В Кемеровской области потерпел крушение самолёт с парашютистами. Есть погибшие Статьи редакции
По разным данным, погибли от четырёх до девяти человек.
По данным ДОСААФ региона, в катастрофе погибли девять человек. Об этом сообщает ТАСС. Всего на боту самолёта L-410 находилось 19 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой представителя экстренных служб.
Агентство со ссылкой на врача Кемеровского областного центра медицины катастроф сообщает о четырёх погибших — двух пилотах и двух парашютистах. Остальные люди получили ранения разной степени тяжести.
По факту крушения проводят доследственную проверку. Предварительно установлено, что около 10:00 по местному времени самолёт проводил тренировочный полёт на аэродроме Танай. Командир судна доложил об отказе одного из двигателей и решил вернуться на аэродром вылета. При развороте самолёт задел крону деревьев крылом и упал на землю, сообщили в СК.
Let L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный самолёт для внутренних воздушных линий, разработанный конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice.
В Кемеровской области потерпел
Типичная Россия.
Хотели выкинуть ковидного за борт , но что-то пошло не так
Если взять соотношение взлётов и посадок, то наверное не самый опасный вид транспорта?
И вида спорта-увлечения соответственно
Касательно авиации, то помню передачу с соответствующим названием: "Город в небе". Там говорилось что (до локдауна конечно) сейчас над нами в воздузе больше ляма человек находиться. Но в глаза бросается неудачи
... но в глаза бросается -ться
*что делает; что делать*
Как при падении самолета с высоты дерева может быть столько жертв? Думал, проблема в том, что парашютисты никак не пристегнуты, но пилоты ведь должны были быть
Так же, как люди погибают в машинах при скорости 70 км/ч. Физика, беспощадная ты сука.
Ну что, как попрыгали? Ужас, конечно. Какова вероятность, что не парашют не сработает, не стропы запутаются, а сам самолёт ебанётся
сложно прыгать, когда самолет летит на такой высоте, что деревья задевает