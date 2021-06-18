Всего с начала 2020 года удалили больше тысячи материалов с «недостоверной информацией о коронавирусе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19.

15 июня Baza сообщила, что в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19. Корреспондент издания купил такой документ в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. Отметку об инъекции вносят в официальный реестр и личный кабинет на Госуслугах. На фейковую прививку тратят реальную вакцину — ампулы вскрывают и утилизируют, чтобы их не отследили по номеру.