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Кинотеатры в Нижегородской области попросили власти временно закрыть их — введённые ограничения и так лишат их зрителей Статьи редакции

Власти региона запретили ходить в кино без сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста.

  • Кинотеатры Нижегородской области направили письмо губернатору Глебу Никитину и областному министру культуры Олегу Берковичу — его подписали семь гендиректоров от имени 18 кинотеатров, пишет РБК.
  • Закрыть кинотеатры их владельцы попросили из-за введённых 16 июня ограничений — они запрещают пускать на массовые мероприятия, в том числе в кино, посетителей без вакцины или отрицательного теста на Covid-19.
  • Кинотеатры уже продают не больше 60% билетов и обеспечивают дистанцию в 1,5 метра между зрителями. Новое требование лишит залы зрителей совсем, уверены они.
  • Вакцинация в стране проходит медленно, и если требовать справку о прививке для посещения кинотеатра, люди просто выберут другой способ развлечения, считают предприниматели.
  • Если губернатор Нижегородской области поручит приостановить работу кинотеатров, это позволит отправить сотрудников на вынужденный простой и вести переговоры с арендодателем о снижении или отмене арендной платы за период закрытия.

#новости #covid-19 #регионы

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23 23 комментария
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Коровка говорит мууу

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Павел Каташев

Коровка
–2

Не совсем, их закроют. Зарплаты платить необязательно, по аренде договорятся. Скорее всего они сейчас работают в убыток

Ответить

Victor Axonoff

Павел
1

С кем они договорятся?

Ответить

Павел Каташев

Victor
2

С арендодателем, многие арендодатели шли навстречу и снижали плату или не брали вовсе при прошлом локдауне

Ответить

Механический меч

Павел
3

Хороший ты сказочник конечно.

Ответить

Павел Каташев

Механич…
0

Если вы неадекватный нытик это не отменяет того факта что есть еще адекватные люди

Ответить

Гриха Жигалов

Павел
0

Не все адекватные. Был случай в стиле " блин народ закрывается и уезжает, прибыли все меньше.. надо чёт делать... Подняли цену на 20% остальным" Профит 

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Павел Каташев

Гриха
0

Не все, тут с вами соглашусь, возможно кинотеатры просто не думали что сми о просьбе узнают

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Небольшой жёлтый робат

10

Унтер-офицерская вдова сама попросила себя высечь

Ответить

Владимир Филатов

0

Где логика?

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Андрей Рядькин

Владимир
19

Можно отправить сотрудников в отпуск без содержания, договориться с арендодателем. Официальный запрет в таком случае инструмент

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Gregory

Андрей
1

вот сотрудники рады будут

Ответить

Верховный файл

Андрей
1

то позволит отправить сотрудников на вынужденный простой

Это не без содержания, это 2/3 оклада.

Ответить

Андрей Рядькин

Верховн…
0

тонкостей не знаю 

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

понял

Ответить

Andrew Muralov

2

Ждём покаянного выступления владельцев кинотеатров, рестораторов, отельеров с признанием вины в распространении ковида и просьбой самого сурового наказания. Ну а бизнес, разумеется надо закрыть, а активы продать. И вырученные средства направить в фонд Ахмада Кадырова для борьбы с короновирусом. 

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Павел Прокопчик

–2

Где новость про отмену фестиваля Мята меньше чем за сутки?

Ответить

Александра Утёнкова

Павел
4

Была давным давно

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KSA

Павел
1

Вот же, положила:

Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед…
Музыкальный фестиваль должен был пройти 18-20 июня в Тульской области. На мероприятие продали 12,5…
tjournal.ru
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Павел Прокопчик

KSA
0

Спасибо!

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Максим Шпилёв

Павел
0

была

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aliftin

1
Ответить

Alexander Kuznetsov

0

Странные какие-то просьбы. Простой тоже не бесплатный, а с арендодателем вести переговоры можно и без временного запрета деятельности, он вроде и так и так не обязан снижать арендные платежи. Сейчас еще и выпросят себе очередные нерабочие дни с сохранением заработной платы.

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