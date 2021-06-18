«Мы по сути дела начинаем заново проходить эту историю с коронавирусом».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского. Об этом пишет ТАСС.

И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас говорят, должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу. Сергей Собянин мэр Москвы

За день до этого Собянин рассказал, что индийский штамм «более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется, пробивает значительно больше иммунитет человека».

Он добавил, что тяжёлое действие нового штамма вируса приводит к большему числу госпитализаций. «К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует», — заявил глава города.