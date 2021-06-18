Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня Статьи редакции
Также летать разрешат в ещё восемь стран.
Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.
С 28 июня Россия возобновит авиасообщение с:
- США (Вашингтон, Нью-Йорк);
- Бельгией;
- Болгарией;
- Иорданией;
- Италией;
- Кипром;
- Ирландией;
- Северной Македонией.
Также увеличат число рейсов в:
- Азербайджан;
- Армению;
- Грецию;
- Катар;
- Финляндию;
- Хорватию;
- Швейцарию;
- Австрию.
КНР и Лихтенштейн Оперштаб включил в список государств, граждане которых смогут въезжать в Россию.
САМОЕ ВРЕМЯ
Зарубежный Денис
это диверсия против Турции
Этнический будильник
Или сучий поступок?
Этнический будильник
Нет, ну вот почему так, у вас блять ебучий пик, это вы заразу разнести хотите? Есть логика или просто сучий поступок?
Да, как же граждане Лихтенштейна всё это время жили без возможности въезда в Россию, страшно подумать
Я б на месте 9 стран авиасообщение бы закрыл.
Ну вот какие еще вам нужны доказательства в защиту теории заговора вокруг ковида?
У нас 87% новых болезней в Москве это новый штамм, при этом вводится принудительная вакцинация людей, которым даже мед книжка не положена. И при этом открывается Турция и пяток иных стран
если честно, то я уже ничего не понимаю
Это скорее говорит о несостоятельности государства как единого механизма. У этих дуриков то одно, то другое, то третье.
А уж на межгосударственном уровне просто какое-то броуновское движение из решений.
ВОЗМОЖНО, пускать будут только с пцр-тестом или отметкой о вакцинировании, или с антителами? Может, они все же вменяемые? Ну пожалуйста
Такие Наташи, которые на родине уже никому не интересны
Курорты? В России? Это где?
Неопределенный волк
Там где нет русских
Этнический
Чечня?
Леееее, извинись, брат.
Правильно ли я понимаю, что в кафе ночью нельзя, "выходные за счёт работодателя", но в Турцию велкам?
В турции пока тоже в кафе ночью нельзя
Так у нас эпидемия чи шо
Успел съездить в Болгарию, уф, пока там россиян нет.
Зачем вернулся?
По квасу и кефиру соскучился
22 июня, ровно в 4 утра...
Без объявления локдауна.
С одной стороны понимаю людей, которые устали от всего и хотят просто отдохнуть заграницей. Но с другой стороны, блять, только в самой Москве уже 10к заражённых.
Наконец-то, блядь.
Судя по новой волне ковида в России, будет открыт альтернативный турецкий поток
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Что вы распереживались, без негативного ПЦРа вас в самолет все-равно не пустят, даже со спутником в венах или пфайзером в жопе. Единственный выхлоп от вакцинации - это сегрегация, ну и плюсом народ раззадорить, что бы не за навального/путина, а за вакцину глотку рвал.