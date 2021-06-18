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Новости
yannlll

На Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить предсмертную записку Статьи редакции

Экзаменационный совет принёс извинения за «неверный выбор текста».

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4334 просмотров
Скан экзаменационной работы с текстом на арабском языке

На государственном экзамене для школьников 15 и 16 лет, дающем право на поступление в Мальтийский университет, в задании по переводу с арабского языка на английский абитуриентам предложили текст записки, в которой мужчина сообщает своей жене и детям, что хочет совершить суицид. Об этом сообщает Times of Malta.

Моя дорогая жена и дети, мне так грустно, что я больше не могу продолжать жить. Когда ты прочитаешь это письмо, я буду уже мёртв, и ты больше меня не увидишь. Я многое делал для тебя, когда был молод, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня, и я решил умереть.

Быть может, для меня уготована другая жизнь. Быть может, я буду там счастлив. Быть может, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай.

текст экзаменационной работы

Копию страницы с заданием стали распространять в соцсетях, и экзаменационный совет университета выступил с обращением.

Valentina @val_enu
Okay like the essay with the maltin vs barranin wasn’t too bad in my opinion. But this , this is over the limit. I personally think that right now mental health is a very big issue especially with the pandemic and all and people are feeling lost more than ever. And they did this? https://t.co/kLsPhyUgMI
Aladdin Attiga @alladdinno
So @UMmalta Arabic O level exam asking 15 years old to translate a text about a father sending a letter to his wife and kids about his intentions to commit suicide ! Wtf @edukazzjoni @LovinMalta @RobertaMetsola @TheTimesofMalta @mcaruanagalizia @MEDAC_Malta https://t.co/JSQyQF59yE

MATSEC заявил, что текст выбирали члены комиссии по арабскому языку «на основе своих профессиональных знаний и опыта». «У MATSEC есть система рецензирования, чтобы избегать подобных ситуаций, но, к сожалению, могут произойти ошибки, включая неверный выбор текста», — сказали в совете. Члены организации принесли извинения и заявили, что выполнение этого задания не повлияет на итоговую оценку.

#новости #мальта #образование

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Белорусский ГОСТ

74

Я многое делал для тебя, когда был молодым, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня

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Верховный утюг

Белорусский
4

о, относительно старая ава вернулась!

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Дима Орлов

Верховный
7

Как овладеть хотя бы крупицей твоего могущества?

Ответить

Верховный утюг

Дима
4

попроси практиканта сделать тебе лоботомию, я так как-то попал, с тех пор пришибленный,
может даже лучше получишься
а так не советую)

Ответить

Дима Орлов

Верховн…
2

Я думал ты спорт посоветуешь

Ответить

Верховный утюг

Дима
7

ты и так о нем знаешь, и знаешь, что его было бы хорошо тебе посоветовать, значит это было бы бессмысленно, ты и так все знаешь

Ответить

sergjjj

42

В Грозном школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить извинительную записку

Ответить

Виталий Ситников

sergjjj
3

Мое первое извинение я сделал в 16 лет

Ответить

Джордж Харви

Виталий
0

Если бы не «лет» после 16, можно было бы пошутить про 16 и 16:30

Ответить

Tural

sergjjj
0

по канону на экзамене по русскому языку

Ответить

Металлургический микрофон

7

И что такого?

Ответить

Очевидный космос

Металлургический
23

член комиссии, что ты здесь делаешь?

Ответить

Andrew Muralov

Металлургический
1

https://www.interfax.ru/russia/639653

Петербургские власти объяснили, зачем школьникам…
Петербургские власти объяснили, зачем школьникам задали "написать письмо отцу на фронт"
www.interfax.ru
Ответить

Иван Прохоров

Металлургический
–1

левых редакторов всегда напрягает, когда контент должным образом не был проконтролирован и отфильтрован. Обыватели, по их мнению, не такие умные как левые мыслители, информация может их калечить.

Ответить

коренной нарниец

Иван
0

мне лень читать все подробности, а вот своё левое мнение писать не лень
если текст художественный или является значимым для культуры, то ок. в школах и не такое читали
если это какой-то случайный обрывок из условного корпуса арабского языка, который выбирали чисто по грамматическим особенностям, то это хуёво. так можно детям дать переводить и диалоги из Дома-2

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Иван Прохоров

коренной
1

то это хуёво

почему хуёво - ты так и не написал. 15-летние смотрели и смотрят дом 2 и его аналоги. Наверняка, есть спрос на перевод наиболее успешных шоу. Было бы неплохо проверить, например, насколько хорошо ученик понимает разговорную речь

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коренной нарниец

Иван
0

потому что такие тексты не нейтральны для переводящих
перевести часть про самоубийство Лизы не то же самое, что перевести предсмертную записку реального человека

Ответить

коренной нарниец

коренной
0

в первом случае можно абстрагироваться от эмоций в тексте, второй может уже эмоционально задеть тебя

Ответить

Иван Прохоров

коренной
0

нет объективно ничего нейтрального, "задеть" может всё. Искусство и журналистские тексты и должны "задевать" людей, чтобы менять мир. От такого рода "задевания" людей оградить невозможно и не нужно

Ответить

коренной нарниец

Иван
0

контекст реальной смерти куда тяжелее
я не буду спорить, что школьников нужно ограждать от всего, но тестовое задание явно не для такого, лишние эмоции могут повлиять на результат
отчасти это и личный опыт. мне попалась на пробном ЕГЭ по русскому первая глава Чернобыльской молитвы Алексиевич о жене ликвидатора аварии. текст безумно тяжёлый для чтения, и это сверх того, что ты сидишь на экзамене

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Комментарий удален

Верховный утюг

9

Ну это, как минимум, интересно

Ответить

Этнический будильник

Верховный
1

Особенно финал непредсказуем

Ответить

Верховный утюг

Этнический
1

у его семьи открытый финал

Ответить

Ден

4

У нас в аналогичном случае было бы не переводить, а самим написать

Ответить

Верховный утюг

Ден
1

до, на или после экзамена?

Ответить

Верховный утюг

Верховный
1

а, в аналогичном случае ...

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Населенный браслет

1

Щас бы на экзаменах просить переводить тексты. Впервые вижу такое

Ответить

Очевидный космос

Населенный
3

фотку твою нашел

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Очевидный космос

Очевидный
4

@Атлант поправил плечи это я 

Ответить

Этнический

Очевидн…
5

Можно ли оскорбиться от фразы ебало еррор?

Ответить

Очевидный космос

Этничес…
1

@Вахтёр оскорбления 

Ответить

Очевидный космос

Очевидн…
1

сейчас проверим

Ответить

Населенный браслет

Очевидный
2

Забрало закрой

Ответить

Emile Zäkiev

Очевидный
0

Выглядит как NPC 

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Белорусский ГОСТ

Населенный
2

Сколько ещё русские будут это терпеть?

Ответить

Aram Mirzoyants

2

почему то забыли вторую часть перевести:
и после этого он съедает яд и засыпает на своей кровати. на следующий день он просыпается счастливым, его жена и сын разговаривают с ним и смеются. и все, кто с ним разговаривает смеются.
адаптировано из (хуйпоймичего #2)

короче, кажется это из какого то произведения

p.s. давайте теперь еще и на произведения шекспира будем гнать, что у него там джульетта отъезжает понарошку, потом ромео по-настоящему, а потом она снова отъезжает, но уже по-настоящему.

Ответить

Parfianov Boris

0

Там же нет ничего…. Просто чел рассказывает куда поедет в следующем году, тут кто-то вообще прочитал хотя бы?

Ответить

Витя Корепанов

Parfianov
3

Новость про перевод первого текста, с арабского на английский. Не про второй.

Ответить

Софья Павлышко

Parfianov
1

Нет

Ответить

Sergiy Sev

1

Что за "В Мальте"?

Ответить

Джордж Харви

Sergiy
2

Слишком много получал по жопе за «на Украине», вот и привык

Ответить

KSA

Sergiy
0

Это 0 баллов по ЕГЭ у автора

Ответить

Alex Nevi

1

поэтому ты бросила меня, и я решил умереть

Дык вот её и надо было бомбануть!😑

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Просто бомба! 

Ответить

Глеб Горохов

0

Был там. Милая страна

Ответить

Комментарий удален

KSA

0

 В Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить предсмертную записку

А чо такого?
Если всемирно известный писатель у себя в романе заставит героя такую записку прочитать, то ок будет. А тут ужас-ужас

Ответить

аятомат

0

Ну прям не задание, а урок «возможной взрослый жизни», чтобы были готовы

Ответить

RIZIN.26_rizin26ライブ 生中継

0

https://tjournal.ru/u/407028-sabnur7-khatun7/398521-sallir-po-sali

sallir po sali
https://epale.ec.europa.eu/system/files/2021-06/video-chile-vs-bolivia-en-vivo-tvcl5.pdf
tjournal.ru
Ответить

Джордж Харви

0

Хороший текст

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