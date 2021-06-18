В США объявили федеральным праздником день отмены рабства 19 июня Статьи редакции
«Великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты».
Новый праздник получил название День национальной независимости и стал 11-м ежегодно отмечаемым федеральным праздником. Соотвествующий документ подписал Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.
1 января 1863 года Авраам Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов, что усилило сопротивление южных штатов в Гражданской войне, которая длилась вплоть до 1865 года. Последним прокламацию признал штат Техас — это случилось как раз 19 июня 1865 года.
Ну-ну, США — главное государство в мире, рано или поздно его тренды дойдут и до нас.
Населенный браслет
Рано или поздно в России отменят рабство, я согласен
Скажи это фемкам из тиктока, ставящим себе на авы символ блм
Когда будет празднование отмены крепостного права?
В чём параллельность?
Криминальный бинокль
Фактчек от TJournal: раскол в США на Север и Юг оформился после победы Линкольна на президентских выборах 1860-го, с последующей сецессией южных штатов с января 1861-го (и сопутствующим оформлением Конфедеративных Штатов), и с непосредственным началом боевых действий Гражданской войны в апреле того же года; "Прокламация об освобождении рабов" была подписана Линкольном в январе 1863-го - т.е. непосредственной причиной войны уже никак не могла являться.
охуенно ты проигнорировал причины сецессии, молодец
Криминальный
Не, могу дополнительно уточнить, что формальный повод - электоральный раскол, при котором южные штаты Линкольна не выбирали, а выбрал на всю страну его, считай, Север, но де-факто - из-за того, что Линкольн собирался порушить политико-экономический статус-кво, на котором Юг был отстроен, и таки освободить рабов (пускай и постепенно - по схеме, похожей на александровскую по освобождению крепостных: "личносвободные от барина, но земля - всё равно его")
разумеется, Линкольн не собирался ничего рушить, он был вполне умеренный политик. А вот республиканская партия обещала не допустить рабовладение в штаты, где оно не было установлено. Вот в чем была главная угроза для южан на тот момент.
Ну и главный прикол в том, что сразу в нескольких южных штатах власти отказались признавать результат выборов, если победят республиканцы, что само по себе звучит охуенно, а ещё более охуенно то, что Ликольна там даже в бюллетенях не было, потому что пошелтынахуй
Населенный браслет
Пиздец удалите срочно
Белые должны буду поздравлять черных? Или как все это будет происходить? Может ли белый поздравить белого?
может, если предки белого были рабами
например, как у тебя
а ты бабушку с днем рождения тоже не поздравлял?
Дни рождения есть у всех, а предком рабов является далеко не каждый. К тому же немалый процент чернокожих в штатах это обычные иммигранты.
Тупо же подойти к чернокожему коллеге и сказать: "Поздравляю с днем освобождения от рабства!" Демократы то учат не смотреть на цвет кожи, то организуют целый праздник, основанный на цвете кожи.
На праздновании ожидаются постановки ролевиков
«Великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты»
Ах он пиндос такой, на что это он намекает
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