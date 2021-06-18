{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

В Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить предсмертную записку Статьи редакции

Экзаменационный совет принёс извинения за «неверный выбор текста».

30 30 комментариев
1709 просмотров
Скан экзаменационной работы с текстом на арабском языке

На государственном экзамене для школьников 15 и 16 лет, дающем право на поступление в Мальтийский университет, в задании по переводу с арабского языка на английский абитуриентам предложили текст записки, в которой мужчина сообщает своей жене и детям, что хочет совершить суицид. Об этом сообщает Times of Malta.

Моя дорогая жена и дети, мне так грустно, что я больше не могу продолжать жить. Когда ты прочитаешь это письмо, я буду уже мёртв, и ты больше меня не увидишь. Я многое делал для тебя, когда был молод, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня, и я решил умереть.

Быть может, для меня уготована другая жизнь. Быть может, я буду там счастлив. Быть может, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай.

текст экзаменационной работы

Копию страницы с заданием стали распространять в соцсетях, и экзаменационный совет университета выступил с обращением.

Valentina @val_enu
Okay like the essay with the maltin vs barranin wasn’t too bad in my opinion. But this , this is over the limit. I personally think that right now mental health is a very big issue especially with the pandemic and all and people are feeling lost more than ever. And they did this? https://t.co/kLsPhyUgMI
Aladdin Attiga @alladdinno
So @UMmalta Arabic O level exam asking 15 years old to translate a text about a father sending a letter to his wife and kids about his intentions to commit suicide ! Wtf @edukazzjoni @LovinMalta @RobertaMetsola @TheTimesofMalta @mcaruanagalizia @MEDAC_Malta https://t.co/JSQyQF59yE

MATSEC заявил, что текст выбирали члены комиссии по арабскому языку «на основе своих профессиональных знаний и опыта». «У MATSEC есть система рецензирования, чтобы избегать подобных ситуаций, но, к сожалению, могут произойти ошибки, включая неверный выбор текста», — сказали в совете. Члены организации принесли извинения и заявили, что выполнение этого задания не повлияет на итоговую оценку.

#новости #мальта #образование

30 30 комментариев
1
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u043b\u044c\u0442\u0430"], "comments": 30, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 398467, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Jun 2021 21:24:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Белорусский ГОСТ

30

Я многое делал для тебя, когда был молодым, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня

Ответить

Верховный утюг

Белорусский
3

о, относительно старая ава вернулась!

Ответить

Дима Орлов

Верховный
2

Как овладеть хотя бы крупицей твоего могущества?

Ответить

Верховный утюг

Дима
3

попроси практиканта сделать тебе лоботомию, я так как-то попал, с тех пор пришибленный,
может даже лучше получишься
а так не советую)

Ответить

Дима Орлов

Верховн…
2

Я думал ты спорт посоветуешь

Ответить

Верховный утюг

Дима
4

ты и так о нем знаешь, и знаешь, что его было бы хорошо тебе посоветовать, значит это было бы бессмысленно, ты и так все знаешь

Ответить

sergjjj

16

В Грозном школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить извинительную записку

Ответить

Металлургический микрофон

6

И что такого?

Ответить

Очевидный космос

Металлургический
11

член комиссии, что ты здесь делаешь?

Ответить

Andrew Muralov

Металлургический
0

https://www.interfax.ru/russia/639653

Петербургские власти объяснили, зачем школьникам…
Петербургские власти объяснили, зачем школьникам задали "написать письмо отцу на фронт"
www.interfax.ru
Ответить

Верховный утюг

6

Ну это, как минимум, интересно

Ответить

Этнический будильник

Верховный
1

Особенно финал непредсказуем

Ответить

Верховный утюг

Этнический
1

у его семьи открытый финал

Ответить

Населенный браслет

1

Щас бы на экзаменах просить переводить тексты. Впервые вижу такое

Ответить

Очевидный космос

Населенный
3

фотку твою нашел

Ответить

Очевидный космос

Очевидный
4

@Атлант поправил плечи это я 

Ответить

Этнический

Очевидн…
4

Можно ли оскорбиться от фразы ебало еррор?

Ответить

Очевидный космос

Этничес…
1

@Вахтёр оскорбления 

Ответить

Очевидный космос

Очевидн…
1

сейчас проверим

Ответить

Населенный браслет

Очевидный
2

Забрало закрой

Ответить

Белорусский ГОСТ

Населенный
2

Сколько ещё русские будут это терпеть?

Ответить

Ден

1

У нас в аналогичном случае было бы не переводить, а самим написать

Ответить

Верховный утюг

Ден
1

до, на или после экзамена?

Ответить

Верховный утюг

Верховный
1

а, в аналогичном случае ...

Ответить

Parfianov Boris

1

Там же нет ничего…. Просто чел рассказывает куда поедет в следующем году, тут кто-то вообще прочитал хотя бы?

Ответить

Софья Павлышко

Parfianov
1

Нет

Ответить

Alex Nevi

1

поэтому ты бросила меня, и я решил умереть

Дык вот её и надо было бомбануть!😑

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Просто бомба! 

Ответить

Sergiy Sev

0

Что за "В Мальте"?

Ответить

Глеб Горохов

0

Был там. Милая страна

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Victoria Secret отказалась от своего главного символа — «ангелов»
Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.
491
Новости
«Сознательно хотел быть задержанным»: Путин — о Навальном после встречи с Байденом
«Он сделал то, чего он хотел».
221
Разборы
Главные вопросы о новой волне Covid-19 в России: виноват ли в ней «индийский» штамм и почему проваливается вакцинация
Власти Москвы говорят о «взрывном росте» заболеваемости и объявляют частичную обязательную вакцинацию, а в соцсетях спорят об эффективности прививок и покупают сертификаты на «чёрном рынке».
288
Популярное за три дня
Истории
Лукашенко не первый: как президент Туркмении устраивал телемарафоны раскаяния и признания врагов-оппозиционеров
Лидер оппозиции якобы совершил покушение на президента, сдался властям и стал участником телемарафона раскаяний. А потом исчез в тюрьме.
43
Беларусь
Глава Ryanair: пилотов самолёта заставляли на камеру сказать о добровольной смене курса на Минск
По словам главы авиакомпании, на экипаж оказали «существенное давление».
111
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Aram Mirzoyants

В больницах Москвы будут…

Андрей Королёв

Entry in the subsite Telegram

Aram Mirzoyants

В больницах Москвы будут…

Плохой слон

Роскомнадзор заблокировал 150…

Андрей Королёв

Запись в подсайте Telegram

pls help

Россия возобновит авиасообщение…

Aram Mirzoyants

В больницах Москвы будут…

Макс Федотов

Политтехнологи Пригожина и…

Дон Бот

Россия возобновит авиасообщение…
null