На Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить предсмертную записку Статьи редакции
Экзаменационный совет принёс извинения за «неверный выбор текста».
На государственном экзамене для школьников 15 и 16 лет, дающем право на поступление в Мальтийский университет, в задании по переводу с арабского языка на английский абитуриентам предложили текст записки, в которой мужчина сообщает своей жене и детям, что хочет совершить суицид. Об этом сообщает Times of Malta.
Копию страницы с заданием стали распространять в соцсетях, и экзаменационный совет университета выступил с обращением.
MATSEC заявил, что текст выбирали члены комиссии по арабскому языку «на основе своих профессиональных знаний и опыта». «У MATSEC есть система рецензирования, чтобы избегать подобных ситуаций, но, к сожалению, могут произойти ошибки, включая неверный выбор текста», — сказали в совете. Члены организации принесли извинения и заявили, что выполнение этого задания не повлияет на итоговую оценку.
Верховный утюг
о, относительно старая ава вернулась!
Как овладеть хотя бы крупицей твоего могущества?
попроси практиканта сделать тебе лоботомию, я так как-то попал, с тех пор пришибленный,
может даже лучше получишься
а так не советую)
Я думал ты спорт посоветуешь
ты и так о нем знаешь, и знаешь, что его было бы хорошо тебе посоветовать, значит это было бы бессмысленно, ты и так все знаешь
В Грозном школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить извинительную записку
Мое первое извинение я сделал в 16 лет
левых редакторов всегда напрягает, когда контент должным образом не был проконтролирован и отфильтрован. Обыватели, по их мнению, не такие умные как левые мыслители, информация может их калечить.
мне лень читать все подробности, а вот своё левое мнение писать не лень
если текст художественный или является значимым для культуры, то ок. в школах и не такое читали
если это какой-то случайный обрывок из условного корпуса арабского языка, который выбирали чисто по грамматическим особенностям, то это хуёво. так можно детям дать переводить и диалоги из Дома-2
то это хуёво
почему хуёво - ты так и не написал. 15-летние смотрели и смотрят дом 2 и его аналоги. Наверняка, есть спрос на перевод наиболее успешных шоу. Было бы неплохо проверить, например, насколько хорошо ученик понимает разговорную речь
потому что такие тексты не нейтральны для переводящих
перевести часть про самоубийство Лизы не то же самое, что перевести предсмертную записку реального человека
в первом случае можно абстрагироваться от эмоций в тексте, второй может уже эмоционально задеть тебя
нет объективно ничего нейтрального, "задеть" может всё. Искусство и журналистские тексты и должны "задевать" людей, чтобы менять мир. От такого рода "задевания" людей оградить невозможно и не нужно
контекст реальной смерти куда тяжелее
я не буду спорить, что школьников нужно ограждать от всего, но тестовое задание явно не для такого, лишние эмоции могут повлиять на результат
отчасти это и личный опыт. мне попалась на пробном ЕГЭ по русскому первая глава Чернобыльской молитвы Алексиевич о жене ликвидатора аварии. текст безумно тяжёлый для чтения, и это сверх того, что ты сидишь на экзамене
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Этнический будильник
Особенно финал непредсказуем
У нас в аналогичном случае было бы не переводить, а самим написать
Очевидный космос
фотку твою нашел
Очевидный космос
@Атлант поправил плечи это я
почему то забыли вторую часть перевести:
и после этого он съедает яд и засыпает на своей кровати. на следующий день он просыпается счастливым, его жена и сын разговаривают с ним и смеются. и все, кто с ним разговаривает смеются.
адаптировано из (хуйпоймичего #2)
короче, кажется это из какого то произведения
p.s. давайте теперь еще и на произведения шекспира будем гнать, что у него там джульетта отъезжает понарошку, потом ромео по-настоящему, а потом она снова отъезжает, но уже по-настоящему.
Там же нет ничего…. Просто чел рассказывает куда поедет в следующем году, тут кто-то вообще прочитал хотя бы?
Новость про перевод первого текста, с арабского на английский. Не про второй.
Что за "В Мальте"?
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В Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить предсмертную записку
А чо такого?
Если всемирно известный писатель у себя в романе заставит героя такую записку прочитать, то ок будет. А тут ужас-ужас