакцинировали в первую очередь. Именно по причинам, которые привел ниже Романелло.
С хроническим нельзя делать прививку? Но ведь если заболеть короной имея хронические заболевания то можно сдохнуть чуть чаще чем всегда
Можно. Только надо обязательно сообщи о заболевании врачу перед вакцинацией, на всякий
Тут, конечно, нужна консультация врача. Но лично я пошёл вакцинироваться ещё в январе как раз из-за своего слабого здоровья, постоянно болел в детстве, несколько раз были пневмонии, да и сейчас периодически ухожу на больничный. Поэтому не хотелось рисковать и узнавать, какие у меня были бы последствия от натурального ковида.
Бурный цветок
Отвечает Сергей Собянин:
Минздрав Англии вот на днях опубликовал циферки по этому штамму.
Из них следует, что Pfizer с вероятностью 96% предотвращает попадание на больничную койку. AstraZeneca - с вероятностью 92%. Да, не 99% как с оригинальным уханьским вариантом...
https://khub.net/documents/135939561/479607266/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+hospital+admission+with+the+Delta+%28B.1.617.2%29+variant.pdf/1c213463-3997-ed16-2a6f-14e5deb0b997?version=1.4&t=1623689315431&download=true
Хз там как тебе, может ты любишь в казино на все бабки играть, но мне даже 50% эффективности в предотвращении попадания в больницу под кислород - вполне себе достойная причина чипироваться.
Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, тяжелее переносится, быстрее распространяется.
Не хочется быть параноиком, но это точно никак не связано с грядущими выборами? А то в Беларуси в своё время, помнится, под предлогом борьбы с коронавирусом сократили число наблюдателей. Не удивлюсь, если и в какой-нибудь Украине после нагнетания обстановки заявят, что для борьбы с новым штаммом вируса на избирательные участки будут допускаться только вакцинированные, а остальные будут голосовать через какие-нибудь Державуслугi. Ну вы ж знаете Зеленского и рейтинги его партии - от них всего ожидать можно.
Дорожный крюк
судя по истерике по прививкам они опасаются что их электорат вымрет к выборам
Не, вряд ли. Новые мутации будут постоянно появляться, это нормально. Главное, чтоб они не были чем-то ядреным. Пока проносит.
мутировавший индийский штамм
Так называемый московский штамм?
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7431050/
Населенный браслет
Так называемый штамм терпил
Алсо, если московский штамм выделят в отдельный, то он будет называться Эпсилон - ε. Буква выглядит как маленькая жопка (людям с магическим мышлением напрячься)
Эпсилон уже есть, там до каппы вроде буквы раздали
Вангую, штамм омега не за горами, тогда и примените ваши шутки (интересно, какие буквы ВОЗ будет использовать после этого)