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Новости
Sasha Shambilova

Преподавателя элитной школы при МГУ обвинили в домогательствах. На следующий день его уволили Статьи редакции

Обосновали увольнение «аморальным поступком, несовместимым с продолжением данной работы».

97 97 комментариев
6034 просмотров

18 июня директор СУНЦ МГУ Кирилл Семёнов рассказал «Проекту» об увольнении преподавателя физики Сергея Сергеева из школы. Обоснование для увольнения — «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Днём ранее издание выпустило расследование, в котором бывшие учащиеся школы-интерната для одарённых детей при МГУ рассказали о многолетних домогательствах со стороны Сергеева. По их словам, он совершал действия сексуального характера против их воли в школе, у себя дома и во время организованных им походов. Всего о домогательствах сообщили 14 человек.

Я проснулся оттого, что он зашёл в комнату, пытался гладить меня. Начал спину трогать, стал ниже спускаться, за остальные части трогать, в том числе причинные [...] В итоге он снял с меня трусы, начал трогать за гениталии.

Андрей Тархов
бывший ученик СУНЦ МГУ

Кроме этого, 12 человек заявили, что преподаватель часто фотографировал их голыми в походах и, проверяя рюкзаки, выкидывал плавки «за ненадобностью».

Издание отмечает, что Сергеев — «успешный преподаватель» и лауреат премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, также он преподаёт на факультете физики в МГУ. В школе он занимался клубом водного туризма и водил школьников в походы.

В ходе подготовки расследования корреспондентка «Проекта» Юлия Лукьянова связалась с 50 учениками Сергеева. Нынешние обучающиеся не рассказали ничего, что могло бы стать поводом начать разбирательства. 17 июня Лукьянова сообщила «Дождю», что руководство школы не собирается отстранять Сергеева , поскольку «у них нет для этого юридической возможности». Пострадавшие от действий преподавателя также не захотели инициировать уголовное дело.

#новости #домогательства #школы

97 97 комментариев
22
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97 комментариев
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Плохой микроскоп

54

лауреат премии Фонда Сороса

лгбт-инструкторы НАТО confirmed

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Вячеслав Андреев

Плохой
9

Если бы это не сделал он это были бы солдаты нато

Ответить

Лев Глебович

Плохой
0

Похититель шуток. Это должен был написать я! Удали 

Ответить

Плохой микроскоп

Лев
0

сотку донатом плез ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Лев Глебович

Плохой
–2

150 рублей и я не ставлю минус твоему комменту 🤑

Ответить

Виталий Чухнов

Плохой
0

Плохо работает.таки не обучил трахаться нацию в сраку

Ответить

Нищий каякер

15

Пострадавшие от действий преподавателя также не захотели инициировать уголовное дело.

Мде

Ответить

мЕдь

Нищий
9

Никто не хочет публично говорить, что их где-то лапал какой-то мужик. 

Ответить

Домашний Никита

мЕдь
42

Я могу рассказать. Мне было 16, ехал в метро, Стоял, час пик, держась рукой за поручень.
Народу тьма. Вдруг в области паха начинаю ощущать шевеление.
Потом все чаще и сильнее. Уже тупо ладонью кто-то мне наминает. Стал смотреть кто мог быть - рядом стоит и строит глазки мерзкий мужик лет 50. Отойти не смог физически, не было места. Повернулся чтобы он меня не мог достать. Он обиженно на меня посмотрел и на след остановке вышел. С тех пор я его не видел.

Отзовись. Благодаря тебе я попал на тж

Ответить

Нищий каякер

Домашний
3

Такая же фигня кстати была лет в 14 в метро.
Кое-что похуже было лет в 11, но это уже совсем другая история)

Ответить

Домашний Никита

Нищий
6

Делись. Тут рассказывают истории провалов. Сквозь землю

Ответить

Нищий каякер

Домашний
7

Да я рассказывал уже как-то)
На пруду купались, мужик начал лапать, а я в ступоре был, оттащил к середине пруда и тд, а я плавать толком не умел.
Потом друзья заметили это и тот отпустил, как-то так)

Ответить

Домашний Никита

Нищий
11

Пиздос

Ответить

Никон Макиенко

Нищий
0

Ну если та же фигня в 14 — то есть попал на тж, то куда ж ты попал в 11? ДТФ?

Ответить

Нищий каякер

Никон
0

В 11 у меня компа не было, так что увы)

Ответить

мЕдь

Домашний
2

Меня лет в 15 какой-то мужик лет 40 погулять звал, поплавать вместе. Я, конечно, не уверен, но вряд ли ему просто одиноко было, лол. 

Ответить

Школьный колос

мЕдь
8

Это был Жириновский

Ответить

мЕдь

Школьный
2

В партию вступить не предлагал. 

Ответить

Школьный колос

мЕдь
3

В партию он приглашает после удачного собеседования в сарае

Ответить

криво-косо

Школьный
0

Вообще-то в бане

Ответить

Школьный

криво-к…
1

В баню приглашают уже после вступления в партию

Ответить

мЕдь

Школьный
0

Здоровый голландский штурвал. 

Ответить

криво-косо

мЕдь
0

Летучего голландца между прочем 

Ответить

Небольшой

Домашний
2

СУКА, то ж самое было

Ответить

Домашний Никита

Небольш…
3

Давайте соберёмся и составим фоторобот. Может, это был один и тот же?

Ответить

Небольшой

Домашний
5

Фоторобат

Ответить

Домашний Никита

Небольш…
4

Небольшой мерзкий

Ответить

Argumenta

Домашний
2

Ты считаешь это психологической травмой или полезным опытом?

Ответить

Домашний Никита

Argumen…
5

Больше травмой

Ответить

Argumenta

Домашний
4

Своей делиться не стану, будет больно набирать

Ответить

Домашний Никита

Argumen…
2

Я согласен даже на голосовое ради такого

Ответить

Argumenta

Домашний
4

Голосом еще хуже рассказывать как в 17 тебя чуть не выебал дагестанец, спустя несколько лет я ему это припомнил

Ответить

Виктор

Argumen…
7

Расскажи вторую часть истории

Ответить

Argumenta

Виктор
0

задай более конкретный вопрос

Ответить

Домашний

Argumen…
4

охуеть. Вот случайно и открылось почему у всех пользователей ТЖ психологические травмы

Ответить

Argumenta

Домашний
3

ну это был пиздец, причем он учился со своей сворой в том же вузе, только на заочке как выяснилось, как же он удивился увидев меня на экзамене на 5 курсе на 20 кг больше и уже совсем с другим настроем

Ответить

MightyStan

Argumen…
0

Припомнил и сам выебал?

Ответить

Argumenta

MightyS…
0

мне помогли, мараться не стал

Ответить

Madao

Домашний
3

В 10 лет на рынке дряхлый дед лапал за жопу. 

Ответить

MightyStan

Домашний
1

Мне было лет 14, я трогал взрослых женщин в метро. Мне стыдно((

Ответить

криво-косо

Домашний
0

Лучший фанфик что я слышал

Ответить

Нищий каякер

мЕдь
6

А зря, поскольку это порождает безнаказанность и стимулирует дальнейшую стигматизацию жертв

Ответить

мЕдь

Нищий
7

Всё так, но начать говорить об этом открыто достаточно тяжело. Винить жертв в умалчивании точно не стоит.

Ответить

Нищий каякер

мЕдь
1

Винить жертв в умалчивании точно не стоит

Ну это уже вполне обычное дело, и чтобы это как-то изменить, приходится на себя брать удар

Ответить

Домашний Никита

Нищий
2

Благодаря ему они открыли мир других мужчин?

Ответить

мЕдь

Домашний
1

Вспомнил сразу этот отрывок в исполнении Розенбаума. Звучало комично. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

12

директор СУНЦ МГУ

ПриСУНЦ

Ответить

Елизавета Михайлова

8

Советую прочитать полную статье на Проекте. Интересное чтиво.

Ответить

Alexei Kuksin

Елизавета
2

А опричную гусеницу он их делать не заставлял?

Ответить

Marat Khamadeev

Елизавета
1

А что, так можно было?

Ответить

Marat Khamadeev

Marat
2

Интересно, как бы он рассказывал тему "Элементарные возбуждения в твёрдом теле"

Ответить

Нищий каякер

Marat
1

Или «Абсолютно чёрное тело»

Ответить

alexferman

Нищий
0

Через goatse

Ответить

Marat Khamadeev

Marat
1

Ну а если без шуток, мужик, конечно, сволочь

Ответить

Софья Павлышко

Marat
1

А как про натирание эбонитовой палочки?

Ответить

Игорь Рачук

Елизавета
1
Ответить

Верховный утюг

3

Крипота

Ответить

Верховный утюг

Верховный
4

понятно, что сам про себя наверняка не знаешь, как бы ты в той или иной ситуации себя повел, но терпеть прямое физическое посягательство, не матернуть, не ударить в ответ за такое, особенно от парней не понятно, повод въебать по лицу достойный

Ответить

Bibba La Bibba

Верховный
8

Тебя просто не трогали. Тут есть и эффект смятения и эффект того, что он взрослее и может попытаться испортить тебе учебу/жизнь. Короче со стороны выглядит очень очевидно, но это не так 

Ответить

Верховный утюг

Bibba
4

ну допустим, пострадавших можно только пожалеть и пожелать полного отомщения, а не только увольнения этого позорища

Ответить

Bibba La Bibba

Верховн…
4

Уголовку за такое нужно. И делается она довольно легко при таком количестве пострадавших. Только если у него связей нету, могут и отмыть 

Ответить

Верховный утюг

Bibba
3

Пострадавшие от действий преподавателя также не захотели инициировать уголовное дело.

увы, шанса увидеть это не будет

Ответить

Елизавета

Bibba
1

Там на сайте были Ответы от адвокатов, можно ли привлечь за такое. Ответ: так как он не угрожал и парням было от 16 до 17 то шансы так себе.

Ответить

Виктор Ганелес

Верховный
4

Я не могу этого объяснить логикой
Когда меня мужик стал лапать (мне было дет 12-14), я тоже просто убежал и больше не появлялся в том месте
Но никому не сказал лет до 30.
Я точно знал, что меня поддержат и ни в чём не обвинят.
Как это ни странно, я думал, что если я расскажу, ему сделают очень плохо (ну, возможно так и есть, но какая разница?).
Но это не единственная причина.

Не могу этого объяснить, и только надеюсь, что мои дочки мне расскажут если что :((

Ответить

Нищий каякер

Виктор
3

Ппц, а у меня просто никаких эмоций не было, будто это обычное дело и даже говорить об этом не думал, хотя знал, что если скажу, родители скажут «сам виноват!»

Ответить

Виктор Ганелес

Нищий
1

Вот блин!
Мама с нами (детьми) заранее обговаривала, что бывают маньяки, про опасности, что надо рассказать, и что она поддержит и не будет ругать.

Я точно знаю, что всё так и есть, поддержала бы.
Но не сказал.

Ответить

Нищий каякер

Виктор
2

Мама с нами (детьми) заранее обговаривала, что бывают маньяки, про опасности, что надо рассказать, и что она поддержит и не будет ругать.

Хорошие у тебя родители)

Ответить

Виктор Ганелес

Нищий
3

Очень! :)

Ответить

Молочный Орзэмэс

Виктор
–1

А в других случаях не ругала?
Ну там, простудился? Шапку не надел? Двойку/тройку принёс?

Ответить

Молочный Орзэмэс

Верховный
3

Объясняю: такая реакция может быть у людей, которых насилуют в детстве так или иначе. Психика фиксирует, что взрослый, старший имеет власть над твоим телом. И люди просто замирают.

Ответить

Нищий каякер

Молочный
1

И люди просто замирают

На самом деле тут играет рандом, реакция «бей или беги»

Ответить

Молочный Орзэмэс

Нищий
2

Бей или беги это в здоровой ситуации.
Если человеку много лет демонстрировали, что сильный имеет власть над его телом и жизнью, то с огромной вероятностью он ничего не сможет сделать в такой ситуации.

Ответить

Нищий каякер

Молочный
0

это в здоровой ситуации.

Это в экстремальной ситуации
Если человеку много лет демонстрировали, что сильный имеет власть над его телом и жизнью, то с огромной вероятностью он ничего не сможет сделать в такой ситуации

А это уже отдельная тема)

Ответить

Молочный Орзэмэс

Нищий
0

В экстремальной, когда человек не травмирован.

Ответить

DarkFire

0

Мужику один путь - в попы 

Ответить

Разный бас

DarkFire
6

маленьких мальчиков или ты про что?

Ответить

Ui Designer

2

Сексуальные домогательства до несовершеннолетних — увольнение. Поддержка Навального — уголовное дело. 

Ответить

Населенный браслет

0

Сообщение удалено

Ответить

Верховный утюг

Населенный
1

такое может быть, сейчас это наоборот вроде тенденция, как пту/колледжи при вузах

Ответить

Населенный браслет

Верховный
0

Сообщение удалено

Ответить

Madegghead

Населен…
1

всегда школы при ВУЗах были одними из самых элитных в стране...
Нет, если твои родители российские олигархи, и для тебя элитное только Лондон, то да - это не элитно.
А для людей попроще ценящих качественное образование школы при ВУЗах топ - там другая атмосфера совсем...

Ответить

Населенный

Madeggh…
0

Ладно, слишком сложный наброс, я удалю...

Ответить

Madegghead

Населен…
1

просто я сам заканчивал школу при ВУЗе...

Ответить

Синий татарин

Населен…
1

Антисоветчик значит русофоб.

Ответить

Рыжий

Синий
0

Привет от Дим Юрьича 

Ответить

Синий татарин

Рыжий
0

Навальный заслужил свой приговор.

Ответить

Елизавета

Населен…
0
Ответить

Верховный утюг

Населен…
0

я понял ...

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Населен…
0

174 место из 1000, вполне норм. 

Ответить

криво-косо

1

Пхахахаха, опять там пендосы загнивают в своих Америках. Стоп! Как в России? Как это в МГУ?((((

Ответить

Франсуа Наоборот

0

В РПЦ МП геев-педофилов в упор не видят, а тут мужик немного кукухой поехал и пизда теперь ему.

Ответить

DarkFire

Франсуа
1

Да не, ну раз немного, то и наказывать не надо. 

Ответить

Alexey Vodkin

1

Один мужик говорит другому:
- Если бы ты пошел в поход и проснулся бы ночью голый, и вся жопа измазана вазелином, ты бы кому нибудь рассказал?
- Ты что, с ума сошёл, конечно нет.
- Хочешь пойти в поход?

Ответить

Антон Лисин

0

Педртлы старые работают у которых секса не было в ссср

Ответить

Комментарий удален

Бук Вазовски

–2

Высшую меру наказания

Ответить

Разный бас

Бук
0

бан в подсайте "Феменизм"?

Ответить

Бук Вазовски

Разный
0

Нет

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