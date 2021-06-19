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Ольга Щербинина

РБК: Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации Статьи редакции

По данным издания, правило может распространиться и на другие виды транспорта.

Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации сайты компаний будут получать с «Госуслуг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Министерства транспорта.

Кроме того, РБК пишет, что Минцифры рассматривает возможность распространения верификации по сертификату о прививке на все виды транспорта.

Источник издания в «крупной российской авиакомпании» сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Но окончательного решения пока не принято.

С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — они будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. При этом документ не будет выполнять функцию проездного билета.

Из-за роста числа заражений коронавирусом обязательную вакцинацию работников сферы услуг и чиновников ввели в семи регионах России: Москве, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Тверской и Тульской областях и на Сахалине.

#новости

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Антон Лисин

5

Когда хлеб по справке?

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Небольшой жёлтый робат

Антон
0

На стакане водочки

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AZP

Антон
0

Сегодня

Ответить

Михаил Зеленин

3

Лучше бы ПЦР тесты для вакцинированных отменили. 

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Анна Давыдова

Михаил
–1

В Испании отменили

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Andrew Muralov

Анна
0

В Испании монархия здорового человека, в отличии от России. 

Ответить

Зенитный блик

Andrew
–2

Это в России монархия, а там монархия для того что бы историей гордиться.

Ответить

Михаил Зеленин

Анна
–1

круто, а  в России  все еще нет

Ответить

Andrew Muralov

Михаил
–1

Сделают кэшбек 20% по карте мир. 

Ответить

Andrew Muralov

0

У меня есть пизже идея.Надо заставить операторов отключать симки невакцинированных людей.

Ответить

Семен Петров

Andrew
0

Да сразу отправить новый бам строить, че там либеральничать.

Ответить

DrinK Smoke

0

Хм, вопрос. Есть у меня тройка знакомых, из близкого круга, конечно таких людей в принципе не очень много, но они все, так сказать "средний класс" - те кто поехал в ближайшее зарубежье и привился Зенкой\пфайзером, им что делать? Де факто у них прививка есть - де юре сертификата о прививки Спутником у них нет, я так понимаю "привился зарубежным - туда и вали! Тут тебе билетов не продадим!" или таким надо будет прививаться еще и спутником? Но на это никто не пойдет, не известно какая будет реакция на такой компот...  

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Зенитный блик

DrinK
0

"...привился зарубежным - туда и вали!"

Ты сам ответил на свой вопрос

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Семен Петров

DrinK
0

А че, за бугром ставят прививки нерезидентам?

Ответить

DrinK Smoke

Семен
0

Вероятно что нет, но если второе гражданство есть то ставят конечно, говорят что где то достаточно внж. 

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Николай

DrinK
0

Как бы и второе гражданство и внж- резиденство.

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Николай Николаевич

Семен
0

Вроде кое где за деньги можно.

Но тоже, полуподпольное.

Ответить

Михаил Зеленин

0

Кстати туристический кэшбэк по МИРу тоже хорошо бы только вакцинированным давать. 

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Небольшой жёлтый робат

–1

Хуякцинации

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K Kepp

0

Как быть людям с противопоказаниями?

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Semen Semenov

0

Так вон Пивоваров рекламировал вакцину, привился ей и через месяц заболел короной. 

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