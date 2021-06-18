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yannlll

Роскомнадзор заблокировал 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации Статьи редакции

Издание Baza писало, что в России сложился «чёрный рынок» таких документов.

Всего с начала 2020 года удалили больше тысячи материалов с «недостоверной информацией о коронавирусе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19.

сообщение Роскомнадзора

15 июня Baza сообщила, что в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19. Корреспондент издания купил такой документ в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. Отметку об инъекции вносят в официальный реестр и личный кабинет на Госуслугах. На фейковую прививку тратят реальную вакцину — ампулы вскрывают и утилизируют, чтобы их не отследили по номеру.

#новости #вакцинация #роскомнадзор

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Woody Johnson

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150 сайтов

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супрематизм 2.0

14

Но искать владельцев сайтов, мы, конечно, не станем. А то так можно и на уважаемых людей выйти случайно.

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Дмитрий Кораблёв

супрематизм
2

да какие уважаемые люди. Это чисто врачи подрабатывают. У нас любую справку можно купить и уверенно заявляю, что все 100% идут врачу. Мб где-то иначе. 

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Alex Nevi

супрематизм
0

Не экскримизм же, чё парица? Власти не угрожает да и ладно

Ответить

супрематизм 2.0

Alex
0

Справедливо.

Ответить

Dmitry R.

5

эм, а уголовные дела-то будут?

Ответить

Нижний интернет

Dmitry
0

Они же не на митинги выходили, зачем перегибать?

Ответить

сироп от щекотки

3
Ответить

Luchano Spaguetti

1

За всю историю этой бесполезной структуры хоть что-то, хоть милипиздрическая, мульипусическая польза. 

Ответить

Максим Шпилёв

Luchano
0

где?

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Luchano Spaguetti

Максим
0

Блять, каюсь, нигде. 

Ответить

Антон Лисин

–5

Хомячки все равно вколят себе хуйню 

Ответить

Очевидный космос

0

Суки драные.

Ответить

мЕдь

Очевидный
0

Бизнес тебе запороли?

Ответить

мЕдь

мЕдь
1

В России запоротый бизнес это всегда хорошо. 

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Ангел

мЕдь
2

Нихуя не понял, но на всякий случай требую извинений от лица всех бизнесменов ТЖ

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Имя И Фамилия

0

Круто конечно, но имхо почти всё в этом вопросе через телеграм-ботов идёт. Паше Дурову написать - выше их достоинства?

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