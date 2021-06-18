Преподавателя элитной школы при МГУ обвинили в домогательствах. На следующий день его уволили Статьи редакции
Обосновали увольнение «аморальным поступком, несовместимым с продолжением данной работы».
18 июня директор СУНЦ МГУ Кирилл Семёнов рассказал «Проекту» об увольнении преподавателя физики Сергея Сергеева из школы. Обоснование для увольнения — «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».
Днём ранее издание выпустило расследование, в котором бывшие учащиеся школы-интерната для одарённых детей при МГУ рассказали о многолетних домогательствах со стороны Сергеева. По их словам, он совершал действия сексуального характера против их воли в школе, у себя дома и во время организованных им походов. Всего о домогательствах сообщили 14 человек.
Кроме этого, 12 человек заявили, что преподаватель часто фотографировал их голыми в походах и, проверяя рюкзаки, выкидывал плавки «за ненадобностью».
Издание отмечает, что Сергеев — «успешный преподаватель» и лауреат премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, также он преподаёт на факультете физики в МГУ. В школе он занимался клубом водного туризма и водил школьников в походы.
В ходе подготовки расследования корреспондентка «Проекта» Юлия Лукьянова связалась с 50 учениками Сергеева. Нынешние обучающиеся не рассказали ничего, что могло бы стать поводом начать разбирательства. 17 июня Лукьянова сообщила «Дождю», что руководство школы не собирается отстранять Сергеева , поскольку «у них нет для этого юридической возможности». Пострадавшие от действий преподавателя также не захотели инициировать уголовное дело.
Похититель шуток. Это должен был написать я! Удали
Плохой микроскоп
сотку донатом плез ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Домашний Никита
Я могу рассказать. Мне было 16, ехал в метро, Стоял, час пик, держась рукой за поручень.
Народу тьма. Вдруг в области паха начинаю ощущать шевеление.
Потом все чаще и сильнее. Уже тупо ладонью кто-то мне наминает. Стал смотреть кто мог быть - рядом стоит и строит глазки мерзкий мужик лет 50. Отойти не смог физически, не было места. Повернулся чтобы он меня не мог достать. Он обиженно на меня посмотрел и на след остановке вышел. С тех пор я его не видел.
Отзовись. Благодаря тебе я попал на тж
Такая же фигня кстати была лет в 14 в метро.
Кое-что похуже было лет в 11, но это уже совсем другая история)
Делись. Тут рассказывают истории провалов. Сквозь землю
Ну если та же фигня в 14 — то есть попал на тж, то куда ж ты попал в 11? ДТФ?
Это был Жириновский
В партию он приглашает после удачного собеседования в сарае
Вообще-то в бане
Больше травмой
Я согласен даже на голосовое ради такого
Домашний
охуеть. Вот случайно и открылось почему у всех пользователей ТЖ психологические травмы
Припомнил и сам выебал?
А зря, поскольку это порождает безнаказанность и стимулирует дальнейшую стигматизацию жертв
Советую прочитать полную статье на Проекте. Интересное чтиво.
А что, так можно было?
Интересно, как бы он рассказывал тему "Элементарные возбуждения в твёрдом теле"
Нищий каякер
Или «Абсолютно чёрное тело»
Верховный утюг
понятно, что сам про себя наверняка не знаешь, как бы ты в той или иной ситуации себя повел, но терпеть прямое физическое посягательство, не матернуть, не ударить в ответ за такое, особенно от парней не понятно, повод въебать по лицу достойный
Тебя просто не трогали. Тут есть и эффект смятения и эффект того, что он взрослее и может попытаться испортить тебе учебу/жизнь. Короче со стороны выглядит очень очевидно, но это не так
ну допустим, пострадавших можно только пожалеть и пожелать полного отомщения, а не только увольнения этого позорища
Уголовку за такое нужно. И делается она довольно легко при таком количестве пострадавших. Только если у него связей нету, могут и отмыть
Пострадавшие от действий преподавателя также не захотели инициировать уголовное дело.
увы, шанса увидеть это не будет
Я не могу этого объяснить логикой
Когда меня мужик стал лапать (мне было дет 12-14), я тоже просто убежал и больше не появлялся в том месте
Но никому не сказал лет до 30.
Я точно знал, что меня поддержат и ни в чём не обвинят.
Как это ни странно, я думал, что если я расскажу, ему сделают очень плохо (ну, возможно так и есть, но какая разница?).
Но это не единственная причина.
Не могу этого объяснить, и только надеюсь, что мои дочки мне расскажут если что :((
Ппц, а у меня просто никаких эмоций не было, будто это обычное дело и даже говорить об этом не думал, хотя знал, что если скажу, родители скажут «сам виноват!»
Вот блин!
Мама с нами (детьми) заранее обговаривала, что бывают маньяки, про опасности, что надо рассказать, и что она поддержит и не будет ругать.
Я точно знаю, что всё так и есть, поддержала бы.
Но не сказал.
Мама с нами (детьми) заранее обговаривала, что бывают маньяки, про опасности, что надо рассказать, и что она поддержит и не будет ругать.
Хорошие у тебя родители)
Молочный Орзэмэс
А в других случаях не ругала?
Ну там, простудился? Шапку не надел? Двойку/тройку принёс?
Молочный Орзэмэс
Объясняю: такая реакция может быть у людей, которых насилуют в детстве так или иначе. Психика фиксирует, что взрослый, старший имеет власть над твоим телом. И люди просто замирают.
И люди просто замирают
На самом деле тут играет рандом, реакция «бей или беги»
Бей или беги это в здоровой ситуации.
Если человеку много лет демонстрировали, что сильный имеет власть над его телом и жизнью, то с огромной вероятностью он ничего не сможет сделать в такой ситуации.
это в здоровой ситуации.
Это в экстремальной ситуации
Если человеку много лет демонстрировали, что сильный имеет власть над его телом и жизнью, то с огромной вероятностью он ничего не сможет сделать в такой ситуации
А это уже отдельная тема)
Мужику один путь - в попы
Сексуальные домогательства до несовершеннолетних — увольнение. Поддержка Навального — уголовное дело.
Верховный утюг
такое может быть, сейчас это наоборот вроде тенденция, как пту/колледжи при вузах
Населенный браслет
Сообщение удалено
всегда школы при ВУЗах были одними из самых элитных в стране...
Нет, если твои родители российские олигархи, и для тебя элитное только Лондон, то да - это не элитно.
А для людей попроще ценящих качественное образование школы при ВУЗах топ - там другая атмосфера совсем...
Населенный
Ладно, слишком сложный наброс, я удалю...
Синий татарин
Антисоветчик значит русофоб.
Пхахахаха, опять там пендосы загнивают в своих Америках. Стоп! Как в России? Как это в МГУ?((((
В РПЦ МП геев-педофилов в упор не видят, а тут мужик немного кукухой поехал и пизда теперь ему.
Один мужик говорит другому:
- Если бы ты пошел в поход и проснулся бы ночью голый, и вся жопа измазана вазелином, ты бы кому нибудь рассказал?
- Ты что, с ума сошёл, конечно нет.
- Хочешь пойти в поход?
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Высшую меру наказания