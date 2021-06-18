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Sasha Shambilova

В США объявили федеральным праздником день отмены рабства 19 июня Статьи редакции

«Великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты».

Новый праздник получил название День национальной независимости и стал 11-м ежегодно отмечаемым федеральным праздником. Соотвествующий документ подписал Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, что он должен быть — федеральным праздником. [...] Мне особенно приятно, что мы выступили вместе как демократы и республиканцы, чтобы вспомнить этот день при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе. Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом. [...] Великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты.

Джо Байден
президент США

1 января 1863 года Авраам Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов, что усилило сопротивление южных штатов в Гражданской войне, которая длилась вплоть до 1865 года. Последним прокламацию признал штат Техас — это случилось как раз 19 июня 1865 года.

#новости #сша

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35 35 комментариев
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Населенный браслет

29
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Алексей Мелишен

Населенный
4

Ну-ну, США — главное государство в мире, рано или поздно его тренды дойдут и до нас.

Ответить

Населенный браслет

Алексей
26

Рано или поздно в России отменят рабство, я согласен

Ответить

Алексей Мелишен

Населен…
–1

Скажи это фемкам из тиктока, ставящим себе на авы символ блм

Ответить

Населенный

Алексей
1

Леша, не начинай

Ответить

Алексей Мелишен

Населен…
0

Да поздно уже

Ответить

ruslan Akhmedov

Алексей
0

День отмены крепостного права

Ответить

MedievalRain

5

Когда будет празднование отмены крепостного права?

Ответить

мЕдь

MedievalRain
10

Ещё не отменили. 

Ответить

Населенный браслет

MedievalRain
1

Какого из

Ответить

Жалкий теркин30см

MedievalRain
1

Зачем?

Ответить

Коровка говорит мууу

8
Ответить

Верховный файл

5

1 января 1863 года Авраам Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов, что привело к Гражданской войне, которая длилась вплоть до 1865 года.

Что за  история из параллельной реальности? 

Ответить

alexferman

Верховный
0

В чём параллельность?

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Криминальный бинокль

alexferman
4

Фактчек от TJournal: раскол в США на Север и Юг оформился после победы Линкольна на президентских выборах 1860-го, с последующей сецессией южных штатов с января 1861-го (и сопутствующим оформлением Конфедеративных Штатов), и с непосредственным началом боевых действий Гражданской войны в апреле того же года; "Прокламация об освобождении рабов" была подписана Линкольном в январе 1863-го - т.е. непосредственной причиной войны уже никак не могла являться.

Ответить

Саша

Кримина…
1

спасибо

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Bad Mother

Кримина…
0

охуенно ты проигнорировал причины сецессии, молодец

Ответить

Криминальный

Bad
0

Не, могу дополнительно уточнить, что формальный повод - электоральный раскол, при котором южные штаты Линкольна не выбирали, а выбрал на всю страну его, считай, Север, но де-факто - из-за того, что Линкольн собирался порушить политико-экономический статус-кво, на котором Юг был отстроен, и таки освободить рабов (пускай и постепенно - по схеме, похожей на александровскую по освобождению крепостных: "личносвободные от барина, но земля - всё равно его")

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Bad Mother

Кримина…
2

разумеется, Линкольн не собирался ничего рушить, он был вполне умеренный политик. А вот республиканская партия обещала не допустить рабовладение в штаты, где оно не было установлено. Вот в чем была главная угроза для южан на тот момент.

Ну и главный прикол в том, что сразу в нескольких южных штатах власти отказались признавать результат выборов, если победят республиканцы, что само по себе звучит охуенно, а ещё более охуенно то, что Ликольна там даже в бюллетенях не было, потому что пошелтынахуй

Ответить

1L1dan

Bad
0

Желание лоббировать промку Севера со стороны федерального правительства в ущерб хлопковым магнатам на Юге? 

Ответить

Населенный браслет

Верховный
1

Пиздец удалите срочно

Ответить

Населенный браслет

Населенный
1

СРОЧНО

Ответить

супрематизм 2.0

Населен…
4
Ответить

Lian Niko

0

Белые должны буду поздравлять черных? Или как все это будет происходить? Может ли белый поздравить белого?

Ответить

Bad Mother Fucker

Lian
–1

может, если предки белого были рабами

например, как у тебя

Ответить

Lian Niko

Bad
1

Но освободили-то только черных. Странный праздник, непонятно белые должны себя вести. Поздравил - расист, не поздравил - расист.

Ответить

Bad Mother

Lian
0

а ты бабушку с днем рождения тоже не поздравлял?

Ответить

Lian Niko

Bad
0

Дни рождения есть у всех, а предком рабов является далеко не каждый. К тому же немалый процент чернокожих в штатах это обычные иммигранты.

Тупо же подойти к чернокожему коллеге и сказать: "Поздравляю с днем освобождения от рабства!" Демократы то учат не смотреть на цвет кожи, то организуют целый праздник, основанный на цвете кожи.

Ответить

alexferman

2

 «Великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты»

Зачёт)

Ответить

Alexey Betev

1

На праздновании ожидаются постановки ролевиков

Ответить

Bibba La Bibba

Alexey
0

Как в Беларуси с сжиганием?

Ответить

styll

1

«Великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты»

Ах он пиндос такой, на что это он намекает

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

У нас день траура 

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Константин Кузя

–2

Уже начали

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styll

0

Так, вот что такое прокламация...

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