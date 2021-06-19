По данным издания, правило может распространиться и на другие виды транспорта.

Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации сайты компаний будут получать с «Госуслуг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Министерства транспорта.

Кроме того, РБК пишет, что Минцифры рассматривает возможность распространения верификации по сертификату о прививке на все виды транспорта.

Источник издания в «крупной российской авиакомпании» сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Но окончательного решения пока не принято.

С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — они будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. При этом документ не будет выполнять функцию проездного билета.

Из-за роста числа заражений коронавирусом обязательную вакцинацию работников сферы услуг и чиновников ввели в семи регионах России: Москве, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Тверской и Тульской областях и на Сахалине.