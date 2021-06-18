{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня Статьи редакции

Также летать разрешат в ещё восемь стран.

72 72 комментария
4333 просмотров

Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

С 28 июня Россия возобновит авиасообщение с:

  • США (Вашингтон, Нью-Йорк);
  • Бельгией;
  • Болгарией;
  • Иорданией;
  • Италией;
  • Кипром;
  • Ирландией;
  • Северной Македонией.

Также увеличат число рейсов в:

  • Азербайджан;
  • Армению;
  • Грецию;
  • Катар;
  • Финляндию;
  • Хорватию;
  • Швейцарию;
  • Австрию.

КНР и Лихтенштейн Оперштаб включил в список государств, граждане которых смогут въезжать в Россию.

#новости #турция

72 72 комментария
24
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0443\u0440\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 72, "likes": 24, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 398430, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Jun 2021 19:17:36 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
72 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

pls help

61

САМОЕ ВРЕМЯ

Ответить

Неопределенный волк

pls
19

А че они там все здоровые то!

Ответить

Зарубежный Денис

pls
3

это диверсия против Турции

Ответить

Этнический будильник

Зарубежный
0

Или сучий поступок?

Ответить

Зарубежный Денис

Этничес…
0

ну они же сами хотят. используй силу соперника против него 

Ответить

Этнический будильник

pls
3

Нет, ну вот почему так, у вас блять ебучий пик, это вы заразу разнести хотите? Есть логика или просто сучий поступок?

Ответить

Ваша Закладко

Этнический
0

нож в брюхо тем кто нож в спину

Ответить

Сергей Новиков

pls
2

Люди соскучились по Анталии, Анапа видимо не смогла её заменить(

Ответить

Ухудшанский

pls
1

Да, как же граждане Лихтенштейна всё это время жили без возможности въезда в Россию, страшно подумать

Ответить

Николай Николаевич

30

Я б на месте 9 стран авиасообщение бы закрыл.

Ответить

Alex

Николай
0

Так они и закрыли бы, только бюджет авиакомпаний не потянет долгий простой

Ответить

Егор Васильев

30
Ответить

Рыжий

13

Ну вот какие еще вам нужны доказательства в защиту теории заговора вокруг ковида? 
У нас 87% новых болезней в Москве это новый штамм, при этом вводится принудительная вакцинация людей, которым даже мед книжка не положена. И при этом открывается Турция и пяток иных стран

Ответить

Егор Васильев

Рыжий
33

если честно, то я уже ничего не понимаю

Ответить

Рыжий

Егор
5

Аналогично 

Ответить

Небольшой

Рыжий
7
Ответить

Ваша Закладко

Небольш…
1

гачата

Ответить

Роман Новиков

Рыжий
17

Это скорее говорит о несостоятельности государства как единого механизма. У этих дуриков то одно, то другое, то третье.

Ответить

Ангел Предохранитель

Роман
2

Вот она, независимость органов власти при анкапе

Ответить

Софья Павлышко

Роман
1

А уж на межгосударственном уровне просто какое-то броуновское движение из решений.

Ответить

Алексей Михайлов

Рыжий
3

Логичным был бы следующий шаг - запрет вылета без вакцинации.

Ответить

Alexander Sh

Рыжий
1

ВОЗМОЖНО, пускать будут только с пцр-тестом или отметкой о вакцинировании, или с антителами? Может, они все же вменяемые? Ну пожалуйста

Ответить

Рыжий

Alexander
0

Может, они все же вменяемые? Ну пожалуйста

Ответить

Механический меч

16

Когда узнал, что NATASHA всё-таки прилетит.

Ответить

Антон Лисин

Механический
1

Такие Наташи, которые на родине уже никому не интересны 

Ответить

Рыжий

Антон
4

Если есть пизда и рот - значит баба не урод (с)

Ответить

Анатолий

Рыжий
0

Не не. Если есть у бабы рот - значит баба не урод. Если есть пизда и жопа - значит далеко пойдёт)

Ответить

Механический меч

14

Отечественный юг дристанул с кусочками фруктов прям.
А то они кричали, зачем вам эта заграница, у нас своих курортов хватает.

Ответить

Роман Новиков

Механический
4

Курорты? В России? Это где?

Ответить

Неопределенный волк

Роман
1

Там где нет русских

Ответить

Этнический

Неопред…
2

Чечня?

Ответить

Софья Павлышко

Этничес…
0

Леееее, извинись, брат.

Ответить

Этнический

Софья
0

За что?

Ответить

Софья Павлышко

Этничес…
0

Национальная традиция.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

KSA

Неопред…
1

Семь раз отмерь, один раз якут

Ответить

KSA

Роман
1

Магадан, Оймякон, Колыма

Ответить

Антон Лисин

Механический
0

Коричневым фонтаном 

Ответить

Маша Моздир

10

Правильно ли я понимаю, что в кафе ночью нельзя, "выходные за счёт работодателя", но в Турцию велкам?

Ответить

Михаил Желтухин

Маша
1

В турции пока тоже в кафе ночью нельзя

Ответить

Ухудшанский

Михаил
0

Туристам вроде уже можно, местным нельзя

Ответить

Вчерашний космос

7

Завезём индийской рассады сраным пиндосам! Так победим!

Ответить

Украденная жизнь

5
Ответить

KSA

Украденная
4
Ответить

Роман Новиков

5

Так у нас эпидемия чи шо

Ответить

Сергей Новиков

Роман
1

Ну а чего нам одним то страдать))

Ответить

Пыльный шмель

5

вы или крестик снимите, или трусы наденьте

Ответить

Бурный цветок

4

срочно один билет с этой планеты

Ответить

Рыжий

Бурный
2

Могу выдать один такой. Сейчас только мыло принесу и веревку найду

Ответить

Илья Корнилов

4
Ответить

AZP

3

Успел съездить в Болгарию, уф, пока там россиян нет.

Ответить

Кирилл Вселенский

AZP
2

Зачем вернулся?

Ответить

AZP

Кирилл
5

Ещё не вернулся, но придётся.

Ответить

Роман Новиков

AZP
2

Сочувствую 

Ответить

AZP

Роман
0

В конце июня жара начинается, фу.

Ответить

Сергей Новиков

Кирилл
0

По квасу и кефиру соскучился

Ответить

Кирилл

Сергей
0

И березкам?

Ответить

Logic

3

22 июня, ровно в 4 утра...

Ответить

Софья Павлышко

Logic
0

Без объявления локдауна.

Ответить

Ваша Закладко

Софья
0

индийский и уханьский штаммы 

Ответить

Alex

2

С одной стороны понимаю людей, которые устали от всего и хотят просто отдохнуть заграницей. Но с другой стороны, блять, только в самой Москве уже 10к заражённых. 

Ответить

Софья Павлышко

Alex
0

Сейчас это больше проблема турок.

Ответить

TopoR

1

ПОБЕДА
*эх, лучше бы Япония открыла почтовое авиасообщение с нами...*

Ответить

Andrew Muralov

1

Наконец-то, блядь. 

Ответить

Ваша Закладко

Andrew
0

первая бактериологическая

Ответить

Роман Чубар

0

Wait...

Ответить

Дневной магнит

0

в Италию вроде и так можно было летать

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Наташа рада! 

Ответить

Сергей Новиков

0

Так, а билет можно купить только с учётом справки о вакцинации? 

Ответить

Πетр Κудряшов

0

Судя по новой волне ковида в России, будет открыт альтернативный турецкий поток

Ответить

Комментарий удален

Настя

0

Да, мля, зато ограничения мы продлеваем втф

Ответить

Комментарий удален

Алексей Нахальный

0

Крым приуныл от этой новости

Ответить

Статистический микрофон

–1

Что вы распереживались, без негативного ПЦРа вас в самолет все-равно не пустят, даже со спутником в венах или пфайзером в жопе. Единственный выхлоп от вакцинации - это сегрегация, ну и плюсом народ раззадорить, что бы не за навального/путина, а за вакцину глотку рвал.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 72 комментария
Обсуждаемое
Разборы
Главные вопросы о новой волне Covid-19 в России: виноват ли в ней «индийский» штамм и почему проваливается вакцинация
Власти Москвы говорят о «взрывном росте» заболеваемости и объявляют частичную обязательную вакцинацию, а в соцсетях спорят об эффективности прививок и покупают сертификаты на «чёрном рынке».
288
Новости
Московских работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат. Власти одобрили предложение бизнеса
Предпринимателей за это наказывать не будут.
286
Новости
Victoria Secret отказалась от своего главного символа — «ангелов»
Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.
490
Популярное за три дня
Истории
Лукашенко не первый: как президент Туркмении устраивал телемарафоны раскаяния и признания врагов-оппозиционеров
Лидер оппозиции якобы совершил покушение на президента, сдался властям и стал участником телемарафона раскаяний. А потом исчез в тюрьме.
43
Новости
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
361
Новости
Фонд, предположительно связанный с Пригожиным, попросил признать «Медиазону» «иностранным агентом»
Сотрудников издания обвинили в получении иностранных грантов.
95
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Сергей Ахрем

Запись в подсайте Telegram

Фома Киняев

Перенёсшего остановку сердца на…

Maksym Beshlei

произошла зрада

Alexander Sh

Перенёсшего остановку сердца на…

Алексей Крылов

Перенёсшего остановку сердца на…

Андрей Рядькин

Перенёсшего остановку сердца на…

Дима Орлов

Перенёсшего остановку сердца на…

AUBE

80-летний мужчина из Франции…

Алексей Нахальный

Россия возобновит авиасообщение…

Андрей Рядькин

Перенёсшего остановку сердца на…

Candy Boy

80-летний мужчина из Франции…
null