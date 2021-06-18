В Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить предсмертную записку Статьи редакции
Экзаменационный совет принёс извинения за «неверный выбор текста».
На государственном экзамене для школьников 15 и 16 лет, дающем право на поступление в Мальтийский университет, в задании по переводу с арабского языка на английский абитуриентам предложили текст записки, в которой мужчина сообщает своей жене и детям, что хочет совершить суицид. Об этом сообщает Times of Malta.
Копию страницы с заданием стали распространять в соцсетях, и экзаменационный совет университета выступил с обращением.
MATSEC заявил, что текст выбирали члены комиссии по арабскому языку «на основе своих профессиональных знаний и опыта». «У MATSEC есть система рецензирования, чтобы избегать подобных ситуаций, но, к сожалению, могут произойти ошибки, включая неверный выбор текста», — сказали в совете. Члены организации принесли извинения и заявили, что выполнение этого задания не повлияет на итоговую оценку.
Верховный утюг
о, относительно старая ава вернулась!
Как овладеть хотя бы крупицей твоего могущества?
попроси практиканта сделать тебе лоботомию, я так как-то попал, с тех пор пришибленный,
может даже лучше получишься
а так не советую)
Я думал ты спорт посоветуешь
ты и так о нем знаешь, и знаешь, что его было бы хорошо тебе посоветовать, значит это было бы бессмысленно, ты и так все знаешь
В Грозном школьникам на экзамене по арабскому языку дали переводить извинительную записку
Этнический будильник
Особенно финал непредсказуем
Очевидный космос
фотку твою нашел
Очевидный космос
@Атлант поправил плечи это я
У нас в аналогичном случае было бы не переводить, а самим написать
Там же нет ничего…. Просто чел рассказывает куда поедет в следующем году, тут кто-то вообще прочитал хотя бы?