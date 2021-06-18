Обосновали увольнение «аморальным поступком, несовместимым с продолжением данной работы».

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18 июня директор СУНЦ МГУ Кирилл Семёнов рассказал «Проекту» об увольнении преподавателя физики Сергея Сергеева из школы. Обоснование для увольнения — «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Днём ранее издание выпустило расследование, в котором бывшие учащиеся школы-интерната для одарённых детей при МГУ рассказали о многолетних домогательствах со стороны Сергеева. По их словам, он совершал действия сексуального характера против их воли в школе, у себя дома и во время организованных им походов. Всего о домогательствах сообщили 14 человек.

Я проснулся оттого, что он зашёл в комнату, пытался гладить меня. Начал спину трогать, стал ниже спускаться, за остальные части трогать, в том числе причинные [...] В итоге он снял с меня трусы, начал трогать за гениталии. Андрей Тархов бывший ученик СУНЦ МГУ

Кроме этого, 12 человек заявили, что преподаватель часто фотографировал их голыми в походах и, проверяя рюкзаки, выкидывал плавки «за ненадобностью».

Издание отмечает, что Сергеев — «успешный преподаватель» и лауреат премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, также он преподаёт на факультете физики в МГУ. В школе он занимался клубом водного туризма и водил школьников в походы.