РБК: Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации Статьи редакции
По данным издания, правило может распространиться и на другие виды транспорта.
Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации сайты компаний будут получать с «Госуслуг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Министерства транспорта.
Кроме того, РБК пишет, что Минцифры рассматривает возможность распространения верификации по сертификату о прививке на все виды транспорта.
Источник издания в «крупной российской авиакомпании» сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Но окончательного решения пока не принято.
С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — они будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. При этом документ не будет выполнять функцию проездного билета.
Из-за роста числа заражений коронавирусом обязательную вакцинацию работников сферы услуг и чиновников ввели в семи регионах России: Москве, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Тверской и Тульской областях и на Сахалине.
Когда хлеб по справке?
Лучше бы ПЦР тесты для вакцинированных отменили.
В Испании отменили
В Испании монархия здорового человека, в отличии от России.
Зенитный блик
Это в России монархия, а там монархия для того что бы историей гордиться.
У меня есть пизже идея.Надо заставить операторов отключать симки невакцинированных людей.
Хм, вопрос. Есть у меня тройка знакомых, из близкого круга, конечно таких людей в принципе не очень много, но они все, так сказать "средний класс" - те кто поехал в ближайшее зарубежье и привился Зенкой\пфайзером, им что делать? Де факто у них прививка есть - де юре сертификата о прививки Спутником у них нет, я так понимаю "привился зарубежным - туда и вали! Тут тебе билетов не продадим!" или таким надо будет прививаться еще и спутником? Но на это никто не пойдет, не известно какая будет реакция на такой компот...
Зенитный блик
"...привился зарубежным - туда и вали!"
Ты сам ответил на свой вопрос
А че, за бугром ставят прививки нерезидентам?
Вероятно что нет, но если второе гражданство есть то ставят конечно, говорят что где то достаточно внж.
Кстати туристический кэшбэк по МИРу тоже хорошо бы только вакцинированным давать.
Так вон Пивоваров рекламировал вакцину, привился ей и через месяц заболел короной.