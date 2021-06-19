Сразу же выздоровел и оказался в зоне доступа сотрудник пресс-службы МВД по Чукотскому АО Евгений Смышляев. Правда, давать официальный комментарий от МВД ему запретили: «Мы всегда согласовываем такие решения с Москвой. Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А [когда] такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана».