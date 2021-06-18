Кинотеатры в Нижегородской области попросили власти временно закрыть их — введённые ограничения и так лишат их зрителей Статьи редакции
Власти региона запретили ходить в кино без сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста.
- Кинотеатры Нижегородской области направили письмо губернатору Глебу Никитину и областному министру культуры Олегу Берковичу — его подписали семь гендиректоров от имени 18 кинотеатров, пишет РБК.
- Закрыть кинотеатры их владельцы попросили из-за введённых 16 июня ограничений — они запрещают пускать на массовые мероприятия, в том числе в кино, посетителей без вакцины или отрицательного теста на Covid-19.
- Кинотеатры уже продают не больше 60% билетов и обеспечивают дистанцию в 1,5 метра между зрителями. Новое требование лишит залы зрителей совсем, уверены они.
- Вакцинация в стране проходит медленно, и если требовать справку о прививке для посещения кинотеатра, люди просто выберут другой способ развлечения, считают предприниматели.
- Если губернатор Нижегородской области поручит приостановить работу кинотеатров, это позволит отправить сотрудников на вынужденный простой и вести переговоры с арендодателем о снижении или отмене арендной платы за период закрытия.
Не совсем, их закроют. Зарплаты платить необязательно, по аренде договорятся. Скорее всего они сейчас работают в убыток
С кем они договорятся?
С арендодателем, многие арендодатели шли навстречу и снижали плату или не брали вовсе при прошлом локдауне
Механический меч
Хороший ты сказочник конечно.
Если вы неадекватный нытик это не отменяет того факта что есть еще адекватные люди
Не все адекватные. Был случай в стиле " блин народ закрывается и уезжает, прибыли все меньше.. надо чёт делать... Подняли цену на 20% остальным" Профит
Не все, тут с вами соглашусь, возможно кинотеатры просто не думали что сми о просьбе узнают
Где логика?
Можно отправить сотрудников в отпуск без содержания, договориться с арендодателем. Официальный запрет в таком случае инструмент
Верховный файл
то позволит отправить сотрудников на вынужденный простой
Это не без содержания, это 2/3 оклада.
Ждём покаянного выступления владельцев кинотеатров, рестораторов, отельеров с признанием вины в распространении ковида и просьбой самого сурового наказания. Ну а бизнес, разумеется надо закрыть, а активы продать. И вырученные средства направить в фонд Ахмада Кадырова для борьбы с короновирусом.
Где новость про отмену фестиваля Мята меньше чем за сутки?
Странные какие-то просьбы. Простой тоже не бесплатный, а с арендодателем вести переговоры можно и без временного запрета деятельности, он вроде и так и так не обязан снижать арендные платежи. Сейчас еще и выпросят себе очередные нерабочие дни с сохранением заработной платы.