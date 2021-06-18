Моя дорогая жена и дети, мне так грустно, что я больше не могу продолжать жить. Когда ты прочитаешь это письмо, я буду уже мёртв, и ты больше меня не увидишь. Я многое делал для тебя, когда был молод, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня, и я решил умереть.

Быть может, для меня уготована другая жизнь. Быть может, я буду там счастлив. Быть может, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай.