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Ольга Щербинина

В Кемеровской области потерпел крушение самолёт с парашютистами. Есть погибшие Статьи редакции

По разным данным, погибли от четырёх до девяти человек.

Фото пресс-службы губернатора Кемеровской области

По данным ДОСААФ региона, в катастрофе погибли девять человек. Об этом сообщает ТАСС. Всего на боту самолёта L-410 находилось 19 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой представителя экстренных служб.

Агентство со ссылкой на врача Кемеровского областного центра медицины катастроф сообщает о четырёх погибших — двух пилотах и двух парашютистах. Остальные люди получили ранения разной степени тяжести.

По факту крушения проводят доследственную проверку. Предварительно установлено, что около 10:00 по местному времени самолёт проводил тренировочный полёт на аэродроме Танай. Командир судна доложил об отказе одного из двигателей и решил вернуться на аэродром вылета. При развороте самолёт задел крону деревьев крылом и упал на землю, сообщили в СК.

Let L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный самолёт для внутренних воздушных линий, разработанный конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice.

#новости #происшествия

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alexferman

4

 В Кемеровской области потерпел

Типичная Россия.

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alexferman

alexferman
9

Я за Орлова сегодня, извините.

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Ольга Щербинина

alexferman
13

только не рвись

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Антон Лисин

0

Хотели выкинуть ковидного за борт , но что-то пошло не так 

Ответить

AZP

Антон
–4

В самолёт позвонили, сказали, у одного положительный тест. А там все контактировали с ним.
Вот и решили всех утилизировать на всякий случай.

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Bkmz Иванов

1

Если взять соотношение взлётов и посадок, то наверное не самый опасный вид транспорта?
И вида спорта-увлечения соответственно

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Bkmz Иванов

Bkmz
2

Касательно авиации, то помню передачу с соответствующим названием: "Город в небе". Там говорилось что (до локдауна конечно) сейчас над нами в воздузе больше ляма человек находиться. Но в глаза бросается неудачи

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Stepan Morozov

Bkmz
–8

... но в глаза бросается -ться

Ответить

Bkmz Иванов

Stepan
0

*что делает; что делать*

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

*Бросаться под машину/поезд*

Ответить

Иван Сидоров

1

Как при падении самолета с высоты дерева может быть столько жертв? Думал, проблема в том, что парашютисты никак не пристегнуты, но пилоты ведь должны были быть 

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alexferman

Иван
2

Так же, как люди погибают в машинах при скорости 70 км/ч. Физика, беспощадная ты сука.

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Madegghead

alexferman
0

самолет на посадку идет на скорости 200+ км/ч

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Anatoly Ivanov

Иван
0

условно говоря сломали шею/голову вот и все.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Ну что, как попрыгали? Ужас, конечно. Какова вероятность, что не парашют не сработает, не стропы запутаются, а сам самолёт ебанётся

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Михаил Зеленин

Небольшой
3

сложно прыгать, когда самолет летит на такой высоте, что деревья задевает 

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Alexandr Blokhin

0

О! Я с такого несколько десятков прыжков совершил. Хороший самолёт.

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