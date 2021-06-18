Роскомнадзор заблокировал 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации Статьи редакции
Издание Baza писало, что в России сложился «чёрный рынок» таких документов.
Всего с начала 2020 года удалили больше тысячи материалов с «недостоверной информацией о коронавирусе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
15 июня Baza сообщила, что в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19. Корреспондент издания купил такой документ в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. Отметку об инъекции вносят в официальный реестр и личный кабинет на Госуслугах. На фейковую прививку тратят реальную вакцину — ампулы вскрывают и утилизируют, чтобы их не отследили по номеру.
Но искать владельцев сайтов, мы, конечно, не станем. А то так можно и на уважаемых людей выйти случайно.
да какие уважаемые люди. Это чисто врачи подрабатывают. У нас любую справку можно купить и уверенно заявляю, что все 100% идут врачу. Мб где-то иначе.
Не экскримизм же, чё парица? Власти не угрожает да и ладно
эм, а уголовные дела-то будут?
За всю историю этой бесполезной структуры хоть что-то, хоть милипиздрическая, мульипусическая польза.
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Круто конечно, но имхо почти всё в этом вопросе через телеграм-ботов идёт. Паше Дурову написать - выше их достоинства?