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Ольга Щербинина

В Германии неизвестные выбросили на мусорку две старинные картины. Их нашли и передали полиции Статьи редакции

Речь может идти об оригиналах голландского и итальянского художников.

Картины выбросили на месте отдыха возле автобана А7 в Средней Франконии. 64-летний мужчина, который нашёл полотна, передал их полиции, говорится в твиттере отделения в Кёльне.

Сейчас власти пытаются выяснить, каким образом картины оказались на мусорке. «По первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах», — заявили в полиции.

Картина «Портрет мальчика» может принадлежать перу ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена (1627-1678). Вторая работа — «Автопортрет смеющегося» — вероятно, написана итальянским художником Пьетро Беллотти (1627-1700).

#новости #германия

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7 комментариев
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Rusyabrr .

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Дмитрий Алексеевич

Rusyabrr
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Квартиру Хованского уже обносить начали. Зато через несколько лет вернется в чистую хату

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Andrew Muralov

Rusyabrr
0
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Andrew Muralov

1

https://www.interfax.ru/russia/767587

Свалку из вакцин от туберкулеза обнаружили под…
Свалку из вакцин от туберкулеза обнаружили под Воронежем
www.interfax.ru
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Торговый Денис

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Зумеры нашли их на чердаке, но не смогли поменять заставку, и решили выбросить поломанные планшеты

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Николай Николаевич

0

Заигрались в NFT

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Алексей Иванов

0

Да так всегда, выбрасываешь какой-нибудь ненужный хлам, а потом оказывается, что на этом можно было сделать состояние

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