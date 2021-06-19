«Единая Россия» заморозила членство депутата из-за фото с убитыми птицами на Чукотке. Его подозревают в браконьерстве Статьи редакции
Главное о скандале, который выбрался на федеральный уровень.
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- 19 мая в инстаграм-аккаунте об охоте в Сибири опубликовали снимок с вооружённым мужчиной и тушками птиц, выложенными на снегу в фразу «Чукотка 2021». Как подсчитали в соцсетях, на снимке оказалось около 200 убитых уток. Фото быстро распространилось по инстаграму и другим соцсетям, собрав множество комментариев с критикой охотника.
- Предположительно, впервые фотография появилась в соцсетях ещё 10 мая. Так или иначе, в соцсетях сразу появились подозрения о браконьерстве: сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая, поэтому мог быть нарушен закон (статья 258 УК РФ). По нему грозит штраф до миллиона рублей и до пяти лет лишения свободы.
- К концу мая скандал дошёл до местных властей. По поручению прокуратуры 21 мая полиция Чукотского автономного округа начала проверку фотографий. Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского АО поручил местному управлению охраны животного мира запустить административное расследование. Местные власти уже тогда сообщили, что выяснили личности охотников и место, где они сфотографировались.
- Поворотным стал материал «Новой газеты», которая 14 июня объявила «сезон охоты на браконьеров», поскольку не смогла добиться объяснений от МВД. А уже 18 июня «Новая» рассказала, что охотником оказался Александр Крамаренко. Издание сослалось на читателя, который прислал ФИО и должность этого человека через четыре часа после выхода печатного номера с обращением редакции. В полиции косвенно подтвердили «Новой», что информация верна, но официально заявить это отказались.
- Это не единственное доказательство «Новой». Издание выяснило, что Крамаренко — заядлый охотник. Он, например, летал на Чукотку с другими чиновниками и депутатами в 2019 году, к началу сезона охоты. А в апреле 2021 года — за три недели до начала нынешнего сезона, на борту Магадан-Анадырь могли быть депутаты и коллеги Крамаренко по партии, предполагает издание.
- Александр Крамаренко избрался депутатом Магаданской городской думы от «Единой России» 13 сентября 2015 года. Осенью 2020 года он переизбрался, но от другого округа. Крамаренко участвует в комиссиях по местному самоуправлению, социальной политике, муниципальной собственности и инвестициям. На сайте Думы указано, что он работает директором «Магадан Авто», но, по данным «Новой», всего он владеет пятью фирмами в сфере транспортных услуг.
- В разговоре с «Новой» Крамаренко заявил, что на фотографии изображён не он. «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте», — сказал он, после короткой беседы бросив трубку.
- 18 июня местное отделение «Единой России» объявило о приостановлении членства Крамаренко в партии на неопределённый срок — «до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов».
- В партии отметили, что «журналисты подозревают Александра Крамаренко в браконьерстве». Что решат силовики, пока неизвестно.
А ведь кроме "Новой Газеты" о таких вещах больше некому стало рассказывать.
Древний лолипоп
медиазона
медуза
тж
Тж не СМИ. Про медузу забыл, её наверно вообще скоро заблокируют в РФ.
Есть ещё the insider.
местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек
важный
Как хуй бумажный.
Или даже назначат главой регионального отделения.
охоту надо запретить нахрен
Можно разрешить только единоросам. Тогда ущерб природе останется примерно таким же.
Охота - это формальность для владения оружием. Для официальных занятий по стрельбе и навыкам убивать. Можешь поинтересоваться, кто такие заядлые охотники вокруг тебя, и будешь очень удивлен - провластные и преступные стуктуры. У них у всех есть закопанные калаши, но в армии убивать не учат и за неделю ты этому не научишься, поэтому для правильных пацанов есть охота.