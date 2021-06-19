В Германии неизвестные выбросили на мусорку две старинные картины. Их нашли и передали полиции Статьи редакции
Речь может идти об оригиналах голландского и итальянского художников.
Картины выбросили на месте отдыха возле автобана А7 в Средней Франконии. 64-летний мужчина, который нашёл полотна, передал их полиции, говорится в твиттере отделения в Кёльне.
Сейчас власти пытаются выяснить, каким образом картины оказались на мусорке. «По первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах», — заявили в полиции.
Картина «Портрет мальчика» может принадлежать перу ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена (1627-1678). Вторая работа — «Автопортрет смеющегося» — вероятно, написана итальянским художником Пьетро Беллотти (1627-1700).
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