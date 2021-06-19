{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Звезда

«Единая Россия» заморозила членство депутата из-за фото с убитыми птицами на Чукотке. Его подозревают в браконьерстве Статьи редакции

Главное о скандале, который выбрался на федеральный уровень.

15 15 комментариев
1894 просмотров
Content is hidden
Показать
Фотография, вокруг которой и развернулся скандал 

Фотографии скрыты по умолчанию из-за изображения мёртвых птиц. Нажмите, если хотите их открыть

  • 19 мая в инстаграм-аккаунте об охоте в Сибири опубликовали снимок с вооружённым мужчиной и тушками птиц, выложенными на снегу в фразу «Чукотка 2021». Как подсчитали в соцсетях, на снимке оказалось около 200 убитых уток. Фото быстро распространилось по инстаграму и другим соцсетям, собрав множество комментариев с критикой охотника.
  • Предположительно, впервые фотография появилась в соцсетях ещё 10 мая. Так или иначе, в соцсетях сразу появились подозрения о браконьерстве: сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая, поэтому мог быть нарушен закон (статья 258 УК РФ). По нему грозит штраф до миллиона рублей и до пяти лет лишения свободы.
  • К концу мая скандал дошёл до местных властей. По поручению прокуратуры 21 мая полиция Чукотского автономного округа начала проверку фотографий. Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского АО поручил местному управлению охраны животного мира запустить административное расследование. Местные власти уже тогда сообщили, что выяснили личности охотников и место, где они сфотографировались.
Content is hidden
Показать
  • Поворотным стал материал «Новой газеты», которая 14 июня объявила «сезон охоты на браконьеров», поскольку не смогла добиться объяснений от МВД. А уже 18 июня «Новая» рассказала, что охотником оказался Александр Крамаренко. Издание сослалось на читателя, который прислал ФИО и должность этого человека через четыре часа после выхода печатного номера с обращением редакции. В полиции косвенно подтвердили «Новой», что информация верна, но официально заявить это отказались.

Сразу же выздоровел и оказался в зоне доступа сотрудник пресс-службы МВД по Чукотскому АО Евгений Смышляев. Правда, давать официальный комментарий от МВД ему запретили: «Мы всегда согласовываем такие решения с Москвой. Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А [когда] такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана».

фрагмент материала «Новой газеты»
  • Это не единственное доказательство «Новой». Издание выяснило, что Крамаренко — заядлый охотник. Он, например, летал на Чукотку с другими чиновниками и депутатами в 2019 году, к началу сезона охоты. А в апреле 2021 года — за три недели до начала нынешнего сезона, на борту Магадан-Анадырь могли быть депутаты и коллеги Крамаренко по партии, предполагает издание.
  • Александр Крамаренко избрался депутатом Магаданской городской думы от «Единой России» 13 сентября 2015 года. Осенью 2020 года он переизбрался, но от другого округа. Крамаренко участвует в комиссиях по местному самоуправлению, социальной политике, муниципальной собственности и инвестициям. На сайте Думы указано, что он работает директором «Магадан Авто», но, по данным «Новой», всего он владеет пятью фирмами в сфере транспортных услуг.
  • В разговоре с «Новой» Крамаренко заявил, что на фотографии изображён не он. «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте», — сказал он, после короткой беседы бросив трубку.
Content is hidden
Показать
Фото из телеграм-канала Крамаренко от 10 мая. «Новая» узнала о нём от читателя 
  • 18 июня местное отделение «Единой России» объявило о приостановлении членства Крамаренко в партии на неопределённый срок — «до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов».
  • В партии отметили, что «журналисты подозревают Александра Крамаренко в браконьерстве». Что решат силовики, пока неизвестно.

#новости #политика #скандалы #расследования #соцсети

15 15 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u044b","\u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 22, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 398658, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 19 Jun 2021 13:11:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrew Muralov

19

А ведь кроме "Новой Газеты" о таких вещах больше некому стало рассказывать. 

Ответить

Древний лолипоп

Andrew
3

медиазона
медуза
тж

Ответить

Жених приехал

Древний
4

Первый канал
Докса
RT

Ответить

Andrew Muralov

Древний
0

Тж не СМИ. Про медузу забыл, её наверно вообще скоро заблокируют в РФ. 
Есть ещё the insider. 

Ответить

Ваня Погост

7

 местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек

важный

Как хуй бумажный.

Ответить

Горячий франт

Ваня
14

нашёл нефотошопленный оригинал важного человека

Ответить

Физический файл

6

Что-то мне подсказывает, что через месяц членство разморозят и замнут дело)

Ответить

Michel Gorškov

Физический
0

Или даже назначат главой регионального отделения. 

Ответить

Илья Захаров

Michel
0

По охоте и туризму

Ответить

Антон Лисин

4

Прям агитацию к выборам. Положительный отзыв о себе зарабатывают 

Ответить

Константин Г.

1

охоту надо запретить нахрен

Ответить

Andrew Muralov

Константин
0

Можно разрешить только единоросам. Тогда ущерб природе останется примерно таким же. 

Ответить

Вертер Робот

Константин
0

Охота - это формальность для владения оружием. Для официальных занятий по стрельбе и навыкам убивать. Можешь поинтересоваться, кто такие заядлые охотники вокруг тебя, и будешь очень удивлен - провластные и преступные стуктуры. У них у всех есть закопанные калаши, но в армии убивать не учат и за неделю ты этому не научишься, поэтому для правильных пацанов есть охота.

Ответить

Andrew Muralov

0

«Единая Россия» заморозила членство депутата. 

Ответить

Jazz Ra

0

Предвыборные показательные баны своих.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В Москве зафиксировали максимальное число новых заболевших коронавирусом за всё время пандемии — 9056 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки выросло на 46%.
458
Новости
Собянин: у 89,3% заболевших в Москве — индийский штамм коронавируса
«Мы по сути дела начинаем заново проходить эту историю с коронавирусом».
229
Новости
Victoria Secret отказалась от своего главного символа — «ангелов»
Теперь бренд будут представлять девушки, известные достижениями.
532
Популярное за три дня
Новости
«Би-би-си» узнала, зачем чиновникам нужно столько жёлтых телефонов — это маркер статуса «большого человека»
Но спецсвязь прослушивается с момента своего появления.
107
Новости
Парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать в школах о гомосексуальности и трансгендерности
Он устанавливает список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.
481
Новости
Керчь затопило из-за сильного ливня — глава Крыма осмотрел улицы на лодке, за ним плыли сотрудники МЧС
Советник Сергея Аксёнова объяснил, что воды там по грудь, поэтому «проще плыть, чем идти».
184
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Andrey Dolg

Entry in the subsite Twitter

Ann Partovi

Минобороны РФ создаст смартфоны…

Молодой человек

Entry in the subsite Telegram

Jazz Ra

«Единая Россия» заморозила…

Kir Kirsky

В Китае вакцинировано 990…

Masha Kovalyova

РБК: Минтранс предложил…

K Kepp

РБК: Минтранс предложил…

Lian Niko

В США объявили федеральным…

Kir Kirsky

В Китае вакцинировано 990…

Andrew Muralov

«Единая Россия» заморозила…

Andrew Muralov

«Единая Россия» заморозила…
null